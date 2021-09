Najnowsze wiadomości (30.09.2021) UOKiK. Co każdy klient powinien wiedzieć?

KONKURS ‼️ Przez prawie cały wrzesień ostrzegaliśmy Was przed nietrafionymi inwestycjami finansowymi. Pamiętacie, jak nazywa się nasza kampania? Dla 3 pierwszych osób, które odpowiedzą na to pytanie przygotowaliśmy upominki. Regulamin i klauzula RODO ➡️https://t.co/QyXLoGazae https://t.co/xN2ODtC8dX

Chcemy uporządkować rynek treści sponsorowanych w portalach społecznościowych, tak aby internauci dostawali jasny przekaz, co jest reklamą, a co obiektywną recenzją produktu. Konsumenci nie mogą być wprowadzani w błąd – mówi Tomasz Chróstny, Prezes #UOKiK https://t.co/Ek22Lm6jgx

Przedsiębiorstwo AMC A. Ciszewski & K. Śmiałek powiadomiło Prezesa #UOKiK,że w prusikach mechanicznych do arborystyki marki Petzl może dochodzić do przedwczesnego zużycia dźwigni odblokowującej przyrząd co może może prowadzić do upadku z wysokości ➡️https://t.co/t5eGuXyjM9 https://t.co/MyhXXaIQ12