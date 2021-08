Najnowsze wiadomości (18.08.2021) UOKiK. Co każdy klient powinien wiedzieć?

Piękny dom Kamila Grosickiego. Piłkarz nie grał na Euro 2020, ale ma wspaniałą rezydencję. Zobacz prywatne zdjęcia! 12.08

Kamil Grosicki nie wystąpił na mistrzostwach Europy, gdyż nie zmieścił się w szerokim składzie naszej reprezentacji. Piłkarz na co dzień może się za to cieszyć pięknym domem, w którym mieszka z najbliższymi. Grosicki chętnie pokazuje, jak wygląda jego prywatne domowe życie. Przejdź do galerii i zobacz dużo zdjęć jego domu. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.