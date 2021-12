Najnowsze wiadomości (16.12.2021) UOKiK. Co każdy klient powinien wiedzieć?

16.12.2021 na profilu UOKiK pojawił się tweet: "Prezes #UOKiK nałożył kary finansowe na czterech przedsiębiorców. Piąty uczestnik zmowy uniknął sankcji, ponieważ skorzystał z programu łagodzenia kar – przyznał się do złamania prawa i przedstawił istotne dowody w sprawie. . ".

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie publikuje na Twitterze informacje istotne dla każdego z nas. Dotyczą one praw i obowiązków obu stron transakcji, ostrzeżeń o produktach, które zostały wycofane, bo mogą być niebezpieczne. Pojawiają się tu również informacje o aktualnych konkursach. Śledź z nami profil i bądź zawsze na bieżąco. Najnowsze wiadomości UOKiK - 16.12.2021

Prezes #UOKiK nałożył kary finansowe na czterech przedsiębiorców. Piąty uczestnik zmowy uniknął sankcji, ponieważ skorzystał z programu łagodzenia kar – przyznał się do złamania prawa i przedstawił istotne dowody w sprawie. https://t.co/oWeKPKLkqY

Pięciu przedsiębiorców zawarło zmowę w przetargu na utrzymanie czystości w Tychach. Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję, w której nałożył na nich kary w łącznej wysokości prawie 1,2 mln zł. ➡️https://t.co/QhnQU1KvYs https://t.co/IlZQS2UYil

Do 20 grudnia trwa kampania Prezesa #UOKiK „Zmowa rynkowa? Daj sygnał!”. Ma ona zwiększyć świadomość na temat naruszeń prawa konkurencji i zachęcić pracowników firm do przeciwdziałania im.

Dowiedz się więcej: https://t.co/soK0jT8fVs

Zobacz spot kampanii ⤵️⤵️⤵️ https://t.co/vGxkNW6zq4

President of UOKiK is conducting an investigation procedure to determine if PayPal uses prohibited contractual provisions, including ones concerning unilateral change of contractual terms, as well as sanctions in the form of limiting access to services https://t.co/0oMOVn2H0C

Sprawdzimy, czy rzeczywiście PayPal arbitralnie decyduje o wstrzymywaniu świadczenia usług i blokowaniu środków na kontach użytkowników bez podawania uzasadnienia ani wskazywania naruszeń, których się oni dopuścili – mówi Tomasz Chróstny, Prezes #UOKiK

➡️https://t.co/jJ42xwmDPU https://t.co/oBjyyE7bBt

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny prowadzi postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdza czy PayPal nie stosuje niedozwolonych postanowień umownych, https://t.co/FpNwO5Gy2D. dotyczących jednostronnej zmiany warunków umowy, a także sankcji w postaci ograniczenia dostępu do usług. https://t.co/ECYgJfOOrs

Podejrzewasz, że twoja firma nielegalnie ustala ceny, ustawia przetargi czy podzieliła rynek z konkurencją? Masz na to dowody? Zawiadom #UOKiK.

Więcej informacji o kampanii „Zmowa rynkowa? Daj sygnał!” ➡️ https://t.co/JVlSojYqZk https://t.co/mSRZkEJ6xA

Mylące mogą być już same nazwy prywatnych spółek KFG czy Obligacje Społeczne. W sposób nieuprawniony zdają się one sugerować powiązania z Krajowym Funduszem Gwarancyjnym działającym w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego - mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny https://t.co/6ga9ddD6go

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec spółek Obligacje Społeczne Prosta SA, KFG SA, KFG Leasing sp. z o.o. i Prius29 Sp. z o.o. Z sygnałów wynika, że spółki te mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Więcej w komunikacie prasowym: https://t.co/is7ssQJEbU https://t.co/K7MpU69W7z

Przedsiębiorca CHIC powiadomił Prezesa #UOKiK, że w papierosach elektronicznych marki Ijoy Shogun Univ Mod stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości ftalanów - di(2-etyloheksylu (DEHP), dibutylu (DBP) oraz diizobutylu (DIBP), a także ołowiu➡️https://t.co/GErp4YBWvQ https://t.co/HZk264TGWQ

3/3 Postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej. https://t.co/LDsmDXLJIX

2/3 Prezes #UOKiK przeanalizuje, jaki wpływ będzie miała spółka Lagardere Travel Retail na działalność kawiarni Costa Coffee na lotniskach oraz sprawdzi skutki koncentracji dla rynku. https://t.co/ZBmD2hhbOA

1/3 Postępowanie w sprawie przejęcia przez Lagardere Travel Retail kontroli nad Costa Coffee przechodzi do II fazy. Koncentracja wymaga zbadania rynku i analizy wpływu transakcji na konkurencję. https://t.co/UQORxakFJ8

Trwa kampania „Zmowa rynkowa? Daj sygnał!” #UOKiK prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Wejdź na https://t.co/BShGd8PJJ9 i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany europejski system gwarantuje całkowitą anonimowość, także wobec Urzędu https://t.co/rTBFb7cjy2

During the course of our investigation, we want to examine whether Apple's actions may be aimed at eliminating competitors in the market for personalised advertising services, the objective being to better sell their own service - says Tomasz Chróstny, the President of UOKiK ⤵️⤵️ https://t.co/FIYHNN42KJ

Prezes #UOKiK: Działania cyfrowych gigantów stanowią wyzwanie dla urzędów na całym świecie. W naszym postępowaniu chcemy sprawdzić, czy działania Apple mogą służyć wyeliminowaniu konkurentów na rynku spersonalizowanych usług reklamowych w celu lepszej sprzedaży własnej usługi ⤵️ https://t.co/9YDOtH7KGC

Postępowanie w sprawie Apple. Prezes #UOKiK sprawdzi czy nowe zasady polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych miały na celu promocję własnej usługi reklamowej Apple Search Ads ⤵️⤵️⤵️ https://t.co/L9ZTm21EG0

Do the new rules of the Privacy Policy and Personal Data Processing Policy introduced by Apple for iOS devices violate competition law? President of @UOKiKgovPL Tomasz Chróstny has initiated an investigation into the matter. Read more➡️https://t.co/K1egt1Jlfx https://t.co/EvqPD13Ejo

Czy nowe zasady polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych wprowadzone przez Apple na urządzeniach z systemem iOS mogą naruszać konkurencję? Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie w tej sprawie. Szczegóły➡️https://t.co/qvwdDDYXwS https://t.co/V0LhSWbXAU

Przedsiębiorca Volkswagen Group Polska powiadomił Prezesa #UOKiK o wadach w układzie zawieszenia w samochodach marki Audi, modele: A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8 i E-TRON. Kampanią naprawczą objętych jest 3 209 pojazdów https://t.co/MHbiACtzNj https://t.co/WpQIW0Y8ie