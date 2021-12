Najnowsze wiadomości (13.12.2021) UOKiK. Co każdy klient powinien wiedzieć?

Przedsiębiorca AMC powiadomił Prezesa #UOKiK, że w lonżach SCORPIO EASHOOK L060BA00 marki Petzl, karabinki znajdujące się na końcach lonży mogą nie działać prawidłowo (nie zamykać się). Może to prowadzić do upadku z wysokości. Trwa akcja serwisowa. ➡️https://t.co/FEXuyB73mM https://t.co/sXifIwfrwq

RT @ECCPoland: @NilsBehrndt final message from „Sustainable consumption in e-commerce”#IGF2021 panel: „Look out for what information source…

Biżuteria to świetny prezent pod choinkę. Wybierając ją, warto uwzględnić gust osoby, która ma ją znaleźć pod bożonarodzeniowym drzewkiem. 🎄 UOKiK podpowiada, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy takim zakupie.

RT @ECCPoland: The „Sustainable consumption in e-commerce”panel at #IGF2021, moderated by @UOKiKgovPL and @ECCPoland is starting‼️ https:/…