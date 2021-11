Najnowsze tweety z 30.11.2021 Rzecznika Praw Pacjenta. O czym musisz wiedzieć?

Rzecznik Praw Pacjenta to urząd odpowiedzialny za ochronę pacjentów i szerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków zarówno placówek medycznych, ich pracowników, jak i pacjentów. Zajmuje się również szerzeniem wiedzy na temat badań profilaktycznych, obserwowania własnego ciała i umysłu. Tłumaczy, jak działają lekarze poszczególnych specjalizacji i obala mity związane z różnymi chorobami. Zobacz najnowsze wpisy na Twitterze Rzecznika Praw Pacjenta.

Zakończyła się kolejna sprawa sądowa, w której @RzeczPacjenta skorzystał z uprawnienia do wytoczenia powództwa na rzecz pacjenta. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przyznał nam rację i nakazał wypłatę zadośćuczynienia. https://t.co/OGvtF8A1D1

Lekarz POZ może wystawić Ci receptę na tabletki antykoncepcyjne doraźnie, jednak może też odmówić wypisania recepty. W tej sytuacji pozostaje zgłosić się do ginekologa. Sprawdź najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi: https://t.co/1rnzafu5gX https://t.co/vyH7vItLI8

Dociera do nas coraz więcej niepokojących informacji o ciężkim przebiegu zakażenia wirusem SARS-COV-2 u kobiet w ciąży. To powinno skłaniać do wdrożenia profilaktyki tej choroby w formie szczepień.

https://t.co/AHyw9yJduS