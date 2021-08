Najnowsze tweety policji z 7.08.2021. Sprawdź, co ważnego się dzieje

W drodze ze wsparciem do Turcji tankowanie paliwa na Sibiu International Airport w Rumunii.

O 4.30 policyjny Black Hawk wystartował z lotniska Warszawa-Babice do Turcji. Ośmiu policyjnych lotników oraz trzech strażaków znajduje się na pokładzie śmigłowca, którym polscy funkcjonariusze będę pomagać gasić pożary na wybrzeżu [email protected] _echo ⤵️

Już prawie gotowi do wylotu, aby wesprzeć działania ratownicze i gaśnicze w Turcji.

Państwowa Straż Pożarna @KGPSP i @PolskaPolicja przygotowują się do wylotu do Turcji-rejon Antalyi, gdzie pomogą w gaszeniu pożarów. Na lotnisku Warszawa-Babice trwa załadunek sprzętu. @eu_echo https://t.co/Bdoso8PFiQ