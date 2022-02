Najnowsze tweety policji z 5.02.2022. Sprawdź, co ważnego się dzieje

RT @DPolicja: Testował samochód odebrany od mechanika na ulicach Wrocławia. Kosztowało go to 2 tysiące złotych i 10 punktów karnych.

Policjanci @Policja_KSP doprowadzili do zamknięcia jednego z forów internetowych, gdzie udostępniano m. in. loginy i hasła innych osób do aplikacji i serwisów internetowych. Podejrzani umożliwili dostęp do tych danych innym, nieustalonym jak dotąd osobom.

https://t.co/5t1YzCkN2I https://t.co/zylYP7EXdn