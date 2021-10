Najnowsze tweety policji z 3.10.2021. Sprawdź, co ważnego się dzieje

@PiotrZytnicki Fakty nie s膮 ocen膮. Opinia publiczna chcia艂a wiedzie膰, o jakiego to dziennikarza chodzi, sugeruj膮c, 偶e to mo偶e kto艣 bardzo znany. Jednak danych osobowych nigdy nie ujawniamy, natomiast prawo nie zabrania podawa膰 og贸lnych informacji. Takie fakty dla opinii publicznej s膮 wa偶ne.

@Kriss_de_Valnor Chyba jednak bardziej wa偶ne nie jest to czy to dziennikarz i czy lokalny, a kto grozi艂 i dlaczego akurat ten adres. A trzeba zgodzi膰 si臋 z twierdzeniem, 偶e grozi膰 i obra偶a膰 nie wolno nikogo i nikomu.

Gro藕by zawierajace obra藕liwe wpisy wysy艂ano e-mailem do polskich Pos艂贸w. Pokrzywdzeni sami zg艂osili ten fakt, sprawdzenie IP doprowadzi艂o pod konkretny adres, a nie do konkretnego dziennikarza. Dopiero pod tym adresem okaza艂o si臋, 偶e przebywa tam ma艂o znany, lokalny dziennikarz. https://t.co/UyXvHCBQVk

RT @StZaryn: Poland's Police investigate death threats that were sent to politicians. Traced IP led Police to apartment of a journalist.

