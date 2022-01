Najnowsze tweety policji z 31.01.2022. Sprawdź, co ważnego się dzieje

Policjanci z katowickiego Zarządu #CBŚP przejęli ok. milion tabletek, z których można by uzyskać co najmniej 50 kg metamfetaminy, wartej na czarnym rynku ok. 9 mln zł. Zabezpieczono także ponad 1,3 mln zł w gotówce.

▶️https://t.co/YByUxFVfvp https://t.co/5kNs2LfosN