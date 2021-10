Najnowsze tweety policji z 28.10.2021. Sprawdź, co ważnego się dzieje

RT @DPolicja: ODDALI BLISKO 10 LITRÓW KRWI DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH Wczoraj honorowi dawcy z klubu przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wr…

RT @podlaskaPolicja: Pędził volkswagenem 138 km/h mając 1,5 promila alkoholu w organizmie. 39-latek twierdził, że ten wynik to efekt wypici…

RT @podlaskaPolicja: Policjanci zatrzymali 10 osób, które przewoziły nielegalnie przebywające na terenie Polski osoby. Zatrzymani to obywat…

Chcemy również idąc w kierunku oczekiwań funkcjonariuszy Polskiej Policji, wyposażyć wszystkich policjantów umundurowanych w kamizelki kuloodporno-taktyczne jednolitego wzoru dostępne dla każdego funkcjonariusza Polskiej Policji, który wychodzi do służby na ulice naszych miast. https://t.co/QMfVDheIuo

Dodatkowo chcemy dokupić kamery nasobne, a także wyposażyć pojazdy służbowe w system monitoringu. Naszą ambicja jest, aby do końca 2023 r. każdy umudnurowany patrol wychodzący do służby dysponował kamerą nasobną i aby od 2023 r. kupować już tylko pojazdy wyposażone w kamery. https://t.co/LDioC9NzlU

Na przestrzeni 4 lat chcemy m. in. wybudować nową siedzibę Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z nowoczesnymi pracowniami, aby doskonalić proces wykrywczy. Praca laboratoriów kryminalistycznych to jest wielka przyszłość jeśli chodzi o organy ścigania. https://t.co/4TTEgV6prP

Ten program to również inwestycja w ludzi, a więc podwyżki zarówno dla funkcjonariuszy jak i pracowników Polskiej Policji. Chcę zdecydowanie podkreślić, że wbrew informacjom, które pojawiły się w przestrzeni medialnej i internetowej,są to podwyżki na stałe - gen.Jarosław Szymczyk https://t.co/e0ANKT6Xes

Zależy nam na tym, aby poczucie bezpieczeństwa zwiększać i budować nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również w tych mniejszych miejscowościach. Najbardziej cieszy, że ludzie chcą mieć na miejscu policjantów i są za to bardzo wdzięczni - gen. insp. Jarosław Szymczyk https://t.co/Bjb5oWv0ct

Do każdego z 250 nowych posterunków Policji, będziemy dokładać dodatkowo 8 policyjnych etatów. Nie są to jednostki całodobowe, ale są w małych miejscowościach, gdzie będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszem Policji, a bezpieczeństwo zwiększy się. https://t.co/bvWfjHiaZf

Ponad 5500 etatów trafi do służb prewencyjnych - to ma spowodować, aby coraz więcej patroli pieszych pojawiało się na ulicach naszych miast i wsi. 2000 spośród nich będzie dedykowanych do posterunków Policji - gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny @PolskaPolicja https://t.co/ISlzy7itTb