Najnowsze tweety policji z 27.08.2021. Sprawdź, co ważnego się dzieje

To ostatni weekend wakacji, na drogach należy więc się spodziewać wzmożonego ruchu. Apelujemy o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Każdy kierowca, wsiadając do samochodu powinien mieć poczucie, że odpowiada za ludzkie życie!

https://t.co/gGZGysdHo3 https://t.co/J5MuHyw6DT