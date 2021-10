Najnowsze tweety policji z 24.10.2021. Sprawdź, co ważnego się dzieje

24.10.2021 na profilu Polskiej Policji pojawił się tweet: "RT @podlaskaPolicja: Wczoraj policjanci zatrzymali 4 mężczyzn, którzy przewozili osoby nielegalnie przebywające na terenie Polski. Mężczyźn…. ".

Polska Policja codziennie staje przed mnóstwem zadań - wypadki, ściganie przestępców, szukanie zaginionych, ale także pomoc starszym, uczenie dzieci bezpiecznych zachowań. Śledź razem z nami działania policji w całym kraju. Poniżej znajdziesz najnowsze posty z Twittera dotyczące działalności policji. Polska Policja na Twitterze

RT @podlaskaPolicja: Wczoraj policjanci zatrzymali 4 mężczyzn, którzy przewozili osoby nielegalnie przebywające na terenie Polski. Mężczyźn…

Minionej doby 👮‍♂️👮‍♀️ @PolskaPolicja interweniowali 19650 razy. Zatrzymaliśmy 661 sprawców przestępstw, w tym 272 nietrzeźwych kierowców. W ręce mundurowych wpadło 186 poszukiwanych. Na drogach doszło do 72 wypadków, w których zginęło 7 osób, a 82 zostało rannych #POMAGAMYiCHRONIMY https://t.co/DmxCuD4Sp3

RT @StZaryn: Belarusian authorities take full responsibility for the migrants. The migratory route is controlled by Minsk;

Laying the blam…

RT @StZaryn: What we are dealing with here is a part of hybrid warfare waged against Poland and the European Union; That’s perspective of…

RT @StZaryn: The events at Poland-Belarus border aren't a natural migratory movement, but a provocation staged by A. Lukashenko. Read the…

RT @PolicjaSlaska: Jaworznicki policjant sierżant sztabowy Piotr Nowak został odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi” za ratowanie ludzkiego…

RT @podlaskaPolicja: Wczoraj policjanci zatrzymali 3 mężczyzn, którzy przewozili osoby nielegalnie przebywające na terenie Polski. Mężczyźn…

Minionej doby 👮‍♂️👮‍♀️ @PolskaPolicja interweniowali 21092 razy. Zatrzymaliśmy 578 sprawców przestępstw, w tym 188 nietrzeźwych kierowców.W ręce mundurowych wpadło 345 poszukiwanych. Na drogach doszło do 84 wypadków, w których zginęło 12 osób, a 102 zostało rannych #POMAGAMYiCHRONIMY https://t.co/8JRbWN7YC5

„Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo”

23 października 2021 roku na wybranych stacjach kontroli pojazdów możesz bezpłatnie sprawdzić światła w pojeździe.

Więcej:

👉https://t.co/7ui5ErvlwA

👉https://t.co/w7PNlbsO2a https://t.co/r3JjRmnh3C

RT @StZaryn: Dear @CNN, Belarusian authorities take full responsibility for the migrants. The migratory route is artificial, orchestrated a…

RT @wspolszczytno: Jeszcze tylko 2 dni zostały abyś zarejestrował się i wziął udział w III Biegu Charytatywnym-edycja wirtualna. Wspieraj F…

RT @podlaskaPolicja: Dzisiaj w kompleksie leśnym pod Kuścińcami funkcjonariusze @Straz_Graniczna odnaleźli zwłoki mężczyzny. Na miejscu po…

W środę późnym wieczorem policyjni lotnicy na pokładzie Black Hawka przetransportowali z Pomorza serce dla pacjenta oczekującego na przeszczep we wrocławskim szpitalu.

Więcej👉https://t.co/BX7lqTRDe5

https://t.co/MKTjLaI31s

RT @podlaskaPolicja: Wczoraj policjanci zatrzymali 5 mężczyzn, którzy przewozili osoby nielegalnie przebywające na terenie Polski. Mężczyźn…

RT @PocztaPolska: Prezes @PocztaPolska @TomaszZdzikot:

W swoich działaniach filatelistycznych propagujemy istotną dla kraju działalność wi…

RT @Rz_Policja: Policjanci ustalili i zatrzymali 72-letniego mężczyznę, który na swojej posesji w gminie Przecław, uprawiał konopie. Funkcj…

RT @policja_lodzka: @PolskaPolicja Spokojnie! To tylko ćwiczenia! 😉

https://t.co/eVQ4r885Ui

RT @policja_lodzka: @PolskaPolicja Zabił żonę i usiłował zabić znajomego. Grozi mu teraz dożywocie, decyzją sądu został aresztowany.

htt…

RT @Lubuska_Policja: NIEBIESKI SZPIK DLA RATOWANIA ŻYCIA - POLICJANT ODDAŁ CZĄSTKĘ SIEBIE St. sierż. Sebastian Białasik oddał cząstkę sieb…

RT @Lubuska_Policja: GDY DOCHODZI DO KATASTROFY LOTNICZEJ LICZĄ SIĘ SEKUNDY - ĆWICZENIA SZTABOWE SŁUŻB W takich zdarzeniach, gdy liczy si…

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków