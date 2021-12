Najnowsze tweety policji z 20.12.2021. Sprawdź, co ważnego się dzieje

Minionej doby 👮‍♀️👮‍♂️ @PolskaPolicja interweniowali 20853 razy. Zatrzymaliśmy 551 sprawców przestępstw, w tym 241 kierowców po alkoholu. W ręce mundurowych wpadło 195 poszukiwanych. Na drogach doszło do 46 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 47 zostało rannych. #PomagamyiChronimy https://t.co/bqMimGEXaq

9 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę i czekały na przemytników ujawnili policjanci Oddziału Prewencji @kwpkrakow. Nielegalni imigranci do czasu przyjazdy #StrażGraniczna zostali nakarmieni, ogrzali się przy rozpalonym ognisku, dostali napoje. 2 przemytnicy zatrzymani. https://t.co/XfUComrZRn

To co najlepsze spotyka nas #nagranicy to nieustająca życzliwość i wsparcie mieszkańców. Dziękujemy☺️

