Najnowsze tweety policji z 19.02.2022. Sprawdź, co ważnego się dzieje

Minionej doby 👮👮‍♀️ @PolskaPolicja interweniowali 20830 razy. Zatrzymaliśmy 540 sprawców przestępstw, w tym 179 kierowców po alkoholu. W ręce mundurowych wpadło 395 poszukiwanych. Na drogach doszło do 45 wypadków, w których zginęła 1 osoba, a 51 zostało rannych #PomagamyiChronimy https://t.co/jjuMuMzDL0

To był jeden z najtrudniejszych pościgów, ale daliśmy radę💪🏻💪🏻💪🏻 Kierowca pouczony, tym razem bez mandatu🤷🏻‍♂️ Brak uprawnień do kierowania na ul. Floriańskiej w Krakowie👮🏻‍♀️ Kierowca chce wstąpić do służby 🚔😎 https://t.co/wZrTNp600z