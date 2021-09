Najnowsze tweety policji z 15.09.2021. Sprawdź, co ważnego się dzieje

Policjanci #CBŚP, przy wsparciu KPP w Brzegu rozbili grupę przestępczą. Z ustaleń śledztwa wynika, że osoby związane z pseudokibicami jednego z dolnośląskich klubów sportowych wprowadzali do obrotu znaczne ilości marihuany, amfetaminy i mefedronu. https://t.co/rVV37fVANH https://t.co/ahzwzcPigp

Minionej doby 👮‍♂️👮‍♂️@PolskaPolicja interweniowali 18329 razy. Zatrzymaliśmy 592 sprawców przestępstw, w tym 193 nietrzeźwych kierowców. W ręce mundurowych wpadło 312 poszukiwanych. Na drogach doszło do 82 wypadków, w których zginęło 12 osób, a 84 zostało rannych #PomagamyiChronimy https://t.co/JBHRVNTRQu

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w organizacji #lotzsercem Dzisiaj I z-ca K-ta @PolskaPolicja nadinsp. D. Augustyniak oraz f-sze wspierający akcje spotkali się z medykam. Była to nie tylko okazja do podziękowań, ale też do omówienia możliwości współpracy https://t.co/b28YhIAxxr https://t.co/Zii4jcs2JM