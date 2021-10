Najnowsze tweety policji z 13.10.2021. Sprawdź, co ważnego się dzieje

Minionej doby 👮‍♀️👮‍♂️ @PolskaPolicja interweniowali 17425 razy. Zatrzymaliśmy 600 sprawców przestępstw, w tym 169 nietrzeźwych kierowców. W ręce mundurowych wpadło 359 poszukiwanych. Na drogach doszło do 60 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 77 zostało rannych #POMAGAMYiCHRONIMY https://t.co/uosveh0v01

RT @PolicjaLubelska: Wczoraj do policjantów z Nielisza (powiat zamojski) podjechał samochód, z którego wybiegła kobieta krzycząc, że jej dz…

RT @podlaskaPolicja: Każde podziękowania są miłe, a te od dzieci wywołują wyjątkową radość 💙 „Co to za niebieska postać wszystkim dzieciom…

RT @podlaskaPolicja: Liczyła się każda minuta... 32-latek stracił palec i mocno krwawił. W szybkim dotarciu do szpitala pomógł policjant z…

Minionej doby 👮‍♂️👮‍♀️@PolskaPolicja interweniowali 17782 razy. Zatrzymaliśmy 630 sprawców przestępstw, w tym 262 nietrzeźwych kierowców. W ręce mundurowych wpadło 294 poszukiwanych. Na drogach doszło do 75 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 78 zostało rannych #POMAGAMYiCHRONIMY https://t.co/4AjCukOJR5

RT @SPSlupsk: 28 lat temu, od 11 do 13 października `93, w Miednoje i Ostaszkowie przebywała pierwsza oficjalna delegacja polskiej Policji…

RT @LubuskaPolicja: Przed chwilą gorzowscy policjanci w wyniku działań operacyjnych zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który śmiertelnie po…

RT @podlaskaPolicja: Rzucił policjantom Policja Kolno 100 złotych do radiowozu. 54-latek myślał, że w ten sposób uniknie odpowiedzialności…

RT @podlaskaPolicja: #PomagamyiChronimy tym razem 👮👮‍♀️ @policjalomza

"odkorkowali" miasto i wsparli 16-miesięczną Julię 👉 https://t.co/H…

RT @policjalodzka: Policjanci jako pierwsi pojawili się na miejscu pożaru kamienicy, do którego doszło na ulicy Pięknej w Pabianicach. Mun…

RT @RzPolicja: Zdecydowana reakcja 73-letniego mieszkańca Sanoka pokrzyżowała plany oszustom. Przestępcy próbowali wyłudzić od seniora pie…

