Najnowsze tweety policji z 12.10.2021. Sprawdź, co ważnego się dzieje

RT @SPSlupsk: 28 lat temu, od 11 do 13 października `93, w Miednoje i Ostaszkowie przebywała pierwsza oficjalna delegacja polskiej Policji…

RT @LubuskaPolicja: Przed chwilą gorzowscy policjanci w wyniku działań operacyjnych zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który śmiertelnie po…

RT @podlaskaPolicja: Rzucił policjantom Policja Kolno 100 złotych do radiowozu. 54-latek myślał, że w ten sposób uniknie odpowiedzialności…

RT @podlaskaPolicja: #PomagamyiChronimy tym razem 👮👮‍♀️ @policjalomza

"odkorkowali" miasto i wsparli 16-miesięczną Julię 👉 https://t.co/H…

RT @policjalodzka: Policjanci jako pierwsi pojawili się na miejscu pożaru kamienicy, do którego doszło na ulicy Pięknej w Pabianicach. Mun…

RT @RzPolicja: Zdecydowana reakcja 73-letniego mieszkańca Sanoka pokrzyżowała plany oszustom. Przestępcy próbowali wyłudzić od seniora pie…

Pamiętamy!

Nasz Kolega aspirant Mieczysław Motyka zginął na służbie 28 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!



https://t.co/Fp57ujcA2G https://t.co/UE12xKkh2M

RT @LubuskaPolicja: MAŁY KOCIAK WPADŁ DO WŁAZU. POMOGLI POLICJANCI I STRAŻACY



Mały, rudy kociak wpadł do włazu i utknął pod elementami st…

RT @MSWiAGOVPL: 🚨 #Statystyki112 https://t.co/31tweaPVez



RT @LubuskaPolicja: SZYBKIE ZATRZYMANIE ZA ZNIEWAŻENIE FLAGI PAŃSTWOWEJ🇵🇱

Znieważył oraz uszkodził polskie flagi. W ciągu kilku godzin świ…

RT @opolskaPolicja: Przekaz tego spotu jest tak samo widoczny jak pieszy podczas jesiennej szarówki. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo 🌚☁️👮☝️ @…

RT @PolicjaMazowsze: #pomagamyichronimy #Policja.nci z SPPP w #Płock.u udzielili pomocy 12-letniemu dziecku, które uległo wypadkowi w skate…

RT @PolicjaMazowsze: #pomagamyichronimy #Policja.nci z Wydziału Prewencji @PolicjaMazowsze jadąc do jednej komend na Mazowszu udzielali pom…

RT @PolicjaMazowsze: Extazy, sól kokainową, broń, a także wiele substancji i przyrządów służących do wytwarzania środków odurzających, zabe…

Minionej doby 👮‍♀️👮‍♂️

@PolskaPolicja interweniowali 15670 razy. Zatrzymaliśmy 637 sprawców przestępstw, w tym 305 nietrzeźwych kierowców. W ręce mundurowych wpadło 157 poszukiwanych. Na drogach doszło do 71 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 80 zostało rannych #POMAGAMYiCHRONIMY https://t.co/4LjiVny4LV

