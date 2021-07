Najnowsze tweety NIK z 27.07.2021. Co odkryła Najwyższa Izba Kontroli?

Pakiet dla średnich miast miał pomóc odbudować potencjał miast słabnących gospodarczo. Podnieść ich atrakcyjność dla biznesu i pobudzić lokalne inicjatywy. Jednak ponad połowa uprawnionych nie skorzystała z żadnej formy wsparcia Pakietu. Co poszło nie tak?https://t.co/1eip8xVzUk https://t.co/HetVW9paSn

Bariery architektoniczne to kłopot nie tylko dla niepełnosprawnych. Schody i słupki ograniczają przestrzeń miejską także rodzicom z wózkami czy seniorom. Do likwidacji barier trzeba aktywności samorządów. Zobacz, jak to robią w Gdyni, Kartuzach i Tczewie: https://t.co/2oiEWgbyBz https://t.co/ot0bCoqB79