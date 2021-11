Najnowsze materiały dotyczące zdrowia od Akademii NFZ 5.11.2021

"🎉 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 𝙢𝙖 𝙟𝙪𝙯̇ 𝟰𝟬𝟬 𝙩𝙮𝙨. 𝙪𝙯̇𝙮𝙩𝙠𝙤𝙬𝙣𝙞𝙠𝙤́𝙬! 💛 𝘿𝙯𝙞𝙚̨𝙠𝙪𝙟𝙚𝙢𝙮! 💁‍♀️ PodÄ Å¼ajÄ c za Waszymi potrzebami, zmienimy wyglÄ d i funkcjonalność serwisu tak, aby był jeszcze bardziej atrakcyjny i wygodny. ℹ 𝘾𝙤 𝙣𝙤𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙣𝙖 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡𝙪? 👉 Przygotowaliśmy nowe przepisy dla seniorów w diecie 𝘿𝘼𝙎𝙃 𝙎𝙀𝙉𝙄𝙊𝙍. 👉 Przepisy sÄ Å‚atwe w przygotowaniu i spożywaniu, z ogólnodostępnych produktów, urozmaicone, smaczne i zbilansowane. 👉 Dodaliśmy kaloryczność: teraz mamy 1500, 1800 i 2000 kcal. ℹ Do wyboru masz też inne plany żywieniowe: ✠Classic ✠Wege ✠Hashimoto ✠Depresja ✠Cukrzyca ✠Nadwaga i Otyłość ✠Nadciśnienie ✠Zaparcia ✠RODZINNY - przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 17 lat Polecamy! 🍠🥕 𝗣𝗿𝘇𝗲𝗽𝗶𝘀𝘆 na dania, przekÄ ski, koktajle oraz desery 𝗯𝗲𝘇 dodatku 𝗰𝘂𝗸𝗿𝘂 𝗶 𝗽𝗼𝗿𝗮𝗱𝘆 𝘇̇𝘆𝘄𝗶𝗲𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗻𝗮 bezpłatnym 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝘂 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 https://diety.nfz.gov.pl 💁‍♀️ Zapraszamy! #DietyNFZ. " - to najnowsza informacja, jaka pojawiła się na Facebooku Akademii NFZ 5.11.2021.

Akademia NFZ publikuje posty, które dotyczÄ zdrowego stylu życia, diet, ćwiczeń, szkoleń oraz tematycznych aplikacji mobilnych. W ten sposób można zdobyć wiedzę na temat szeroko pojętej ochrony zdrowia. Zobacz, jakie materiały będÄ dla Ciebie przydatne.

Nowe wiadomości od Akademii NFZ

🎉 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 𝙢𝙖 𝙟𝙪𝙯̇ 𝟰𝟬𝟬 𝙩𝙮𝙨. 𝙪𝙯̇𝙮𝙩𝙠𝙤𝙬𝙣𝙞𝙠𝙤́𝙬! 💛 𝘿𝙯𝙞𝙚̨𝙠𝙪𝙟𝙚𝙢𝙮! 💁‍♀️ PodÄ Å¼ajÄ c za Waszymi potrzebami, zmienimy wyglÄ d i funkcjonalność serwisu tak, aby był jeszcze bardziej atrakcyjny i wygodny. ℹ 𝘾𝙤 𝙣𝙤𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙣𝙖 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡𝙪? 👉 Przygotowaliśmy nowe przepisy dla seniorów w diecie 𝘿𝘼𝙎𝙃 𝙎𝙀𝙉𝙄𝙊𝙍. 👉 Przepisy sÄ Å‚atwe w przygotowaniu i spożywaniu, z ogólnodostępnych produktów, urozmaicone, smaczne i zbilansowane. 👉 Dodaliśmy kaloryczność: teraz mamy 1500, 1800 i 2000 kcal. ℹ Do wyboru masz też inne plany żywieniowe: ✠Classic ✠Wege ✠Hashimoto ✠Depresja ✠Cukrzyca ✠Nadwaga i Otyłość ✠Nadciśnienie ✠Zaparcia ✠RODZINNY - przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 17 lat Polecamy! 🍠🥕 𝗣𝗿𝘇𝗲𝗽𝗶𝘀𝘆 na dania, przekÄ ski, koktajle oraz desery 𝗯𝗲𝘇 dodatku 𝗰𝘂𝗸𝗿𝘂 𝗶 𝗽𝗼𝗿𝗮𝗱𝘆 𝘇̇𝘆𝘄𝗶𝗲𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗻𝗮 bezpłatnym 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝘂 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 https://diety.nfz.gov.pl 💁‍♀️ Zapraszamy! #DietyNFZ

𝟴 𝗧𝗬𝗚𝗢𝗗𝗡𝗜 𝗗𝗢 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗜𝗔 🚶🏃⛹️🏊🧘 𝗕𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼-𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝘆 __ 3⃣ 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 ➡ 𝗖́𝘄𝗶𝗰𝘇𝘆𝗺𝘆 𝘇 𝗼𝗯𝗰𝗶𝗮̨𝘇̇𝗲𝗻𝗶𝗲𝗺 🚶 Rozgrzewka – 5 min 🏋️ Część główna wzmacniajÄ ca z hantlami i ciężarem własnego ciała – 25 min 🧘 RozciÄ ganie – 5 min __ ℹ️ 𝗣𝗟𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗢𝗪𝗬 ➡ 𝗧𝗬𝗗𝗭𝗜𝗘𝗡́ 3⃣ ✠1 x Trening 2️⃣ „Budujemy wydolność” – 35 min ✠1 x Trening 3⃣ „Ćwiczymy z obciÄ Å¼eniem” – 35 min ✠50 min marszu lub nordic walking w tempie do 4 km/h ⏱ Razem 120 minut aktywności fizycznej. __ ℹ️ 𝗡𝗔𝗧𝗘̨𝗭̇𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 ✠Umiarkowane, ale o 20% wyższe w porównaniu do poprzedniego tygodnia, czyli dłuższy dystans w tym samym czasie. __ ℹ️ 𝗣𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 👩‍⚕️ "W treningu wzmacniajÄ cym budujemy mięśnie. Super substancjÄ , która wydziela się tylko w czasie treningów i w trakcie ćwiczeń przez nasze mięśnie jest hormon iryzyna. Iryzyna przyspiesza przemianę materii, zwiększa termogenezę i zużywamy dzięki niej więcej energii.” – wyjaśnia lek. Anna Plucik-Mrożek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA. __ ℹ️ 𝗣𝗥𝗭𝗘𝗗 𝗥𝗢𝗭𝗣𝗢𝗖𝗭𝗘̨𝗖𝗜𝗘𝗠𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝘂𝗷 𝘀𝗶𝗲̨ - 𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗡𝗙𝗭 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗼𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂, 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗣𝗔𝗥𝗤 𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ ✠Odpowiedz na 7 pytań zawartych w 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇𝘂 𝗣𝗔𝗥𝗤. ❗️ Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz: TAK – skontaktuj się ze swoim lekarzem. ✠Sprawdź sprawdzisz swojÄ obecnÄ kondycję fizycznÄ korzystajÄ c z jednej z dwóch wersji 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡️ 🏃 𝗯𝗶𝗲𝗴𝗼𝘄𝗲𝗷 lub 🚶 𝗺𝗮𝗿𝘀𝘇𝗼𝘄𝗲𝗷 ✠Do aktywności fizycznej dodaj prawidłowe odżywianie. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl __ 👍 𝗗𝗼ł𝗮̨𝗰𝘇 𝗱𝗼 𝘇𝗮𝗯𝗮𝘄𝘆: # zamieszczajÄ c na swoim fanpage'u hasztag #𝟴𝗧𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶𝗗𝗼𝗭𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 i 🖼 skorzystaj z 𝗻𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗸𝗶 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼𝘄𝗲 ➡️ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 ❗️ Pamiętaj trenuj we własnym tempie. 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 🤸‍♀🧘‍♀🚴‍♀🏊‍♀

👦👨‍🦰🧔👴 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙧𝙖𝙠𝙖 𝙟𝙖̨𝙙𝙚𝙧! 🚹 Tempo wzrostu zachorowalności w grupie młodych mężczyzn wynosi około 7% rocznie. 🚹 25% wszystkich zachorowań na nowotwory jÄ dra dotyczÄ mężczyzn w wieku 20-44 lat. 🚹 Można je skutecznie leczyć. 🚹 Ważne jest wczesne wykrycie i regularne badania profilaktyczne. W ramach akcji Środa z ProfilaktykÄ zapraszamy na intymnÄ rozmowę z ekspertami. 👉 𝙋𝙤𝙙𝙥𝙤𝙬𝙞𝙖𝙙𝙖𝙢𝙮: ♂ Jak wykonać prawidłowo samobadanie jÄ der? ♂ Na jakie objawy zwrócić szczególnÄ uwagę? ♂ Jakie czynniki ryzyka możesz wyeliminować by cieszyć się zdrowiem? ♂ Dlaczego warto wdrożyć regularne działania profilaktyczne? ℹ Ważne informacje znajdziesz w naszej ulotce ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 Dbaj o zdrowie! ❗ 𝙐𝙙𝙤𝙨𝙩𝙚̨𝙥𝙣𝙞𝙟 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙯𝙚̨ 𝙥𝙤𝙨𝙩 𝙗𝙧𝙖𝙩𝙪, 𝙨𝙮𝙣𝙤𝙬𝙞, 𝙘𝙝ł𝙤𝙥𝙖𝙠𝙤𝙬𝙞, 𝙗𝙡𝙞𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙤𝙨𝙤𝙗𝙞𝙚. #ŚrodazProfilaktykÄ 3. dawka szczepień przeciwko COVID-19 dostępna dla wszystkich osób pełnoletnich - Szczepienie przeciwko COVID-19 - Portal Gov.pl

💉 𝘡𝘈𝘚𝘡𝘊𝘡𝘌𝘗 𝘚𝘐Ę 𝘋𝘈𝘞𝘒Ą 𝘗𝘙𝘡𝘠𝘗𝘖𝘔𝘐𝘕𝘈𝘑Ą𝘊Ą ℹ️ 𝙠𝙐Ż 𝙊𝘿 𝘿𝙕𝙄Ś dawki przypominajÄ ce dostępne sÄ dla wszystkich osób pełnoletnich 6 miesięcy po 2. dawce (lub 1. dawce J&J). 🛡️ Nie zwlekaj i skorzystaj ze swojej szansy! 📞 𝘡𝘢𝘥𝘻𝘸𝘰ń 𝘱𝘰𝘥 𝘯𝘳 989 𝘪 𝘻𝘢𝘳𝘦𝘫𝘦𝘴𝘵𝘳𝘶𝘫 𝘴𝘪ę 𝘯𝘢 𝘴𝘻𝘤𝘻𝘦𝘱𝘪𝘦𝘯𝘪𝘦 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘤𝘪𝘸 𝘊𝘖𝘝𝘐𝘋-19. 👉 https://www.gov.pl/web/szczepimysie/3-dawka-szczepien-przeciwko-covid-19-dostepna-dla-wszystkich-osob-pelnoletnich

🚺 𝙈𝙖𝙢𝙤! 𝙈𝙖𝙢𝙤! 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙗𝙪𝙨! 🚺 𝙋𝙞𝙚𝙧(𝕎)𝙨𝙞 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙢𝙮 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚! __ ♀ 𝙒𝙚𝙯́ 𝙪𝙙𝙯𝙞𝙖ł 𝙬 𝙖𝙠𝙘𝙟𝙞 Mamo! Mamo! Mammobus! 𝙞 𝙯𝙗𝙖𝙙𝙖𝙟 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙨𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚. Już niedługo na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i na ich fanpage’ach 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙬 𝙋𝙧𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙚 znajdziesz informację o miejscach postojów mammobusów biorÄ cych udział w akcji. __ ♀ 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙜𝙧𝙖𝙛𝙞𝙖: ✠to badanie rentgenowskie, proste, krótkie i nieinwazyjne; ✠umożliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi; ✠jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres zamieszkania pacjentki; ✠wykonywana w mammobusie w żadnym stopniu nie odbiega standardem od badania w placówce stacjonarnej. __ ♀ 𝘿𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙜𝙤? Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiÄ ce nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjentki. __ ♀ 𝘾𝙤 𝙯𝙖𝙗𝙧𝙖𝙘́ 𝙯𝙚 𝙨𝙤𝙗𝙖̨ 𝙣𝙖 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙚? 🔹 dokument tożsamości potrzebny przy rejestracji; 🔹 okulary będÄ potrzebne przy wypełnianiu ankiety (dotyczy osób z wadÄ wzroku); 🔹 zdjęcie i opis poprzedniego badania, jeżeli mammografia wykonywana jest po raz kolejny. Pomoże to lekarzowi zinterpretować wynik, a w wielu przypadkach pozwala uniknÄ Ä‡ wykonywania dodatkowych badań. __ ♀ 𝙠𝙖𝙠𝙥𝙧𝙯𝙮𝙜𝙤𝙩𝙤𝙬𝙖𝙘́ 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙙𝙤 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖? ▪ Do mammografii nie trzeba się specjalnie przygotowywać. ▪ Warto nie zakładać biżuterii na szyję oraz ubrać się wygodnie, ponieważ konieczne będzie rozebranie się do pasa. ▪ W dniu badania na umytÄ skórę nie należy stosować dezodorantu z talkiem, balsamu ani kremu. Zapraszamy! #Mammografia #Mammobus #badajsię #ProfilaktykawPraktyce

📠𝙉𝙖𝙙𝙨𝙯𝙚𝙙ł 𝙈𝙊𝙑𝙀𝙈𝘽𝙀𝙍. __ ℹ W 𝙈𝙊𝙑𝙀𝙈𝘽𝙀𝙍𝙕𝙀 solidaryzujemy się z mężczyznami zmagajÄ cymi się z nowotworami gruczołu krokowego oraz rakiem jÄ der. 🚹 Profilaktyka nowotworów męskich od narodzin? To nie przesada! 🆘 𝟳𝟬% 𝙯𝙖𝙘𝙝𝙤𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣́ 𝙣𝙖 𝙣𝙤𝙬𝙤𝙩𝙬𝙤𝙧𝙮 𝙯ł𝙤𝙨́𝙡𝙞𝙬𝙚 𝙟𝙖̨𝙙𝙧𝙖 𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚̨𝙥𝙪𝙟𝙚 𝙢𝙞𝙚̨𝙙𝙯𝙮 𝟮𝟬 𝙖 𝟰𝟰 𝙧.𝙯̇.. __ 🆘 Zgłoszenie lekarzowi dolegliwości zwiÄ zanych z intymnymi częściami ciała często wiÄ Å¼e się ze wstydem. ⏰ Czas, ma znaczenie 𝙠𝙪𝙯̇ 𝙬 𝙣𝙖𝙟𝙗𝙡𝙞𝙯̇𝙨𝙯𝙖̨ #𝙎́𝙧𝙤𝙙𝙖𝙯𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖̨ – 𝙞𝙣𝙩𝙮𝙢𝙣𝙖 𝙧𝙤𝙯𝙢𝙤𝙬𝙖 𝙯 𝙚𝙠𝙨𝙥𝙚𝙧𝙩𝙚𝙢! 👉 Krok po kroku podpowiemy, jak badać się samodzielnie i na jakie objawy zwracać uwagę. 👉 Dlaczego profilaktykę należy rozpoczÄ Ä‡ już od okresu niemowlęcego? 👉 Jakie sÄ rokowania, w przypadku raka prostaty? Zapraszamy!

🩺 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 𝙈𝙖𝙨𝙯 4️⃣0️⃣ 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟? JednÄ z bardzo poważnych konsekwencji epidemii koronawirusa jest deficyt zdrowia. 👉 Skorzystaj z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych. 🩺 𝙠𝙖𝙠𝙨𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨𝙩𝙖𝙘́ 𝙯 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. 💉🧪 𝙂𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙯𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙪𝙟𝙚𝙨𝙯 𝙨𝙠𝙞𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚? Sprawdź w wyszukiwarce ➡️ http://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania 👉 Skorzystaj z programu Profilaktyka 40 PLUS i powiedz o nim bliskim - to 𝙞𝙣𝙬𝙚𝙨𝙩𝙮𝙘𝙟𝙖 𝙬 𝙙ł𝙪𝙯̇𝙨𝙯𝙚 𝙞 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙨𝙯𝙚 𝙯̇𝙮𝙘𝙞𝙚. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

💉 𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙤𝙣𝙠𝙖 𝙩𝙤 𝙣𝙖𝙟𝙨𝙠𝙪𝙩𝙚𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚𝙟𝙨𝙯𝙮 𝙨𝙥𝙤𝙨𝙤́𝙗 𝙬𝙖𝙡𝙠𝙞 𝙯 𝙥𝙖𝙣𝙙𝙚𝙢𝙞𝙖̨! #𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙢𝙮𝙎𝙞𝙚̨ 𝙞 𝙬𝙧𝙖𝙘𝙖𝙢𝙮 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞❗ __ Nie zwlekaj i już teraz zarejestruj się na szczepienie przeciw 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿-𝟭𝟵 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP __ Przestrzegaj #DDM, aby nie stracić tego co najcenniejsze! ℹ Pamiętaj: ☑️ Dystans 🚶‍♀️➡️ 🚶‍♂️ ☑️ Dezynfekcja 🧴🧼🚿 ☑️ Maseczka 😷 to codzienny przejaw odpowiedzialności za siebie i innych. #BÄ dźBezpieczny #OstatniaProsta

🥛🍶 𝙕𝙖𝙣𝙞𝙢 𝙬ł𝙤𝙯̇𝙮𝙨𝙯 𝙟𝙤𝙜𝙪𝙧𝙩 𝙙𝙤 𝙠𝙤𝙨𝙯𝙮𝙠𝙖. __ 🤔 𝘾𝙯𝙮 𝙬𝙞𝙚𝙨𝙯, 𝙞𝙡𝙚 𝙘𝙪𝙠𝙧𝙪 𝙪𝙠𝙧𝙮𝙩𝙚𝙜𝙤 𝙯𝙟𝙖𝙙𝙖𝙨𝙯 𝙬 𝙟𝙤𝙜𝙪𝙧𝙩𝙖𝙘𝙝 𝙞 𝙨𝙚𝙧𝙠𝙖𝙘𝙝 𝙤𝙬𝙤𝙘𝙤𝙬𝙮𝙘𝙝? 👉 Jogurt owocowy w 100 g produktu to 2,6 łyżeczki cukru 👉 Serek homogenizowany (lub inny deser mleczny) w 100 g ma od 2,4 do 3,4 łyżeczek cukru. ❗ Przypominamy jak to prosto samemu obliczyć? Wartość Cukry na etykiecie podziel przez 5 – to jest liczba łyżeczek cukru w 100 g produktu. __ 💁‍♀️ 𝘾𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙤𝙣𝙪𝙟𝙚𝙢𝙮 𝙬 𝙯𝙖𝙢𝙞𝙖𝙣? ⚪ Kupuj jogurty naturalne i dodaj do nich świeże owoce. Jeśli chcesz zwiększyć ilość błonnika pokarmowego, możesz dosypać otrÄ b lub płatków zbożowych. Kilka orzechów czy garstka pestek nasion również jest mile widziana. ⚪ Wybieraj serki w wersji naturalnej. Smak możesz dowolnie modyfikować poprzez dodatki jak owoce świeże i suszone, nasiona czy orzechy. __ 𝙐𝙬𝙖𝙯̇𝙖𝙟 𝙣𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙠𝙩𝙮 𝙣𝙞𝙨𝙠𝙤𝙩ł𝙪𝙨𝙯𝙘𝙯𝙤𝙬𝙚. 👉 Zapamiętaj zasadę „coś za coś”. 👉 Jeśli produkt ma zmniejszonÄ ilość tłuszczu (np. 0%), to w jego miejsce najczęściej wchodzi właśnie cukier. 👉 Nie rezygnuj! Czytaj etykiety! ℹ Pamiętaj o zjedzeniu 2 porcji naturalnych niskotłuszczowych produktów mlecznych dziennie, najlepiej fermentowanych. SÄ dobrym źródłem białka i wapnia. 1⃣ - Jedna porcja to np.: 👉 1 szklanka (200 ml) mleka kefiru lub jogurtu, 👉 280-400 g sera twarogowego półtłustego, 👉 1 plaster (30 g) żółtego sera. __ 🍎🥕 𝙋𝙧𝙯𝙚𝙥𝙞𝙨𝙮 na domowe koktajle mleczne, jogurty czy desery mleczne 𝙗𝙚𝙯 dodatku 𝙘𝙪𝙠𝙧𝙪, za to z dodatkiem warzyw, owoców i nasion 𝙯𝙣𝙖𝙟𝙙𝙯𝙞𝙚𝙨𝙯 𝙣𝙖 bezpłatnym 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡𝙪 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 ➡ https://diety.nfz.gov.pl #DietyNFZ #NieCukrz #nieprzesadzajnieprzesładzaj #dziękujęniesłodzę #dietadash #dash #programzywieniowy #zbilansowanadieta #aktywnoscfizyczna #profilaktyka #nfz #sporttozdrowie #akademia #woda #pijwode #nawadnianie #akademianfz #czytajetykiety #8tygodnidozdrowia

𝟴 𝗧𝗬𝗚𝗢𝗗𝗡𝗜 𝗗𝗢 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗜𝗔 🚶🏃⛹️🏊🧘 𝗕𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼-𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝘆 __ 2️⃣ 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 ➡ 𝗕𝘂𝗱𝘂𝗷𝗲𝗺𝘆 𝘄𝘆𝗱𝗼𝗹𝗻𝗼𝘀́𝗰́ 🚶 Rozgrzewka – 5 min 🤸 ️Część aerobowa – 15 min 🏋️ Część wzmacniajÄ ca z ciężarem własnego ciała – 10 min 🧘 RozciÄ ganie – 5 min __ ℹ️ 𝗣𝗟𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗢𝗪𝗬 ➡ 𝗧𝗬𝗗𝗭𝗜𝗘𝗡́ 2️⃣ ✠1 x Trening 2️⃣ „Budujemy wydolność” – 35 min ✠1 x Trening 1️⃣ „Adaptacja – czyli zaczynamy” – 35 min ✠50 min marszu w tempie do 4 km/h lub nordic walking ⏱ Razem 120 minut aktywności fizycznej __ ℹ️ 𝗡𝗔𝗧𝗘̨𝗭̇𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 – 𝗨𝗠𝗜𝗔𝗥𝗞𝗢𝗪𝗔𝗡𝗘 ❗ Jeżeli możesz mówić, ale nie możesz śpiewać – Twoje tempo treningowe jest prawidłowe. __ ℹ️ 𝗣𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 👩‍⚕️ "Jeżeli masz cukrzycę, to aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem twojego leczenia. Ćwiczenia, trening to jest jedyny moment, kiedy możemy glukozę wprowadzić do komórki bez udziału insuliny” – wyjaśnia lek. Anna Plucik-Mrożek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA __ ℹ️ 𝗣𝗥𝗭𝗘𝗗 𝗥𝗢𝗭𝗣𝗢𝗖𝗭𝗘̨𝗖𝗜𝗘𝗠𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝘂𝗷 𝘀𝗶𝗲̨ - 𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗡𝗙𝗭 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗼𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂, 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗣𝗔𝗥𝗤 𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ ✠Odpowiedz na 7 pytań zawartych w 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇𝘂 𝗣𝗔𝗥𝗤. ❗️ Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz: TAK – skontaktuj się ze swoim lekarzem. ✠Sprawdź sprawdzisz swojÄ obecnÄ kondycję fizycznÄ korzystajÄ c z jednej z dwóch wersji 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡️ 🏃 𝗯𝗶𝗲𝗴𝗼𝘄𝗲𝗷 lub 🚶 𝗺𝗮𝗿𝘀𝘇𝗼𝘄𝗲𝗷 ✠Do aktywności fizycznej dodaj prawidłowe odżywianie. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl __ 👍 𝗗𝗼ł𝗮̨𝗰𝘇 𝗱𝗼 𝘇𝗮𝗯𝗮𝘄𝘆: # zamieszczajÄ c na swoim fanpage'u hasztag #𝟴𝗧𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶𝗗𝗼𝗭𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 i 🖼 skorzystaj z 𝗻𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗸𝗶 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼𝘄𝗲 ➡️ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 ❗️ Pamiętaj trenuj we własnym tempie. 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 🤸‍♀🧘‍♀🚴‍♀🏊‍♀