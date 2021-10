Najnowsze materiały dotyczące zdrowia od Akademii NFZ 3.10.2021

"馃┖ 饾檵饾櫑饾櫎饾櫅饾櫈饾櫋饾櫀饾櫊饾櫓饾櫘饾櫊饾櫀 饾煱饾煬 饾檵饾檱饾檺饾檸 饾檲饾櫀饾櫒饾櫙 4锔忊儯0锔忊儯 饾櫋饾櫀饾櫓 饾櫋饾櫔饾櫁 饾櫖饾櫈饾櫄台饾櫂饾櫄饾櫉? 馃憠 Skorzystaj z pakietu nieodp艂atnych bada艅 diagnostycznych. 馃┖ 饾檯饾櫀饾櫊 饾櫒饾櫊饾櫎饾櫑饾櫙饾櫘饾櫒饾櫓饾櫀饾櫂虂 饾櫙 饾櫁饾櫀饾櫃饾櫀饾櫍虂? 1锔忊儯 Wype艂nij ankiet臋 #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2锔忊儯 Otrzymasz #eskierowanie. 3锔忊儯 Zg艂o艣 si臋 do plac贸wki, kt贸ra realizuje program. 4锔忊儯 Wyniki bada艅 otrzymasz przez #IKP lub w plac贸wce, kt贸ra realizuje program. 馃憠 Je偶eli nie korzystasz z IKP, mo偶esz uzyska膰 e-skierowanie na pakiet bada艅 za po艣rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Wi臋cej 馃憠 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsi臋 Ministerstwo Zdrowia. " - to najnowsza informacja, jaka pojawi艂a si臋 na Facebooku Akademii NFZ 3.10.2021.

Nowe materia艂y dotycz膮ce zdrowia, stylu 偶ycia, 膰wicze艅, diet, szkole艅 tematycznych oraz publikacji. Te informacje znajduj臋 si臋 w posta膰 Akademii NFZ. W ten spos贸b mo偶esz poszerzy膰 swoj膮 wiedz臋 na temat szerokiego zagadnienia, kt贸rym jest ochrona zdrowia.

馃洝锔 B膮d藕 bezpieczny鉂 馃憠 Wzmocnij swoj膮 odporno艣膰 przeciw COVID-19 i zaszczep si臋 3锔忊儯 dawk膮 馃拤 Na 3锔忊儯 dawk臋 mog膮 zapisa膰 si臋: 鈻笍osoby powy偶ej 50 r.偶.; 鈻笍medycy; 鈻笍osoby z powa偶nymi zaburzeniami odporno艣ci. Wsp贸lnie powstrzymajmy 4锔忊儯 fal臋. #SzczepimySi臋 Wi臋cej 鈩癸笍鉃★笍 https://tiny.pl/97nhq.

馃馃崊馃馃崕馃ウ 饾樋饾櫙饾櫈饾櫒虂 饾檸虂饾櫖饾櫈饾櫀饾櫓饾櫎饾櫖饾櫘 饾樋饾櫙饾櫈饾櫄饾櫍虂 饾檼饾櫄饾櫆饾櫄饾櫓饾櫀饾櫑饾櫈饾櫀饾櫍饾櫈饾櫙饾櫌饾櫔! 馃珤 Diety ro艣linne ciesz膮 si臋 coraz wi臋ksz膮 popularno艣ci膮, a wy艂膮czanie z diety mi臋sa przynosi wiele korzy艣ci. 馃憠 Zach臋camy Was do korzystania z bezp艂atnych gotowych jad艂ospis贸w i porad 偶ywieniowych na portalu 饾樋饾櫈饾櫄饾櫓饾櫘 饾檳饾檨饾檿 鉃 https://diety.nfz.gov.pl. 饾樋饾樇饾檸饾檭 饾檼饾櫄饾櫆饾櫄 b臋dzie doskona艂ym wprowadzeniem w 艣wiat diet ro艣linnych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilo艣ci takich sk艂adnik贸w jak: w臋glowodany z艂o偶one, bia艂ko, b艂onnik, wielonasycone kwasy t艂uszczowe, karotenoidy, kwas foliowy, witamina C i E, witaminy z grupy B oraz magnez, cynk. Jad艂ospisy DASH Wege to doskona艂a inspiracja kulinarna z jednoczesnym wsparciem potrzeb 偶ywieniowych organizmu. 馃憠 Odkryj korzy艣ci Wege 馃憞 馃 Warzywa i owoce to doskona艂e 藕r贸d艂o antyoksydant贸w, czyli grupy zwi膮zk贸w chroni膮cych organizm przed dzia艂aniem wolnych rodnik贸w. 馃 Polifenole naturalnie wyst臋puj膮ce w wielu ro艣linach wykazuj膮 silne dzia艂anie przeciwutleniaj膮ce. Znajdziesz je m.in. w kakao, bor贸wkach, 偶urawinie, truskawkach, cytrynach, pomara艅czach i orzechy. 馃 Wielonienasycone kwasy t艂uszczowe, szczeg贸lnie omega 3 oraz omega 6 to niezb臋dne sk艂adniki diety. Podstawowym ich 藕r贸d艂em s膮 ryby morskie (m.in. 艣led藕, 艂oso艣, pstr膮g, makrela, tu艅czyk, dorsz). Znajdziesz je r贸wnie偶 w orzechach, pestkach i olejach ro艣linnych. 馃 艢wie偶e owoce i domowe desery na bazie suszonych owoc贸w, orzech贸w, ziaren z dodatkiem np. kakao - zast膮pisz nimi cukier i s艂odycze. 鉂 Czy wiesz, 偶e: 馃尠 30 gram贸w orzech贸w w艂oskich dzienne wystarcza, aby pokry膰 zapotrzebowanie na witamin臋 E dla doros艂ego m臋偶czyzny? Taka ilo艣膰 orzech贸w wp艂ywa na popraw臋 elastyczno艣ci naczy艅 krwiono艣nych. 馃尠 Regularne spo偶ywanie orzech贸w mo偶e wp艂ywa膰 na obni偶enie poziomu cholesterolu i ci艣nienia t臋tniczego krwi, wzmocnienie odporno艣ci, popraw臋 pami臋ci, zmniejszenie poziomu stresu, popraw臋 wygl膮du sk贸ry 鈥 w艂os贸w 鈥 paznokci. 馃尠 Pami臋taj, 偶e pomimo znacznej kaloryczno艣ci orzech贸w, wprowadzenie ich do dobrze zbilansowanej diety nie wp艂ynie negatywnie na Twoj膮 mas臋 cia艂a. 饾樋饾樇饾檸饾檭 饾檼饾櫄饾櫆饾櫄 na portalu wybra艂o ju偶 ponad 5,5 tys. u偶ytkownik贸w. Dzi臋kujemy! Zesp贸艂 #DietyNFZ

馃挭馃挆 饾樇饾櫊饾櫓饾櫘饾櫖饾櫍饾櫎饾櫒虂饾櫂虂 饾櫅饾櫈饾櫙饾櫘饾櫂饾櫙饾櫍饾櫀 饾櫃饾櫋饾櫀 饾櫙饾櫃饾櫑饾櫎饾櫖饾櫄饾櫆饾櫎 饾櫒饾櫄饾櫑饾櫂饾櫀 馃挀 Serce jak ka偶dy mi臋sie艅 potrzebuje aktywno艣ci fizycznej, aby by艂o sprawne. 馃憠 Choroby uk艂adu kr膮偶enia, oty艂o艣膰 czy przebyte operacje kardiochirurgiczne s膮 cz臋sto przyczyn膮 rezygnacji z 膰wicze艅. 馃憠 Problemy zdrowotne i s艂aba kondycja fizyczna nie powinny by膰 przeciwwskazaniem do aktywno艣ci fizycznej. Wa偶ny jest w艂a艣ciwy dob贸r 膰wicze艅 鈥 przed rozpocz臋ciem treningu skonsultuj si臋 z lekarzem i trenerem. 馃憠 Ruch ma korzystny wyp艂yw na uk艂ad krwiono艣ny cz艂owieka. Stanowi doskona艂e uzupe艂nienie leczenia i profilaktyki chor贸b serca. 鈩 Odpowiednie 膰wiczenia, wykonywane prawid艂owo pomagaj膮: 鉁 obni偶y膰 ci艣nienie krwi, 鉁 zwi臋kszy膰 elastyczno艣膰 naczy艅 krwiono艣nych, 鉁 poprawi膰 wydolno艣膰 organizmu, 鉁 redukcji ryzyka rozwoju choroby wie艅cowej, 鉁 sprzyjaj膮 utracie wagi. 鈿 Nie podejmuj aktywno艣ci fizycznej bez konsultacji z lekarzem je偶eli do艣wiadczasz zapalenia osierdzia, zaburze艅 pracy serca, niewyr贸wnanej niewydolno艣ci kr膮偶enia lub znajdujesz si臋 w niestabilnym okresie chorobowym. 鉂 Czy wiesz, 偶e: 鈻 choroby uk艂adu kr膮偶enia przyczyniaj膮 si臋 do 45% zgon贸w w naszym kraju, 鈻 statystyczny Polak 偶yje a偶 8 lat kr贸cej ni偶 Niemiec, Francuz lub Hiszpan, 鈻 co trzeci mieszkaniec naszego kraju nigdy nie mierzy艂 poziomu cholesterolu we krwi, 鈻 a偶 29% Polak贸w pali papierosy, 鈻 po p贸艂godzinnej je藕dzie na rowerze ci艣nienie spada o ok. 10 mm s艂upka rt臋ci a efekt utrzymuje si臋 przez 13 godz. 馃憠 Badania dowodz膮, 偶e u os贸b systematycznie trenuj膮cych, kt贸re w ci膮gu tygodnia przeznaczaj膮 na aktywno艣膰 fizyczn膮 2 鈥 3 godz., ryzyko chor贸b serca maleje o 60 proc. 馃憠 艢wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, 偶eby by膰 aktywnym fizycznie co najmniej pi臋膰 razy w tygodniu przez co najmniej 30 min. Oznacza to, 偶e na wysi艂ek fizyczny nale偶y przeznaczy膰 tygodniowo przynajmniej 150 min. #DietyNFZ #8TygodniDoZdrowia

馃挀馃挆 饾檵饾櫑饾櫎饾櫅饾櫈饾櫋饾櫀饾櫊饾櫓饾櫘饾櫊饾櫀 饾櫂饾櫇饾櫎饾櫑饾櫎虂饾櫁 饾櫒饾櫄饾櫑饾櫂饾櫀 鈩 O niewydolno艣ci serca kardiolodzy m贸wi膮 w kategoriach nowej, niezaka藕nej epidemii. Szacuje si臋, 偶e dzi艣 cierpi na ni膮 ok. miliona Polak贸w, w ci膮gu dekady liczba chorych zwi臋kszy si臋 o po艂ow臋. 鈩 Niekt贸re wzorce zachowa艅 sk艂adaj膮ce si臋 na wsp贸艂czesny styl 偶ycia tj.: niew艂a艣ciwe od偶ywianie, siedz膮cy tryb 偶ycia, spo偶ywanie alkoholu, palenie tytoniu, stres maj膮 wp艂yw na rozw贸j chor贸b uk艂adu kr膮偶enia. 馃懇鈥嶁殨 Na pytania: 馃憠 Jaki styl 偶ycia rekomenduje nasz ekspert, by cieszy膰 si臋 zdrowiem? 馃憠 Jakie zasady wdro偶y膰 w trosce o serce? 馃憠 Jaka dieta jest rekomendowana? odpowiada dr Ma艂gorzata Obara-Go艂臋biowska psycholog, specjalista ds. dietetyki i poradnictwa 偶ywieniowego. 鉂 Wiesz, 偶e鈥? 鈿 Wed艂ug Ameryka艅skiego Towarzystwa Kardiologicznego wdychanie dymu tytoniowego przyczynia si臋 rocznie do oko艂o 34 tysi臋cy przedwczesnych zgon贸w z powodu chor贸b serca. Unikaj palenia (r贸wnie偶 biernego). 鈿 D艂ugie siedzenie, zwi臋ksza ryzyko zakrzepicy 偶y艂 g艂臋bokich. Sprzyja r贸wnie偶 wyst臋powaniu nadwagi i oty艂o艣ci, dlatego ruszaj si臋 przez ca艂y dzie艅. Parkuj dalej od biura, spaceruj kilka razy w czasie pracy. Zadbaj o aktywno艣膰 fizyczn膮. 鈿 Zaburzenie flory bakteryjnej jamy ustnej determinuje 3-krotnie zwi臋kszony wzrost zachorowa艅 na choroby sercowo-naczyniowe m.in. zawa艂 mi臋艣nia serca, udar m贸zgu, przewlek艂a niewydolno艣膰 serca, zaburzenia rytmu serca. 鉁 Dbaj o higien臋 jamy ustnej. 鉁 Badaj si臋 profilaktycznie. 馃搼 Wa偶ne informacje znajdziesz ulotce https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 #艢rodazProfilaktyk膮 #DietyNFZ #8TygodniDoZdrowia #Profilaktyka40Plus

馃拪 饾檵饾櫎饾櫋饾櫈饾櫏饾櫑饾櫀饾櫆饾櫌饾櫀饾櫙饾櫉饾櫀 鈥 饾櫒饾櫏饾櫑饾櫀饾櫖饾櫃饾櫙虂, 饾櫂饾櫙饾櫘 饾櫃饾櫎饾櫓饾櫘饾櫂饾櫙饾櫘 饾樉饾櫈饾櫄饾櫁饾櫈饾櫄 饾櫋饾櫔饾櫁 饾檹饾櫖饾櫎饾櫈饾櫂饾櫇 饾櫁饾櫋饾櫈饾櫒饾櫊饾櫈饾櫂饾櫇. 鉂 Masz w膮tpliwo艣ci 鈥 zapytaj lekarza lub farmaceut臋! 馃拪 饾檵饾櫎饾櫋饾櫈饾櫏饾櫑饾櫀饾櫆饾櫌饾櫀饾櫙饾櫉饾櫀 鈥 饾櫂饾櫙饾櫘饾櫋饾櫈 饾櫖饾櫈饾櫄饾櫋饾櫎饾櫋饾櫄饾櫊饾櫎饾櫖饾櫎饾櫒虂饾櫂虂, to przyjmowanie co najmniej 5鈨 lek贸w jednocze艣nie. 鈩 Z raportu NFZ dotycz膮cego polipragmazji wynika, 偶e: 鉃 1/3 Polak贸w po 65 roku 偶ycia przyjmuje co najmniej 5 lek贸w dziennie. 鉃 Ponad 2 mln Polak贸w wykupi艂o w ci膮gu miesi膮ca wi臋cej ni偶 5 substancji czynnych. 鉃 W pierwszym p贸艂roczu 2019 roku blisko 8,4 mln os贸b wykupi艂o leki na recept臋 (r贸wnie偶 nierefundowane przez NFZ) zawieraj膮ce co najmniej 5 substancji czynnych, z czego 4,3 mln os贸b, tj. 51,8%, to osoby w wieku 65 lat lub wi臋cej. 鈿 饾檮饾櫌 饾櫖饾櫈饾櫄台饾櫊饾櫒饾櫙饾櫀 饾櫋饾櫈饾櫂饾櫙饾櫁饾櫀 饾櫒饾櫔饾櫁饾櫒饾櫓饾櫀饾櫍饾櫂饾櫉饾櫈 饾櫖饾櫘饾櫊饾櫔饾櫏饾櫈饾櫎饾櫍饾櫘饾櫂饾櫇 饾櫖 饾櫊饾櫑饾櫎虂饾櫓饾櫊饾櫈饾櫌 饾櫂饾櫙饾櫀饾櫒饾櫈饾櫄, 饾櫓饾櫘饾櫌 饾櫖饾櫘饾櫙虈饾櫒饾櫙饾櫄 饾櫑饾櫘饾櫙饾櫘饾櫊饾櫎 饾櫈饾櫒饾櫓饾櫍饾櫈饾櫄饾櫍饾櫈饾櫀 饾櫍饾櫈饾櫄饾櫏饾櫑饾櫀饾櫖饾櫈饾櫃艂饾櫎饾櫖饾櫄饾櫉 饾櫏饾櫎饾櫋饾櫈饾櫏饾櫑饾櫀饾櫆饾櫌饾櫀饾櫙饾櫉饾櫈. 饾檸虂饾櫖饾櫈饾櫀饾櫃饾櫎饾櫌饾櫘 饾櫏饾櫀饾櫂饾櫉饾櫄饾櫍饾櫓 鈥 饾櫒饾櫊饾櫔饾櫓饾櫄饾櫂饾櫙饾櫍饾櫀 饾櫓饾櫄饾櫑饾櫀饾櫏饾櫈饾櫀 馃憠 Jak zmniejszy膰 ryzyko niepo偶膮danych skutk贸w przyjmowania wielu lek贸w 5鈨 饾檿饾樇饾檸饾樇饾樋 馃憞 馃懇鈥嶁殨 饾檺 饾櫋饾櫄饾櫊饾櫀饾櫑饾櫙饾櫀: 1鈨 Zawsze miej przy sobie aktualny spis lek贸w wraz z dawkami. Uwzgl臋dnij w nim suplementy diety i leki kupowane bez przepisu lekarza. 2鈨 Na wizycie u lekarza (ka偶dego) poka偶 aktualny spis swoich lek贸w. 3鈨 Ka偶dorazowo informuj g艂贸wnego lekarza prowadz膮cego o innych wizytach i o wynikaj膮cych z nich zaleceniach. 4鈨 Informuj lekarzy wszystkich specjalno艣ci o tym, 偶e leczysz si臋 przewlekle. 5鈨 Nie za偶ywaj lek贸w polecanych przez s膮siada czy rodzin臋 bez konsultacji z lekarzem. To, co im pomog艂o Ci mo偶e zaszkodzi膰. 馃懇鈥嶐煍 饾檼 饾櫀饾櫏饾櫓饾櫄饾櫂饾櫄 鈥 skonsultuj z farmaceut膮 zasadno艣膰 przyjmowania lek贸w i suplement贸w szczeg贸lnie tych kupowanych bez konsultacji z lekarzem. Farmaceuta: 1鈨 udzieli Ci jasnej, zrozumia艂ej porady, 2鈨 oceni zasadno艣膰 przyjmowania przez Ciebie produkt贸w leczniczych bez recepty i suplement贸w, 3鈨 zaproponuje rozwi膮zanie dotycz膮ce ich za偶ywania najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb zdrowotnych, 4鈨 przypomni o zaleceniach lekarskich, 5鈨 doradzi jak przechowywa膰 leki oraz jak prawid艂owo transportowa膰 je z apteki do domu i w podr贸偶y. 鉂 Pami臋taj! 馃憠 Spisz wszystkie leki i suplementy uwzgl臋dniaj膮c za偶ywane dawki w notesie (r贸wnie偶 te kupowane bez konsultacji z lekarzem) lub pobierz 鈥烉潣金潤○潤ゐ潤橉潤潤氿潤 饾櫃饾櫋饾櫀 饾櫏饾櫀饾櫂饾櫉饾櫄饾櫍饾櫓饾櫀鈥 鉃 https://akademia.nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/RECEPTA_POLIPRAGMAZJA_AKADEMIA-NFZ.pdf. 馃憠 Wykaz przyjmowanych preparat贸w poka偶 lekarzowi podczas wizyty lub farmaceucie. 馃憠 Zaufaj wiedzy lekarza i farmaceuty. Wszystko po to, aby poprawi膰 skuteczno艣膰 leczenia oraz ograniczy膰 prawdopodobie艅stwo wyst膮pienia dzia艂a艅 niepo偶膮danych. 馃憠 Zr贸b przegl膮d domowej apteczki, skonsultuj sk艂ad preparat贸w. 馃憠 Uzyskane porady z pewno艣ci膮 przyczyni膮 si臋 do wzrostu bezpiecze艅stwa, skuteczno艣ci Twojej terapii oraz wyeliminuj膮 ryzyko potencjalnie niekorzystnych interakcji lekowych. 鈩 Wi臋cej informacji znajdziesz na stronie Akademia NFZ - https://akademia.nfz.gov.pl/polipragmazja/ #polipragmazja #wielolekowo艣膰

Dbaj o serce, by d艂ugo s艂u偶y艂o 馃挐 馃挀 Ponad 40% zgon贸w kardiologicznych u m臋偶czyzn spowodowanych jest chorob膮 wie艅cow膮, w przypadku kobiet jest to 30%. 馃挀 Na zawa艂 serca umiera rocznie oko艂o 15 tys. Polak贸w. 馃憠 Ju偶 w najbli偶sz膮 艣rod臋 podpowiemy, co kocha twoje serce i jak mo偶esz o nie zadba膰. 馃憠Przygotujemy wywiad z ekspertem, kt贸ry przedstawi zasady 偶ywienia kluczowe dla twego serca. 馃搶 Przypominamy, 偶e mo偶esz skorzysta膰 z programu profilaktycznego ChUK: Skierowany jest do os贸b, kt贸re: 鉁 w danym roku kalendarzowym maj膮 35, 40, 45, 50, 55 lat; 鉁 obci膮偶one s膮 czynnikami ryzyka tj.: palenie papieros贸w, nadci艣nienie t臋tnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywno艣膰 ruchowa, nadwaga i oty艂o艣膰, upo艣ledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne od偶ywianie si臋; 鉁 nie maj膮 rozpoznanej choroby uk艂adu kr膮偶enia; 鉁 w okresie ostatnich 5 lat nie korzysta艂y ze 艣wiadcze艅 udzielanych w ramach programu. Szczeg贸艂owe informacje o programie znajdziesz na stronach: https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne Lista plac贸wek bior膮cych udzia艂 w programie: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne Zapraszamy na #艢rodazProfilaktyk膮

#饾檸饾櫙饾櫂饾櫙饾櫄饾櫏饾櫈饾櫌饾櫘饾檸饾櫈饾櫄台 饾櫈 饾櫖饾櫑饾櫀饾櫂饾櫀饾櫌饾櫘 饾櫃饾櫎 饾櫍饾櫎饾櫑饾櫌饾櫀饾櫋饾櫍饾櫎饾櫒虂饾櫂饾櫈鉂 Nie zwlekaj i ju偶 teraz zarejestruj si臋 na szczepienie przeciw 饾樉饾檴饾檻饾檮饾樋-饾煭饾煹 przez: 鉃★笍 infolini臋 989 鉃★笍 pacjent.gov.pl 鉃★笍 SMS o tre艣ci SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 鉃★笍 aplikacj臋 #mojeIKP #B膮d藕Bezpieczny #OstatniaProsta 鉁