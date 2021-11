Najnowsze materiały dotyczące zdrowia od Akademii NFZ 29.11.2021

"๐™‰๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™ข๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š ๐™ข๐™ค๐™˜๐™ฏ๐™ช - ๐™„๐™‰๐™†๐™Š๐™‰๐™๐™”๐™‰๐™€๐™‰๐˜พ๐™ ๐˜ผ ๐™„๐™ฃ๐™ ๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ฎ๐™ฃ๐™š๐™ฃ๐™˜๐™Ÿ๐™– - choroba powszechna i globalna. ________________________________________ โ„น Na ล›wiecie cierpi na niฤ ponad 400 mln osรณb. โ–ช W Polsce mรณwi siฤ™ o ok. 2 mln chorych, lecz moลผe byฤ‡ ich wiฤ™cej. โ–ช Z uwagi na intymnoล›ฤ‡ choroby wielu ludzi nie zgล‚asza siฤ™ do lekarza. โ–ช 12% chorych to osoby miedzy 30. a 39. r.ลผ. โ–ช Przyczyn tej choroby jest kilka. Zwiฤ zane sฤ ze stylem ลผycia, przebytymi chorobami, zabiegami w okolicach drรณg moczowych i rodnych. ________________________________________ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฐ ๐™ ๐™ ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ฉ wystฤ™puje gล‚รณwnie w wyniku: ๐Ÿ”ธ uszkodzenia miฤ™ล›ni dna miednicy mniejszej, miฤ™ล›ni Kegla; ๐Ÿ”ธ osล‚abienia miฤ™ล›ni okalajฤ cych cewkฤ™ moczowฤ ; ๐Ÿ”ธ porodu (34% przypadkรณw); ๐Ÿ”ธ menopauzy i zwiฤ zanฤ z niฤ zmianฤ gospodarki hormonalnej. ๐Ÿ‘จ ๐™ ๐™ข๐™šฬจ๐™ฏฬ‡๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฏ๐™ฃ nietrzymanie moczu wiฤ ลผe siฤ™ gล‚รณwnie z przerostem gruczoล‚u krokowego. ________________________________________ โš ๐™‰๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™ข๐™–๐™ฃ๐™ž๐™ช ๐™ข๐™ค๐™˜๐™ฏ๐™ช ๐™จ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™Ÿ๐™–๐™Ÿ๐™–ฬจ: ๐Ÿ”ธ otyล‚oล›ฤ‡, ๐Ÿ”ธ przebyte zabiegi operacyjne ukล‚adu moczowo-pล‚ciowego, ๐Ÿ”ธ infekcje, ๐Ÿ”ธ czฤ™ste zaparcia, ๐Ÿ”ธ choroby ukล‚adu nerwowego. ________________________________________ ๐Ÿ‘ฉโ€โš• W najbliลผszฤ ๐™Žฬ๐™ง๐™ค๐™™๐™šฬจ ๐™ฏ ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™–ฬจ nasz ekspert opowie: ๐Ÿ‘‰ Jak moลผesz zapobiegaฤ‡ tej chorobie? ๐Ÿ‘‰ Jakie odpowiednio wybraฤ‡ ฤ‡wiczenia? ๐Ÿ‘‰ Jak moลผesz wzmocniฤ‡ miฤ™ล›nie dna miednicy? ๐Ÿ‘‰ Czy kulki Gejszy to dobry ฤ‡wiczenie na miฤ™ล›nie dna miednicy? ๐Ÿ‘‰ Fakty i mity o mikacji i defekacji. ๐Ÿค— Zapraszamy!. " - to najnowsza informacja, jaka pojawiล‚a siฤ™ na Facebooku Akademii NFZ 29.11.2021.

Przebycie COVID-19 w przeszล‚oล›ci nie stanowi przeciwwskazania do szczepieล„. Wiฤ™cej informacji โคต๏ธโคต๏ธโคต๏ธ

๐Ÿšบ ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ค! ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ค! ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™—๐™ช๐™จ! ๐Ÿšบ ๐™‹๐™ž๐™š๐™ง(๐•Ž)๐™จ๐™ž ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ข๐™ฎ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š! __ โ™€ ๐™’๐™š๐™ฏฬ ๐™ช๐™™๐™ฏ๐™ž๐™–ล‚ ๐™ฌ ๐™–๐™ ๐™˜๐™Ÿ๐™ž Mamo! Mamo! Mammobus! ๐™ž ๐™ฏ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™Ÿ ๐™ฅ๐™ž๐™š๐™ง๐™จ๐™ž ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š. Sprawdzaj na stronach internetowych Oddziaล‚รณw Wojewรณdzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i na ich fanpageโ€™ach ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐™ฌ ๐™‹๐™ง๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™š informacje o miejscach postojรณw mammobusรณw biorฤ cych udziaล‚ w akcji. ๐Ÿ“ ๐™ƒ๐™–๐™ง๐™ข๐™ค๐™ฃ๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ข ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ค๐™Ÿ๐™ช ๐™ข๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™—๐™ช๐™จ๐™คฬ๐™ฌ โžก https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/ __ โ™€ ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™›๐™ž๐™–: โœ to badanie rentgenowskie, proste, krรณtkie i nieinwazyjne; โœ umoลผliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi; โœ jest bezpล‚atna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres zamieszkania pacjentki; โœ wykonywana w mammobusie w ลผadnym stopniu nie odbiega standardem od badania w placรณwce stacjonarnej. __ โ™€ ๐˜ฟ๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™œ๐™ค? Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, ktรณre przez ostatnie 24 miesiฤ ce nie korzystaล‚y z tego badania lub otrzymaล‚y pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upล‚ywie 12 miesiฤ™cy i nie byล‚y leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest bezpล‚atna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezaleลผnie od miejsca zamieszkania pacjentki. __ โ™€ ๐˜พ๐™ค ๐™ฏ๐™–๐™—๐™ง๐™–๐™˜ฬ ๐™ฏ๐™š ๐™จ๐™ค๐™—๐™–ฬจ ๐™ฃ๐™– ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š? ๐Ÿ”น dokument toลผsamoล›ci potrzebny przy rejestracji; ๐Ÿ”น okulary bฤ™dฤ potrzebne przy wypeล‚nianiu ankiety (dotyczy osรณb z wadฤ wzroku); ๐Ÿ”น zdjฤ™cie i opis poprzedniego badania, jeลผeli mammografia wykonywana jest po raz kolejny. Pomoลผe to lekarzowi zinterpretowaฤ‡ wynik, a w wielu przypadkach pozwala uniknฤ ฤ‡ wykonywania dodatkowych badaล„. __ โ™€ ๐™ ๐™–๐™ ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™œ๐™ค๐™ฉ๐™ค๐™ฌ๐™–๐™˜ฬ ๐™จ๐™ž๐™šฬจ ๐™™๐™ค ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™–? โ–ช Do mammografii nie trzeba siฤ™ specjalnie przygotowywaฤ‡. โ–ช Warto nie zakล‚adaฤ‡ biลผuterii na szyjฤ™ oraz ubraฤ‡ siฤ™ wygodnie, poniewaลผ konieczne bฤ™dzie rozebranie siฤ™ do pasa. โ–ช W dniu badania na umytฤ skรณrฤ™ nie naleลผy stosowaฤ‡ dezodorantu z talkiem, balsamu ani kremu. Zapraszamy! #Mammografia #Mammobus #badajsiฤ™ #ProfilaktykawPraktyce Ministerstwo Zdrowia

๐Ÿ‘ง๐Ÿง’ ๐™ ๐™–๐™ ๐™™๐™—๐™–๐™˜ฬ ๐™ค ๐™ฏ๐™™๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™ฎ ๐™ง๐™ค๐™ฏ๐™ฌ๐™คฬ๐™Ÿ ๐™ฅ๐™จ๐™ฎ๐™˜๐™๐™ž๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š๐™˜๐™ ๐™– __ โ„น ๐™‹๐™ค๐™˜๐™ฏ๐™ช๐™˜๐™ž๐™š ๐™ฌล‚๐™–๐™จ๐™ฃ๐™š๐™Ÿ ๐™ฌ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ค๐™จฬ๐™˜๐™ž to baza zdrowia psychicznego. Najintensywniej ksztaล‚tuje siฤ™ w wieku przedszkolnym i na poczฤ tku nauki w szkole. Szczegรณlnie w tym czasie: ๐Ÿ”น buduj z dzieckiem wiฤ™ลบ i zaufanie do siebie, spฤ™dzajฤ c wspรณlnie czas, ๐Ÿ”น doceniaj, gdy prรณbuje czegoล› nowego i chwali siฤ™ osiฤ gniฤ™ciami. __ โ„น ๐™’๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™˜๐™Ÿ๐™ž ๐™ฌ ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™ช๐™ก๐™š โžก https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/jak-dbac-o-zdrowy-rozwoj-psychiczny-dziecka

๐Ÿฉบ ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž __ ๐Ÿ‘‰ ๐™’๐™ฎ๐™ฅ๐™šล‚๐™ฃ๐™žล‚๐™š๐™จฬ ๐˜ผ๐™ฃ๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ๐™šฬจ ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž โ€“ ๐™ฏ๐™ง๐™š๐™–๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™ช๐™Ÿ ๐™š-๐™จ๐™ ๐™ž๐™š๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š! ๐™„๐™™๐™ฏฬ ๐™ฃ๐™– ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™–! ๐Ÿฉบ ๐™‚๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š ๐™ฏ๐™ง๐™š๐™–๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™ช๐™Ÿ๐™š๐™จ๐™ฏ ๐™š-๐™จ๐™ ๐™ž๐™š๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š? ๐Ÿ‘‰ ๐™Ž๐™ฅ๐™ง๐™–๐™ฌ๐™™๐™ฏฬ ๐™ฌ ๐™ฌ๐™ฎ๐™จ๐™ฏ๐™ช๐™ ๐™ž๐™ฌ๐™–๐™ง๐™˜๐™š โžก http://pacjent.gov.pl/.../wystaw-sobie-e-skierowanie-na... __ โ“ ๐™ˆ๐™–๐™จ๐™ฏ 4โƒฃ0โƒฃ ๐™ก๐™–๐™ฉ ๐™ก๐™ช๐™— ๐™ฌ๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ i nie skorzystaล‚eล› jeszcze z pakietu nieodpล‚atnych badaล„ diagnostycznych? ๐Ÿ‘‰ Moลผesz jednorazowo skorzystaฤ‡ z pakietu w wyznaczonych placรณwkach bez skierowania od lekarza. โ„น ๐™‹๐™ค๐™™๐™ฅ๐™ค๐™ฌ๐™ž๐™–๐™™๐™–๐™ข๐™ฎ, ๐™Ÿ๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ค ๐™ฏ๐™ง๐™ค๐™—๐™ž๐™˜ฬ! 1๏ธโƒฃ Wypeล‚nij ankietฤ™ #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2๏ธโƒฃ Otrzymasz #eskierowanie. 3๏ธโƒฃ Zgล‚oล› siฤ™ do placรณwki, ktรณra realizuje program. 4๏ธโƒฃ Wyniki badaล„ otrzymasz przez #IKP lub w placรณwce, ktรณra realizuje program. ๐Ÿ‘‰ Jeลผeli nie korzystasz z IKP, moลผesz uzyskaฤ‡ e-skierowanie na pakiet badaล„ za poล›rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. __ ๐Ÿ‘ซ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ฎ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž to badania diagnostyczne w formie pakietรณw dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mฤ™ลผczyzn. ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™™๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ฉ: โ–ช morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i pล‚ytkami krwi, โ–ช stฤ™ลผenie cholesterolu caล‚kowitego albo kontrolny profil lipidowy, โ–ช stฤ™ลผenie glukozy, โ–ช ocena funkcji wฤ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wฤ trobowe), โ–ช poziom kreatyniny we krwi, โ–ช badanie ogรณlne moczu, โ–ช kwas moczowy, โ–ช opcjonalnie krew utajona w kale (w zaleลผnoล›ci od czynnikรณw ryzyka). ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™™๐™ก๐™– ๐™ข๐™šฬจ๐™ฏฬ‡๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฏ๐™ฃ: โ–ช morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i pล‚ytkami krwi, โ–ช stฤ™ลผenie cholesterolu caล‚kowitego albo kontrolny profil lipidowy, โ–ช stฤ™ลผenie glukozy, โ–ช ocena funkcji wฤ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wฤ trobowe), โ–ช poziom kreatyniny we krwi, โ–ช badanie ogรณlne moczu, โ–ช kwas moczowy, โ–ช PSA (badanie w kierunku raka prostaty), โ–ช opcjonalnie krew utajona w kale (w zaleลผnoล›ci od czynnikรณw ryzyka). ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธ ๐˜ฝ๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™– ๐™ฌ๐™จ๐™ฅ๐™คฬ๐™ก๐™ฃ๐™š ๐™™๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™ž ๐™ข๐™šฬจ๐™ฏฬ‡๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฏ๐™ฃ: โ–ช pomiar ciล›nienia tฤ™tniczego, โ–ช pomiar masy ciaล‚a, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaลบnika masy ciaล‚a (BMI), โ–ช ocena miarowoล›ci rytmu serca. Wiฤ™cej ๐Ÿ‘‰ www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsiฤ™ Ministerstwo Zdrowia

๐Ÿ‘ง๐Ÿง’ Europejska Agencja Lekรณw (EMA) wydaล‚a pozytywnฤ opiniฤ™ naukowฤ dotyczฤ cฤ stosowania szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) u dzieci w wieku 5-11 lat. ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ง ๐Ÿ’‰ Badania potwierdziล‚y bezpieczeล„stwo szczepionki โœ”๐Ÿ‘.

๐Ÿ“— ๐™•๐™š๐™จ๐™ฅ๐™คฬล‚ ๐™Ÿ๐™š๐™ก๐™ž๐™ฉ๐™– ๐™ฃ๐™–๐™™๐™ฌ๐™ง๐™–๐™ฏฬ‡๐™ก๐™ž๐™ฌ๐™š๐™œ๐™ค ๐™„๐˜ฝ๐™Ž - ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฃ๐™ฎ, ๐™ฏ๐™–๐™ก๐™š๐™˜๐™–๐™ฃ๐™ฎ ๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™ก ๐™ฏฬ‡๐™ฎ๐™˜๐™ž๐™– ๐™ž ๐™ฅ๐™ก๐™–๐™ฃ ๐™ฏฬ‡๐™ฎ๐™ฌ๐™ž๐™š๐™ฃ๐™ž๐™ค๐™ฌ๐™ฎ __ โ„น ๐™•๐™š๐™จ๐™ฅ๐™คฬล‚ ๐™Ÿ๐™š๐™ก๐™ž๐™ฉ๐™– ๐™ฃ๐™–๐™™๐™ฌ๐™ง๐™–๐™ฏฬ‡๐™ก๐™ž๐™ฌ๐™š๐™œ๐™ค ๐™„๐˜ฝ๐™Ž (irritable bowel syndrome) to choroba spowodowana przewlekล‚ymi i nawracajฤ cymi zaburzeniami pracy jelit. โ„น ๐™๐™ค๐™ฏ๐™ฅ๐™ค๐™ฌ๐™จ๐™ฏ๐™š๐™˜๐™๐™ฃ๐™ž๐™š๐™ฃ๐™ž๐™š ๐™˜๐™๐™ค๐™ง๐™ค๐™—๐™ฎ ๐Ÿ”ธ IBS moลผe dotyczyฤ‡ ล›rednio ok. 10% populacji ล›wiatowej. ๐Ÿ”ธ W Europie moลผe ona wystฤ™powaฤ‡ ล›rednio u ok. 7% dorosล‚ych a w Polsce u ok. 13%. ๐Ÿ”ธ IBS nieco czฤ™ล›ciej jest rozpoznawany u kobiet. ๐Ÿ”ธ Jest to choroba mล‚odych dorosล‚ych โ€“ co drugi chory zgล‚asza pierwsze objawy IBS przed 35. rokiem ลผycia. __ โš ๐™‹๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฃ๐™ฎ ๐™ž ๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฃ๐™ฃ๐™ž๐™ ๐™ž ๐™จ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™Ÿ๐™–๐™Ÿ๐™–ฬจ๐™˜๐™š ๐™ฌ๐™ฎ๐™จ๐™ฉ๐™šฬจ๐™ฅ๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™ช ๐™ค๐™—๐™Ÿ๐™–๐™ฌ๐™คฬ๐™ฌ ๐™„๐˜ฝ๐™Ž โ—พ zaburzenia w skล‚adzie i iloล›ci bakterii bytujฤ cych w jelitach, czyli tzw. mikrobioty jelitowej. Mogฤ byฤ‡ nastฤ™pstwem m.in. ostrej infekcji ลผoล‚ฤ dkowo-jelitowej (to tzw. poinfekcyjny IBS); โ—พ antybiotykoterapia antybiotykami systemowymi, wchล‚aniajฤ cymi siฤ™ z przewodu pokarmowego i dziaล‚ajฤ cymi ogรณlnoustrojowo, niezaleลผnie od przyczyny ich podania; โ—พ czynniki psychospoล‚eczne oraz wspรณล‚istniejฤ ce zaburzenia emocjonalne. Nagล‚y stres, np. traumatyczne przeลผycie lub stres przewlekล‚y zwiฤ zany, chociaลผby z pracฤ czy sytuacjฤ rodzinnฤ , czฤ™sto nasila objawy IBS; โ—พ czynniki dietetyczne - wykazano, ลผe krรณtkoล‚aล„cuchowe wฤ™glowodany i poliole, ล‚atwo ulegajฤ bakteryjnym procesom fermentacyjnym w jelicie (okreล›lono je skrรณtem FODMAP). __ ๐Ÿ“‹ ๐™•๐™–๐™ก๐™š๐™˜๐™š๐™ฃ๐™ž๐™– ๐™ค๐™œ๐™คฬ๐™ก๐™ฃ๐™š: ๐Ÿ”น Wprowadลบ ลผywienie z elementami diety lekkostrawnej, ๐Ÿ”น Unikaj potraw obfitujฤ cych w tล‚uszcze, wzdymajฤ cych oraz ลผywnoล›ci wysokoprzetworzonej, ๐Ÿ”น Stosuj odpowiednie techniki kulinarne, ๐Ÿ”น Obserwuj reakcje swojego organizmu i eliminuj z diety te produkty, ktรณre nasilajฤ dolegliwoล›ci. ๐Ÿ”น Spoลผywaj posiล‚ki regularnie o staล‚ych porach i w spokoju, unikaj dล‚uลผszych przerw miฤ™dzy posiล‚kami. ๐Ÿ”น Zadbaj o odpowiedniฤ iloล›ฤ‡ bล‚onnika w diecie โ€“ zaleลผnฤ od dominujฤ cej postaci choroby. ๐Ÿ”น Pamiฤ™taj o odpowiedniej iloล›ci pล‚ynรณw โ€“ pij przynajmniej 2 litry dziennie. Wybieraj wodฤ™ oraz inne pล‚yny niesล‚odzone i bezkofeinowe, co oznacza ograniczenie kawy czy mocnej herbaty. Niewskazane sฤ rรณwnieลผ napoje gazowane i alkohol. ๐Ÿ”น Ogranicz spoลผycie surowych owocรณw do 3 porcji dziennie (porcja to 80 g), ๐Ÿ”น Zrezygnuj z substancji sล‚odzฤ cych, ktรณrych nazwa koล„czy siฤ™ na -ol, jak np. sorbitol, ksylitol, mannitol, erytrytol (zwล‚aszcza w biegunkowej postaci choroby). Te skล‚adniki sฤ dodawane np. do gum do ลผucia, napojรณw czy gotowych deserรณw. ๐Ÿ”น Czytaj etykiety, sprawdzaj skล‚ad kupowanych produktรณw przetworzonych i wieloskล‚adnikowych โ€“ mogฤ one zawieraฤ‡ skล‚adniki nasilajฤ ce dolegliwoล›ci. __ ๐Ÿค” ๐™Ž๐™ฏ๐™ช๐™ ๐™–๐™จ๐™ฏ ๐™ค๐™™๐™ฅ๐™ค๐™ฌ๐™ž๐™š๐™™๐™ฏ๐™ž: ๐Ÿ‘‰ Jakie jeล›ฤ‡ produkty w zaleลผnoล›ci od postaci IBS? ๐Ÿ‘‰ Jak wล‚aล›ciwie skomponowaฤ‡ posiล‚ek? ๐Ÿ‘‰ Jak realizowaฤ‡ dietฤ™ FODMAP โ€“ produkt niewskazane, przykล‚adowe przepisy? ๐Ÿ‘‰ Jak zarzฤ dzaฤ‡ stresem? ๐Ÿ‘‰ Co z dietฤ bezglutenowฤ , czy jest rekomendowana osobom z IBS? ๐Ÿ‘‰ Jakie stosowaฤ‡ techniki kulinarne? ๐Ÿ‘‰ Aktywnoล›ฤ‡ ruchowa โ€“ jakฤ wybraฤ‡? ๐Ÿ‘‰ Bล‚onnik w diecie โ€“ po jaki warto siฤ™gaฤ‡? ๐Ÿ“— Odpowiedzi znajdziesz w bezpล‚atnym e-booku ๐Ÿ‘‰ ๐™•ฬ‡๐™”๐™’๐™„๐™€๐™‰๐™„๐™€ ๐™’ ๐™•๐™€๐™Ž๐™‹๐™Š๐™‡๐™€ ๐™ ๐™€๐™‡๐™„๐™๐˜ผ ๐™‰๐˜ผ๐˜ฟ๐™’๐™๐˜ผ๐™•ฬ‡๐™‡๐™„๐™’๐™€๐™‚๐™Š ๐™„๐˜ฝ๐™Ž - ๐™’๐™”๐™ ๐˜ผ๐™Žฬ๐™‰๐™„๐™€๐™‰๐™„๐˜ผ, ๐™‹๐™Š๐™๐˜ผ๐˜ฟ๐™”, ๐™‹๐™๐™•๐™€๐™‹๐™„๐™Ž๐™” โžก https://diety.nfz.gov.pl/diety/materialy/dietoterapia-ebooki/ #DietyNFZ

๐Ÿด ๐—ง๐—ฌ๐—š๐—ข๐——๐—ก๐—œ ๐——๐—ข ๐—ญ๐——๐—ฅ๐—ข๐—ช๐—œ๐—” ๐Ÿšถ๐Ÿƒโ›น๏ธ๐ŸŠ๐Ÿง˜ ๐—•๐—ฒ๐˜‡๐—ฝล‚๐—ฎ๐˜๐—ป๐˜† ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐—ธ๐˜๐˜†๐—ฐ๐˜‡๐—ป๐—ผ-๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ผ๐˜„๐˜† __ 6โƒฃ ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š โžก ๐—ฃ๐—ผ๐˜‡๐—ป๐—ฎ๐—ท๐—ฒ๐—บ๐˜† ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜„๐—ฎล‚๐˜† ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ. ๐—š๐—ถ๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐Ÿšถ Rozgrzewka โ€“ 5 min ๐Ÿ‹๏ธ Czฤ™ล›ฤ‡ gล‚รณwna interwaล‚owa โ€“ 30 sek. intensywnego wysiล‚ku na 15 sek. odpoczynku. 4 rundy. W kaลผdej rundzie 8 ฤ‡wiczeล„ zakoล„czonych 1 min odpoczynku ๐Ÿง˜โ€โ™€๏ธ Rozciฤ ganie - 5 min __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—Ÿ๐—”๐—ก ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—ข๐—ช๐—ฌ โžก ๐—ง๐—ฌ๐——๐—ญ๐—œ๐—˜๐—กฬ 6โƒฃ โœ 1 x Trening 6โƒฃ "Poznajemy interwaล‚y prof. Gibaliโ€ โ€“ 35 min โœ 1 x Trening 5โƒฃ โ€žWzmacniamy siล‚ฤ™ miฤ™ล›niโ€ โ€“ 35 min โœ 1 x Trening 4โƒฃ โ€žTabata i nasze pierwsze interwaล‚yโ€ โ€“ 35 min โœ 45 min jazdy na rowerze, marszu lub nordic walking. โฑ Razem 150 minut aktywnoล›ci fizycznej. __ โ„น๏ธ ๐—ก๐—”๐—ง๐—˜ฬจ๐—ญฬ‡๐—˜๐—ก๐—œ๐—˜ ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—จ ๐Ÿ‘‰ umiarkowane - 110 min, ๐Ÿ‘‰ intensywne - 40 min. __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ "Aktywnoล›ฤ‡ fizyczna moลผe powodowaฤ‡ w mรณzgu korzystne zmiany, zwiฤ™ksza nam siฤ™ o 2 % iloล›ฤ‡ komรณrek nerwowych w obrฤ™bie hipokampu, ktรณry odpowiada za koncentracjฤ™, rรณwnowagฤ™ myล›lenie i czas reakcji. Osoby, ktรณre majฤ dobrฤ kondycjฤ™, majฤ lepsze wyniki testรณw z matematyki, jฤ™zykรณw, z nauk humanistycznych, sฤ inteligentniejszeโ€ โ€“ wyjaล›nia lek. Anna Plucik-Mroลผek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA. __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—ฅ๐—ญ๐—˜๐—— ๐—ฅ๐—ข๐—ญ๐—ฃ๐—ข๐—–๐—ญ๐—˜ฬจ๐—–๐—œ๐—˜๐— ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—จ ๐—ฃ๐—ฟ๐˜‡๐˜†๐—ด๐—ผ๐˜๐˜‚๐—ท ๐˜€๐—ถ๐—ฒฬจ - ๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฒ ๐—”๐—ธ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฎ ๐—ก๐—™๐—ญ ๐˜‡๐—ป๐—ฎ๐—ท๐—ฑ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐˜‡ ๐—ผ๐—ฝ๐—ถ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐˜‚, ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜‡ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ค ๐—ถ ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜† ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ โžก https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ โœ Odpowiedz na 7 pytaล„ zawartych w ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜‡๐˜‚ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ค. โ—๏ธ Jeล›li na ktรณrekolwiek pytanie odpowiesz: TAK โ€“ skontaktuj siฤ™ ze swoim lekarzem. โœ Sprawdลบ sprawdzisz swojฤ obecnฤ kondycjฤ™ fizycznฤ korzystajฤ c z jednej z dwรณch wersji ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜‚ ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ โžก๏ธ ๐Ÿƒ ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ท lub ๐Ÿšถ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐˜‡๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ท โœ Do aktywnoล›ci fizycznej dodaj prawidล‚owe odลผywianie. ๐Ÿ‘‰ Skorzystaj z bezpล‚atnego portalu ๐——๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜† ๐—ก๐—™๐—ญ โžก https://diety.nfz.gov.pl __ ๐Ÿ‘ ๐——๐—ผล‚๐—ฎฬจ๐—ฐ๐˜‡ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜‡๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜„๐˜†: # zamieszczajฤ c na swoim fanpage'u hasztag #๐Ÿด๐—ง๐˜†๐—ด๐—ผ๐—ฑ๐—ป๐—ถ๐——๐—ผ๐—ญ๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ฎ i ๐Ÿ–ผ skorzystaj z ๐—ป๐—ฎ๐—ธล‚๐—ฎ๐—ฑ๐—ธ๐—ถ ๐—ป๐—ฎ ๐˜‡๐—ฑ๐—ท๐—ฒฬจ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ โžก๏ธ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 โ—๏ธ Pamiฤ™taj trenuj we wล‚asnym tempie. ๐—ญ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐˜† ๐Ÿคธโ€โ™€๐Ÿง˜โ€โ™€๐Ÿšดโ€โ™€๐ŸŠโ€โ™€

๐Ÿ˜ด๐Ÿ’ค ๐™ ๐™–๐™ ๐™ค๐™จฬ๐™˜ฬ ๐™จ๐™ฃ๐™ช ๐™– ๐™๐™ฌ๐™ค๐™Ÿ๐™š ๐™ฏ๐™™๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™ž๐™š __ โ„น ๐˜ฝ๐™š๐™ฏ๐™จ๐™š๐™ฃ๐™ฃ๐™ค๐™จฬ๐™˜ฬ to najczฤ™stsze zaburzenie snu. โ–ช๏ธ Cierpi na niฤ 20-30% populacji w rรณลผnym wieku. โ–ช๏ธ 80% osรณb chorych na depresjฤ™ cierpi na zaburzenia snu. Osoby te skarลผฤ siฤ™ na trudnoล›ci w zasypianiu, utrzymaniu snu, zbyt wczesne budzenie siฤ™ lub sen, ktรณry nie daje wypoczynku. __ ๐Ÿ‘ฉโ€โš• Na pytania: ๐Ÿ”น Jak waลผny jest sen? ๐Ÿ”น Co siฤ™ dzieje w organizmie podczas snu? ๐Ÿ”น Co wpล‚ywa na strukturฤ™ snu? ๐Ÿ”น Jaki styl ลผycia naleลผy prowadziฤ‡, by cieszyฤ‡ siฤ™ dobrym snem? - odpowiada nasz ekspert dr n. med. Anetta Lasek- Bal, Konsultant Wojewรณdztwa ลšlฤ skiego w dziedzinie neurologii. __ โ„น ๐™’๐™ž๐™š๐™จ๐™ฏ, ๐™ฏฬ‡๐™š: ๐Ÿ‘‰ Nauka, ktรณra opisuje zjawisko snu to medycyna snu - somnologia, zajmuje siฤ™ czynnikami utrudniajฤ cymi prawidล‚owy sen oraz leczeniem. ๐Ÿ‘‰ Badania wskazujฤ , ลผe czas snu poniลผej 6 godzin byล‚ istotnie zwiฤ zany z wiฤ™kszym ryzykiem wystฤ pienia cukrzycy typu 2, chorรณb ukล‚adu krฤ ลผenia, choroby wieล„cowej serca czy otyล‚oล›ci. ๐Ÿ‘‰ Osoby, ktรณre nie dbajฤ o to, by siฤ™ wyspaฤ‡, sฤ bardziej podatne na depresjฤ™, otyล‚oล›ฤ‡, wzrost ciล›nienia krwi, a takลผe nie potrafiฤ siฤ™ skupiฤ‡ i sฤ rozdraลผnione. ๐Ÿ‘‰ Regularna aktywnoล›ฤ‡ fizyczna zapobiega wystฤ pieniu przewlekล‚ego stresu, a tym samym chroni przed jego negatywnymi skutkami np. bezsennoล›ciฤ . ๐Ÿ‘‰ Sen przywraca ukล‚adowi nerwowemu rรณwnowagฤ™ oraz wspiera pamiฤ™ฤ‡, czyli utrwala zdobyte informacje, a takลผe umoลผliwia naszemu mรณzgowi przyswajanie nowych kolejnego dnia. __ ๐Ÿค— ๐™•๐™–๐™ฅ๐™ง๐™–๐™จ๐™ฏ๐™–๐™ข๐™ฎ: ๐ŸŽฌ na film โžก Higiena stylu ลผycia โ€“ SEN. ๐Ÿ“ฐ do zapoznania siฤ™ z ulotkฤ , w ktรณrej piszemy m.in. o sposobach na dobry sen โžก https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 oraz ๐Ÿคธโ€โ™€ do skorzystania z bezpล‚atnego programu profilaktyczno-treningowego โžก 8 tygodni do zdrowia โžก https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia #ลšrodazProfilaktykฤ

๐Ÿฉธ ๐Ÿฎ๐Ÿฎ-๐Ÿฎ๐Ÿฒ ๐™ก๐™ž๐™จ๐™ฉ๐™ค๐™ฅ๐™–๐™™๐™– โ€“ ๐˜ฟ๐™ฃ๐™ž ๐™ƒ๐™ค๐™ฃ๐™ค๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™š๐™œ๐™ค ๐™†๐™ง๐™ฌ๐™ž๐™ค๐™™๐™–๐™ฌ๐™จ๐™ฉ๐™ฌ๐™– โฃ๏ธ ๐™ƒ๐™ค๐™ฃ๐™ค๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™ฎ ๐™†๐™ง๐™ฌ๐™ž๐™ค๐™™๐™–๐™ฌ๐™˜๐™ค โ€“ ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™šฬจ๐™ ๐™ช๐™Ÿ๐™š๐™ข๐™ฎ, ๐™ฏฬ‡๐™š ๐™Ÿ๐™š๐™จ๐™ฉ๐™š๐™จฬ! __ โ„น ๐˜พ๐™ฏ๐™ฎ ๐™ฌ๐™ž๐™š๐™จ๐™ฏ, ๐™ฏฬ‡๐™š ๐™ ๐™ง๐™š๐™ฌ ๐™ฉ๐™ค ๐™—๐™š๐™ฏ๐™˜๐™š๐™ฃ๐™ฃ๐™ฎ ๐™ก๐™š๐™ , ๐™™๐™–๐™ง ๐™ฏฬ‡๐™ฎ๐™˜๐™ž๐™–? ๐Ÿ“Œ Krwi ani ลผadnych produktรณw krwiopodobnych nie da siฤ™ wyprodukowaฤ‡ - jedynym jej ลบrรณdล‚em jest ludzki organizm. ๐Ÿ“Œ Krew jest jednym z pล‚ynรณw ustrojowych, peล‚ni funkcje transportowe i obronne dla organizmu. ๐Ÿ“Œ Iloล›ฤ‡ krwi w organizmie czล‚owieka to ok. 5,5 โ€“ 6 litrรณw. Jej kolor zaleลผy od barwnika krwi โ€“ hemoglobiny. ๐Ÿ“Œ Co roku w Polsce przetacza siฤ™ okoล‚o 1 200 000 jednostek koncentratu krwinek czerwonych, co oznacza, ลผe tyle donacji jest potrzebnych, ลผeby pozyskaฤ‡ krew dla potrzebujฤ cych pacjentรณw. __ ๐Ÿฉธ ๐˜พ๐™ฏ๐™ฎ๐™ข ๐™Ÿ๐™š๐™จ๐™ฉ ๐™ ๐™ง๐™š๐™ฌ? โ–ช Krew speล‚nia czynnoล›ci transportowe, dostarcza do tkanek tlen i substancje odลผywcze, odprowadza z nich produkty przemiany materii oraz przenosi zwiฤ zki biologicznie aktywne, np. hormony z gruczoล‚รณw wydzielania wewnฤ™trznego do narzฤ dรณw. โ–ช Peล‚ni rรณwnieลผ funkcjฤ™ obronnฤ , ktรณra umoลผliwia wykrywanie czynnikรณw szkodliwych (bakterie, wirusy) i pozwala skutecznie im przeciwdziaล‚aฤ‡. ๐Ÿฉธ ๐™‹๐™ค๐™™๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ฌ๐™ค๐™ฌ๐™š ๐™จ๐™ ล‚๐™–๐™™๐™ฃ๐™ž๐™ ๐™ž ๐™ ๐™ง๐™ฌ๐™ž: โ–ช ๐™š๐™ก๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ฎ ๐™ข๐™ค๐™ง๐™›๐™ค๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™š - erytrocyty (czerwone krwinki), leukocyty (biaล‚e krwinki - granulocyty, limfocyty i monocyty) oraz trombocyty (pล‚ytki krwi); โ–ช ๐™ค๐™จ๐™ค๐™˜๐™ฏ๐™š โ€“ skล‚adnik pล‚ynny, stanowi okoล‚o 55-60% objฤ™toล›ci krwi. Oprรณcz wody, ktรณra jest gล‚รณwnym skล‚adnikiem osocza (90%), zawiera zwiฤ zki organiczne i nieorganiczne, takie jak biaล‚ka (albuminy, globuliny, fibrynogen), kwasy tล‚uszczowe, glukozฤ™, witaminy i sole mineralne; hormony, transportowane do komรณrek rozpuszczone gazy, substancje odลผywcze (cukry, tล‚uszcze), witaminy, produkty przemiany materii (np. mocznik, kwas moczowy). โ„น Kaลผdego dnia w ludzkim organizmie tworzฤ siฤ™ miliony krwinek czerwonych, biaล‚ych i pล‚ytek krwi. Elementy krwi powstajฤ gล‚รณwnie w szpiku kostnym, a takลผe w ล›ledzionie, wฤ™zล‚ach chล‚onnych i ukล‚adzie siateczkowo-ล›rรณdbล‚onkowym. __ โฃ๏ธ ๐™•๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ฃฬ ๐™ ๐™ง๐™ฌ๐™ž๐™ค๐™™๐™–๐™ฌ๐™˜๐™–ฬจ Krwiodawcฤ moลผe zostaฤ‡ osoba w wieku 18 - 65 lat, cieszฤ ca siฤ™ dobrym zdrowiem, waลผฤ ca co najmniej 50 kilogramรณw, a takลผe u ktรณrej w ciฤ gu ostatnich 6 miesiฤ™cy: ๐Ÿ‘‰ nie wykonano akupunktury, tatuaลผu, przekล‚ucia uszu lub innych czฤ™ล›ci ciaล‚a; ๐Ÿ‘‰ nie miaล‚a wykonanych ลผadnych zabiegรณw operacyjnych, badaล„ inwazyjnych i endoskopowych (np. badaล„ artroskopii, laparoskopii); ๐Ÿ‘‰ nie byล‚a leczona krwiฤ i preparatami krwiopochodnymi. __ ๐ŸŒก ๐™Ž๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™ค๐™—๐™ฎ ๐™ฅ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ง๐™–๐™ฃ๐™ž๐™– ๐™ ๐™ง๐™ฌ๐™ž โ–ช ๐™ˆ๐™š๐™ฉ๐™ค๐™™๐™– ๐™ ๐™ค๐™ฃ๐™ฌ๐™š๐™ฃ๐™˜๐™Ÿ๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก๐™ฃ๐™– โ€“ dawca oddaje krew peล‚nฤ w iloล›ci 450 mililitrรณw (1 jednostka), zawierajฤ cฤ krwinki czerwone, pล‚ytkowe, biaล‚e i osocze. Krew pobiera siฤ™ z pojedynczego wkล‚ucia do ลผyล‚y, do jednorazowych pojemnikรณw z tworzywa sztucznego. Zabieg trwa ok. 5-10 minut, moลผe byฤ‡ wykonywany w odstฤ™pach minimum 8 tygodni. โ–ช ๐™ˆ๐™š๐™ฉ๐™ค๐™™๐™– ๐™–๐™›๐™š๐™ง๐™š๐™ฏ๐™ฎ โ€“ dawca oddaje tylko wybrane elementy komรณrkowe krwi (krwinki czerwone, pล‚ytki, osocze, granulocyty), w odstฤ™pach uzaleลผnionych od rodzaju donacji. __ ๐Ÿ“† ๐™‹๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™œ๐™ค๐™ฉ๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š ๐™™๐™ค ๐™ค๐™™๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™– ๐™ ๐™ง๐™ฌ๐™ž ๐Ÿ‘‰ Dzieล„ przed oddaniem krwi pij duลผo pล‚ynรณw (najlepiej niegazowanej wody mineralnej). ๐™’ ๐™™๐™ฃ๐™ž๐™ช ๐™ค๐™™๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™– ๐™ ๐™ง๐™ฌ๐™ž: ๐Ÿ‘‰ zjedz lekki, niskotล‚uszczowy posiล‚ek. Zalecane sฤ m.in.: peล‚noziarniste pieczywo, ryลผ, kasza, makaron, ryby, chude miฤ™so i wฤ™dliny, owoce, dลผem, miรณd, woda, soki owocowe i warzywne; ๐Ÿ‘‰ wyklucz z diety tล‚uszcze pochodzenia zwierzฤ™cego m.in.: jajka, mleko, ล›mietanฤ™, masล‚o, tล‚uste miฤ™so, kieล‚basฤ™, pasztet, rosรณล‚; bฤ dลบ wypoczฤ™ty i wyspany; ๐Ÿ‘‰ nie pal papierosรณw, nie spoลผywaj alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Nawet ล›ladowa iloล›ฤ‡ substancji moลผe byฤ‡ szkodliwa dla osoby, ktรณrej twoja krew zostanie przetoczona; nie przyjmuj ลผadnych lekรณw (poinformuj o tym lekarza kwalifikujฤ cego); ๐Ÿ‘‰ nie zgล‚aszaj siฤ™ do oddania krwi jeล›li jesteล› przeziฤ™biony; ๐Ÿ‘‰ nie zapomnij zabraฤ‡ ze sobฤ dokumentu toลผsamoล›ci ze zdjฤ™ciem i nr PESEL. __ โฃ๏ธ ๐™๐™ฌ๐™ค๐™Ÿ๐™– ๐™ ๐™ง๐™š๐™ฌ ๐™ข๐™ค๐™ฏฬ‡๐™š ๐™ช๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ค๐™ฌ๐™–๐™˜ฬ ๐™ฏฬ‡๐™ฎ๐™˜๐™ž๐™š!

