Najnowsze materiały dotyczące zdrowia od Akademii NFZ 26.11.2021

"👧🧒 Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną opinię naukową dotyczącą stosowania szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) u dzieci w wieku 5-11 lat. 👨‍👨‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧 💉 Badania potwierdziły bezpieczeństwo szczepionki ✔👏. " - to najnowsza informacja, jaka pojawiła się na Facebooku Akademii NFZ 26.11.2021.

Akademia NFZ publikuje posty, które dotyczą zdrowego stylu życia, diet, ćwiczeń, szkoleń oraz tematycznych aplikacji mobilnych. W ten sposób można zdobyć wiedzę na temat szeroko pojętej ochrony zdrowia. Zobacz, jakie materiały będą dla Ciebie przydatne.

Nowe informacje od Akademii NFZ

👧🧒 Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną opinię naukową dotyczącą stosowania szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) u dzieci w wieku 5-11 lat. 👨‍👨‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧 💉 Badania potwierdziły bezpieczeństwo szczepionki ✔👏.

📗 𝙕𝙚𝙨𝙥𝙤́ł 𝙟𝙚𝙡𝙞𝙩𝙖 𝙣𝙖𝙙𝙬𝙧𝙖𝙯̇𝙡𝙞𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙄𝘽𝙎 - 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙘𝙯𝙮𝙣𝙮, 𝙯𝙖𝙡𝙚𝙘𝙖𝙣𝙮 𝙨𝙩𝙮𝙡 𝙯̇𝙮𝙘𝙞𝙖 𝙞 𝙥𝙡𝙖𝙣 𝙯̇𝙮𝙬𝙞𝙚𝙣𝙞𝙤𝙬𝙮 __ ℹ 𝙕𝙚𝙨𝙥𝙤́ł 𝙟𝙚𝙡𝙞𝙩𝙖 𝙣𝙖𝙙𝙬𝙧𝙖𝙯̇𝙡𝙞𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙄𝘽𝙎 (irritable bowel syndrome) to choroba spowodowana przewlekłymi i nawracającymi zaburzeniami pracy jelit. ℹ 𝙍𝙤𝙯𝙥𝙤𝙬𝙨𝙯𝙚𝙘𝙝𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙘𝙝𝙤𝙧𝙤𝙗𝙮 🔸 IBS może dotyczyć średnio ok. 10% populacji światowej. 🔸 W Europie może ona występować średnio u ok. 7% dorosłych a w Polsce u ok. 13%. 🔸 IBS nieco częściej jest rozpoznawany u kobiet. 🔸 Jest to choroba młodych dorosłych – co drugi chory zgłasza pierwsze objawy IBS przed 35. rokiem życia. __ ⚠ 𝙋𝙧𝙯𝙮𝙘𝙯𝙮𝙣𝙮 𝙞 𝙘𝙯𝙮𝙣𝙣𝙞𝙠𝙞 𝙨𝙥𝙧𝙯𝙮𝙟𝙖𝙟𝙖̨𝙘𝙚 𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚̨𝙥𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙤𝙗𝙟𝙖𝙬𝙤́𝙬 𝙄𝘽𝙎 ◾ zaburzenia w składzie i ilości bakterii bytujących w jelitach, czyli tzw. mikrobioty jelitowej. Mogą być następstwem m.in. ostrej infekcji żołądkowo-jelitowej (to tzw. poinfekcyjny IBS); ◾ antybiotykoterapia antybiotykami systemowymi, wchłaniającymi się z przewodu pokarmowego i działającymi ogólnoustrojowo, niezależnie od przyczyny ich podania; ◾ czynniki psychospołeczne oraz współistniejące zaburzenia emocjonalne. Nagły stres, np. traumatyczne przeżycie lub stres przewlekły związany, chociażby z pracą czy sytuacją rodzinną, często nasila objawy IBS; ◾ czynniki dietetyczne - wykazano, że krótkołańcuchowe węglowodany i poliole, łatwo ulegają bakteryjnym procesom fermentacyjnym w jelicie (określono je skrótem FODMAP). __ 📋 𝙕𝙖𝙡𝙚𝙘𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙤𝙜𝙤́𝙡𝙣𝙚: 🔹 Wprowadź żywienie z elementami diety lekkostrawnej, 🔹 Unikaj potraw obfitujących w tłuszcze, wzdymających oraz żywności wysokoprzetworzonej, 🔹 Stosuj odpowiednie techniki kulinarne, 🔹 Obserwuj reakcje swojego organizmu i eliminuj z diety te produkty, które nasilają dolegliwości. 🔹 Spożywaj posiłki regularnie o stałych porach i w spokoju, unikaj dłuższych przerw między posiłkami. 🔹 Zadbaj o odpowiednią ilość błonnika w diecie – zależną od dominującej postaci choroby. 🔹 Pamiętaj o odpowiedniej ilości płynów – pij przynajmniej 2 litry dziennie. Wybieraj wodę oraz inne płyny niesłodzone i bezkofeinowe, co oznacza ograniczenie kawy czy mocnej herbaty. Niewskazane są również napoje gazowane i alkohol. 🔹 Ogranicz spożycie surowych owoców do 3 porcji dziennie (porcja to 80 g), 🔹 Zrezygnuj z substancji słodzących, których nazwa kończy się na -ol, jak np. sorbitol, ksylitol, mannitol, erytrytol (zwłaszcza w biegunkowej postaci choroby). Te składniki są dodawane np. do gum do żucia, napojów czy gotowych deserów. 🔹 Czytaj etykiety, sprawdzaj skład kupowanych produktów przetworzonych i wieloskładnikowych – mogą one zawierać składniki nasilające dolegliwości. __ 🤔 𝙎𝙯𝙪𝙠𝙖𝙨𝙯 𝙤𝙙𝙥𝙤𝙬𝙞𝙚𝙙𝙯𝙞: 👉 Jakie jeść produkty w zależności od postaci IBS? 👉 Jak właściwie skomponować posiłek? 👉 Jak realizować dietę FODMAP – produkt niewskazane, przykładowe przepisy? 👉 Jak zarządzać stresem? 👉 Co z dietą bezglutenową, czy jest rekomendowana osobom z IBS? 👉 Jakie stosować techniki kulinarne? 👉 Aktywność ruchowa – jaką wybrać? 👉 Błonnik w diecie – po jaki warto sięgać? 📗 Odpowiedzi znajdziesz w bezpłatnym e-booku 👉 𝙕̇𝙔𝙒𝙄𝙀𝙉𝙄𝙀 𝙒 𝙕𝙀𝙎𝙋𝙊𝙇𝙀 𝙅𝙀𝙇𝙄𝙏𝘼 𝙉𝘼𝘿𝙒𝙍𝘼𝙕̇𝙇𝙄𝙒𝙀𝙂𝙊 𝙄𝘽𝙎 - 𝙒𝙔𝙅𝘼𝙎́𝙉𝙄𝙀𝙉𝙄𝘼, 𝙋𝙊𝙍𝘼𝘿𝙔, 𝙋𝙍𝙕𝙀𝙋𝙄𝙎𝙔 ➡ https://diety.nfz.gov.pl/diety/materialy/dietoterapia-ebooki/ #DietyNFZ

𝟴 𝗧𝗬𝗚𝗢𝗗𝗡𝗜 𝗗𝗢 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗜𝗔 🚶🏃⛹️🏊🧘 𝗕𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼-𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝘆 __ 6⃣ 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 ➡ 𝗣𝗼𝘇𝗻𝗮𝗷𝗲𝗺𝘆 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘄𝗮ł𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗳. 𝗚𝗶𝗯𝗮𝗹𝗶 🚶 Rozgrzewka – 5 min 🏋️ Część główna interwałowa – 30 sek. intensywnego wysiłku na 15 sek. odpoczynku. 4 rundy. W każdej rundzie 8 ćwiczeń zakończonych 1 min odpoczynku 🧘‍♀️ Rozciąganie - 5 min __ ℹ️ 𝗣𝗟𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗢𝗪𝗬 ➡ 𝗧𝗬𝗗𝗭𝗜𝗘𝗡́ 6⃣ ✅ 1 x Trening 6⃣ "Poznajemy interwały prof. Gibali” – 35 min ✅ 1 x Trening 5⃣ „Wzmacniamy siłę mięśni” – 35 min ✅ 1 x Trening 4⃣ „Tabata i nasze pierwsze interwały” – 35 min ✅ 45 min jazdy na rowerze, marszu lub nordic walking. ⏱ Razem 150 minut aktywności fizycznej. __ ℹ️ 𝗡𝗔𝗧𝗘̨𝗭̇𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 👉 umiarkowane - 110 min, 👉 intensywne - 40 min. __ ℹ️ 𝗣𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 👩‍⚕️ "Aktywność fizyczna może powodować w mózgu korzystne zmiany, zwiększa nam się o 2 % ilość komórek nerwowych w obrębie hipokampu, który odpowiada za koncentrację, równowagę myślenie i czas reakcji. Osoby, które mają dobrą kondycję, mają lepsze wyniki testów z matematyki, języków, z nauk humanistycznych, są inteligentniejsze” – wyjaśnia lek. Anna Plucik-Mrożek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA. __ ℹ️ 𝗣𝗥𝗭𝗘𝗗 𝗥𝗢𝗭𝗣𝗢𝗖𝗭𝗘̨𝗖𝗜𝗘𝗠 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝘂𝗷 𝘀𝗶𝗲̨ - 𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗡𝗙𝗭 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗼𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂, 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗣𝗔𝗥𝗤 𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ ✅ Odpowiedz na 7 pytań zawartych w 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇𝘂 𝗣𝗔𝗥𝗤. ❗️ Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz: TAK – skontaktuj się ze swoim lekarzem. ✅ Sprawdź sprawdzisz swoją obecną kondycję fizyczną korzystając z jednej z dwóch wersji 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡️ 🏃 𝗯𝗶𝗲𝗴𝗼𝘄𝗲𝗷 lub 🚶 𝗺𝗮𝗿𝘀𝘇𝗼𝘄𝗲𝗷 ✅ Do aktywności fizycznej dodaj prawidłowe odżywianie. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl __ 👍 𝗗𝗼ł𝗮̨𝗰𝘇 𝗱𝗼 𝘇𝗮𝗯𝗮𝘄𝘆: # zamieszczając na swoim fanpage'u hasztag #𝟴𝗧𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶𝗗𝗼𝗭𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 i 🖼 skorzystaj z 𝗻𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗸𝗶 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼𝘄𝗲 ➡️ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 ❗️ Pamiętaj trenuj we własnym tempie. 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 🤸‍♀🧘‍♀🚴‍♀🏊‍♀

😴💤 𝙅𝙖𝙠𝙤𝙨́𝙘́ 𝙨𝙣𝙪 𝙖 𝙏𝙬𝙤𝙟𝙚 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚 __ ℹ 𝘽𝙚𝙯𝙨𝙚𝙣𝙣𝙤𝙨́𝙘́ to najczęstsze zaburzenie snu. ▪️ Cierpi na nią 20-30% populacji w różnym wieku. ▪️ 80% osób chorych na depresję cierpi na zaburzenia snu. Osoby te skarżą się na trudności w zasypianiu, utrzymaniu snu, zbyt wczesne budzenie się lub sen, który nie daje wypoczynku. __ 👩‍⚕ Na pytania: 🔹 Jak ważny jest sen? 🔹 Co się dzieje w organizmie podczas snu? 🔹 Co wpływa na strukturę snu? 🔹 Jaki styl życia należy prowadzić, by cieszyć się dobrym snem? - odpowiada nasz ekspert dr n. med. Anetta Lasek- Bal, Konsultant Województwa Śląskiego w dziedzinie neurologii. __ ℹ 𝙒𝙞𝙚𝙨𝙯, 𝙯̇𝙚: 👉 Nauka, która opisuje zjawisko snu to medycyna snu - somnologia, zajmuje się czynnikami utrudniającymi prawidłowy sen oraz leczeniem. 👉 Badania wskazują, że czas snu poniżej 6 godzin był istotnie związany z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia, choroby wieńcowej serca czy otyłości. 👉 Osoby, które nie dbają o to, by się wyspać, są bardziej podatne na depresję, otyłość, wzrost ciśnienia krwi, a także nie potrafią się skupić i są rozdrażnione. 👉 Regularna aktywność fizyczna zapobiega wystąpieniu przewlekłego stresu, a tym samym chroni przed jego negatywnymi skutkami np. bezsennością. 👉 Sen przywraca układowi nerwowemu równowagę oraz wspiera pamięć, czyli utrwala zdobyte informacje, a także umożliwia naszemu mózgowi przyswajanie nowych kolejnego dnia. __ 🤗 𝙕𝙖𝙥𝙧𝙖𝙨𝙯𝙖𝙢𝙮: 🎬 na film ➡ Higiena stylu życia – SEN. 📰 do zapoznania się z ulotką, w której piszemy m.in. o sposobach na dobry sen ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 oraz 🤸‍♀ do skorzystania z bezpłatnego programu profilaktyczno-treningowego ➡ 8 tygodni do zdrowia ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia #ŚrodazProfilaktyką

🩸 𝟮𝟮-𝟮𝟲 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙤𝙥𝙖𝙙𝙖 – 𝘿𝙣𝙞 𝙃𝙤𝙣𝙤𝙧𝙤𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙆𝙧𝙬𝙞𝙤𝙙𝙖𝙬𝙨𝙩𝙬𝙖 ❣️ 𝙃𝙤𝙣𝙤𝙧𝙤𝙬𝙮 𝙆𝙧𝙬𝙞𝙤𝙙𝙖𝙬𝙘𝙤 – 𝙙𝙯𝙞𝙚̨𝙠𝙪𝙟𝙚𝙢𝙮, 𝙯̇𝙚 𝙟𝙚𝙨𝙩𝙚𝙨́! __ ℹ 𝘾𝙯𝙮 𝙬𝙞𝙚𝙨𝙯, 𝙯̇𝙚 𝙠𝙧𝙚𝙬 𝙩𝙤 𝙗𝙚𝙯𝙘𝙚𝙣𝙣𝙮 𝙡𝙚𝙠, 𝙙𝙖𝙧 𝙯̇𝙮𝙘𝙞𝙖? 📌 Krwi ani żadnych produktów krwiopodobnych nie da się wyprodukować - jedynym jej źródłem jest ludzki organizm. 📌 Krew jest jednym z płynów ustrojowych, pełni funkcje transportowe i obronne dla organizmu. 📌 Ilość krwi w organizmie człowieka to ok. 5,5 – 6 litrów. Jej kolor zależy od barwnika krwi – hemoglobiny. 📌 Co roku w Polsce przetacza się około 1 200 000 jednostek koncentratu krwinek czerwonych, co oznacza, że tyle donacji jest potrzebnych, żeby pozyskać krew dla potrzebujących pacjentów. __ 🩸 𝘾𝙯𝙮𝙢 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙠𝙧𝙚𝙬? ▪ Krew spełnia czynności transportowe, dostarcza do tkanek tlen i substancje odżywcze, odprowadza z nich produkty przemiany materii oraz przenosi związki biologicznie aktywne, np. hormony z gruczołów wydzielania wewnętrznego do narządów. ▪ Pełni również funkcję obronną, która umożliwia wykrywanie czynników szkodliwych (bakterie, wirusy) i pozwala skutecznie im przeciwdziałać. 🩸 𝙋𝙤𝙙𝙨𝙩𝙖𝙬𝙤𝙬𝙚 𝙨𝙠ł𝙖𝙙𝙣𝙞𝙠𝙞 𝙠𝙧𝙬𝙞: ▪ 𝙚𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙮 𝙢𝙤𝙧𝙛𝙤𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙚 - erytrocyty (czerwone krwinki), leukocyty (białe krwinki - granulocyty, limfocyty i monocyty) oraz trombocyty (płytki krwi); ▪ 𝙤𝙨𝙤𝙘𝙯𝙚 – składnik płynny, stanowi około 55-60% objętości krwi. Oprócz wody, która jest głównym składnikiem osocza (90%), zawiera związki organiczne i nieorganiczne, takie jak białka (albuminy, globuliny, fibrynogen), kwasy tłuszczowe, glukozę, witaminy i sole mineralne; hormony, transportowane do komórek rozpuszczone gazy, substancje odżywcze (cukry, tłuszcze), witaminy, produkty przemiany materii (np. mocznik, kwas moczowy). ℹ Każdego dnia w ludzkim organizmie tworzą się miliony krwinek czerwonych, białych i płytek krwi. Elementy krwi powstają głównie w szpiku kostnym, a także w śledzionie, węzłach chłonnych i układzie siateczkowo-śródbłonkowym. __ ❣️ 𝙕𝙤𝙨𝙩𝙖𝙣́ 𝙠𝙧𝙬𝙞𝙤𝙙𝙖𝙬𝙘𝙖̨ Krwiodawcą może zostać osoba w wieku 18 - 65 lat, ciesząca się dobrym zdrowiem, ważąca co najmniej 50 kilogramów, a także u której w ciągu ostatnich 6 miesięcy: 👉 nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała; 👉 nie miała wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, badań inwazyjnych i endoskopowych (np. badań artroskopii, laparoskopii); 👉 nie była leczona krwią i preparatami krwiopochodnymi. __ 🌡 𝙎𝙥𝙤𝙨𝙤𝙗𝙮 𝙥𝙤𝙗𝙞𝙚𝙧𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙠𝙧𝙬𝙞 ▪ 𝙈𝙚𝙩𝙤𝙙𝙖 𝙠𝙤𝙣𝙬𝙚𝙣𝙘𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡𝙣𝙖 – dawca oddaje krew pełną w ilości 450 mililitrów (1 jednostka), zawierającą krwinki czerwone, płytkowe, białe i osocze. Krew pobiera się z pojedynczego wkłucia do żyły, do jednorazowych pojemników z tworzywa sztucznego. Zabieg trwa ok. 5-10 minut, może być wykonywany w odstępach minimum 8 tygodni. ▪ 𝙈𝙚𝙩𝙤𝙙𝙖 𝙖𝙛𝙚𝙧𝙚𝙯𝙮 – dawca oddaje tylko wybrane elementy komórkowe krwi (krwinki czerwone, płytki, osocze, granulocyty), w odstępach uzależnionych od rodzaju donacji. __ 📆 𝙋𝙧𝙯𝙮𝙜𝙤𝙩𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙙𝙤 𝙤𝙙𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙠𝙧𝙬𝙞 👉 Dzień przed oddaniem krwi pij dużo płynów (najlepiej niegazowanej wody mineralnej). 𝙒 𝙙𝙣𝙞𝙪 𝙤𝙙𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙠𝙧𝙬𝙞: 👉 zjedz lekki, niskotłuszczowy posiłek. Zalecane są m.in.: pełnoziarniste pieczywo, ryż, kasza, makaron, ryby, chude mięso i wędliny, owoce, dżem, miód, woda, soki owocowe i warzywne; 👉 wyklucz z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego m.in.: jajka, mleko, śmietanę, masło, tłuste mięso, kiełbasę, pasztet, rosół; bądź wypoczęty i wyspany; 👉 nie pal papierosów, nie spożywaj alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Nawet śladowa ilość substancji może być szkodliwa dla osoby, której twoja krew zostanie przetoczona; nie przyjmuj żadnych leków (poinformuj o tym lekarza kwalifikującego); 👉 nie zgłaszaj się do oddania krwi jeśli jesteś przeziębiony; 👉 nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL. __ ❣️ 𝙏𝙬𝙤𝙟𝙖 𝙠𝙧𝙚𝙬 𝙢𝙤𝙯̇𝙚 𝙪𝙧𝙖𝙩𝙤𝙬𝙖𝙘́ 𝙯̇𝙮𝙘𝙞𝙚!

👧🧒 𝙅𝙖𝙠 𝙙𝙗𝙖𝙘́ 𝙤 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙮 𝙧𝙤𝙯𝙬𝙤́𝙟 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙮 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 __ 👍 O zdrowie psychiczne dziecka można dbać już od samego poczęcia. 🤔 Jak to zrobić? ▪ nawiązuj bliską więź z dzieckiem jeszcze w okresie ciąży, ▪ obserwuj zachowanie dziecka i reaguj, ▪ wzmacniaj poczucie własnej wartości dziecka. __ ℹ 𝙒𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙬 𝙖𝙧𝙩𝙮𝙠𝙪𝙡𝙚 ➡ https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/jak-dbac-o-zdrowy-rozwoj-psychiczny-dziecka Rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl

ℹ 𝘽𝙀𝙕𝙋Ł𝘼𝙏𝙉𝙀 𝙎𝙕𝘾𝙕𝙀𝙋𝙄𝙀𝙉𝙄𝘼 𝙋𝙍𝙕𝙀𝘾𝙄𝙒𝙆𝙊 𝙂𝙍𝙔𝙋𝙄𝙀! ℹ 𝙊𝙙 𝙟𝙪𝙩𝙧𝙖 𝙬𝙨𝙯𝙮𝙨𝙘𝙮 𝙥𝙚ł𝙣𝙤𝙡𝙚𝙩𝙣𝙞 𝙋𝙤𝙡𝙖𝙘𝙮 𝙗𝙚̨𝙙𝙖̨ 𝙢𝙤𝙜𝙡𝙞 𝙨𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨𝙩𝙖𝙘́ 𝙯 𝙗𝙚𝙯𝙥ł𝙖𝙩𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙚𝙣́ 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙘𝙞𝙬 𝙜𝙧𝙮𝙥𝙞𝙚. __ 💉 𝙐𝙠𝙤𝙣́𝙘𝙯𝙮ł𝙚𝙨́ 𝟭𝟴 𝙡𝙖𝙩? 𝙊𝙙 𝟮𝟯 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙤𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙗𝙚̨𝙙𝙯𝙞𝙚𝙨𝙯 𝙢𝙤́𝙜ł 𝙨𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨𝙩𝙖𝙘́ 𝙯 𝙙𝙖𝙧𝙢𝙤𝙬𝙮𝙘𝙝 𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙚𝙣́ 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙘𝙞𝙬 𝙜𝙧𝙮𝙥𝙞𝙚. 💉 𝙕̇𝙚𝙗𝙮 𝙨𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨𝙩𝙖𝙘́ 𝙯 𝙗𝙚𝙯𝙥ł𝙖𝙩𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙚𝙣𝙞𝙖, 𝙣𝙞𝙚 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙨𝙯 𝙢𝙞𝙚𝙘́ 𝙧𝙚𝙘𝙚𝙥𝙩𝙮 𝙣𝙖 𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙤𝙣𝙠𝙚̨. 💉 𝙒𝙮𝙨𝙩𝙖𝙧𝙘𝙯𝙮, 𝙯̇𝙚 𝙯𝙜ł𝙤𝙨𝙞𝙨𝙯 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙙𝙤 𝙬𝙮𝙗𝙧𝙖𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙥𝙪𝙣𝙠𝙩𝙪 𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙚𝙣́ 𝙞 𝙪𝙢𝙤́𝙬𝙞𝙨𝙯 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣. __ ℹ 𝙋𝙧𝙯𝙚𝙙 𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚𝙢: 👉 wypełnij oświadczenie dostępne tutaj ⤵⤵⤵ https://pacjent.gov.pl/sites/default/files/2021-09/O%C5%9Bwiadczenie%20osoby%20uprawionej%20do%20szczepienia%20grypa%202021.2022%20wz%C3%B3r%20ostateczna.pdf 👉 wybierz dogodne miejsce z ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw grypie, na stronie ⤵⤵⤵ https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype __ ✅ Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. ✅ Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie. __ ℹ 𝙒𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙯𝙣𝙖𝙟𝙙𝙯𝙞𝙚𝙨𝙯 𝙬 𝙡𝙞𝙣𝙠𝙪 ⤵⤵⤵ https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-akcja-bezplatnych-szczepien-przeciw-grypie-dla-wszystkich-pelnoletnich?fbclid=IwAR14ZSAEmNkBNSjplJjWAF9k8M8zA7Ha4VV1Xjj9Kz4_fA0fKE3erj2S0IE

🛌 𝙕𝙙𝙧𝙤𝙬𝙮 𝙎𝙀𝙉 – 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙨𝙯𝙚 𝙕̇𝙔𝘾𝙄𝙀! __ 😴 𝙎𝙀𝙉, czy wiesz o nim wszystko? ℹ Dorosły człowiek przesypia 1/3 życia, niemowlę 2/3. Nie jest to jednak czas stracony. 👉 Sen ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. 👉 Sen jest biologiczną potrzebą naszego organizmu. __ 😴 𝙎𝙀𝙉: 🆗 przynosi ulgę w chorobie, 🆗 pomaga zachować zdrowy wygląd, 🆗 zregenerować mięśnie i kości, 🆗 wpływa zbawiennie na skołatane nerwy. __ ℹ Wiesz, że na sen wpływają czynniki genetyczne? Jesteśmy genetycznie zdeterminowani do czasu i długości snu. 😴 Czynniki wpływające na sen to: 👉 wiek, 👉 ekspozycja na światło, 👉 aktywność ruchowa i intelektualna, 👉 pora posiłków, 👉 ekspozycja na bodźce zewnętrzne, w tym hałas. __ 😴 Jak poprawić jakość snu? ▪ Ile spać, żeby się wyspać? ▪ Czy styl życia może zaburzyć sen? 👉 O tym już w najbliższą Środę z Profilaktyką opowie nasz ekspert. 🤗 Zapraszamy! 3. dawka szczepień przeciwko COVID-19 dostępna dla wszystkich osób pełnoletnich - Szczepienie przeciwko COVID-19 - Portal Gov.pl

❗𝙒𝙯𝙧𝙖𝙨𝙩𝙖 𝙡𝙞𝙘𝙯𝙗𝙖 𝙯𝙖𝙠𝙖𝙯̇𝙤𝙣𝙮𝙘𝙝 #𝙠𝙤𝙧𝙤𝙣𝙖𝙬𝙞𝙧𝙪𝙨❗️ 💉 𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙤𝙣𝙠𝙖 𝙩𝙤 𝙣𝙖𝙟𝙨𝙠𝙪𝙩𝙚𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚𝙟𝙨𝙯𝙮 𝙨𝙥𝙤𝙨𝙤́𝙗 𝙬𝙖𝙡𝙠𝙞 𝙯 𝙥𝙖𝙣𝙙𝙚𝙢𝙞𝙖̨! __ 👉 𝙉𝙞𝙚 𝙯𝙬𝙡𝙚𝙠𝙖𝙟 i już teraz 𝙯𝙖𝙧𝙚𝙟𝙚𝙨𝙩𝙧𝙪𝙟 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙣𝙖 𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚 przeciw 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿-𝟭𝟵 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP __ 💉 𝙕𝙖𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥 𝙨𝙞𝙚̨ 𝘿𝘼𝙒𝙆𝘼̨ 𝙋𝙍𝙕𝙔𝙋𝙊𝙈𝙄𝙉𝘼𝙅𝘼̨𝘾𝘼̨! ℹ️ Dawki przypominające dostępne są dla wszystkich osób pełnoletnich 6 miesięcy po 2. dawce (lub 1. dawce J&J). #𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙢𝙮𝙎𝙞𝙚̨ 𝙞 𝙬𝙧𝙖𝙘𝙖𝙢𝙮 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞❗ ℹ️ 𝙒𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙟𝙞 ➡ https://www.gov.pl/web/szczepimysie/3-dawka-szczepien-przeciwko-covid-19-dostepna-dla-wszystkich-osob-pelnoletnich?fbclid=IwAR1TGwoYSHhMuBZy9EEJV40DFCRB-1zKddg9wLdq46nAS9Zu3htusFd0 _ Przestrzegaj #DDM, aby nie stracić tego co najcenniejsze! ℹ Pamiętaj: ☑️ Dystans 🚶‍♀️➡️ 🚶‍♂️ ☑️ Dezynfekcja 🧴🧼🚿 ☑️ Maseczka 😷 to codzienny przejaw odpowiedzialności za siebie i innych. #BądźBezpieczny #OstatniaProsta Ministerstwo Zdrowia

🚺 𝙈𝙖𝙢𝙤! 𝙈𝙖𝙢𝙤! 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙗𝙪𝙨! 🚺 𝙋𝙞𝙚𝙧(𝕎)𝙨𝙞 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙢𝙮 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚! __ ♀ 𝙒𝙚𝙯́ 𝙪𝙙𝙯𝙞𝙖ł 𝙬 𝙖𝙠𝙘𝙟𝙞 Mamo! Mamo! Mammobus! 𝙞 𝙯𝙗𝙖𝙙𝙖𝙟 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙨𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚. Sprawdzaj na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i na ich fanpage’ach 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙬 𝙋𝙧𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙚 informacje o miejscach postojów mammobusów biorących udział w akcji. 📅 𝙃𝙖𝙧𝙢𝙤𝙣𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙤𝙟𝙪 𝙢𝙖𝙢𝙢𝙤𝙗𝙪𝙨𝙤́𝙬 ➡ https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/ __ ♀ 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙜𝙧𝙖𝙛𝙞𝙖: ✅ to badanie rentgenowskie, proste, krótkie i nieinwazyjne; ✅ umożliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi; ✅ jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres zamieszkania pacjentki; ✅ wykonywana w mammobusie w żadnym stopniu nie odbiega standardem od badania w placówce stacjonarnej. __ ♀ 𝘿𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙜𝙤? Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjentki. __ ♀ 𝘾𝙤 𝙯𝙖𝙗𝙧𝙖𝙘́ 𝙯𝙚 𝙨𝙤𝙗𝙖̨ 𝙣𝙖 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙚? 🔹 dokument tożsamości potrzebny przy rejestracji; 🔹 okulary będą potrzebne przy wypełnianiu ankiety (dotyczy osób z wadą wzroku); 🔹 zdjęcie i opis poprzedniego badania, jeżeli mammografia wykonywana jest po raz kolejny. Pomoże to lekarzowi zinterpretować wynik, a w wielu przypadkach pozwala uniknąć wykonywania dodatkowych badań. __ ♀ 𝙅𝙖𝙠 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙜𝙤𝙩𝙤𝙬𝙖𝙘́ 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙙𝙤 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖? ▪ Do mammografii nie trzeba się specjalnie przygotowywać. ▪ Warto nie zakładać biżuterii na szyję oraz ubrać się wygodnie, ponieważ konieczne będzie rozebranie się do pasa. ▪ W dniu badania na umytą skórę nie należy stosować dezodorantu z talkiem, balsamu ani kremu. Zapraszamy! #Mammografia #Mammobus #badajsię #ProfilaktykawPraktyce Ministerstwo Zdrowia

ZOBACZ KONIECZNIE Jakie przywileje mają dawcy krwi?