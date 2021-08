Najnowsze informacje z ZUS (5.08.2021). Sprawdź, co ważnego dzieje się z Twoimi pieniędzmi

@Dagmara26788144 @Bon_Turystyczny @POT_GOV_Pl Jeśli w PUE nie ma zakładki "Polski Bon Turystyczny", a spełnia Pani warunki do świadczenia, to powinna Pani złożyć wniosek o ustalenie prawa do bonu bezpośrednio do @POT_GOV_Pl. Wzór wniosku jest na stronie internetowej POT.