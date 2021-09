Najnowsze informacje z ZUS (27.09.2021). Sprawdź, co ważnego dzieje się z Twoimi pieniędzmi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, powstał w 1934 roku. Jego zadaniem jest pobieranie składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przyznawanie odpowiednich świadczeń. Zarówno wysokość składek, jak i przyznawanych później świadczeń mogą nieznacznie zmieniać się co roku. Na twitterowym koncie ZUS znajdziesz m.in. informacje na temat świadczeń, które mogą Ci przysługiwać.

@Anna15120618 To nie są nowe przepisy. Już wcześniej nienależnie pobrane świadczenia trzeba było zwracać z odsetkami. Nowelizacja doprecyzowała tylko, za jaki okres nalicza się odsetki. Chodzi o przypadki, gdy ktoś wyłudził świadczenie lub świadomie nie poinformował o zmianie swojej sytuacji.

@SeczytamC @Karolin95091208 Zgodnie z ustawą do wyliczania emerytur stosuje się średnie dalsze trwanie życia z tablic GUS, a nie średnią życia. To dwie różne wartości.

@runaurufu @NevermindJan @RadekZyzik To zwykła matematyka, żadna tajemnica. Sumę uzbieranego kapitału dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia z dnia przejścia na emeryturę. Np. dla 60-latka wynosi obecnie 247,7 miesiąca.

Prawo do emerytury to też ubezpieczenie zdrowotne i wypłata tzw. trzynastki.