Najnowsze informacje o zdrowiu od Akademii NFZ 8.12.2021. Sprawdź, które Cię zainteresują

8.12.2021 na profilu Akademia NFZ na Facebooku pojawił się wpis: "🚶‍♀🚶🚶‍♂ 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐫𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐮𝐤ł𝐚𝐝𝐮 𝐫𝐮𝐜𝐡𝐮 – 𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐚𝐣 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐚𝐤𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐢𝐞! ________________________________________ 🔸 70% osób dorosłych w Polsce doświadcza bólów kręgosłupa. 🔸 23% Polaków w wieku około 40 lat skarży się ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. 🔸 49% osób odczuwających ból kręgosłupa decyduje się na pomoc specjalistów, dopiero gdy ból znacząco utrudnia funkcjonowanie. ℹ 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐫𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐤𝐫𝐞̨𝐠𝐨𝐬ł𝐮𝐩𝐚 𝐢 𝐮𝐤ł𝐚𝐝𝐮 𝐫𝐮𝐜𝐡𝐮 są jednymi z najbardziej powszechnych i niezwykle dokuczliwych chorób cywilizacyjnych. 🔸 Wynikają one z braku aktywności fizycznej, nadmiernych obciążeń, jakimi codziennie poddajemy kręgosłup i stawy, a także z wszechobecnego stresu. 🔸 Zlekceważenie bólu, objawów dysfunkcji może doprowadzić do zwyrodnień leczonych jedynie operacyjnie. 🔸 Kiedyś mówiono, że siedząca praca biurowa należy do lekkich. Obecnie pogląd ten diametralnie się zmienia. Nie jest to dla organizmu naturalny tryb. Potrzebujemy ruchu i świeżego powietrza. ________________________________________ ℹ Na szczęście możemy sami skutecznie utrzymywać kręgosłup w dobrej formie i przeciwdziałać jego degeneracji. Nie jest to trudne! 👉 𝐙𝐚𝐜𝐳𝐧𝐢𝐣 𝐨𝐝: 🔹 utrzymywania prawidłowej masy ciała, 🔹 przyjmowania właściwej postawy i prawidłowego chodu, 🔹 zachowania prawidłowej techniki podnoszenia ciężarów, 🔹 zapewnienia odpowiedniego materaca do spania, 🔹 ograniczania siedzącego trybu życia, 🔹 unikania długotrwałego stania lub klęczenia. 👉 𝐏𝐚𝐦𝐢𝐞̨𝐭𝐚𝐣! 🔹 Na stan naszych stawów i kości korzystnie wpływa przebywanie na słońcu i świeżym powietrzu, dzięki czemu dostarczamy organizmowi witaminę D, która umożliwia przyswajania wapnia będącego budulcem kości. 🔹 Ważną funkcję pełni dieta zawierająca wapń, fosfor i witaminę D. 🔹 Nie powinniśmy też nadużywać alkoholu i kawy, palić papierosów i stosować drastycznych diet. 🔹 Zadbaj o regularną aktywność fizyczną. Codzienny ruch, spacery, pływanie uprawianie pieszej turystyki, gra w tenisa, regularna gimnastyka oraz wchodzenie i schodzenie po schodach pozwalają kręgosłupowi zachować dobrą kondycję. ________________________________________ 👉 𝐀𝐤𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐍𝐅𝐙 𝐳𝐚𝐩𝐫𝐚𝐬𝐳𝐚 osoby z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa na wczesnym etapie rozwoju zmian zwyrodnieniowych 𝐝𝐨 𝐳𝐚𝐩𝐨𝐳𝐧𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐳 𝐟𝐢𝐥𝐦𝐚𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐭𝐚𝐳̇𝐨𝐰𝐲𝐦𝐢, 𝐣𝐚𝐤 𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐰𝐚𝐜́ 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐬𝐚𝐳̇ różnych segmentów kręgosłupa w warunkach domowych. ℹ Automasaż wykonywany poprawnie i systematycznie przez okres co najmniej 4 tygodni pomaga uzyskać efekt normalizujący nadmierne napięcie w mięśniach, powięziach oraz uzyskać efekt przeciwbólowy. ℹ 𝐙𝐨𝐛𝐚𝐜𝐳 𝐟𝐢𝐥𝐦𝐲 𝐳 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐭𝐚𝐳̇𝐚𝐦𝐢 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐬𝐚𝐳̇𝐮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/filmy/ zgodnymi 𝐳 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐣𝐚𝐦𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐓𝐨𝐰𝐚𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐅𝐢𝐳𝐣𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐢 𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐓𝐨𝐰𝐚𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐌𝐞𝐝𝐲𝐜𝐲𝐧𝐲 𝐑𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐧𝐞𝐣 𝐢 𝐊𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐮𝐦 𝐋𝐞𝐤𝐚𝐫𝐳𝐲 𝐑𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐜𝐞. ________________________________________ 𝐂𝐳𝐲 𝐰𝐢𝐞𝐬𝐳, 𝐳̇𝐞…? ▪ Rano jesteśmy wyżsi o centymetr lub dwa niż wieczorem - dzieje się tak dlatego, że gdy leżymy w łóżku, nasz ciężar nie dociska stawów ani dysków w kręgosłupie. Dyski w kręgosłupie, pod wpływem grawitacji lekko się spłaszczają, a w nocy, kiedy leżymy na płasko, wybrzuszają się z powrotem. ▪ Astronauci powracający z przestrzeni mogą być od 4 do 6 cm wyżsi niż w momencie opuszczania ziemi. ▪ Ludzie z wiekiem kurczą się, ponieważ degradacji ulega chrząstka między kręgami, przez co zmniejsza się długość kręgosłupa. ▪ Wykazano, iż pozycja siedząca obciąża krążek międzykręgowy od 30% do nawet 40% bardziej niż pozycja stojąca. ▪ 1 kg masy ciała to 8 kg do dźwigania dla kręgosłupa. Czyli gdy ktoś waży 70 kg, jego kręgosłup musi utrzymywać obciążenie 560 kg. ▪ Masaż jako technika relaksacji i uśmierzania bólu doskonale działa na nasze ciało i umysł. Automasaż pozwoli ci pozbyć się bólu i pokonać stres. ▪ Pierwszy kręg szyjny podtrzymujący ciężką głowę - to atlas, a jego nazwa wywodzi się z mitologii greckiej, od tytana Atlasa, który podtrzymywał na swoich barkach cały wielki świat. W profilaktyce tego odcinka ważna jest dbałość o prawidłową postawę ciała, prostowanie pleców i chodzenie z lekko uniesioną głową. Tak, Tak – 𝐳𝐚𝐝𝐳𝐢𝐞𝐫𝐚𝐣𝐦𝐲 𝐧𝐨𝐬𝐚!. ".

❗𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀! ℹ️ 𝐍𝐨𝐰𝐞 𝐳𝐚𝐬𝐚𝐝𝐲 𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐞ń𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐨𝐝 𝟏𝟓 𝐠𝐫𝐮𝐝𝐧𝐢𝐚. 👇👇👇 #koronawirus #COVID Ministerstwo Zdrowia

ℹ 𝙕𝙖𝙙𝙗𝙖𝙟 𝙤 𝙨𝙬𝙤𝙟𝙚 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙚 __ ℹ Zdrowie psychiczne nie oznacza jedynie braku chorób. Przejawia się również w: 👉 poczuciu własnej wartości, 👉 zdolności do własnego rozwoju, 👉 odpowiedzialności za swoje życie. __ 𝙒𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙬 𝙖𝙧𝙩𝙮𝙠𝙪𝙡𝙚 ⤵⤵⤵ https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/zadbaj-o-swoje-zdrowie-psychiczne

🎅🎁 𝙕𝘿𝙍𝙊𝙒𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙕𝙀𝙉𝙏𝙔 ✨ __ ⏳ Czekasz na Mikołaja 🎅, albo gwiazdkę z nieba?✨ Może wciąż nie masz pomysłu na prezent? 🤔 __ 𝘼𝙠𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙖 𝙉𝙁𝙕 𝙥𝙤𝙙𝙥𝙤𝙬𝙞𝙖𝙙𝙖❗ 🎅 𝙋𝙤𝙙𝙖𝙧𝙪𝙟 𝙨𝙤𝙗𝙞𝙚 𝙞 𝙨𝙬𝙤𝙞𝙢 𝙗𝙡𝙞𝙨𝙠𝙞𝙢 𝙙ł𝙪𝙯̇𝙨𝙯𝙚 𝙞 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙨𝙯𝙚 𝙯̇𝙮𝙘𝙞𝙚! 💝 🎁 Skorzystaj z badań profilaktycznych i zadbaj, by przebadali się Twoi bliscy - 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 ➡ https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus 🎁 Sprawdź czy 𝙣𝙞𝙚𝙥𝙧𝙖𝙬𝙞𝙙ł𝙤𝙬𝙖 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙥𝙧𝙖𝙜𝙢𝙖𝙯𝙟𝙖 dotyczy Ciebie, twoich Rodziców lub Dziadków ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/polipragmazja 🎁 Weź udział w programie 𝟴 𝙏𝙔𝙂𝙊𝘿𝙉𝙄 𝘿𝙊 𝙕𝘿𝙍𝙊𝙒𝙄𝘼 i namów do aktywności fizycznej rodzinę ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia 🎁 Zarejestruj się na portalu 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮.𝙣𝙛𝙯.𝙜𝙤𝙫.𝙥𝙡. Jedz zdrowo! Żyj zdrowo! 🎁 Nie zwlekaj i 𝙯𝙖𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙘𝙞𝙬𝙠𝙤 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿-𝟭𝟵 ➡ https://www.gov.pl/web/koronawirus __ 👩‍❤️‍💋‍👨 Ciesz się z bliskimi zdrowszym i dłuższym życiem! ✨ Czy może być lepszy prezent❓ 🎅 𝘼𝙠𝙖𝙙𝙚𝙢𝙞𝙖 𝙉𝙁𝙕 🎁

❗𝙒𝙯𝙧𝙖𝙨𝙩𝙖 𝙡𝙞𝙘𝙯𝙗𝙖 𝙯𝙖𝙠𝙖𝙯̇𝙤𝙣𝙮𝙘𝙝 #𝙠𝙤𝙧𝙤𝙣𝙖𝙬𝙞𝙧𝙪𝙨❗️ 💉 𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙤𝙣𝙠𝙖 𝙩𝙤 𝙣𝙖𝙟𝙨𝙠𝙪𝙩𝙚𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚𝙟𝙨𝙯𝙮 𝙨𝙥𝙤𝙨𝙤́𝙗 𝙬𝙖𝙡𝙠𝙞 𝙯 𝙥𝙖𝙣𝙙𝙚𝙢𝙞𝙖̨! 💉 𝙕𝙖𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥 𝙨𝙞𝙚̨ 𝘿𝘼𝙒𝙆𝘼̨ 𝙋𝙍𝙕𝙔𝙋𝙊𝙈𝙄𝙉𝘼𝙅𝘼̨𝘾𝘼̨! __ 👉 𝙉𝙞𝙚 𝙯𝙬𝙡𝙚𝙠𝙖𝙟 i już teraz 𝙯𝙖𝙧𝙚𝙟𝙚𝙨𝙩𝙧𝙪𝙟 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙣𝙖 𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚 przeciw 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿-𝟭𝟵 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP __ Przestrzegaj #DDM, aby nie stracić tego co najcenniejsze! ℹ Pamiętaj: ☑️ Dystans 🚶‍♀️➡️ 🚶‍♂️ ☑️ Dezynfekcja 🧴🧼🚿 ☑️ Maseczka 😷 to codzienny przejaw odpowiedzialności za siebie i innych. #BądźBezpieczny #OstatniaProsta Ministerstwo Zdrowia

ℹ 𝙅𝙖𝙠 𝙧𝙤𝙯𝙥𝙤𝙯𝙣𝙖𝙘́ 𝙠𝙧𝙮𝙯𝙮𝙨 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙮 𝙪 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 __ ℹ Co Ci pomoże porozumieć się z dzieckiem? 👉 Słuchaj. 👉 Okazuj empatię. 👉 Zgadzaj się z tym, co mówi. 👉 Bądź dostępny. __ 𝙒𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙬 𝙖𝙧𝙩𝙮𝙠𝙪𝙡𝙚 ⤵⤵⤵ https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/pierwsze-objawy-kryzysu-psychicznego

❓ 𝙅𝙖𝙠 𝙬𝙯𝙞𝙖̨𝙘́ 𝘂𝗱𝘇𝗶𝗮ł 𝙬 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙞𝙚 ⤵⤵⤵ 🩺 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 👉 𝙨𝙥𝙧𝙖𝙬𝙙𝙯́ ⤵⤵⤵ __ 👉 𝙒𝙮𝙥𝙚ł𝙣𝙞ł𝙚𝙨́ 𝘼𝙣𝙠𝙞𝙚𝙩𝙚̨ 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 – 𝙯𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙪𝙟 𝙚-𝙨𝙠𝙞𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚! 𝙄𝙙𝙯́ 𝙣𝙖 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖! 🩺 𝙂𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙯𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙪𝙟𝙚𝙨𝙯 𝙚-𝙨𝙠𝙞𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚? 👉 𝙎𝙥𝙧𝙖𝙬𝙙𝙯́ 𝙬 𝙬𝙮𝙨𝙯𝙪𝙠𝙞𝙬𝙖𝙧𝙘𝙚 ➡ https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania __ ❓ 𝙈𝙖𝙨𝙯 4⃣0⃣ 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 i nie skorzystałeś jeszcze z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych? 👉 Możesz jednorazowo skorzystać z pakietu w wyznaczonych placówkach bez skierowania od lekarza. ℹ 𝙋𝙤𝙙𝙥𝙤𝙬𝙞𝙖𝙙𝙖𝙢𝙮, 𝙟𝙖𝙠 𝙩𝙤 𝙯𝙧𝙤𝙗𝙞𝙘́! 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. __ 👫 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 to badania diagnostyczne w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 👱‍♀️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♂️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ PSA (badanie w kierunku raka prostaty), ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♀️👱‍♂️ 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙬𝙨𝙥𝙤́𝙡𝙣𝙚 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩 𝙞 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ pomiar ciśnienia tętniczego, ▪ pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ▪ ocena miarowości rytmu serca. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

♿️ 𝟯 𝙜𝙧𝙪𝙙𝙣𝙞𝙖 𝙩𝙤 𝙈𝙞𝙚̨𝙙𝙯𝙮𝙣𝙖𝙧𝙤𝙙𝙤𝙬𝙮 𝘿𝙯𝙞𝙚𝙣́ 𝙊𝙨𝙤́𝙗 𝙉𝙞𝙚𝙥𝙚ł𝙣𝙤𝙨𝙥𝙧𝙖𝙬𝙣𝙮𝙘𝙝. __ 📈 Jak pokazują badania, osoby z niepełnosprawnością wybierają aktywność fizyczną: ▪ dla przyjemności i rozrywki (45.3%), ▪ ze względów zdrowotnych (29.9%), ▪ dla utrzymania kondycji i sylwetki (19%), ▪ ze względu na możliwość spotkania ze znajomymi (3.8%). __ 🤺👩‍🦽 „Myślę, że każda forma aktywności jest fajna dla osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Warto jest zacząć od jakiś małych aktywności, od dłuższych spacerów.”- mówi 𝙆𝙞𝙣𝙜𝙖 𝘿𝙧𝙤́𝙯̇𝙙𝙯̇ 𝙨𝙧𝙚𝙗𝙧𝙣𝙖 𝙢𝙚𝙙𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙠𝙖 𝙈𝙞𝙨𝙩𝙧𝙯𝙤𝙨𝙩𝙬 𝙎́𝙬𝙞𝙖𝙩𝙖 𝙬 𝙆𝙤𝙧𝙚𝙞 𝙬 𝙨𝙯𝙚𝙧𝙢𝙞𝙚𝙧𝙘𝙚 𝙣𝙖 𝙬𝙤́𝙯𝙠𝙖𝙘𝙝. 👨‍🦽🤺„Sport jest też fajny z tego względu, że po każdym treningu czuje się takiego pozytywnego kopa, zmęczenie i to jest super.” - podkreśla 𝘼𝙙𝙧𝙞𝙖𝙣 𝘾𝙖𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙗𝙧𝙖̨𝙯𝙤𝙬𝙮 𝙢𝙚𝙙𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙄𝙜𝙧𝙯𝙮𝙨𝙠 𝙋𝙖𝙧𝙖𝙤𝙡𝙞𝙢𝙥𝙞𝙟𝙨𝙠𝙞𝙘𝙝 𝙬 𝟮𝟬𝟭𝟲 𝙧𝙤𝙠𝙪 𝙬 𝙍𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝙅𝙖𝙣𝙚𝙞𝙧𝙤 𝙤𝙧𝙖𝙯 𝙯𝙙𝙤𝙗𝙮𝙬𝙘𝙖 𝙨𝙧𝙚𝙗𝙧𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙢𝙚𝙙𝙖𝙡𝙪 𝙬 𝙨𝙯𝙖𝙗𝙡𝙞 𝙣𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙖𝙤𝙡𝙞𝙢𝙥𝙞𝙖𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙬 𝙏𝙤𝙠𝙞𝙤 𝙬 𝙗𝙧. __ ℹ️ Uprawianie sportu przez osoby z niepełnosprawnością ma znaczący wpływ na jakość ich życia pod względem kondycji fizycznej, ale również: ▪ wpływa na emocje, ▪ poprawia samopoczucie, ▪ rozładowuje stres, ▪ jest formą rozrywki i okazją do zawarcia nowych znajomości. ▪ wpływa na integrację z innymi osobami z niepełnosprawnością, dając okazję do rywalizacji i pracy nad sobą oraz poprawy swoich wyników, ▪ wzmacnia poczucie własnej wartości i pewności siebie. Niepełnosprawność nie powinna być ograniczeniem w uprawianiu sportu. ℹ️ Forma aktywności powinna zostać skonsultowana z lekarzem i dostosowana do indywidualnych możliwości. Odpowiednio dobrana, może być formą rehabilitacji. __ 🤗 Zobaczcie film z 𝙆𝙞𝙣𝙜𝙖̨ i 𝘼𝙙𝙧𝙞𝙖𝙣𝙚𝙢

🤶🍪 𝙈𝙞𝙠𝙤ł𝙖𝙟𝙠𝙤𝙬𝙚 𝙬𝙮𝙥𝙞𝙚𝙠𝙞 🥮🧑‍🎄 __ 🎁 Święto obchodzimy 6 grudnia, ale może już w ten weekend zechcecie przygotować drobne podarki lub spotkać się ze znajomymi. 🌙 Współcześnie w Polsce nocą podkłada się dzieciom drobne upominki, małe zabawki, a przede wszystkim słodycze. Ważne by były zdrowo przygotowane. 🍪 To dobry czas na pieczenie pierniczków i ciasteczek. 👩‍🍳 Polecamy nasze przepisy - są pyszne, proste i wyjątkowe - 𝙗𝙚𝙯 𝙙𝙤𝙙𝙖𝙩𝙠𝙪 𝙘𝙪𝙠𝙧𝙪! Zostawcie kilka 🍪 dla Mikołaja 🎅 __ 🍪 𝙋𝙧𝙯𝙚𝙥𝙞𝙨 𝙣𝙖 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙣𝙞𝙘𝙯𝙠𝙞 📋 𝙎𝙠ł𝙖𝙙𝙣𝙞𝙠𝙞: ▪ Mąka pszenna - 250 g, ▪ Miód spadziowy - 120 ml, ▪ Masło - 50 g, ▪ Jajko – sztuka, ▪ Soda – łyżeczka, ▪ Przyprawa piernikowa. 👨‍🍳 𝙒𝙮𝙠𝙤𝙣𝙖𝙣𝙞𝙚: ▪ Mąkę i przyprawę wymieszaj na stolnicy lub blacie. ▪ Zrób wgłębienie i dodaj, miód, masło, jajko i sodę. ▪ Zagnieć ciasto, aż będzie gładkie i elastyczne. ▪ Rozwałkuj kawałki na cienkie placki. ▪ Wykrawaj foremkami dowolne kształty. ▪ Piecz 10-12 minut w 180 stopniach. ▪ Po wystygnięciu możesz je udekorować. __ 🥮 𝙋𝙧𝙯𝙚𝙥𝙞𝙨 𝙣𝙖 𝙘𝙞𝙖𝙨𝙩𝙚𝙘𝙯𝙠𝙖 𝙖𝙢𝙖𝙧𝙖𝙣𝙩𝙪𝙨𝙤𝙬𝙚 📋 𝙎𝙠ł𝙖𝙙𝙣𝙞𝙠𝙞: ▪ Amarantus ekspandowany - szklanka (30 g), ▪ Wiórki kokosowe - łyżka (5 g), ▪ Jajo kurze - sztuka (55 g), ▪ Olej lniany - łyżka (10 ml), ▪ Kakao 16%, ▪ Proszek do pieczenia - 2 łyżeczki (10 g). 👨‍🍳 𝙒𝙮𝙠𝙤𝙣𝙖𝙣𝙞𝙚: ▪ Jajko zblenduj z kakao. ▪ Dodaj amarantus, wiórki kokosowe i wymieszaj. ▪ Blachę do pieczenia wyłóż pergaminem. ▪ Uformuj kulki. Poukładaj na blaszce i delikatnie rozgnieć, aby powstały ciastka. ▪ Piecz w 180 stopniach przez około 15 minut. 👩‍🍳 Smacznego! __ 🤔 𝘾𝙯𝙮 𝙬𝙞𝙚𝙨𝙯, 𝙯̇𝙚… ▪ 𝙜𝙤𝙯́𝙙𝙯𝙞𝙠𝙞 dodawane do pierniczków i kompotu, poza wspaniałym zapachem, mają szereg innych dobroczynnych właściwości: wspomagają układ trawienny, mają działanie przeciwbólowe, odkażające; ▪ 𝙘𝙮𝙣𝙖𝙢𝙤𝙣 to przyprawa chętnie stosowana w kuchni zimowej: rozgrzewa i pobudza krążenie, wspomaga trawienie, obniża ciśnienie krwi; ▪ 𝙞𝙢𝙗𝙞𝙧 to przyprawa korzenna, nieodłączny składnik tradycyjnego piernika: działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, odkażająco, obniża cieśnie tętnicze, rozrzedza krew, wspomaga układ trawienny. ▪ 𝙠𝙖𝙧𝙙𝙖𝙢𝙤𝙣 to znana od wieków przyprawa, doceniana nie tylko za walory smakowe, zawarte w kardamonie olejki eteryczne: działają rozkurczająco na żołądek i pobudzają wydzielanie soków trawiennych, pomaga zwalczyć nudności, zgagę, wzdęcia czy gazy, wykazuje także właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, działa rozgrzewająco, to też jeden ze skuteczniejszych afrodyzjaków 😉 __ ℹ Ciekawostki, porady i przepisy na zimowe dania znajdziesz w e-booku 𝙆𝙐𝘾𝙃𝙀𝙉𝙉𝙀 𝙄𝙉𝙎𝙋𝙄𝙍𝘼𝘾𝙅𝙀 𝙕 𝙉𝙁𝙕 "𝙕𝙄𝙈𝘼" ➡ https://diety.nfz.gov.pl/diety/materialy/dietoprofilaktyka-ebooki/

𝟴 𝗧𝗬𝗚𝗢𝗗𝗡𝗜 𝗗𝗢 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗜𝗔 🚶🏃⛹️🏊🧘 𝗕𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼-𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝘆 __ 7⃣ 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 ➡ 𝗖𝘇𝗮𝘀 𝗻𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘄𝗮ł𝗼𝘄𝘆 𝗛𝗜𝗜𝗧. 𝗘𝘁𝗮𝗽 𝟭. 🚶 Rozgrzewka – 5 min 🏋️ Część główna interwałowa – 20 sek. intensywnego wysiłku na 10 sek. odpoczynku. 5 rundy. W każdej rundzie 3 ćwiczenia zakończone 1 min odpoczynku 🧘‍♀️ Rozciąganie - 5 min __ ℹ️ 𝗣𝗟𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗢𝗪𝗬 ➡ 𝗧𝗬𝗗𝗭𝗜𝗘𝗡́ 7⃣ ✅ 1 x Trening 7⃣ „Czas na interwałowy HIIT. Etap 1” – 35 min ✅ 1 x Trening 5⃣ „Wzmacniamy siłę mięśni” – 35 min ✅ 1 x Trening 4⃣ „Tabata i nasze pierwsze interwały” – 35 min ✅ 60 min interwałowy trening marszowy lub marszowo-biegowy. ⏱ Razem 170 minut aktywności fizycznej. __ ℹ️ 𝗡𝗔𝗧𝗘̨𝗭̇𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 👉 umiarkowane - 110 min, 👉 intensywne - 60 min. __ ℹ️ 𝗣𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 👩‍⚕️ "Treningi poprawiają sprawność mózgu, koordynację, myślenie oraz obniżają poziom hormonów stresu, czyli adrenaliny i noradrenaliny oraz kortyzolu.” – wyjaśnia lek. Anna Plucik-Mrożek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA __ ℹ️ 𝗣𝗥𝗭𝗘𝗗 𝗥𝗢𝗭𝗣𝗢𝗖𝗭𝗘̨𝗖𝗜𝗘𝗠 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝘂𝗷 𝘀𝗶𝗲̨ - 𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗡𝗙𝗭 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗼𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂, 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗣𝗔𝗥𝗤 𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ ✅ Odpowiedz na 7 pytań zawartych w 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇𝘂 𝗣𝗔𝗥𝗤. ❗️ Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz: TAK – skontaktuj się ze swoim lekarzem. ✅ Sprawdź sprawdzisz swoją obecną kondycję fizyczną korzystając z jednej z dwóch wersji 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡️ 🏃 𝗯𝗶𝗲𝗴𝗼𝘄𝗲𝗷 lub 🚶 𝗺𝗮𝗿𝘀𝘇𝗼𝘄𝗲𝗷 ✅ Do aktywności fizycznej dodaj prawidłowe odżywianie. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl __ 👍 𝗗𝗼ł𝗮̨𝗰𝘇 𝗱𝗼 𝘇𝗮𝗯𝗮𝘄𝘆: # zamieszczając na swoim fanpage'u hasztag #𝟴𝗧𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶𝗗𝗼𝗭𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 i 🖼 skorzystaj z 𝗻𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗸𝗶 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼𝘄𝗲 ➡️ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 ❗️ Pamiętaj trenuj we własnym tempie. 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 🤸‍♀🧘‍♀🚴‍♀🏊‍♀