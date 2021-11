Najnowsze informacje o zdrowiu od Akademii NFZ 6.11.2021. Sprawdź, które Cię zainteresują

"๐Ÿšบ ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ค! ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ค! ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™—๐™ช๐™จ! ๐Ÿšบ ๐™‹๐™ž๐™š๐™ง(๐•Ž)๐™จ๐™ž ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ข๐™ฎ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š! ________________________________________ โ™€ ๐™’๐™š๐™ฏฬ ๐™ช๐™™๐™ฏ๐™ž๐™–ล‚ ๐™ฌ ๐™–๐™ ๐™˜๐™Ÿ๐™ž Mamo! Mamo! Mammobus! ๐™ž ๐™ฏ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™Ÿ ๐™ฅ๐™ž๐™š๐™ง๐™จ๐™ž ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š. Sprawdzaj na stronach internetowych Oddziaล‚รณw Wojewรณdzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i na ich fanpageโ€™ach ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐™ฌ ๐™‹๐™ง๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™š znajdziesz informacjฤ™ o miejscach postojรณw mammobusรณw biorฤ cych udziaล‚ w akcji. ๐Ÿ“ ๐™ƒ๐™–๐™ง๐™ข๐™ค๐™ฃ๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ข ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ค๐™Ÿ๐™ช ๐™ข๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™—๐™ช๐™จ๐™คฬ๐™ฌ โžก https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/ ________________________________________ โ™€ ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™›๐™ž๐™–: โœ to badanie rentgenowskie, proste, krรณtkie i nieinwazyjne; โœ umoลผliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi; โœ jest bezpล‚atna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres zamieszkania pacjentki; โœ wykonywana w mammobusie w ลผadnym stopniu nie odbiega standardem od badania w placรณwce stacjonarnej. ________________________________________ โ™€ ๐˜ฟ๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™œ๐™ค? Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, ktรณre przez ostatnie 24 miesiฤ ce nie korzystaล‚y z tego badania lub otrzymaล‚y pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upล‚ywie 12 miesiฤ™cy i nie byล‚y leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest bezpล‚atna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezaleลผnie od miejsca zamieszkania pacjentki. ________________________________________ โ™€ ๐˜พ๐™ค ๐™ฏ๐™–๐™—๐™ง๐™–๐™˜ฬ ๐™ฏ๐™š ๐™จ๐™ค๐™—๐™–ฬจ ๐™ฃ๐™– ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š? ๐Ÿ”น dokument toลผsamoล›ci potrzebny przy rejestracji; ๐Ÿ”น okulary bฤ™dฤ potrzebne przy wypeล‚nianiu ankiety (dotyczy osรณb z wadฤ wzroku); ๐Ÿ”น zdjฤ™cie i opis poprzedniego badania, jeลผeli mammografia wykonywana jest po raz kolejny. Pomoลผe to lekarzowi zinterpretowaฤ‡ wynik, a w wielu przypadkach pozwala uniknฤ ฤ‡ wykonywania dodatkowych badaล„. ________________________________________ โ™€ ๐™ ๐™–๐™ ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™œ๐™ค๐™ฉ๐™ค๐™ฌ๐™–๐™˜ฬ ๐™จ๐™ž๐™šฬจ ๐™™๐™ค ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™–? โ–ช Do mammografii nie trzeba siฤ™ specjalnie przygotowywaฤ‡. โ–ช Warto nie zakล‚adaฤ‡ biลผuterii na szyjฤ™ oraz ubraฤ‡ siฤ™ wygodnie, poniewaลผ konieczne bฤ™dzie rozebranie siฤ™ do pasa. โ–ช W dniu badania na umytฤ skรณrฤ™ nie naleลผy stosowaฤ‡ dezodorantu z talkiem, balsamu ani kremu. Zapraszamy! #Mammografia #Mammobus #badajsiฤ™ #ProfilaktykawPraktyce. " - to najnowsza wiadomoล›ฤ‡, ktรณra pojawiล‚a siฤ™ na Facebooku Akademii NFZ 6.11.2021.

Akademia NFZ publikuje posty, ktรณre dotyczฤ zdrowego stylu ลผycia, diet, ฤ‡wiczeล„, szkoleล„ oraz tematycznych aplikacji mobilnych. W ten sposรณb moลผna zdobyฤ‡ wiedzฤ™ na temat szeroko pojฤ™tej ochrony zdrowia. Zobacz, jakie materiaล‚y bฤ™dฤ dla Ciebie przydatne.

Nowe informacje od Akademii NFZ

๐Ÿšบ ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ค! ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ค! ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™—๐™ช๐™จ! ๐Ÿšบ ๐™‹๐™ž๐™š๐™ง(๐•Ž)๐™จ๐™ž ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ข๐™ฎ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š! __ โ™€ ๐™’๐™š๐™ฏฬ ๐™ช๐™™๐™ฏ๐™ž๐™–ล‚ ๐™ฌ ๐™–๐™ ๐™˜๐™Ÿ๐™ž Mamo! Mamo! Mammobus! ๐™ž ๐™ฏ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™Ÿ ๐™ฅ๐™ž๐™š๐™ง๐™จ๐™ž ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š. Sprawdzaj na stronach internetowych Oddziaล‚รณw Wojewรณdzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i na ich fanpageโ€™ach ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐™ฌ ๐™‹๐™ง๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™š znajdziesz informacjฤ™ o miejscach postojรณw mammobusรณw biorฤ cych udziaล‚ w akcji. ๐Ÿ“ ๐™ƒ๐™–๐™ง๐™ข๐™ค๐™ฃ๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ข ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ค๐™Ÿ๐™ช ๐™ข๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™—๐™ช๐™จ๐™คฬ๐™ฌ โžก https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/ __ โ™€ ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™›๐™ž๐™–: โœ to badanie rentgenowskie, proste, krรณtkie i nieinwazyjne; โœ umoลผliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi; โœ jest bezpล‚atna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres zamieszkania pacjentki; โœ wykonywana w mammobusie w ลผadnym stopniu nie odbiega standardem od badania w placรณwce stacjonarnej. __ โ™€ ๐˜ฟ๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™œ๐™ค? Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, ktรณre przez ostatnie 24 miesiฤ ce nie korzystaล‚y z tego badania lub otrzymaล‚y pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upล‚ywie 12 miesiฤ™cy i nie byล‚y leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest bezpล‚atna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezaleลผnie od miejsca zamieszkania pacjentki. __ โ™€ ๐˜พ๐™ค ๐™ฏ๐™–๐™—๐™ง๐™–๐™˜ฬ ๐™ฏ๐™š ๐™จ๐™ค๐™—๐™–ฬจ ๐™ฃ๐™– ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š? ๐Ÿ”น dokument toลผsamoล›ci potrzebny przy rejestracji; ๐Ÿ”น okulary bฤ™dฤ potrzebne przy wypeล‚nianiu ankiety (dotyczy osรณb z wadฤ wzroku); ๐Ÿ”น zdjฤ™cie i opis poprzedniego badania, jeลผeli mammografia wykonywana jest po raz kolejny. Pomoลผe to lekarzowi zinterpretowaฤ‡ wynik, a w wielu przypadkach pozwala uniknฤ ฤ‡ wykonywania dodatkowych badaล„. __ โ™€ ๐™ ๐™–๐™ ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™œ๐™ค๐™ฉ๐™ค๐™ฌ๐™–๐™˜ฬ ๐™จ๐™ž๐™šฬจ ๐™™๐™ค ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™–? โ–ช Do mammografii nie trzeba siฤ™ specjalnie przygotowywaฤ‡. โ–ช Warto nie zakล‚adaฤ‡ biลผuterii na szyjฤ™ oraz ubraฤ‡ siฤ™ wygodnie, poniewaลผ konieczne bฤ™dzie rozebranie siฤ™ do pasa. โ–ช W dniu badania na umytฤ skรณrฤ™ nie naleลผy stosowaฤ‡ dezodorantu z talkiem, balsamu ani kremu. Zapraszamy! #Mammografia #Mammobus #badajsiฤ™ #ProfilaktykawPraktyce

๐Ÿ’‰ ๐™•๐™–๐™จ๐™ฏ๐™˜๐™ฏ๐™š๐™ฅ ๐™จ๐™ž๐™šฬจ ๐˜ฟ๐˜ผ๐™’๐™†๐˜ผฬจ ๐™‹๐™๐™•๐™”๐™‹๐™Š๐™ˆ๐™„๐™‰๐˜ผ๐™ ๐˜ผฬจ๐˜พ๐˜ผฬจ! โ„น๏ธ Dawki przypominajฤ ce dostฤ™pne sฤ dla wszystkich osรณb peล‚noletnich 6 miesiฤ™cy po 2. dawce (lub 1. dawce J&J). ๐Ÿ’‰ ๐™Ž๐™ฏ๐™˜๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™ ๐™– ๐™ฉ๐™ค ๐™ฃ๐™–๐™Ÿ๐™จ๐™ ๐™ช๐™ฉ๐™š๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š๐™Ÿ๐™จ๐™ฏ๐™ฎ ๐™จ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™คฬ๐™— ๐™ฌ๐™–๐™ก๐™ ๐™ž ๐™ฏ ๐™ฅ๐™–๐™ฃ๐™™๐™š๐™ข๐™ž๐™–ฬจ! __ Nie zwlekaj i juลผ teraz zarejestruj siฤ™ na szczepienie przeciw ๐˜พ๐™Š๐™‘๐™„๐˜ฟ-๐Ÿญ๐Ÿต przez: โžก๏ธ infoliniฤ™ 989 โžก๏ธ pacjent.gov.pl โžก๏ธ SMS o treล›ci SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 โžก๏ธ aplikacjฤ™ #mojeIKP #๐™Ž๐™ฏ๐™˜๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™ข๐™ฎ๐™Ž๐™ž๐™šฬจ ๐™ž ๐™ฌ๐™ง๐™–๐™˜๐™–๐™ข๐™ฎ ๐™™๐™ค ๐™ฃ๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ก๐™ฃ๐™ค๐™จฬ๐™˜๐™žโ— __ Przestrzegaj #DDM, aby nie straciฤ‡ tego co najcenniejsze! โ„น Pamiฤ™taj: โ˜‘๏ธ Dystans ๐Ÿšถโ€โ™€๏ธโžก๏ธ ๐Ÿšถโ€โ™‚๏ธ โ˜‘๏ธ Dezynfekcja ๐Ÿงด๐Ÿงผ๐Ÿšฟ โ˜‘๏ธ Maseczka ๐Ÿ˜ท to codzienny przejaw odpowiedzialnoล›ci za siebie i innych. #Bฤ dลบBezpieczny #OstatniaProsta

๐ŸŽ‰ ๐™‹๐™ค๐™ง๐™ฉ๐™–๐™ก ๐˜ฟ๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ฎ ๐™‰๐™๐™• ๐™ข๐™– ๐™Ÿ๐™ช๐™ฏฬ‡ ๐Ÿฐ๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐™ฉ๐™ฎ๐™จ. ๐™ช๐™ฏฬ‡๐™ฎ๐™ฉ๐™ ๐™ค๐™ฌ๐™ฃ๐™ž๐™ ๐™คฬ๐™ฌ! ๐Ÿ’› ๐˜ฟ๐™ฏ๐™ž๐™šฬจ๐™ ๐™ช๐™Ÿ๐™š๐™ข๐™ฎ! ๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ Podฤ ลผajฤ c za Waszymi potrzebami, zmienimy wyglฤ d i funkcjonalnoล›ฤ‡ serwisu tak, aby byล‚ jeszcze bardziej atrakcyjny i wygodny. โ„น ๐˜พ๐™ค ๐™ฃ๐™ค๐™ฌ๐™š๐™œ๐™ค ๐™ฃ๐™– ๐™ฅ๐™ค๐™ง๐™ฉ๐™–๐™ก๐™ช? ๐Ÿ‘‰ Przygotowaliล›my nowe przepisy dla seniorรณw w diecie ๐˜ฟ๐˜ผ๐™Ž๐™ƒ ๐™Ž๐™€๐™‰๐™„๐™Š๐™. ๐Ÿ‘‰ Przepisy sฤ ล‚atwe w przygotowaniu i spoลผywaniu, z ogรณlnodostฤ™pnych produktรณw, urozmaicone, smaczne i zbilansowane. ๐Ÿ‘‰ Dodaliล›my kalorycznoล›ฤ‡: teraz mamy 1500, 1800 i 2000 kcal. โ„น Do wyboru masz plany ลผywieniowe: โœ Classic, โœ Wege, โœ Hashimoto, โœ Depresja, โœ Cukrzyca, โœ Nadwaga i otyล‚oล›ฤ‡, โœ Nadciล›nienie, โœ Zaparcia, โœ RODZINNY - przeznaczony jest dla dorosล‚ych oraz dzieci i mล‚odzieลผy w wieku od 4 do 17 lat. ๐Ÿค— Polecamy! ๐Ÿ ๐Ÿฅ• ๐—ฃ๐—ฟ๐˜‡๐—ฒ๐—ฝ๐—ถ๐˜€๐˜† na dania, przekฤ ski, koktajle oraz desery ๐—ฏ๐—ฒ๐˜‡ dodatku ๐—ฐ๐˜‚๐—ธ๐—ฟ๐˜‚ ๐—ถ ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐˜† ๐˜‡ฬ‡๐˜†๐˜„๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ผ๐˜„๐—ฒ ๐˜‡๐—ป๐—ฎ๐—ท๐—ฑ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐˜‡ ๐—ป๐—ฎ bezpล‚atnym ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—น๐˜‚ ๐——๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜† ๐—ก๐—™๐—ญ โžก https://diety.nfz.gov.pl ๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ Zapraszamy! #DietyNFZ

๐Ÿด ๐—ง๐—ฌ๐—š๐—ข๐——๐—ก๐—œ ๐——๐—ข ๐—ญ๐——๐—ฅ๐—ข๐—ช๐—œ๐—” ๐Ÿšถ๐Ÿƒโ›น๏ธ๐ŸŠ๐Ÿง˜ ๐—•๐—ฒ๐˜‡๐—ฝล‚๐—ฎ๐˜๐—ป๐˜† ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐—ธ๐˜๐˜†๐—ฐ๐˜‡๐—ป๐—ผ-๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ผ๐˜„๐˜† __ 3โƒฃ ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š โžก ๐—–ฬ๐˜„๐—ถ๐—ฐ๐˜‡๐˜†๐—บ๐˜† ๐˜‡ ๐—ผ๐—ฏ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎฬจ๐˜‡ฬ‡๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐—บ ๐Ÿšถ Rozgrzewka โ€“ 5 min ๐Ÿ‹๏ธ Czฤ™ล›ฤ‡ gล‚รณwna wzmacniajฤ ca z hantlami i ciฤ™ลผarem wล‚asnego ciaล‚a โ€“ 25 min ๐Ÿง˜ Rozciฤ ganie โ€“ 5 min __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—Ÿ๐—”๐—ก ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—ข๐—ช๐—ฌ โžก ๐—ง๐—ฌ๐——๐—ญ๐—œ๐—˜๐—กฬ 3โƒฃ โœ 1 x Trening 2๏ธโƒฃ โ€žBudujemy wydolnoล›ฤ‡โ€ โ€“ 35 min โœ 1 x Trening 3โƒฃ โ€žฤ†wiczymy z obciฤ ลผeniemโ€ โ€“ 35 min โœ 50 min marszu lub nordic walking w tempie do 4 km/h โฑ Razem 120 minut aktywnoล›ci fizycznej. __ โ„น๏ธ ๐—ก๐—”๐—ง๐—˜ฬจ๐—ญฬ‡๐—˜๐—ก๐—œ๐—˜ ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—จ โœ Umiarkowane, ale o 20% wyลผsze w porรณwnaniu do poprzedniego tygodnia, czyli dล‚uลผszy dystans w tym samym czasie. __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ "W treningu wzmacniajฤ cym budujemy miฤ™ล›nie. Super substancjฤ , ktรณra wydziela siฤ™ tylko w czasie treningรณw i w trakcie ฤ‡wiczeล„ przez nasze miฤ™ล›nie jest hormon iryzyna. Iryzyna przyspiesza przemianฤ™ materii, zwiฤ™ksza termogenezฤ™ i zuลผywamy dziฤ™ki niej wiฤ™cej energii.โ€ โ€“ wyjaล›nia lek. Anna Plucik-Mroลผek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA. __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—ฅ๐—ญ๐—˜๐—— ๐—ฅ๐—ข๐—ญ๐—ฃ๐—ข๐—–๐—ญ๐—˜ฬจ๐—–๐—œ๐—˜๐— ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—จ ๐—ฃ๐—ฟ๐˜‡๐˜†๐—ด๐—ผ๐˜๐˜‚๐—ท ๐˜€๐—ถ๐—ฒฬจ - ๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฒ ๐—”๐—ธ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฎ ๐—ก๐—™๐—ญ ๐˜‡๐—ป๐—ฎ๐—ท๐—ฑ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐˜‡ ๐—ผ๐—ฝ๐—ถ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐˜‚, ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜‡ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ค ๐—ถ ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜† ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ โžก https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ โœ Odpowiedz na 7 pytaล„ zawartych w ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜‡๐˜‚ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ค. โ—๏ธ Jeล›li na ktรณrekolwiek pytanie odpowiesz: TAK โ€“ skontaktuj siฤ™ ze swoim lekarzem. โœ Sprawdลบ sprawdzisz swojฤ obecnฤ kondycjฤ™ fizycznฤ korzystajฤ c z jednej z dwรณch wersji ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜‚ ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ โžก๏ธ ๐Ÿƒ ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ท lub ๐Ÿšถ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐˜‡๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ท โœ Do aktywnoล›ci fizycznej dodaj prawidล‚owe odลผywianie. ๐Ÿ‘‰ Skorzystaj z bezpล‚atnego portalu ๐——๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜† ๐—ก๐—™๐—ญ โžก https://diety.nfz.gov.pl __ ๐Ÿ‘ ๐——๐—ผล‚๐—ฎฬจ๐—ฐ๐˜‡ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜‡๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜„๐˜†: # zamieszczajฤ c na swoim fanpage'u hasztag #๐Ÿด๐—ง๐˜†๐—ด๐—ผ๐—ฑ๐—ป๐—ถ๐——๐—ผ๐—ญ๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ฎ i ๐Ÿ–ผ skorzystaj z ๐—ป๐—ฎ๐—ธล‚๐—ฎ๐—ฑ๐—ธ๐—ถ ๐—ป๐—ฎ ๐˜‡๐—ฑ๐—ท๐—ฒฬจ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ โžก๏ธ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 โ—๏ธ Pamiฤ™taj trenuj we wล‚asnym tempie. ๐—ญ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐˜† ๐Ÿคธโ€โ™€๐Ÿง˜โ€โ™€๐Ÿšดโ€โ™€๐ŸŠโ€โ™€

๐Ÿ‘ฆ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฐ๐Ÿง”๐Ÿ‘ด ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐™ง๐™–๐™ ๐™– ๐™Ÿ๐™–ฬจ๐™™๐™š๐™ง! ๐Ÿšน Tempo wzrostu zachorowalnoล›ci w grupie mล‚odych mฤ™ลผczyzn wynosi okoล‚o 7% rocznie. ๐Ÿšน 25% wszystkich zachorowaล„ na nowotwory jฤ dra dotyczฤ mฤ™ลผczyzn w wieku 20-44 lat. ๐Ÿšน Moลผna je skutecznie leczyฤ‡. ๐Ÿšน Waลผne jest wczesne wykrycie i regularne badania profilaktyczne. W ramach akcji ลšroda z Profilaktykฤ zapraszamy na intymnฤ rozmowฤ™ z ekspertami. ๐Ÿ‘‰ ๐™‹๐™ค๐™™๐™ฅ๐™ค๐™ฌ๐™ž๐™–๐™™๐™–๐™ข๐™ฎ: โ™‚ Jak wykonaฤ‡ prawidล‚owo samobadanie jฤ der? โ™‚ Na jakie objawy zwrรณciฤ‡ szczegรณlnฤ uwagฤ™? โ™‚ Jakie czynniki ryzyka moลผesz wyeliminowaฤ‡ by cieszyฤ‡ siฤ™ zdrowiem? โ™‚ Dlaczego warto wdroลผyฤ‡ regularne dziaล‚ania profilaktyczne? โ„น Waลผne informacje znajdziesz w naszej ulotce โžก https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 Dbaj o zdrowie! โ— ๐™๐™™๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™šฬจ๐™ฅ๐™ฃ๐™ž๐™Ÿ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™จ๐™ฏ๐™šฬจ ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™ฉ ๐™—๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ช, ๐™จ๐™ฎ๐™ฃ๐™ค๐™ฌ๐™ž, ๐™˜๐™ล‚๐™ค๐™ฅ๐™–๐™ ๐™ค๐™ฌ๐™ž, ๐™—๐™ก๐™ž๐™จ๐™ ๐™ž๐™š๐™Ÿ ๐™ค๐™จ๐™ค๐™—๐™ž๐™š. #ลšrodazProfilaktykฤ 3. dawka szczepieล„ przeciwko COVID-19 dostฤ™pna dla wszystkich osรณb peล‚noletnich - Szczepienie przeciwko COVID-19 - Portal Gov.pl

๐Ÿ’‰ ๐˜ก๐˜ˆ๐˜š๐˜ก๐˜Š๐˜ก๐˜Œ๐˜— ๐˜š๐˜ฤ˜ ๐˜‹๐˜ˆ๐˜ž๐˜’ฤ„ ๐˜—๐˜™๐˜ก๐˜ ๐˜—๐˜–๐˜”๐˜๐˜•๐˜ˆ๐˜‘ฤ„๐˜Šฤ„ โ„น๏ธ ๐™ ๐™ลป ๐™Š๐˜ฟ ๐˜ฟ๐™•๐™„ลš dawki przypominajฤ ce dostฤ™pne sฤ dla wszystkich osรณb peล‚noletnich 6 miesiฤ™cy po 2. dawce (lub 1. dawce J&J). ๐Ÿ›ก๏ธ Nie zwlekaj i skorzystaj ze swojej szansy! ๐Ÿ“ž ๐˜ก๐˜ข๐˜ฅ๐˜ป๐˜ธ๐˜ฐล„ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ณ 989 ๐˜ช ๐˜ป๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ซ ๐˜ด๐˜ชฤ™ ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ด๐˜ป๐˜ค๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ป๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ธ ๐˜Š๐˜–๐˜๐˜๐˜‹-19. ๐Ÿ‘‰ https://www.gov.pl/web/szczepimysie/3-dawka-szczepien-przeciwko-covid-19-dostepna-dla-wszystkich-osob-pelnoletnich

๐Ÿšบ ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ค! ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ค! ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™—๐™ช๐™จ! ๐Ÿšบ ๐™‹๐™ž๐™š๐™ง(๐•Ž)๐™จ๐™ž ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ข๐™ฎ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š! __ โ™€ ๐™’๐™š๐™ฏฬ ๐™ช๐™™๐™ฏ๐™ž๐™–ล‚ ๐™ฌ ๐™–๐™ ๐™˜๐™Ÿ๐™ž Mamo! Mamo! Mammobus! ๐™ž ๐™ฏ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™Ÿ ๐™ฅ๐™ž๐™š๐™ง๐™จ๐™ž ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š. Juลผ niedล‚ugo na stronach internetowych Oddziaล‚รณw Wojewรณdzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i na ich fanpageโ€™ach ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐™ฌ ๐™‹๐™ง๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™š znajdziesz informacjฤ™ o miejscach postojรณw mammobusรณw biorฤ cych udziaล‚ w akcji. __ โ™€ ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™›๐™ž๐™–: โœ to badanie rentgenowskie, proste, krรณtkie i nieinwazyjne; โœ umoลผliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi; โœ jest bezpล‚atna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres zamieszkania pacjentki; โœ wykonywana w mammobusie w ลผadnym stopniu nie odbiega standardem od badania w placรณwce stacjonarnej. __ โ™€ ๐˜ฟ๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™œ๐™ค? Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, ktรณre przez ostatnie 24 miesiฤ ce nie korzystaล‚y z tego badania lub otrzymaล‚y pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upล‚ywie 12 miesiฤ™cy i nie byล‚y leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest bezpล‚atna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezaleลผnie od miejsca zamieszkania pacjentki. __ โ™€ ๐˜พ๐™ค ๐™ฏ๐™–๐™—๐™ง๐™–๐™˜ฬ ๐™ฏ๐™š ๐™จ๐™ค๐™—๐™–ฬจ ๐™ฃ๐™– ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š? ๐Ÿ”น dokument toลผsamoล›ci potrzebny przy rejestracji; ๐Ÿ”น okulary bฤ™dฤ potrzebne przy wypeล‚nianiu ankiety (dotyczy osรณb z wadฤ wzroku); ๐Ÿ”น zdjฤ™cie i opis poprzedniego badania, jeลผeli mammografia wykonywana jest po raz kolejny. Pomoลผe to lekarzowi zinterpretowaฤ‡ wynik, a w wielu przypadkach pozwala uniknฤ ฤ‡ wykonywania dodatkowych badaล„. __ โ™€ ๐™ ๐™–๐™ ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™œ๐™ค๐™ฉ๐™ค๐™ฌ๐™–๐™˜ฬ ๐™จ๐™ž๐™šฬจ ๐™™๐™ค ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™–? โ–ช Do mammografii nie trzeba siฤ™ specjalnie przygotowywaฤ‡. โ–ช Warto nie zakล‚adaฤ‡ biลผuterii na szyjฤ™ oraz ubraฤ‡ siฤ™ wygodnie, poniewaลผ konieczne bฤ™dzie rozebranie siฤ™ do pasa. โ–ช W dniu badania na umytฤ skรณrฤ™ nie naleลผy stosowaฤ‡ dezodorantu z talkiem, balsamu ani kremu. Zapraszamy! #Mammografia #Mammobus #badajsiฤ™ #ProfilaktykawPraktyce

๐Ÿ“ ๐™‰๐™–๐™™๐™จ๐™ฏ๐™š๐™™ล‚ ๐™ˆ๐™Š๐™‘๐™€๐™ˆ๐˜ฝ๐™€๐™. __ โ„น W ๐™ˆ๐™Š๐™‘๐™€๐™ˆ๐˜ฝ๐™€๐™๐™•๐™€ solidaryzujemy siฤ™ z mฤ™ลผczyznami zmagajฤ cymi siฤ™ z nowotworami gruczoล‚u krokowego oraz rakiem jฤ der. ๐Ÿšน Profilaktyka nowotworรณw mฤ™skich od narodzin? To nie przesada! ๐Ÿ†˜ ๐Ÿณ๐Ÿฌ% ๐™ฏ๐™–๐™˜๐™๐™ค๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃฬ ๐™ฃ๐™– ๐™ฃ๐™ค๐™ฌ๐™ค๐™ฉ๐™ฌ๐™ค๐™ง๐™ฎ ๐™ฏล‚๐™ค๐™จฬ๐™ก๐™ž๐™ฌ๐™š ๐™Ÿ๐™–ฬจ๐™™๐™ง๐™– ๐™ฌ๐™ฎ๐™จ๐™ฉ๐™šฬจ๐™ฅ๐™ช๐™Ÿ๐™š ๐™ข๐™ž๐™šฬจ๐™™๐™ฏ๐™ฎ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฐ ๐™ง.๐™ฏฬ‡.. __ ๐Ÿ†˜ Zgล‚oszenie lekarzowi dolegliwoล›ci zwiฤ zanych z intymnymi czฤ™ล›ciami ciaล‚a czฤ™sto wiฤ ลผe siฤ™ ze wstydem. โฐ Czas, ma znaczenie ๐™ ๐™ช๐™ฏฬ‡ ๐™ฌ ๐™ฃ๐™–๐™Ÿ๐™—๐™ก๐™ž๐™ฏฬ‡๐™จ๐™ฏ๐™–ฬจ #๐™Žฬ๐™ง๐™ค๐™™๐™–๐™ฏ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™–ฬจ โ€“ ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™ฎ๐™ข๐™ฃ๐™– ๐™ง๐™ค๐™ฏ๐™ข๐™ค๐™ฌ๐™– ๐™ฏ ๐™š๐™ ๐™จ๐™ฅ๐™š๐™ง๐™ฉ๐™š๐™ข! ๐Ÿ‘‰ Krok po kroku podpowiemy, jak badaฤ‡ siฤ™ samodzielnie i na jakie objawy zwracaฤ‡ uwagฤ™. ๐Ÿ‘‰ Dlaczego profilaktykฤ™ naleลผy rozpoczฤ ฤ‡ juลผ od okresu niemowlฤ™cego? ๐Ÿ‘‰ Jakie sฤ rokowania, w przypadku raka prostaty? Zapraszamy!

๐Ÿฉบ ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž ๐™ˆ๐™–๐™จ๐™ฏ 4๏ธโƒฃ0๏ธโƒฃ ๐™ก๐™–๐™ฉ ๐™ก๐™ช๐™— ๐™ฌ๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ? Jednฤ z bardzo powaลผnych konsekwencji epidemii koronawirusa jest deficyt zdrowia. ๐Ÿ‘‰ Skorzystaj z pakietu nieodpล‚atnych badaล„ diagnostycznych. ๐Ÿฉบ ๐™ ๐™–๐™ ๐™จ๐™ ๐™ค๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™˜ฬ ๐™ฏ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ? 1๏ธโƒฃ Wypeล‚nij ankietฤ™ #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2๏ธโƒฃ Otrzymasz #eskierowanie. 3๏ธโƒฃ Zgล‚oล› siฤ™ do placรณwki, ktรณra realizuje program. 4๏ธโƒฃ Wyniki badaล„ otrzymasz przez #IKP lub w placรณwce, ktรณra realizuje program. ๐Ÿ‘‰ Jeลผeli nie korzystasz z IKP, moลผesz uzyskaฤ‡ e-skierowanie na pakiet badaล„ za poล›rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. ๐Ÿ’‰๐Ÿงช ๐™‚๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š ๐™ฏ๐™ง๐™š๐™–๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™ช๐™Ÿ๐™š๐™จ๐™ฏ ๐™จ๐™ ๐™ž๐™š๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š? Sprawdลบ w wyszukiwarce โžก๏ธ http://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania ๐Ÿ‘‰ Skorzystaj z programu Profilaktyka 40 PLUS i powiedz o nim bliskim - to ๐™ž๐™ฃ๐™ฌ๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™Ÿ๐™– ๐™ฌ ๐™™ล‚๐™ช๐™ฏฬ‡๐™จ๐™ฏ๐™š ๐™ž ๐™ฏ๐™™๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™จ๐™ฏ๐™š ๐™ฏฬ‡๐™ฎ๐™˜๐™ž๐™š. Wiฤ™cej ๐Ÿ‘‰ www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsiฤ™ Ministerstwo Zdrowia

๐Ÿ’‰ ๐™Ž๐™ฏ๐™˜๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™ ๐™– ๐™ฉ๐™ค ๐™ฃ๐™–๐™Ÿ๐™จ๐™ ๐™ช๐™ฉ๐™š๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š๐™Ÿ๐™จ๐™ฏ๐™ฎ ๐™จ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™คฬ๐™— ๐™ฌ๐™–๐™ก๐™ ๐™ž ๐™ฏ ๐™ฅ๐™–๐™ฃ๐™™๐™š๐™ข๐™ž๐™–ฬจ! #๐™Ž๐™ฏ๐™˜๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™ข๐™ฎ๐™Ž๐™ž๐™šฬจ ๐™ž ๐™ฌ๐™ง๐™–๐™˜๐™–๐™ข๐™ฎ ๐™™๐™ค ๐™ฃ๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ก๐™ฃ๐™ค๐™จฬ๐™˜๐™žโ— __ Nie zwlekaj i juลผ teraz zarejestruj siฤ™ na szczepienie przeciw ๐˜พ๐™Š๐™‘๐™„๐˜ฟ-๐Ÿญ๐Ÿต przez: โžก๏ธ infoliniฤ™ 989 โžก๏ธ pacjent.gov.pl โžก๏ธ SMS o treล›ci SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 โžก๏ธ aplikacjฤ™ #mojeIKP __ Przestrzegaj #DDM, aby nie straciฤ‡ tego co najcenniejsze! โ„น Pamiฤ™taj: โ˜‘๏ธ Dystans ๐Ÿšถโ€โ™€๏ธโžก๏ธ ๐Ÿšถโ€โ™‚๏ธ โ˜‘๏ธ Dezynfekcja ๐Ÿงด๐Ÿงผ๐Ÿšฟ โ˜‘๏ธ Maseczka ๐Ÿ˜ท to codzienny przejaw odpowiedzialnoล›ci za siebie i innych. #Bฤ dลบBezpieczny #OstatniaProsta