Najnowsze informacje o zdrowiu od Akademii NFZ 26.09.2021. Sprawdź, które Cię zainteresują

艢ledzimy facebookowy profil Akademii NFZ. Jakie pojawi艂y si臋 informacje o zdrowiu? Oto najnowszy wpis z 26.09.2021: "馃┖ Profilaktyka 40 PLUS Masz 4锔忊儯0锔忊儯 lat lub wi臋cej? Skorzystaj z pakietu nieodp艂atnych bada艅 diagnostycznych. 馃┖ Jak skorzysta膰 z bada艅? 1锔忊儯 Wype艂nij ankiet臋 #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2锔忊儯 Otrzymasz #eskierowanie. 3锔忊儯 Zg艂o艣 si臋 do plac贸wki, kt贸ra realizuje program. 4锔忊儯 Wyniki bada艅 otrzymasz przez #IKP lub w plac贸wce, kt贸ra realizuje program. 馃憠 Je偶eli nie korzystasz z IKP, mo偶esz uzyska膰 e-skierowanie na pakiet bada艅 za po艣rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Wi臋cej 馃憠 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsi臋 Ministerstwo Zdrowia. ".

Akademia NFZ publikuje posty, kt贸re dotycz膮 zdrowego stylu 偶ycia, diet, 膰wicze艅, szkole艅 oraz tematycznych aplikacji mobilnych. W ten spos贸b mo偶na zdoby膰 wiedz臋 na temat szeroko poj臋tej ochrony zdrowia. Zobacz, jakie materia艂y b臋d膮 dla Ciebie przydatne.

Nowe informacje od Akademii NFZ

#饾檸饾櫙饾櫂饾櫙饾櫄饾櫏饾櫈饾櫌饾櫘饾檸饾櫈饾櫄台 饾櫈 饾櫖饾櫑饾櫀饾櫂饾櫀饾櫌饾櫘 饾櫃饾櫎 饾櫍饾櫎饾櫑饾櫌饾櫀饾櫋饾櫍饾櫎饾櫒虂饾櫂饾櫈鉂 Nie zwlekaj i ju偶 teraz zarejestruj si臋 na szczepienie przeciw 饾樉饾檴饾檻饾檮饾樋-饾煭饾煹 przez: 鉃★笍 infolini臋 989 鉃★笍 pacjent.gov.pl 鉃★笍 SMS o tre艣ci SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 鉃★笍 aplikacj臋 #mojeIKP #B膮d藕Bezpieczny #OstatniaProsta 鉁

馃ウ馃崕馃馃崜馃 饾檿饾櫃饾櫑饾櫎饾櫖饾櫈饾櫄饾櫉 饾櫂饾櫇饾櫘饾櫁饾櫀 饾櫉饾櫄饾櫒虂饾櫂虂 饾櫒饾櫈饾櫄台 饾櫍饾櫈饾櫄 饾櫃饾櫀! 饾槓饾槸饾槾饾槺饾槳饾槼饾槩饾槫饾槴饾槮 饾槳 饾槰饾槹饾樀饾槹饾樃饾槮 饾槺饾槼饾樆饾槮饾槺饾槳饾槾饾樅 饾槸饾槩 饾樆饾槬饾槼饾槹饾樃饾槮 饾槬饾槩饾槸饾槳饾槩 饾樆饾槸饾槩饾槴饾槬饾樆饾槳饾槮饾槾饾樆 饾槸饾槩 饾槺饾槹饾槼饾樀饾槩饾槶饾樁 饾構饾槳饾槮饾樀饾樅 饾槙饾槏饾槨. 馃憠 Do wyboru masz plany 偶ywieniowe: 鉁 Classic 鉁 Wege 鉁 Hashimoto 鉁 Depresja 鉁 Senior 鉁 Cukrzyca 鉁 Nadwaga i Oty艂o艣膰 鉁 Nadci艣nienie 鉁 Zaparcia 鉁 RODZINNY - przeznaczony jest dla doros艂ych oraz dzieci i m艂odzie偶y w wieku od 4 do 17 lat Co je wyr贸偶nia鉂 馃憠 R贸偶norodno艣膰 sk艂adnik贸w. 馃憠 Podstaw膮 s膮 warzywa i owoce. 馃憠 Przygotowane s膮 w oparciu o najnowsze trendy. 馃憠 Nie zawieraj膮 dodatku cukru. 馃憠 Przygotowane zosta艂y w oparciu o diet臋 DASH polecan膮 przez polskie i 艣wiatowe towarzystwa kardiologiczne i diabetologiczne. 馃憠 S膮 bezp艂atne. Co zyskujesz鉂 鉁 Przede wszystkim zdrowe posi艂ki dla domownik贸w i go艣ci 飦. 鉁 Gotowy jad艂ospis na 28 dni. 鉁 Mo偶liwo艣膰 wymiany potraw na te, kt贸re lubisz. 鉁 Gotow膮 list臋 zakup贸w. 鉁 Poznasz nowe smaki i odkryjesz nowe wersje klasycznych potraw. 鉁 Dania te polubi膮 nawet najm艂odsi milusi艅scy. 鉁 Pomoc w kszta艂towaniu prawid艂owych nawyk贸w 偶ywieniowych. Zapraszamy na nasz portal 鉃★笍 https://diety.nfz.gov.pl. 饾檿饾櫄饾櫒饾櫏饾櫎虂艂 饾樋饾櫈饾櫄饾櫓饾櫘 饾檳饾檨饾檿 #paniprofilaktyka #dietadash #dash #programzywieniowy #zbilansowanadieta #aktywnoscfizyczna #profilaktyka #nfz #sporttozdrowie #akademianfz #woda #pijwode #nawadnianie #warzywa #owoce #wege #rodzina

馃じ鈥嶁檧馃 饾樉虂饾櫖饾櫈饾櫂饾櫙 饾櫙 饾櫆艂饾櫎饾櫖饾櫀台! 馃憠 M贸zg potrzebuje nieustannej stymulacji, by osi膮gn膮膰 pe艂ni臋 swoich mo偶liwo艣ci. 馃憠 Wymaga nie tylko treningu umys艂owego, ale te偶 fizycznego niezale偶nie od wieku. 馃鈥嶁檧 饾樇饾櫊饾櫓饾櫘饾櫖饾櫍饾櫎饾櫒虂饾櫂虂 饾櫅饾櫈饾櫙饾櫘饾櫂饾櫙饾櫍饾櫀: 鉁 reguluje nastr贸j, 鉁 polepsza szybko艣膰 reakcji, 鉁 ma wp艂yw na dobre samopoczucie i witalno艣膰, 鉁 zwi臋ksza przep艂yw krwi w organizmie, 鉁 stymuluje m贸zg do wi臋kszej aktywno艣ci, wydzielania hormon贸w oraz wytwarzania nowych kom贸rek nerwowych, 鉁 pobudza aktywno艣膰 m贸zgu, 鉁 ma wp艂yw na koncentracj臋 i kreatywno艣膰. 鈩 饾樇饾櫊饾櫓饾櫘饾櫖饾櫍饾櫎饾櫒虂饾櫂虂 饾櫅饾櫈饾櫙饾櫘饾櫂饾櫙饾櫍饾櫀: 馃敼 wyzwala produkcj臋 dopaminy, czyli hormonu motywacji oraz serotoniny, kt贸ra poprawia humor i dodaje energii. Za redukcj臋 stresu i popraw臋 nastroju odpowiadaj膮 endorfiny, zwane te偶 hormonami szcz臋艣cia, kt贸re uwalniaj膮 si臋 po sko艅czonym wysi艂ku; 馃敼 pomaga r贸wnie偶 obni偶y膰 poziom kortyzolu i adrenaliny produkowanych w sytuacjach stresowych. Systematyczne treningi wspieraj膮 utrzymanie tych substancji na korzystnym dla zdrowia poziomie. Ich podwy偶szone warto艣ci obserwuje si臋 np. w stanach depresji. 鈩 饾檺饾櫌饾櫈饾櫀饾櫑饾櫊饾櫎饾櫖饾櫀饾櫍饾櫘 饾櫖饾櫘饾櫒饾櫈艂饾櫄饾櫊! 馃敼 Najlepsze efekty przynosi aerobowy wysi艂ek fizyczny trwaj膮cy oko艂o 30-45 minut, podejmowany codziennie albo co drugi dzie艅. Mog膮 to by膰 spacery lub nordic walking. Dobr膮 alternatyw膮 w ch艂odniejsze dni b臋d膮 bie偶nie lub rowery stacjonarne. Niemniej ka偶dy rodzaj ruchu jest bod藕cem dla organizmu. 馃敼 Niski poziom aktywno艣ci fizycznej lub bezruch zwi膮zany jest z wy偶szym ryzykiem wyst膮pienia i trudniejszym przebiegiem chor贸b neurologicznych typowych dla wieku starszego, takich jak demencja czy alzheimer. 鈩 饾檸虂饾櫖饾櫈饾櫀饾櫓饾櫎饾櫖饾櫀 饾檴饾櫑饾櫆饾櫀饾櫍饾櫈饾櫙饾櫀饾櫂饾櫉饾櫀 饾檿饾櫃饾櫑饾櫎饾櫖饾櫈饾櫀 饾櫙饾櫀饾櫋饾櫄饾櫂饾櫀: 馃懅馃 m艂odzie偶 do 17. roku 偶ycia - codziennie co najmniej 60 minut umiarkowanych lub intensywnych 膰wicze艅; 馃懕鈥嶁檧锔忦煣戔嶐煢 doro艣li (18-64 lata) co najmniej 150-300 minut umiarkowanej aktywno艣ci fizycznej lub 75 do 100 minut intensywnych 膰wicze艅 tygodniowo, a 膰wiczenia wzmacniaj膮ce wszystkie mi臋艣nie wykonuj co najmniej dwa razy w tygodniu. 馃懙馃懘 Te same wskaz贸wki dotycz膮 os贸b starszych, o ile pozwala im na to stan zdrowia. 馃 饾檿饾櫀饾櫃饾櫁饾櫀饾櫉 饾櫎 饾櫊饾櫎饾櫍饾櫃饾櫘饾櫂饾櫉饾櫄台 饾櫒饾櫖饾櫎饾櫉饾櫄饾櫆饾櫎 饾櫌饾櫎虂饾櫙饾櫆饾櫔! 馃憠 Wed艂ug bada艅 European Brain Council co trzeci Europejczyk jest lub b臋dzie dotkni臋ty chorob膮 m贸zgu. 馃憠 Natomiast wed艂ug 艢wiatowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku choroby m贸zgu stan膮 si臋 najwi臋kszym zagro偶eniem zdrowotnym prowadz膮cym do niepe艂nosprawno艣ci lub 艣mierci. 馃 Si臋gajcie po zdrowe przepisy na portalu 饾樋饾櫈饾櫄饾櫓饾櫘 饾檳饾檨饾檿 鉃 https://diety.nfz.gov.pl

馃 饾棧饾椏饾椉饾棾饾椂饾椆饾棶饾椄饾榿饾槅饾椄饾棶 饾棸饾椀饾椉饾椏饾椉饾棷饾槅 饾棓饾椆饾槆饾椀饾棽饾椂饾椇饾棽饾椏饾棶 馃憠 饾棓饾椆饾槆饾椀饾棽饾椂饾椇饾棽饾椏 鈻 to zwyrodnieniowa choroba m贸zgu, kt贸ra nieodwracalnie niszczy jego kom贸rki nerwowe; 鈻 stanowi najcz臋stsz膮 przyczyn臋 ot臋pienia u os贸b powy偶ej 65 roku 偶ycia; 鈻 co 3 sekundy diagnozowany jest nowy przypadek tej choroby na 艣wiecie; 鈻 ta choroba odbiera ludziom to, co maj膮 najcenniejsze 鈥 wspomnienia. 馃憠 饾棩饾槅饾槆饾槅饾椄饾椉 饾槃饾槅饾榾饾榿饾棶台饾椊饾椂饾棽饾椈饾椂饾棶 饾棸饾椀饾椉饾椏饾椉饾棷饾槅 饾棓饾椆饾槆饾椀饾棽饾椂饾椇饾棽饾椏饾棶 饾槆饾槃饾椂饾棽台饾椄饾榾饾槆饾棶饾椃饾棶台: 鈻 cukrzyca, 鈻 niew艂a艣ciwy wska藕nik masy cia艂a - BMI, 鈻 niski poziom wykszta艂cenia, 鈻 wysokie ci艣nienie krwi w 艣rednim wieku, 鈻 niskie ci艣nienie krwi, 鈻 urazy g艂owy, 鈻 wysoki poziom homocysteiny (jeden z aminokwas贸w), 鈻 niska aktywno艣膰 umys艂owa, 鈻 stres, 鈻 depresja. 馃帴 Zapraszamy do zapoznania si臋 materia艂em filmowym, w kt贸rym dr n. med. El偶bieta Jasi艅ska, specjalista neurolog wyja艣ni, jakie s膮 etapy choroby, objawy i zalecenia profilaktyczne. 馃搼 Wa偶ne informacje znajdziesz ulotce 鉃 https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 馃搾 Zapraszamy do zapoznania si臋 z naszym poradnikiem 鉃 饾棦饾椊饾椂饾棽饾椄饾棶 饾椈饾棶饾棻 饾棸饾椀饾椉饾椏饾槅饾椇 饾椈饾棶 饾棓饾椆饾槆饾椀饾棽饾椂饾椇饾棽饾椏饾棶 鈥 饾椊饾椉饾椏饾棶饾棻饾椈饾椂饾椄 饾棻饾椆饾棶 饾椉饾椊饾椂饾棽饾椄饾槀饾椈饾棶 鉃 https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/fop/opieka_nad_chorym_na_alzheimera.pdf #饾棪虂饾椏饾椉饾棻饾棶饾槆饾棧饾椏饾椉饾棾饾椂饾椆饾棶饾椄饾榿饾槅饾椄饾棶台

馃ぃ馃挆 饾檸虂饾櫌饾櫈饾櫄饾櫂饾櫇 饾櫓饾櫎 饾櫙饾櫃饾櫑饾櫎饾櫖饾櫈饾櫄 鈥 饾櫓饾櫎 饾櫍饾櫈饾櫄 饾櫁饾櫀饾櫍饾櫀艂鉂 馃ぃ馃槀 Dzi艣 obchodzimy 饾檸虂饾櫖饾櫈饾櫀饾櫓饾櫎饾櫖饾櫘 饾樋饾櫙饾櫈饾櫄饾櫍虂 饾檴饾櫑饾櫃饾櫄饾櫑饾櫔 饾檺饾櫒虂饾櫌饾櫈饾櫄饾櫂饾櫇饾櫔 - to nagroda przyznawana przez dzieci, doros艂ym. W 1968 roku nadawanie Orderu wymy艣li艂a redakcja 鈥濳uriera Polskiego鈥, a w 1979 roku mia艂 on ju偶 rang臋 mi臋dzynarodow膮. 饾煭饾煬-饾煭饾煴 饾櫌饾櫈饾櫍饾櫔饾櫓 饾櫒虂饾櫌饾櫈饾櫄饾櫂饾櫇饾櫔 饾櫃饾櫙饾櫈饾櫄饾櫍饾櫍饾櫈饾櫄 饾櫏饾櫑饾櫙饾櫘饾櫍饾櫈饾櫄饾櫒饾櫈饾櫄 饾櫒饾櫏饾櫎饾櫑饾櫄 饾櫊饾櫎饾櫑饾櫙饾櫘饾櫒虂饾櫂饾櫈 饾櫃饾櫋饾櫀 饾檹饾櫖饾櫎饾櫉饾櫄饾櫆饾櫎 饾櫒饾櫀饾櫌饾櫎饾櫏饾櫎饾櫂饾櫙饾櫔饾櫂饾櫈饾櫀 饾櫈 饾櫙饾櫃饾櫑饾櫎饾櫖饾櫈饾櫀. 饾檯饾櫀饾櫊 饾櫒虂饾櫌饾櫈饾櫄饾櫂饾櫇 饾櫖饾櫏艂饾櫘饾櫖饾櫀 饾櫍饾櫀 饾櫙饾櫃饾櫑饾櫎饾櫖饾櫈饾櫄鉂 馃槃 Pobudza do pracy uk艂ad kr膮偶enia, kt贸ry sprawniej roznosi tlen do wszystkich tkanek. 馃槃 Pozytywnie wp艂ywa na serce, przy艣pieszaj膮c cz臋stotliwo艣膰 skurczy. 馃槃 Lepsze jest zaopatrzenie p艂uc w powietrze, co sprzyja r贸wnie偶 dotlenieniu m贸zgu. 馃槃 Poprawia koncentracj臋 i pami臋膰. 馃槃 Lepiej przyswajasz informacje. 馃槃 艢miech zmniejsza stres - je艣li czeka Ci臋 stresuj膮ce wydarzenie, zafunduj sobie dawk臋 艣miechu. 馃槃 Podczas 艣miechu wzrasta produkcja endorfin, czyli hormon贸w szcz臋艣cia, maleje natomiast wydzielanie kortyzolu, czyli hormonu stresu. 馃槃 艢miech mo偶e r贸wnie偶 pe艂ni膰 funkcj臋 darmowego lekarstwa na b贸l - to za spraw膮 wspomnianych ju偶 endorfin. 馃槃 艢miech sprzyja Twojej odporno艣ci za spraw膮 zwi臋kszonej produkcji limfocyt贸w T, kt贸re odpowiadaj膮 za walk臋 z wirusami i bakteriami. 馃槃 Pami臋taj, 偶e 艣miech anga偶uje do pracy mi臋艣nie twarzy i nie tylko. To dobry pomys艂 na rozlu藕nienie cia艂a i鈥 j臋drniejsz膮 cer臋. 馃槀 饾檸虂饾櫌饾櫈饾櫄饾櫉 饾櫒饾櫈饾櫄台 饾櫍饾櫀 饾櫙饾櫃饾櫑饾櫎饾櫖饾櫈饾櫄 馃ぃ Kiedy ostatni raz si臋 艣mia艂e艣? 馃

饾棦饾棸饾棶饾椆饾椂膰 饾槃饾榾饾椊饾椉饾椇饾椈饾椂饾棽饾椈饾椂饾棶 馃挏 Dok艂adna przyczyna tej choroby jest nadal nieznana 馃. Uwa偶a si臋, 偶e jest spowodowana nieprawid艂owym gromadzeniem bia艂ek w kom贸rkach m贸zgowych i wok贸艂 nich, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia si臋 liczby przeka藕nik贸w chemicznych (zwanych neuroprzeka藕nikami). Chocia偶 nie wiadomo dok艂adnie, co powoduje rozpocz臋cie tego procesu wiadomo, 偶e choroba zaczyna si臋 wiele lat przed pojawieniem si臋 objaw贸w. 饾棖饾椀饾椉饾椏饾椉饾棷饾棶 饾棓饾椆饾槆饾椀饾棽饾椂饾椇饾棽饾椏饾棶 鈩 W Polsce choruje na ni膮 ponad 300 tys. os贸b. 鈻 Do 2030 r. liczba pacjent贸w z tym schorzeniem mo偶e si臋 podwoi膰, a do 2050 r. 鈥 nawet potroi膰. 鈻 Ju偶 w najbli偶sz膮 艣rod臋 przedstawimy m.in.: 馃憠 czynniki ryzyka wyst膮pienia choroby Alzheimera, 馃憠 objawy, kt贸re mog膮 oznacza膰 t臋 chorob臋, 馃憠 zalecenia profilaktyczne. 馃憠 Porozmawiamy z ekspertem. Zapraszamy na #艢rodazProfilaktyk膮

馃┖ 饾檵饾櫑饾櫎饾櫅饾櫈饾櫋饾櫀饾櫊饾櫓饾櫘饾櫊饾櫀 饾煱饾煬 饾檵饾檱饾檺饾檸 饾檲饾櫀饾櫒饾櫙 饾煱饾煬 饾櫋饾櫀饾櫓 饾櫋饾櫔饾櫁 饾櫖饾櫈饾櫄台饾櫂饾櫄饾櫉? 馃憠 Skorzystaj z pakietu nieodp艂atnych bada艅 diagnostycznych. 馃┖ Jak skorzysta膰 z bada艅? 1锔忊儯 Wype艂nij ankiet臋 #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2锔忊儯 Otrzymasz #eskierowanie. 3锔忊儯 Zg艂o艣 si臋 do plac贸wki, kt贸ra realizuje program. 4锔忊儯 Wyniki bada艅 otrzymasz przez #IKP lub w plac贸wce, kt贸ra realizuje program. 馃憠 Je偶eli nie korzystasz z IKP, mo偶esz uzyska膰 e-skierowanie na pakiet bada艅 za po艣rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Wi臋cej 馃憠 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsi臋 Ministerstwo Zdrowia

饾檹饾櫄饾櫋饾櫄饾櫏饾櫋饾櫀饾櫓饾櫅饾櫎饾櫑饾櫌饾櫀 饾檵饾櫈饾櫄饾櫑饾櫖饾櫒饾櫙饾櫄饾櫆饾櫎 饾檰饾櫎饾櫍饾櫓饾櫀饾櫊饾櫓饾櫔 #饾檹饾檵饾檰. 馃懇鈥嶁殨锔 Szybka porada medyczna po godz. 18 lub w niedziele i 艣wi臋ta? 馃懇鈥嶁殨锔 Potrzebujesz e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia a Tw贸j POZ ju偶 nie pracuje? 馃憠 Skorzystaj z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. #TPK 8锔忊儯0锔忊儯0锔忊儯-1锔忊儯3锔忊儯7锔忊儯-2锔忊儯0锔忊儯0锔忊儯 - bezp艂atny numer dla ca艂ej Polski. 馃摬 Po艂膮czenie z numerem TPK mo偶e by膰 wykonane tylko z Polski, poniewa偶 platforma jest przeznaczona dla os贸b ubezpieczonych i mieszkaj膮cych w kraju. 馃懇鈥嶁殨馃鈥嶁殨馃懆鈥嶁殨 Pod telefonem dy偶uruje personel medyczny. #TPK zapewnia obs艂ug臋 pacjent贸w: 馃懇鈥嶁殨锔 w kilku j臋zykach obcych, 馃懇鈥嶁殨锔 nies艂ysz膮cych w formie wideoczatu. 鈩 Wi臋cej informacji 鉃 https://www.nfz.gov.pl/.../teleplatforma-pierwszego-kontaktu #NFZ #TPK Ministerstwo Zdrowia

