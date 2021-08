Najnowsze informacje o zdrowiu od Akademii NFZ 22.08.2021. Sprawdź, które Cię zainteresują

"馃┖ Profilaktyka 40 PLUS Masz 4锔忊儯0锔忊儯 lat lub wi臋cej? Skorzystaj z pakietu nieodp艂atnych bada艅 diagnostycznych. 馃┖ Jak skorzysta膰 z bada艅? 1锔忊儯 Wype艂nij ankiet臋 #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2锔忊儯 Otrzymasz #eskierowanie. 3锔忊儯 Zg艂o艣 si臋 do plac贸wki, kt贸ra realizuje program. 4锔忊儯 Wyniki bada艅 otrzymasz przez #IKP lub w plac贸wce, kt贸ra realizuje program. 馃憠 Je偶eli nie korzystasz z IKP, mo偶esz uzyska膰 e-skierowanie na pakiet bada艅 za po艣rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Wi臋cej 馃憠 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsi臋 Ministerstwo Zdrowia. " - to najnowsza informacja, jaka pojawi艂a si臋 na Facebooku Akademii NFZ 22.08.2021.

Nowe materia艂y dotycz膮ce zdrowia, stylu 偶ycia, 膰wicze艅, diet, szkole艅 tematycznych oraz publikacji. Te informacje znajduj臋 si臋 w posta膰 Akademii NFZ. W ten spos贸b mo偶esz poszerzy膰 swoj膮 wiedz臋 na temat szerokiego zagadnienia, kt贸rym jest ochrona zdrowia.

馃啌 Teleplatforma Pierwszego Kontaktu #TPK. 鈩 TPK umo偶liwia: 馃懇鈥嶁殨锔 otrzymanie pomocy medycznej 鉃★笍 poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, 鉃★笍 w weekendy oraz 艣wi臋ta, 馃懇鈥嶁殨锔 wystawienie e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia, 馃懇鈥嶁殨锔 obs艂ug臋 pacjent贸w w kilku j臋zykach, 馃懇鈥嶁殨锔 osobom nies艂ysz膮cym teleporad臋 w formie wideoczatu. 馃啌馃摬 #TPK - 8锔忊儯0锔忊儯0锔忊儯-1锔忊儯3锔忊儯7锔忊儯-2锔忊儯0锔忊儯0锔忊儯 - jeden, bezp艂atny numer dla ca艂ej Polski. Po艂膮czenie z numerem TPK mo偶e by膰 wykonane tylko z Polski, poniewa偶 platforma jest przeznaczona dla os贸b ubezpieczonych i mieszkaj膮cych w kraju. 鈩 Wi臋cej informacji 鉃★笍 https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/ #NFZ #TPK Ministerstwo Zdrowia

Siemi臋 si臋 ma 馃尭 鉂 Siemi臋 lniane (nasiona lnu) to doskona艂y element diety w zespole jelita nadwra偶liwego, zawiera b艂onnik pokarmowy, lignany oraz kwasy omega-3. 鉂 Osoby z biegunk膮 powinny spo偶ywa膰 siemi臋 lniane w postaci mielonej, natomiast w przypadku zapar膰 warto stosowa膰 ca艂e ziarna. 鈩 Osoby z zaparciow膮 postaci膮 choroby mog膮 odnie艣膰 korzy艣膰 z w艂膮czenia do swojego jad艂ospisu siemienia lnianego, jednak jego wprowadzanie nale偶y rozpocz膮膰 stopniowo od 1 艂y偶eczki i zwi臋ksza膰 do 1 艂y偶ki sto艂owej na dzie艅, przyjmowanej razem z p艂ynem (ok. 150 ml na 1 艂y偶k臋 sto艂ow膮). 鉂 Siemi臋 lniane mo偶e by膰 dodatkiem do r贸偶nych potraw, a podczas jego spo偶ywania nale偶y pami臋ta膰 o wypijaniu w ci膮gu doby odpowiedniej ilo艣ci p艂yn贸w. 馃崻 馃珢 Polecamy placki jagodowe (czas przygotowania 25 minut) 馃 馃珢馃馃崒 Sk艂adniki: 馃敇 Siemi臋 lniane mielone - 艂y偶ka (12 g) 馃敇 Nap贸j sojowy naturalny - szklanka (200 ml) 馃敇 Kasza manna sucha - 4 艂y偶ki (48 g) 馃敇 Serek homogenizowany chudy - 2 艂y偶ki (24 g) 馃敇 Banan - 艣rednia sztuka (120 g) 馃敇 Jagody - 1 陆 gar艣ci (75 g) 馃敇 Jogurt naturalny 0% t艂uszczu - 4 艂y偶ki (100 ml) 馃敇 Cynamon - do smaku 馃懇鈥嶐煃仇煣戔嶐煃 Przygotowanie: 鈽 Ugotuj kasz臋 w napoju ro艣linnym wed艂ug przepisu na opakowaniu. 鈽 Wymieszaj siemi臋 lniane z 3 艂y偶kami wody. 鈽 Do ugotowanej kaszy dodaj siemi臋, serek, cynamon i jagody. 鈽 Z masy uformuj placuszki, roz艂贸偶 je na blasze wy艂o偶onej papierem do pieczenia, piecz ok. 15-20 minut w 180 stopniach. 鈽 W mi臋dzyczasie ugnie膰 banana z jogurtem. Gotowe placuszki posmaruj past膮 bananow膮. 馃捇 Po wi臋cej przepis贸w zapraszamy do e-booka 鉃 呕YWIENIE W ZESPOLE JELITA NADWRA呕LIWEGO IBS - WYJA艢NIENIA, PORADY, PRZEPISY 鉃 https://diety.nfz.gov.pl/diety/materialy/dietoterapia-ebooki/ #DietyNFZ

1鈨9鈨b柂0鈨8鈨 艢wiatowy Dzie艅 Choroby 呕o艂膮dkowej 鈩 Aktywno艣膰 fizyczna jest 鈥 obok zbilansowanej diety 鈥 jednym z czynnik贸w korzystnie wp艂ywaj膮cych na zdrowie cz艂owieka i funkcjonowanie jego organizmu. 馃敻 Umiarkowany wysi艂ek fizyczny wp艂ywa korzystnie na stopie艅 przepuszczalno艣ci jelitowej, wch艂aniania i przyswajania elektrolit贸w oraz substancji od偶ywczych, a tak偶e na tempo wydalania toksycznych produkt贸w przemiany materii. 馃敻 Zaburzenia perystaltyki jelit mog膮 powodowa膰 mniej lub bardziej nasilone dolegliwo艣ci ze strony przewodu pokarmowego. 馃じ鈥嶁檧馃毝鈥嶁檧馃鈥嶁檧馃ぞ鈥嶁檧 Regularna, ale umiarkowana aktywno艣膰 fizyczna: 鈻 polepsza funkcje trawienne oraz perystaltyk臋 jelit; 鈻 zapobiega osiadaniu moczu w przewodach moczowych (czyli profilaktyka infekcji i kamicy nerkowej); 鈻 zmniejszenia ryzyka wyst膮pienia choroby uchy艂kowej czy raka jelita grubego; 鈻 powoduje wzrost st臋偶enia glikogenu i aktywno艣ci metabolizmu w w膮trobie; 鈻 zwi臋ksza ukrwienie w obszarze trzewnym; 鈻 poprawia sprawno艣膰 mi臋艣niow膮 mi臋艣ni g艂adkich oraz poprawia wydolno艣膰 narz膮d贸w znajduj膮cych si臋 w jamie brzusznej i miednicy; 鈻 wzmacnia czynno艣ci 偶o艂膮dka, nerek, jelit i w膮troby; 鈻 zapobiega zaparciom i problemom jelitowym. 鈩 艢wiatowa Organizacja Zdrowia zaleca: 馃敼 m艂odzie偶 do 17. roku 偶ycia - codziennie co najmniej 60 minut umiarkowanych lub intensywnych 膰wicze艅; 馃敼 doro艣li (18-64 lata) co najmniej 150-300 minut umiarkowanej aktywno艣ci fizycznej lub 75 do 100 minut intensywnych 膰wicze艅 tygodniowo; 馃敼 膰wiczenia wzmacniaj膮ce wszystkie mi臋艣nie wykonuj co najmniej dwa razy w tygodniu. Te same wskaz贸wki dotycz膮 os贸b starszych, o ile pozwala im na to stan zdrowia. 鈿 Uwaga: Dolegliwo艣ci ze strony przewodu pokarmowego bardzo cz臋sto dotycz膮 os贸b uprawiaj膮cych wysi艂ki wytrzyma艂o艣ciowe, tj. biegi d艂ugie, kolarstwo, wio艣larstwo, triathlon. Im wysi艂ek jest d艂u偶szy i intensywniejszy, tym ryzyko ich pojawienia si臋 jest wi臋ksze. 馃憠 Polecamy: 馃じ鈥嶁檧 Program profilaktyczno-treningowy 8 TYGODNI DO ZDROWIA 鉃★笍 https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia 馃枼锔 Plan 偶ywieniowy DASH ZAPARCIA na portal #DietyNFZ 鉃★笍 https://diety.nfz.gov.pl 馃摬 E-booka 呕YWIENIE W ZESPOLE JELITA NADWRA呕LIWEGO IBS 鈥 WYJA艢NIENIA, PORADY, PRZEPISY 鉃★笍 https://diety.nfz.gov.pl/.../materialy/dietoterapia-ebooki/ #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH 馃馃崊馃馃崕馃 Jedz zdrowo, 偶yj zdrowo!

鉁嬸煠 Profilaktyka od najm艂odszych lat 鈩 Regularne i dok艂adne mycie r膮k mo偶e znacznie zmniejszy膰 ryzyko zachorowa艅 na takie choroby jak: WZW typu A, gryp臋, zatrucie Salmonell膮 czy bakteryjne zapalenie jamy ustnej oraz ogranicza zaka偶enie paso偶ytami. Jest kluczowe tak偶e w czasie pandemii koronawirusa. 鉂 Ucz dzieci regularnego mycia r膮k od najm艂odszych lat! 鉃 We藕 przyk艂ad z medyk贸w 鈥 myj膮 zawsze dok艂adnie r臋ce przed i po kontakcie z pacjentem. Jak skutecznie my膰 r臋ce, by pozby膰 si臋 intruz贸w? 馃捇 Zapraszamy do zapoznania si臋 materia艂em filmowym. 鈩 Cz臋stotliwo艣膰 mycia r膮k zale偶y od naszej pracy, wykonywanych czynno艣ci i stylu 偶ycia. Nale偶y jednak zachowa膰 szczeg贸ln膮 ostro偶no艣膰 i dok艂adnie my膰 r臋ce w nast臋puj膮cych sytuacjach: 馃憠 przed ka偶dym kontaktem z 偶ywno艣ci膮 i spo偶yciem posi艂ku; 馃憠 przed i po skorzystaniu z toalety; 馃憠 przed zabiegami kosmetycznymi; 馃憠 po kontakcie ze zwierz臋tami; 馃憠 po kontakcie z i innymi osobami, zw艂aszcza chorymi; 馃憠 po kontakcie z bilonem lub banknotami; 馃憠 po wytarciu nosa, kichni臋ciu lub kaszlni臋ciu; 馃憠 po powrocie do domu; 馃憠 za ka偶dym razem, kiedy s膮 widoczne zabrudzenia. 馃搼 Inne wa偶ne informacje znajdziesz w ulotce 鉃 https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 Polecamy 馃 #艢rodazProfilaktyk膮

馃啎 呕YWIENIE W ZESPOLE JELITA NADWRA呕LIWEGO IBS 鈥 WYJA艢NIENIA, PORADY, PRZEPISY. 馃啎 Nowy e-book terapeutyczny na portalu Diety. 馃敼 Powsta艂 z my艣l膮 osobach zmagaj膮cych si臋 z zespo艂em jelita nadwra偶liwego IBS (ang. irritable bowelsyndrome, IBS). 鈩 Nawet 80% os贸b z IBS wi膮偶e wyst臋powanie objaw贸w tej choroby z diet膮. Modyfikuj膮c odpowiednio styl 偶ycia i spos贸b 偶ywienia mo偶na osi膮gn膮膰 z艂agodzenie, a niekiedy nawet ust膮pienie dolegliwo艣ci na d艂u偶szy czas, a tym samym poprawi膰 komfort codziennego 偶ycia i samopoczucie. 馃捇 Przedstawiamy Wam poradnik, po艂膮czony z praktyczn膮 wiedz膮 naukow膮 i przyk艂adowymi przepisami. 鉃 W cz臋艣ci teoretycznej e-booka przedstawili艣my podstawowe informacje o leczeniu i 艂agodzeniu objaw贸w oraz strategie 偶ywieniowe pomocne w zespole jelita nadwra偶liwego. 鉃 W cz臋艣ci praktycznej proponujemy potrawy, kt贸re mog膮 stanowi膰 element 偶ywienia osoby z IBS w zale偶no艣ci od postaci choroby oraz mog膮 by膰 藕r贸d艂em inspiracji do komponowania w艂asnych posi艂k贸w. 馃憠 Sprawd藕: 鈻 Przyczyny i czynniki sprzyjaj膮ce wyst臋powaniu objaw贸w IBS. 鈻 Kryteria rozpoznania Zespo艂u jelita nadwra偶liwego. 鈻 Post臋powanie farmakologiczne i niefarmakologiczne w leczeniu IBS. 鈻 Aktywno艣膰 ruchowa. 鈻 Zarz膮dzanie stresem. 馃摬 Pobierz e-book 鉃 https://diety.nfz.gov.pl/diety/materialy/dietoterapia-ebooki/ 馃馃崊馃馃崕馃 Jedz zdrowo, 偶yj zdrowo! #DietyNFZ

鈴 3鈨0鈨 sekund 鉃 wa偶ne dla zdrowia na co dzie艅, w pandemii, na urlopie. 馃憪 Na r臋kach opr贸cz fizjologicznej mikroflory mog膮 znajdowa膰 si臋 gro藕ne drobnoustroje, rotawirusy i norowirusy (odpowiedzialne za biegunki, gryp臋 偶o艂膮dkow膮), gronkowiec z艂ocisty (powoduje zaka偶enia sk贸ry i zatrucia pokarmowe), jaja tasiemca i owsika. 馃げ馃毧 W celu zminimalizowania ryzyka zara偶enia lub infekcji, mycie r膮k powinno trwa膰 minimum 30 sekund. 馃憠 Ju偶 w najbli偶sz膮 #艢rodazProfilaktyk膮 przypomnimy: - dlaczego tak wa偶ne jest mycie r膮k i jak robi膰 to skutecznie? 鈩 Wiesz, 偶e po powrocie z kraj贸w tropikalnych 30% os贸b mo偶e mie膰 dolegliwo艣ci w postaci zespo艂u jelita dra偶liwego nawet przez kilka lat? 馃搮 Wi臋cej informacji ju偶 w 艣rod臋! Zapraszamy! #艢rodazProfilaktyk膮

