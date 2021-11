Najnowsze informacje o zdrowiu od Akademii NFZ 20.11.2021. Sprawdź, które Cię zainteresują

20.11.2021 na profilu Akademia NFZ na Facebooku pojawił się wpis: "🩺 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 ________________________________________ 👉 𝙒𝙮𝙥𝙚ł𝙣𝙞ł𝙚𝙨́ 𝘼𝙣𝙠𝙞𝙚𝙩𝙚̨ 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 – 𝙯𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙪𝙟 𝙚-𝙨𝙠𝙞𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚! 𝙄𝙙𝙯́ 𝙣𝙖 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖! 🩺 𝙂𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙯𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙪𝙟𝙚𝙨𝙯 𝙚-𝙨𝙠𝙞𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚? 👉 𝙎𝙥𝙧𝙖𝙬𝙙𝙯́ 𝙬 𝙬𝙮𝙨𝙯𝙪𝙠𝙞𝙬𝙖𝙧𝙘𝙚 ➡ http://pacjent.gov.pl/.../wystaw-sobie-e-skierowanie-na... ________________________________________ ❓ 𝙈𝙖𝙨𝙯 4⃣0⃣ 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 i nie skorzystałeś jeszcze z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych? 👉 Możesz jednorazowo skorzystać z pakietu w wyznaczonych placówkach bez skierowania od lekarza. ℹ 𝙋𝙤𝙙𝙥𝙤𝙬𝙞𝙖𝙙𝙖𝙢𝙮, 𝙟𝙖𝙠𝙩𝙤 𝙯𝙧𝙤𝙗𝙞𝙘́! 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. ________________________________________ 👫 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 to badania diagnostyczne w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 👱‍♀️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wÄ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wÄ trobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♂️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wÄ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wÄ trobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ PSA (badanie w kierunku raka prostaty), ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♀️👱‍♂️ 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙬𝙨𝙥𝙤́𝙡𝙣𝙚 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩 𝙞 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ pomiar ciśnienia tętniczego, ▪ pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ▪ ocena miarowości rytmu serca. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia. ".

🤩🍚 𝙊𝙬𝙨𝙞𝙖𝙣𝙠𝙤𝙬𝙮 𝙯𝙖𝙬𝙧𝙤́𝙩 𝙜ł𝙤𝙬𝙮! 7⃣ owsianek na 7⃣ dni tygodnia! __ 👉 Zdrowe żywienie nie musi być nudne, jednostajne i bez smaku. Wręcz przeciwnie! 👍 Różne, kolorowe produkty, ciekawe, smaczne i zaskakujÄ ce poÅ‚Ä czenia oraz nowe warianty klasycznych dań, tym właśnie sÄ nasze propozycje. 👍 Dbamy o odpowiednie zbilansowanie codziennych posiłków, aby dostarczały wszystkich niezbędnych składników odżywczych przy odpowiednio obniżanej energetyczności. 🤗 Zapraszamy po zdrowie! __ 𝙒𝙞𝙚𝙨𝙯, 𝙯̇𝙚…? 🍓 NajwiększÄ popularności na portalu Diety NFZ ex aequo cieszÄ się dieta DASH Nadwaga i Otyłość i DASH Classic (ok. 24 tys. użytkowników każdy). 🍓 Zdrowe żywienie i odchudzanie z nami nie jest nudne czy pełne wyrzeczeń. 🍓 Kto już sprawdził przepisy, ten wie! __ 👩‍🍳 Polecamy owsiankę na różne sposoby ⤵⤵⤵ 🥄 Owsianka z groszkiem i kukurydzÄ ; 🥄 Owsianka z suszonÄ Å›liwkÄ i wiórkami kokosowymi; 🥄 Malinowa owsianka z orzechami; 🥄 Owsianka straciatella; 🥄 Owsianka owocowo-migdałowa; 🥄 Owsianka z malinami; 🥄 Owsianka z dyniÄ i rozmarynem. __ 𝙉𝙖 𝙥𝙤𝙙𝙬𝙞𝙚𝙘𝙯𝙤𝙧𝙚𝙠𝙥𝙤𝙙𝙥𝙤𝙬𝙞𝙖𝙙𝙖𝙢𝙮 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙥𝙞𝙨 𝙣𝙖 👉 𝙊𝙬𝙨𝙞𝙖𝙣𝙠𝙚̨ 𝙯 𝙙𝙮𝙣𝙞𝙖̨ 𝙞 𝙧𝙤𝙯𝙢𝙖𝙧𝙮𝙣𝙚𝙢 – 𝟭 𝙥𝙤𝙧𝙘𝙟𝙖 – 𝟭𝟴𝟲 𝙠𝙘𝙖𝙡. 🎃 Dynia jest bogata w witaminy i minerały, zwłaszcza w cynk, a przy tym ma niewiele kalorii. 🎃 Przez wzglÄ d na wysoki indeks glikemiczny (75) nie jest wskazana przy cukrzycy. 🎃 Dynia jest bogata w beta-karoten - to pomarańczowy, czerwony i żółty barwnik roślinny, który jest przeciwutleniaczem i może zapobiegać rozwojowi chorób nowotworowych czy obniża poziom cholesterolu. 🍚 𝙎𝙠ł𝙖𝙙𝙣𝙞𝙠𝙞: ▪ Płatki owsiane górskie - 2 łyżki ▪ Pestki dyni - łyżeczka ▪ Marchew - mała sztuka ▪ Dynia -1 i 1/2 plastra ▪ Olej rzepakowy - 1 i 1/2 łyżki ▪ Rozmaryn - do smaku ▪ Pietruszka natka - łyżeczka ▪ Ser twarogowy chudy - 1/2 plastra 👨‍🍳 𝙒𝙮𝙠𝙤𝙣𝙖𝙣𝙞𝙚: ▪ Płatki owsiane ugotuj w wodzie. ▪ Dynię i marchew posmaruj olejem i upiecz w piekarniku (możesz to zrobić dzień wcześniej). ▪ Ugotowane płatki wymieszaj z warzywami (pokrojonymi w drobnÄ kostkę), rozmarynem i posiekanÄ natkÄ pietruszki. ▪ Ułóż na wierzchu kawałki sera twarogowego i posyp pestkami dyni. __ Wszystkie przepisy znajdziecie na portalu 👉 https://diety.nfz.gov.pl 👨‍🍳👩‍🍳 𝙎𝙢𝙖𝙘𝙯𝙣𝙚𝙜𝙤!

𝟴 𝗧𝗬𝗚𝗢𝗗𝗡𝗜 𝗗𝗢 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗜𝗔 🚶🏃⛹️🏊🧘 𝗕𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼-𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝘆 __ 5⃣ 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 ➡ 𝗪𝘇𝗺𝗮𝗰𝗻𝗶𝗮𝗺𝘆 𝘀𝗶ł𝗲̨ 𝗺𝗶𝗲̨𝘀́𝗻𝗶 🚶 Rozgrzewka – 5 min 🏋️ Część główna - wzmacnianie wszystkich głównych grup mięśniowych – 25 min 🧘‍♀️ RozciÄ ganie - 5 min __ ℹ️ 𝗣𝗟𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗢𝗪𝗬 ➡ 𝗧𝗬𝗗𝗭𝗜𝗘𝗡́ 5⃣ ✠1 x Trening 5⃣ „Wzmacniamy siłę mięśni” – 35 min ✠1 x Trening 4⃣ „Tabata i nasze pierwsze interwały” – 35 min ✠1 x Trening 2⃣ „Budujemy wydolność” – 35 min ✠45 min jazdy na rowerze, marszu lub nordic walking. ⏱ Razem 150 minut aktywności fizycznej. __ ℹ️ 𝗡𝗔𝗧𝗘̨𝗭̇𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 👉 umiarkowane - 130 min, 👉 intensywne - 20 min. Jeżeli możesz wypowiadać krótkie, 2-3 wyrazowe zdania bez zadyszki - twoje tempo jest prawidłowe. __ ℹ️ 𝗣𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 👩‍⚕️ "Silne mięśnie wpływajÄ na to, że nasze kości również stajÄ się mocniejsze (…), a silne kości, to dłuższe zdrowie i życie. Jeżeli mamy większÄ siłę mięśniowÄ i mocne kości, to mamy lepszÄ równowagę i koordynację ruchu” – wyjaśnia lek. Anna Plucik-Mrożek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA. __ ℹ️ 𝗣𝗥𝗭𝗘𝗗 𝗥𝗢𝗭𝗣𝗢𝗖𝗭𝗘̨𝗖𝗜𝗘𝗠𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝘂𝗷 𝘀𝗶𝗲̨ - 𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗡𝗙𝗭 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗼𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂, 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗣𝗔𝗥𝗤 𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ ✠Odpowiedz na 7 pytań zawartych w 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇𝘂 𝗣𝗔𝗥𝗤. ❗️ Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz: TAK – skontaktuj się ze swoim lekarzem. ✠Sprawdź sprawdzisz swojÄ obecnÄ kondycję fizycznÄ korzystajÄ c z jednej z dwóch wersji 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡️ 🏃 𝗯𝗶𝗲𝗴𝗼𝘄𝗲𝗷 lub 🚶 𝗺𝗮𝗿𝘀𝘇𝗼𝘄𝗲𝗷 ✠Do aktywności fizycznej dodaj prawidłowe odżywianie. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl __ 👍 𝗗𝗼ł𝗮̨𝗰𝘇 𝗱𝗼 𝘇𝗮𝗯𝗮𝘄𝘆: # zamieszczajÄ c na swoim fanpage'u hasztag #𝟴𝗧𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶𝗗𝗼𝗭𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 i 🖼 skorzystaj z 𝗻𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗸𝗶 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼𝘄𝗲 ➡️ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 ❗️ Pamiętaj trenuj we własnym tempie. 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 🤸‍♀🧘‍♀🚴‍♀🏊‍♀

🌬 𝙕𝙢𝙞𝙚𝙧𝙯 𝙨𝙬𝙤́𝙟 𝙤𝙙𝙙𝙚𝙘𝙝! __ ℹ 𝙋𝙊𝘾𝙝𝙋: ▪ Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest jednÄ z najczęstszych przyczyn chorobowości i umieralności na świecie. ▪ W Polsce POChP zajmuje 4 miejsce wśród przyczyn zgonów u dorosłych. __ 🎥 W materiale filmowym przygotowanym w ramach akcji Środa z ProfilaktykÄ â¤µâ¤µâ¤µ 👉 Dowiesz się na czym polega, jak przebiega i jakie sÄ objawy POChP? 👉 Jakie badania należy wykonać w celu rozpoznania choroby? 👉 Dlaczego aktywność fizyczna ważna jest w leczeniu i profilaktyce chorób płuc? 👉 Co o tej chorobie mówiÄ pacjenci? 👉 Co możesz zrobić by jej uniknÄ Ä‡? 👉 Zobaczysz, jak można wykonać rehabilitację oddechowÄ . __ ℹ 𝙒𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙞 𝙥𝙤𝙣𝙞𝙯̇𝙨𝙯𝙚 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙮 znajdziesz na naszej stronie ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 ➡ Test CAT, ➡ Test motywujÄ cy do zaprzestania palenia wg Schneider, ➡ Test uzależnienia od tytoniu wg Fagerstroma. __ ℹ 𝙠𝙖𝙠𝙧𝙯𝙪𝙘𝙞𝙘́ 𝙥𝙖𝙡𝙚𝙣𝙞𝙚? Polecamy informacje na ➡ https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-zapobiegac-obturacyjnej-chorobie-pluc __ ❓ 𝙒𝙞𝙚𝙨𝙯, 𝙯̇𝙚…? ▪ Spirometria jest badaniem prostym i nieinwazyjnym, umożliwia ocenę parametrów objętościowych i pojemnościowych płuc. ▪ Każdy palÄ cy papierosy, zwłaszcza między 4️⃣0️⃣ a 6️⃣5️⃣ rokiem życia, powinien sprawdzić stan zdrowia swoich płuc. ▪ Towarzystwa pulmunologiczne zalecajÄ szczepienia przeciwko COVID-19. __ ℹ Skorzystaj z 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙪 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙞 𝙘𝙝𝙤𝙧𝙤́𝙗 𝙤𝙙𝙩𝙮𝙩𝙤𝙣𝙞𝙤𝙬𝙮𝙘𝙝 w ramach NFZ, jeżeli: 🔸 palisz papierosy, 🔸 skończyłeś 18 lat, 🔸 nie miałeś wykonanych badań spirometrycznych w okresie ostatnich 36 miesięcy, 🔸 nie zdiagnozowano u Ciebie wcześniej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy. #ŚrodazProfilaktykÄ Polacy biorÄ za dużo antybiotyków. A pandemia pogorszyła sytuację

💊 𝘼𝙣𝙩𝙮𝙗𝙞𝙤𝙩𝙮𝙠𝙤𝙤𝙥𝙤𝙧𝙣𝙤𝙨́𝙘́ __ ❗ 𝙋𝙤𝙡𝙖𝙘𝙮 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙟𝙢𝙪𝙟𝙖̨ 𝙯𝙖 𝙙𝙪𝙯̇𝙤 𝙖𝙣𝙩𝙮𝙗𝙞𝙤𝙩𝙮𝙠𝙤́𝙬. ❗ Co piÄ ty antybiotyk przepisywany jest niepotrzebnie, przez co maleje ich skuteczność w walce z naprawdę groźnymi infekcjami. __ ℹ️ Eksperci alarmujÄ : nawet co piÄ ty antybiotyk przepisywany jest niepotrzebnie, przez co maleje ich skuteczność w walce z naprawdę groźnymi infekcjami. Szczególnie zagrożone sÄ dzieci. Często rodzice podczas wizyty u lekarza nalegajÄ na przepisanie antybiotyku. ℹ️ Istotne jest zatem stałe szerzenie informacji, że nie sÄ to leki stosowane w zapobieganiu i leczeniu infekcji bakteryjnych. Jak wskazujÄ eksperci większość infekcji u dzieci ma etiologię wirusowÄ , a antybiotyki przeciw wirusom sÄ nieskuteczne. Więcej ⤵️⤵️⤵️ https://brpd.gov.pl/2021/06/19/polacy-biora-za-duzo-antybiotykow-a-pandemia-pogorszyla-sytuacje/?fbclid=IwAR2VJBWAgjcGAMmqSgj0ulqfIYRFoEqUNEDcVMc0tn4cRd34f-UzL2gkrkI

👩🧑 𝘿𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙟𝙖 𝙪 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞 𝙞 𝙢ł𝙤𝙙𝙯𝙞𝙚𝙯̇𝙮 __ ❗ Jakie objawy u dziecka mogÄ Å›wiadczyć o depresji: 🔸 obniżenie nastroju, utrata chęci do życia, 🔸 obniżenie poczucia własnej wartości, 🔸 krzyk, trzaskanie drzwiami, kłótnie z domownikami, 🔸 zaburzenia żywienia, bezsenność. __ 𝙎𝙥𝙧𝙖𝙬𝙙𝙯́, 𝙜𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙨𝙯𝙪𝙠𝙖𝙘́ 𝙥𝙤𝙢𝙤𝙘𝙮 👉 https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/depresja-u-dzieci-i-mlodziezy

🫁 𝙋𝙊𝘾𝙝𝙋 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙬𝙡𝙚𝙠ł𝙖 𝙤𝙗𝙩𝙪𝙧𝙖𝙘𝙮𝙟𝙣𝙖 𝙘𝙝𝙤𝙧𝙤𝙗𝙖 𝙥ł𝙪𝙘 🩺 Jak jej zapobiec oraz jak skutecznie leczyć? ℹ️ W Polsce na POChP choruje około 20% ludzi po 40 roku życia, czyli ponad 2 miliony osób. __ 🗣 Większość pacjentów nie wie, że przyczynÄ kaszlu i duszności jest przewlekła choroba. Nierozpoznana lub późno rozpoznana POChP skraca życie chorych o 10-15 lat. __ 🫁 Najczęstsze objawy POCHP: 👉 Duszność – postępujÄ ca w czasie, nasilajÄ ca się przy wysiłku, stała. 👉 Przewlekły kaszel – przerywany lub nieproduktywny, nawracajÄ cy świszczÄ cy oddech. 👉 Przewlekłe odkrztuszanie plwociny. __ 🫁 Przyczyny zachorowań: 🆖 Palenie tytoniu – głównie papierosów, ale także – choć w mniejszym stopniu – cygar i fajki. Uwaga❗️ Narażone sÄ także osoby wdychajÄ ce dym tytoniowy, jako bierni palacze. To najważniejszy czynnik ryzyka zachorowań. 🆖 Zanieczyszczenie powietrza (w miejscu pracy, wewnÄ trz pomieszczeń). 🆖 Indywidualne predyspozycje (genetyczne, nieprawidłowy rozwój płuc). Co możesz zrobić❓ WykonajÄ spirometrię w ramach programu profilaktyki chorób odtytoniowych. ℹ️ Szczegółowe informacje o programie znajdziesz na stronie: https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-chorob-odtytoniowych. Gdzie wykonasz badanie❓ Wejdź w link https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne i wybierz program, województwo i powiat. 📌 Więcej o POCHP już w najbliższÄ ÅšRODĘ Z PROFILAKTYKĄ powie nasz ekspert❗️ Zapraszamy.

🚺 𝙈𝙖𝙢𝙤! 𝙈𝙖𝙢𝙤! 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙗𝙪𝙨! 🚺 𝙋𝙞𝙚𝙧(𝕎)𝙨𝙞 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙢𝙮 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚! __ ♀ 𝙒𝙚𝙯́ 𝙪𝙙𝙯𝙞𝙖ł 𝙬 𝙖𝙠𝙘𝙟𝙞 Mamo! Mamo! Mammobus! 𝙞 𝙯𝙗𝙖𝙙𝙖𝙟 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙨𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚. Sprawdzaj na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i na ich fanpage’ach 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙬 𝙋𝙧𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙚 informacje o miejscach postojów mammobusów biorÄ cych udział w akcji. 📠𝙃𝙖𝙧𝙢𝙤𝙣𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙤𝙟𝙪 𝙢𝙖𝙢𝙢𝙤𝙗𝙪𝙨𝙤́𝙬 ➡ https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/ __ ♀ 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙜𝙧𝙖𝙛𝙞𝙖: ✠to badanie rentgenowskie, proste, krótkie i nieinwazyjne; ✠umożliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi; ✠jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres zamieszkania pacjentki; ✠wykonywana w mammobusie w żadnym stopniu nie odbiega standardem od badania w placówce stacjonarnej. __ ♀ 𝘿𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙜𝙤? Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiÄ ce nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjentki. __ ♀ 𝘾𝙤 𝙯𝙖𝙗𝙧𝙖𝙘́ 𝙯𝙚 𝙨𝙤𝙗𝙖̨ 𝙣𝙖 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙚? 🔹 dokument tożsamości potrzebny przy rejestracji; 🔹 okulary będÄ potrzebne przy wypełnianiu ankiety (dotyczy osób z wadÄ wzroku); 🔹 zdjęcie i opis poprzedniego badania, jeżeli mammografia wykonywana jest po raz kolejny. Pomoże to lekarzowi zinterpretować wynik, a w wielu przypadkach pozwala uniknÄ Ä‡ wykonywania dodatkowych badań. __ ♀ 𝙠𝙖𝙠𝙥𝙧𝙯𝙮𝙜𝙤𝙩𝙤𝙬𝙖𝙘́ 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙙𝙤 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖? ▪ Do mammografii nie trzeba się specjalnie przygotowywać. ▪ Warto nie zakładać biżuterii na szyję oraz ubrać się wygodnie, ponieważ konieczne będzie rozebranie się do pasa. ▪ W dniu badania na umytÄ skórę nie należy stosować dezodorantu z talkiem, balsamu ani kremu. Zapraszamy! #Mammografia #Mammobus #badajsię #ProfilaktykawPraktyce Ministerstwo Zdrowia

𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙘𝙪𝙠𝙧𝙯𝙮𝙘𝙮 𝘾𝙯𝙮 𝙟𝙚𝙨𝙩𝙚𝙨́ 𝙬 𝙜𝙧𝙪𝙥𝙞𝙚 𝙧𝙮𝙯𝙮𝙠𝙖❓ ℹ Cukrzyca uznana jest przez ONZ za epidemię. Rozwojowi cukrzycy sprzyja m.in.: ☑ niewłaściwa dieta, ☑ otyłość (aż 90 proc. chorych na cukrzycę jest otyłych), ☑ siedzÄ cy tryb życia. _ Sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka wystÄ pienia stanu przedcukrzycowego i niezdiagnozowanej cukrzycy i wykonaj test https://tiny.pl/717gf Jeśli większość Twoich odpowiedzi jest twierdzÄ ca (TAK) może to oznaczać, że jesteś w grupie zwiększonego ryzyka stanu przedcukrzycowego lub ukrytej cukrzycy. Warto poznać te czynniki oraz podjÄ Ä‡ określone działania, majÄ ce na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa cukrzycy w przyszłości. _ ℹ Eksperci w profilaktyce cukrzycy typu 2 zalecajÄ dietę DASH. 👉 To jedna z najlepiej poznanych i przebadanych diet w medycynie. 👉 Już od 11 lat jest na podium najzdrowszych diet świata razem z dietÄ Å›ródziemnomorskÄ i fleksitariańskÄ . 👉 Eksperci polecajÄ i ceniÄ dietę DASH za to, że: ✠Daje korzyści zdrowotne, które możemy zaobserwować już po kilku tygodniach jej stosowania. ✠Jest smaczna i sycÄ ca. ✠Łatwa i szybka w przygotowaniu. ✠Opiera się na dostępnych produktach i nieskomplikowanych przepisach kulinarnych. ✠Pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze, ale również zapobiega jego rozwojowi. ✠Sprzyja poprawie zaburzeń lipidowych, reguluje poziom cholesterolu we krwi, ✠Zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 oraz chorób sercowo-naczyniowych. Jeszcze jej nie znasz❓ Polecamy! 🍏 🍠🥦Gotowe, smaczne jadłospisy, przygotowane o wytyczne diety DASH, 𝗯𝗲𝘇 dodatku 𝗰𝘂𝗸𝗿𝘂 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗻𝗮 bezpłatnym 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝘂 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 https://diety.nfz.gov.pl Zapraszamy #DietyNFZ