Najnowsze informacje o zdrowiu od Akademii NFZ 20.08.2021. Sprawdź, które Cię zainteresują

Akademia NFZ publikuje posty, które dotyczą zdrowego stylu życia, diet, ćwiczeń, szkoleń oraz tematycznych aplikacji mobilnych. W ten sposób można zdobyć wiedzę na temat szeroko pojętej ochrony zdrowia. Zobacz, jakie materiały będą dla Ciebie przydatne.

Siemię się ma 🌸 ❇ Siemię lniane (nasiona lnu) to doskonały element diety w zespole jelita nadwrażliwego, zawiera błonnik pokarmowy, lignany oraz kwasy omega-3. ❇ Osoby z biegunką powinny spożywać siemię lniane w postaci mielonej, natomiast w przypadku zaparć warto stosować całe ziarna. ℹ Osoby z zaparciową postacią choroby mogą odnieść korzyść z włączenia do swojego jadłospisu siemienia lnianego, jednak jego wprowadzanie należy rozpocząć stopniowo od 1 łyżeczki i zwiększać do 1 łyżki stołowej na dzień, przyjmowanej razem z płynem (ok. 150 ml na 1 łyżkę stołową). ❇ Siemię lniane może być dodatkiem do różnych potraw, a podczas jego spożywania należy pamiętać o wypijaniu w ciągu doby odpowiedniej ilości płynów. 🍪 🫐 Polecamy placki jagodowe (czas przygotowania 25 minut) 🤗 🫐🥛🍌 Składniki: 🔘 Siemię lniane mielone - łyżka (12 g) 🔘 Napój sojowy naturalny - szklanka (200 ml) 🔘 Kasza manna sucha - 4 łyżki (48 g) 🔘 Serek homogenizowany chudy - 2 łyżki (24 g) 🔘 Banan - średnia sztuka (120 g) 🔘 Jagody - 1 ½ garści (75 g) 🔘 Jogurt naturalny 0% tłuszczu - 4 łyżki (100 ml) 🔘 Cynamon - do smaku 👩‍🍳🧑‍🍳 Przygotowanie: ☑ Ugotuj kaszę w napoju roślinnym według przepisu na opakowaniu. ☑ Wymieszaj siemię lniane z 3 łyżkami wody. ☑ Do ugotowanej kaszy dodaj siemię, serek, cynamon i jagody. ☑ Z masy uformuj placuszki, rozłóż je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, piecz ok. 15-20 minut w 180 stopniach. ☑ W międzyczasie ugnieć banana z jogurtem. Gotowe placuszki posmaruj pastą bananową. 💻 Po więcej przepisów zapraszamy do e-booka ➡ ŻYWIENIE W ZESPOLE JELITA NADWRAŻLIWEGO IBS - WYJAŚNIENIA, PORADY, PRZEPISY ➡ https://diety.nfz.gov.pl/diety/materialy/dietoterapia-ebooki/ #DietyNFZ

1⃣9⃣▪0⃣8⃣ Światowy Dzień Choroby Żołądkowej ℹ Aktywność fizyczna jest – obok zbilansowanej diety – jednym z czynników korzystnie wpływających na zdrowie człowieka i funkcjonowanie jego organizmu. 🔸 Umiarkowany wysiłek fizyczny wpływa korzystnie na stopień przepuszczalności jelitowej, wchłaniania i przyswajania elektrolitów oraz substancji odżywczych, a także na tempo wydalania toksycznych produktów przemiany materii. 🔸 Zaburzenia perystaltyki jelit mogą powodować mniej lub bardziej nasilone dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. 🤸‍♀🚶‍♀🧘‍♀🤾‍♀ Regularna, ale umiarkowana aktywność fizyczna: ▪ polepsza funkcje trawienne oraz perystaltykę jelit; ▪ zapobiega osiadaniu moczu w przewodach moczowych (czyli profilaktyka infekcji i kamicy nerkowej); ▪ zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby uchyłkowej czy raka jelita grubego; ▪ powoduje wzrost stężenia glikogenu i aktywności metabolizmu w wątrobie; ▪ zwiększa ukrwienie w obszarze trzewnym; ▪ poprawia sprawność mięśniową mięśni gładkich oraz poprawia wydolność narządów znajdujących się w jamie brzusznej i miednicy; ▪ wzmacnia czynności żołądka, nerek, jelit i wątroby; ▪ zapobiega zaparciom i problemom jelitowym. ℹ Światowa Organizacja Zdrowia zaleca: 🔹 młodzież do 17. roku życia - codziennie co najmniej 60 minut umiarkowanych lub intensywnych ćwiczeń; 🔹 dorośli (18-64 lata) co najmniej 150-300 minut umiarkowanej aktywności fizycznej lub 75 do 100 minut intensywnych ćwiczeń tygodniowo; 🔹 ćwiczenia wzmacniające wszystkie mięśnie wykonuj co najmniej dwa razy w tygodniu. Te same wskazówki dotyczą osób starszych, o ile pozwala im na to stan zdrowia. ⚠ Uwaga: Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego bardzo często dotyczą osób uprawiających wysiłki wytrzymałościowe, tj. biegi długie, kolarstwo, wioślarstwo, triathlon. Im wysiłek jest dłuższy i intensywniejszy, tym ryzyko ich pojawienia się jest większe. 👉 Polecamy: 🤸‍♀ Program profilaktyczno-treningowy 8 TYGODNI DO ZDROWIA ➡️ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia 🖥️ Plan żywieniowy DASH ZAPARCIA na portal #DietyNFZ ➡️ https://diety.nfz.gov.pl 📲 E-booka ŻYWIENIE W ZESPOLE JELITA NADWRAŻLIWEGO IBS – WYJAŚNIENIA, PORADY, PRZEPISY ➡️ https://diety.nfz.gov.pl/.../materialy/dietoterapia-ebooki/ #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH 🥒🍅🥝🍎🥑 Jedz zdrowo, żyj zdrowo!

✋🤚 Profilaktyka od najmłodszych lat ℹ Regularne i dokładne mycie rąk może znacznie zmniejszyć ryzyko zachorowań na takie choroby jak: WZW typu A, grypę, zatrucie Salmonellą czy bakteryjne zapalenie jamy ustnej oraz ogranicza zakażenie pasożytami. Jest kluczowe także w czasie pandemii koronawirusa. ❗ Ucz dzieci regularnego mycia rąk od najmłodszych lat! ➡ Weź przykład z medyków – myją zawsze dokładnie ręce przed i po kontakcie z pacjentem. Jak skutecznie myć ręce, by pozbyć się intruzów? 💻 Zapraszamy do zapoznania się materiałem filmowym. ℹ Częstotliwość mycia rąk zależy od naszej pracy, wykonywanych czynności i stylu życia. Należy jednak zachować szczególną ostrożność i dokładnie myć ręce w następujących sytuacjach: 👉 przed każdym kontaktem z żywnością i spożyciem posiłku; 👉 przed i po skorzystaniu z toalety; 👉 przed zabiegami kosmetycznymi; 👉 po kontakcie ze zwierzętami; 👉 po kontakcie z i innymi osobami, zwłaszcza chorymi; 👉 po kontakcie z bilonem lub banknotami; 👉 po wytarciu nosa, kichnięciu lub kaszlnięciu; 👉 po powrocie do domu; 👉 za każdym razem, kiedy są widoczne zabrudzenia. 📑 Inne ważne informacje znajdziesz w ulotce ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 Polecamy 🤗 #ŚrodazProfilaktyką

🆕 ŻYWIENIE W ZESPOLE JELITA NADWRAŻLIWEGO IBS – WYJAŚNIENIA, PORADY, PRZEPISY. 🆕 Nowy e-book terapeutyczny na portalu Diety. 🔹 Powstał z myślą osobach zmagających się z zespołem jelita nadwrażliwego IBS (ang. irritable bowelsyndrome, IBS). ℹ Nawet 80% osób z IBS wiąże występowanie objawów tej choroby z dietą. Modyfikując odpowiednio styl życia i sposób żywienia można osiągnąć złagodzenie, a niekiedy nawet ustąpienie dolegliwości na dłuższy czas, a tym samym poprawić komfort codziennego życia i samopoczucie. 💻 Przedstawiamy Wam poradnik, połączony z praktyczną wiedzą naukową i przykładowymi przepisami. ➡ W części teoretycznej e-booka przedstawiliśmy podstawowe informacje o leczeniu i łagodzeniu objawów oraz strategie żywieniowe pomocne w zespole jelita nadwrażliwego. ➡ W części praktycznej proponujemy potrawy, które mogą stanowić element żywienia osoby z IBS w zależności od postaci choroby oraz mogą być źródłem inspiracji do komponowania własnych posiłków. 👉 Sprawdź: ▪ Przyczyny i czynniki sprzyjające występowaniu objawów IBS. ▪ Kryteria rozpoznania Zespołu jelita nadwrażliwego. ▪ Postępowanie farmakologiczne i niefarmakologiczne w leczeniu IBS. ▪ Aktywność ruchowa. ▪ Zarządzanie stresem. 📲 Pobierz e-book ➡ https://diety.nfz.gov.pl/diety/materialy/dietoterapia-ebooki/ 🥒🍅🥝🍎🥑 Jedz zdrowo, żyj zdrowo! #DietyNFZ

⏱ 3⃣0⃣ sekund ➡ ważne dla zdrowia na co dzień, w pandemii, na urlopie. 👐 Na rękach oprócz fizjologicznej mikroflory mogą znajdować się groźne drobnoustroje, rotawirusy i norowirusy (odpowiedzialne za biegunki, grypę żołądkową), gronkowiec złocisty (powoduje zakażenia skóry i zatrucia pokarmowe), jaja tasiemca i owsika. 🤲🚿 W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia lub infekcji, mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund. 👉 Już w najbliższą #ŚrodazProfilaktyką przypomnimy: - dlaczego tak ważne jest mycie rąk i jak robić to skutecznie? ℹ Wiesz, że po powrocie z krajów tropikalnych 30% osób może mieć dolegliwości w postaci zespołu jelita drażliwego nawet przez kilka lat? 📅 Więcej informacji już w środę! Zapraszamy! #ŚrodazProfilaktyką

Masz 4️⃣0️⃣ lat lub więcej? 🩺 Skorzystaj z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych. 🩺 Jak skorzystać z badań? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

#SzczepimySię i wracamy do normalności❗ Nie zwlekaj i już teraz zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP #BądźBezpieczny #OstatniaProsta ✅

ℹ Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) umożliwia otrzymanie pomocy medycznej: 🔹 poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, 🔹 w weekendy oraz święta bez wychodzenia z domu. 🆓📲 Połączenie z numerem TPK – 800 137 200 – jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju. 👉 Udostępniona przez NFZ platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia. 👉 Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. ℹ Więcej informacji 👉 https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/ #NFZ #TPK Ministerstwo Zdrowia

🥕🥬🍑🌶🌰🥚🥛🐟 Twoje piękno zapisane w witaminach 🟣 Pospolity: dotyka około 85% populacji pomiędzy 12. a 25. rokiem życia, najczęściej nastolatków i osób płci męskiej. Czasami doskwiera nawet do czwartej dekady życia, a niekiedy towarzyszy pacjentom przez całe życie. 🟣 Różowaty: dotyczy około 10% populacji, częściej dotyka kobiet w wieku 30-60 lat, choć cięższe przypadki obserwuje się wśród mężczyzn. 💜 Sposób na trądzik? ℹ Czy wiesz, że w terapii antytrądzikowej żywność bogata w witaminy i mikroelementy ma szczególnie pozytywny wpływ na skórę. 🌸 Szpinak, zielona herbata i jagody – chronią przed działaniem wolnych rodników, które mogą uszkadzać skórę 🌸 Marchew, świeże lub suszone morele, jarmuż, boćwina, papryka czerwona, dynia, mleko i przetwory, jaja (głównie żółtko) oraz ryby i oleje z nich pochodzące to cenne źródła Witaminy A oraz beta-karotenu – odpowiada za normalizację wydzielania łoju oraz stan nawilżenia skóry i na jej koloryt. 🌸 Witamina E – zwana witaminą witalności, wspomaga odpowiednie nawilżenie i przyczynia się do łagodzenia stanów zapalnych, jakie towarzyszą zmianom trądzikowym. Znajdziemy ją w orzechach, pestkach, nasionach, olejach oraz tłustych rybach morskich. 🌸 Witamina D –odpowiada za produkcję sebum, a także wykazuje działanie hamujące namnażanie się bakterii Propionibacterium acnes. Źródła pokarmowe witaminy D to ryby – takie jak węgorz, śledź, pstrąg tęczowy, łosoś czy makrela oraz żółtko jaja kurzego. 🌸 Zapewnienie odpowiedniej ilości witaminy C jest łatwe przy odpowiedniej konsumpcji warzyw i owoców. Posiada właściwości antyoksydacyjne, korzystna jest w usuwaniu przebarwień na skórze, często towarzyszących zmianom trądzikowym. Chroni skórę przed negatywnym działaniem promieniowania UV, poprawia jej sprężystość i uwodnienie. 🌸 Źródłem cynku są pestki dyni, fasola, groch, soja, orzechy włoskie, nasiona słonecznika, kasza jaglana i żółtko jaja. Cynk – działa bakteriostatycznie, wstrzymuje wzrost i namnażanie się bakterii odpowiedzialnej za miejscowe występowanie stanu zapalnego skóry. 🌸 Selen – wykazuje działanie antyseptyczne, przeciwutleniające i przeciwzapalne oraz ma właściwości keratolityczne, czyli rozpuszcza zrogowaciałą warstwę naskórka. Największe jego ilości znajdziemy w orzechach, rybach, drobiu, kiełkach, a także grzybach i jajach kurzych. 🆕 Więcej cennych informacji oraz przepisów na dania pełne witamin i minerałów znajdziesz w naszym e-booku ➡ DIETA W LECZENIU TRĄDZIKU: fakty, porady, przepisy. 🤗 Przygotowaliśmy go z myślą o Was. 💻 Do pobrania za darmo ➡ https://diety.nfz.gov.pl/.../materialy/dietoterapia-ebooki/ Jedz zdrowo, żyj zdrowo! #DietyNFZ

🚵‍♀🚵🚵‍♂ Trwa Tour de Pologne – najważniejsza impreza kolarska w Polsce. 🚴‍♀ Śledzisz wyścig? Kibicujesz kolarzom? 🚴 Podziwiasz rywalizację, emocje na finiszu i piękne polskie krajobrazy? 🚴‍♂ Lubisz jeździć na rowerze, a może potrzebujesz zachęty? 🎬 Zapraszamy na materiał filmowy z dyrektorem wyścigu Tour de Pologne Czesławem Langiem - polskim kolarzem torowym i szosowym, wicemistrzem olimpijskim oraz dwukrotnym medalistą szosowych mistrzostw świata. ℹ Jazda na rowerze, to jeden z najprzyjemniejszych sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu. 🔹 To też doskonały trening wytrzymałościowy, pozwalający pozbyć się zbędnych kilogramów. 🔹 Już wolna jazda (ok. 15 km/h) przez godzinę pozwala spalić ok. 300 kcal, przyspieszając możesz spalić nawet 600 kcal. 👉🚴 Jazda na rowerze: ▪ poprawia funkcjonowanie układu oddechowego i układu krążenia; ▪ przyczynia się do spalania tkanki tłuszczowej; ▪ 3 x w tygodniu po 30-40 minut reguluje poziom glukozy we krwi; ▪ jest świetną formą zapobiegania miażdżycy; ▪ gdy jest regularna pozwala obniżyć poziom „złego cholesterolu”; poprawia siłę mięśni kończyn dolnych i pośladków; ▪ nie obciąża stawów kolanowych; ▪ wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne, ponieważ zwiększa się wytwarzanie endorfin; ▪ oraz świeże powietrze zwiększają odporność organizmu; ▪ podczas godzinnej jazdy na rowerze możemy spalić 300 do 800 kalorii w zależności od tempa, składu i masy ciała oraz typu roweru i pogody. 🚴‍♂🚴🚴‍♀ Rower! - dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

