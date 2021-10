Najnowsze informacje o zdrowiu od Akademii NFZ 19.10.2021. Sprawdź, które Cię zainteresują

Śledzimy facebookowy profil Akademii NFZ. Jakie pojawiły się informacje o zdrowiu? Oto najnowszy wpis z 19.10.2021: "🆘🦴 𝗖𝗶𝗰𝗵𝘆 𝘇ł𝗼𝗱𝘇𝗶𝗲𝗷 𝗸𝗼𝘀́𝗰𝗶 ℹ 𝗢𝘀𝘁𝗲𝗼𝗽𝗼𝗿𝗼𝘇𝗮 jest chorobą układu szkieletowego, która prowadzi do złamań kości w wyniku nawet niewielkiego urazu. 🔹 Złamania osteoporotyczne są konsekwencją zmniejszenia gęstości mineralnej kości oraz zaburzeń jej struktury i jakości. 🔹 Jest procesem związanym z wiekiem, ponieważ najczęściej rozwija się u kobiet ok. 40, a u mężczyzn ok. 45 roku życia. ℹ 𝗢𝘀𝘁𝗲𝗼𝗽𝗼𝗿𝗼𝘇𝗮 nazywana jest dyskretnym złodziejem kości. Przez wiele lat nie daje żadnych objawów, okrada szkielet z odłożonych w nim zasobów, aż do momentu, gdy zaczynają się pojawiać objawy choroby. 👉 Mimo, że z wiekiem zmniejsza się masa kostna całego szkieletu, to szczególnie dotknięte są: ▪ kręgi, zwłaszcza w okolicy odcinka piersiowo-lędźwiowego, ▪ szyjki kości udowej, ▪ żebra, ▪ obwodowe części (w pobliżu nadgarstka) kości promieniowej. ✅ Czynnikami korzystnie wpływającymi na gęstość mineralną i masę kości są: ▪ odpowiednia ilość wapnia, fosforu i witaminy D w diecie, ▪ odpowiednie spożycie białka, ▪ aktywność fizyczna, ▪ czynniki genetyczne oraz hormonalne. ❎ Na niską gęstość mineralną kości wpływa: ▪ niedożywienie, ▪ nadmierne spożycie sodu, ▪ nadmiar białka w diecie (zwłaszcza białka pochodzenia zwierzęcego), ▪ nadmierne spożycie alkoholu i kawy oraz palenie papierosów. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego: 🔹 portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 https://diety.nfz.gov.pl 🔹 programu treningowego „𝟴 𝘁𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶 𝗱𝗼 𝘇𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮” https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH. ".

Nowe materiały dotyczące zdrowia, stylu życia, ćwiczeń, diet, szkoleń tematycznych oraz publikacji. Te informacje znajduję się w postać Akademii NFZ. W ten sposób możesz poszerzyć swoją wiedzę na temat szerokiego zagadnienia, którym jest ochrona zdrowia.

Nowe materiały o zdrowiu od Akademii NFZ

🆘🦴 𝗖𝗶𝗰𝗵𝘆 𝘇ł𝗼𝗱𝘇𝗶𝗲𝗷 𝗸𝗼𝘀́𝗰𝗶 ℹ 𝗢𝘀𝘁𝗲𝗼𝗽𝗼𝗿𝗼𝘇𝗮 jest chorobą układu szkieletowego, która prowadzi do złamań kości w wyniku nawet niewielkiego urazu. 🔹 Złamania osteoporotyczne są konsekwencją zmniejszenia gęstości mineralnej kości oraz zaburzeń jej struktury i jakości. 🔹 Jest procesem związanym z wiekiem, ponieważ najczęściej rozwija się u kobiet ok. 40, a u mężczyzn ok. 45 roku życia. ℹ 𝗢𝘀𝘁𝗲𝗼𝗽𝗼𝗿𝗼𝘇𝗮 nazywana jest dyskretnym złodziejem kości. Przez wiele lat nie daje żadnych objawów, okrada szkielet z odłożonych w nim zasobów, aż do momentu, gdy zaczynają się pojawiać objawy choroby. 👉 Mimo, że z wiekiem zmniejsza się masa kostna całego szkieletu, to szczególnie dotknięte są: ▪ kręgi, zwłaszcza w okolicy odcinka piersiowo-lędźwiowego, ▪ szyjki kości udowej, ▪ żebra, ▪ obwodowe części (w pobliżu nadgarstka) kości promieniowej. ✅ Czynnikami korzystnie wpływającymi na gęstość mineralną i masę kości są: ▪ odpowiednia ilość wapnia, fosforu i witaminy D w diecie, ▪ odpowiednie spożycie białka, ▪ aktywność fizyczna, ▪ czynniki genetyczne oraz hormonalne. ❎ Na niską gęstość mineralną kości wpływa: ▪ niedożywienie, ▪ nadmierne spożycie sodu, ▪ nadmiar białka w diecie (zwłaszcza białka pochodzenia zwierzęcego), ▪ nadmierne spożycie alkoholu i kawy oraz palenie papierosów. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego: 🔹 portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 https://diety.nfz.gov.pl 🔹 programu treningowego „𝟴 𝘁𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶 𝗱𝗼 𝘇𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮” https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH

🆘 𝙎ł𝙤𝙙𝙠𝙤, 𝙨ł𝙤𝙣𝙤, 𝙩ł𝙪𝙨𝙩𝙤 … __ 🔔 𝙎𝙩𝙖𝙩𝙮𝙨𝙩𝙮𝙠𝙞 𝙗𝙞𝙟𝙖̨ 𝙣𝙖 𝙖𝙡𝙖𝙧𝙢. Polska zajmuje 5 miejsce w Europie pod względem występowania nadwagi i otyłości. ❗ 𝙏𝙮𝙟𝙚𝙢𝙮 ❎ ¼ Polaków jest otyła, ❎ 66% mężczyzn i 51% kobiet ma nadwagę. ❎ nadwagę ma 26% dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat, a 9% najmłodszych Polaków jest otyła. __ 𝙊𝙩𝙮ł𝙤𝙨́𝙘́ 𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙤𝙧𝙤𝙗𝙖 𝙖 𝙣𝙞𝙚 𝙙𝙚𝙛𝙚𝙠𝙩 𝙚𝙨𝙩𝙚𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮. ℹ 𝘾𝙯𝙮 𝙬𝙞𝙚𝙨𝙯, 𝙯̇𝙚: 🔸 otyłość brzuszna zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy typu 2. 🔸 w przypadku otyłości brzusznej tłuszcz gromadzi się nie tylko pod skórą, ale także obrasta narządy takie jak serce, wątroba i trzustka oraz mięśnie szkieletowe. __ 🔹 Czemu tak się dzieje, jakie są tego przyczyny? 🔹 Jakie są zagrożenia i konsekwencje nadmiernych kilogramów? ⤵ ⤵⤵ ➡ Już w najbliższą #ŚrodęzProfilaktyką zmierzymy się z nadwagą i otyłością. __ 👉 Skorzystaj z bezpłatnego: ▪ portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl ▪ programu treningowego „𝟴 𝘁𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶 𝗱𝗼 𝘇𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮” ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH

🩺 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 Pakiet nieodpłatnych badań diagnostycznych dla Polaków od 40. roku życia. ℹ 𝙈𝙖𝙨𝙯 4️⃣0️⃣ 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟? Możesz jednorazowo skorzystać z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych wykonywanych w wyznaczonych placówkach bez skierowania od lekarza. ℹ 𝙕 𝙟𝙖𝙠𝙞𝙘𝙝 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙢𝙤𝙯̇𝙚𝙨𝙯 𝙨𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨𝙩𝙖𝙘́? 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 to badania diagnostyczne w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 👱‍♀️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♂️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ PSA (badanie w kierunku raka prostaty), ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♀️👱‍♂️ 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙬𝙨𝙥𝙤́𝙡𝙣𝙚 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩 𝙞 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ pomiar ciśnienia tętniczego, ▪ pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ▪ ocena miarowości rytmu serca. 🩺 𝙅𝙖𝙠 𝙨𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨𝙩𝙖𝙘́ 𝙯 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię @Ministerstwo Zdrowia

#𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙢𝙮𝙎𝙞𝙚̨ 𝙞 𝙬𝙧𝙖𝙘𝙖𝙢𝙮 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞❗ 💉 Szczepionka to najskuteczniejszy sposób walki z pandemią! Nie zwlekaj i już teraz zarejestruj się na szczepienie przeciw 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿-𝟭𝟵 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP #BądźBezpieczny #OstatniaProsta

🍅🥫 𝙆𝙀𝘾𝙕𝙐𝙋 - 𝙘𝙪𝙠𝙧𝙤𝙬𝙖 𝙗𝙤𝙢𝙗𝙖 🍚💣 ❓ Czy wiesz: Ile ukrytego cukru jest w popularnych produktach, po które sięgasz codziennie? 👉 Specjalnie dla Was wznawiamy cykl informacji o wszędobylskim cukrze, sprawcy nadwagi i otyłości! 👉 Podpowiemy także co jeść w zamian i jak się odzwyczaić o niego! __ ❗ 𝙐𝙬𝙖𝙜𝙖! 🥄 W łyżce keczupu (15g) jest ½ łyżeczki cukru. __ 🔣 𝙅𝙖𝙠 𝙩𝙤 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙩𝙤 𝙤𝙗𝙡𝙞𝙘𝙯𝙮𝙘́? __ 👉 Na każdym produkcie jest informacja ➡ 📑 Węglowodany w tym: Cukry. 📑 𝙒𝙖𝙧𝙩𝙤𝙨́𝙘́ 𝘾𝙪𝙠𝙧𝙮 𝙥𝙤𝙙𝙯𝙞𝙚𝙡 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙯 5⃣ ➡ 𝙩𝙤 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙡𝙞𝙘𝙯𝙗𝙖 ł𝙮𝙯̇𝙚𝙘𝙯𝙚𝙠 𝙘𝙪𝙠𝙧𝙪 𝙬 1⃣0⃣0⃣ 𝙜 𝙥𝙧𝙤𝙙𝙪𝙠𝙩𝙪. __ ❗ Czytaj etykiety! 👉 Co proponujemy w zamian? Zastąp keczup własnoręcznie przygotowanym przecierem pomidorowym albo świeżymi pomidorami. Możesz dodać do przecieru rozgotowane i zblendowane suszone owoce. 🍅🥕🫑 𝙋𝙧𝙯𝙚𝙥𝙞𝙨𝙮 na potrawy 𝙗𝙚𝙯 dodatku 𝙘𝙪𝙠𝙧𝙪 i porady żywieniowe znajdziesz 𝙣𝙖 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡𝙪 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 ➡ https://diety.nfz.gov.pl 👍 𝙅𝙚𝙙𝙯 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙤! 𝙕̇𝙮𝙟 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙤! #NieCukrz #nieprzesadzajnieprzesładzaj #dziękujęniesłodzę #paniprofilaktyka #dietadash #dash #programzywieniowy #zbilansowanadieta #aktywnoscfizyczna #profilaktyka #nfz #sporttozdrowie #woda #pijwode #nawadnianie #akademianfz

𝟴 𝗧𝗬𝗚𝗢𝗗𝗡𝗜 𝗗𝗢 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗜𝗔 – 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼-𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝘆 🚶🏸🏃⛹️🏊🧘⛹️🏓🚴⚽️💃🤾🛴🥅🏀🏇 💓 Już w przyszły czwartek startujemy z 8-tygodniowym wyzwaniem po zdrowie. 💓 Już dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z programem. ℹ 𝗡𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗡𝗙𝗭 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗼𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂, 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗣𝗔𝗥𝗤 𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ ❗️ 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝘂𝗷 𝘀𝗶𝗲̨. ✅ Pamiętaj, że regularna aktywność fizyczna to profilaktyka w rękach każdego z nas, ale jak każdy lek, trzeba go stosować umiejętnie 👍 ✅ Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń odpowiedz na 7 pytań zawartych w 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇𝘂 𝗣𝗔𝗥𝗤 dostępnym na stronie Akademia NFZ ❗️ Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz: TAK – skontaktuj się ze swoim lekarzem. ✅ Program treningowy 8 TYGODNI DO ZDROWIA został opracowany przez profesjonalnych trenerów we współpracy z lekarzem i fizjoterapeutą. Jest to zestaw treningów o narastającej trudności dla osób, które nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. ✅ Na stronie Akademia NFZ znajdziesz 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮, dzięki któremu sprawdzisz swoją obecną kondycję fizyczną korzystając z jednej z dwóch wersji testu Coopera ➡️ 🏃 𝗯𝗶𝗲𝗴𝗼𝘄𝗲𝗷 lub 🚶 𝗺𝗮𝗿𝘀𝘇𝗼𝘄𝗲𝗷 ✅ Do aktywności fizycznej dodaj prawidłowe odżywianie. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl ✅ Dołącz do zabawy: # zamieszczając na swoim fanpage'u hasztag #𝟴𝗧𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶𝗗𝗼𝗭𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 i 🖼 skorzystaj z 𝗻𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗸𝗶 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼𝘄𝗲 ➡️ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 ❗️ Pamiętaj trenuj we własnym tempie. 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 🤸‍♀🧘‍♀🚴‍♀🏊‍♀

♀ 𝗣𝗼 𝗽𝗶𝗲𝗿𝘄𝘀𝘇𝗲 𝗣𝗜𝗘𝗥𝗦𝗜❗ 🚺 𝗝𝗮𝗸 𝗼 𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗮𝗱𝗯𝗮𝗰́❓ 👉 Czy: ▪ znasz czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka piersi? ▪ wiesz, jak możesz ograniczyć to ryzyko? ▪ masz obawy, że mammografia jest szkodliwa z uwagi na promieniowanie? ▪ wiesz, co możesz sama zrobić, by wcześnie wykryć zmiany w piersi? 🎬 Mamy nadzieję, że Twoje wątpliwości rozwieje dr Magdalena Salamaga z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie w załączonym materiale filmowym. Polecamy! 📑 Ważne informacje znajdziesz w naszej ulotce https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 👉 𝗣𝗼𝘀𝘁𝗮𝘄 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗿𝗼𝘄𝘆 𝘀𝘁𝘆𝗹 𝘇̇𝘆𝗰𝗶𝗮: 🥗 odżywiaj się zdrowo i regularnie; ⚖ zadbaj o prawidłową masę ciała (BMI: 19-25); 🏃 prowadź aktywny tryb życia, obniżając w ten sposób nawet o 25% ryzyko zachorowania na raka piersi; 🍷 ogranicz częste spożywanie alkoholu – picie 1-2 drinków dziennie (15-30 gramów alkoholu na dzień), zwiększa ryzyko aż o 30-50%; 🚬 unikaj palenia tytoniu. ⤵ ⤵ ⤵ ⤵ 🤲 Zdrowie w Twoich rękach! 👍 Raz w miesiącu wykonaj samobadanie piersi. ℹ Jeśli masz 50-69 lat - zgłoś się do objęcia programem profilaktyki raka piersi w ramach NFZ. ℹ Kobiety młodsze i starsze mogą wykonać mammografię lub USG piersi na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę (ginekologa, onkologa).

📅 𝗦́𝘄𝗶𝗮𝘁𝗼𝘄𝘆 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗻́ 𝗥𝗲𝘂𝗺𝗮𝘁𝘆𝘇𝗺𝘂 ℹ 𝗡𝗮 𝗰𝗵𝗼𝗿𝗼𝗯𝘆 𝗿𝗲𝘂𝗺𝗮𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲 𝘇𝗮𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗼 𝗰𝘇𝘄𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗣𝗼𝗹𝗮𝗸, trzy razy częściej kobiety niż mężczyźni. 👉 Schorzenia te nie dotykają, jak się powszechnie sądzi, jedynie osób w podeszłym wieku. 👉 Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, które dotyka średnio jedno na 100 dzieci, zaczyna się zwykle w wieku 2-3 lat. 👉 Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęściej rozpoznawane u ludzi młodych i w średnim wieku (w wieku 25-40 lat). ℹ Późno zdiagnozowana i źle leczona choroba może w ciągu kilku lat doprowadzić do niepełnosprawności, pozbawiając chorego możliwości pracy zawodowej, a nawet samodzielnego funkcjonowania. Wszystkie choroby reumatyczne charakteryzują się przewlekłym, nawracającym bólem. ℹ Reumatyzm to wspólna nazwa schorzeń układu kostno-stawowego niezwiązanych z urazem. 👉 Rozpoznanych jest ponad 200 jednostek chorobowych mi.in.: 🔸 młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), 🔸 reumatoidalne zapalenie stawów, 🔸 toczeń rumieniowaty układowy (SLE), 🔸 zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK), 🔸 dna moczanowa. Mogą występować samodzielnie, współtowarzyszyć, a nawet maskować inne, rzadkie schorzenia takie jak hemofilia, szpiczak mnogi czy sarkoidoza. ❓ Jak przeciwdziałać reumatyzmowi? 👉 Stosuj prawidłową dietę bogatą m.in. w: 🔹 wapń - zapobiega zmianom w strukturze kości, 🔹 witaminy A, C, D i E - zawarte w warzywach i owocach pozytywnie wpływają na układ ruchu oraz układ odpornościowego. 👉 Nie zaniedbuj infekcji! 🔹 Wylecz je do końca, skutkiem zaniedbania może być wydłużona odpowiedź immunologiczna organizmu, co wypływa m.in. na występowanie chorób reumatycznych. 👉 Kontroluj masę ciała. 🔹 Nadwaga obciąża stawy. Obniżenie masy ciała o 5 kg zmniejsza ryzyko choroby aż o 50%. 👉 Zadbaj o aktywność fizyczną! 🔹 Wybierz np. spacery, nordic walking, jazdę na rowerze, pływanie czy ćwiczenia rozciągające. Ważne by gimnastyka odbywała się codziennie, nadmiernie nie obciążała, a ćwiczenia były wykonywane prawidłowo. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego: 🔹 portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl 🔹 programu treningowego „𝟴 𝘁𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶 𝗱𝗼 𝘇𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮” ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH

♀ 𝙍𝙖𝙠 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙨𝙞 𝙣𝙞𝙚 𝙬𝙮𝙗𝙞𝙚𝙧𝙖 – 𝙏𝙮 𝙢𝙖𝙨𝙯 𝙬𝙮𝙗𝙤́𝙧! ♀ 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙜𝙧𝙖𝙛𝙞𝙖 - 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙧𝙖𝙠𝙖 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙨𝙞. Najbliższą środę poświecimy profilaktyce raka piersi. By mieć pewność, że jesteśmy zdrowi, warto badać się profilaktycznie. ℹ️ Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet w Polsce. Mammografia to badanie, które pozwala uwidocznić zmiany w piersi również te niewyczuwalne palpacyjnie. ℹ️ 𝗠𝗮𝘀𝘇 𝟱𝟬-𝟲𝟵 𝗹𝗮𝘁? 🚺 Wykonaj mammografię w ramach programu profilaktycznego raka piersi NFZ. 🚺 Z badań mammograficznych w ramach programu profilaktyki raka piersi mogą skorzystać wszystkie ubezpieczone kobiety w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. ❗️ Wczesna diagnoza raka piersi ratuje życie. Badanie trwa kilka minut, nie potrzebujesz skierowania! 👉 Możesz je wykonać w poradniach stacjonarnych lub w mammobusie, który dojeżdża do najodleglejszych zakątków naszego kraju. 👉 Sprawdź, gdzie stoją mammobusy w twojej okolicy ➡️ https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/. 👉 Więcej o tym programie profilaktycznym znajdziesz na ➡️ https://pacjent.gov.pl/program-profilaktyczny/profilaktyka-raka-piersi

🩺 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 Pakiet nieodpłatnych badań diagnostycznych dla Polaków od 40. roku życia. ℹ 𝙈𝙖𝙨𝙯 4️⃣0️⃣ 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟? Możesz jednorazowo skorzystać z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych wykonywanych w wyznaczonych placówkach bez skierowania od lekarza. ℹ 𝙕 𝙟𝙖𝙠𝙞𝙘𝙝 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙢𝙤𝙯̇𝙚𝙨𝙯 𝙨𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨𝙩𝙖𝙘́? 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 to badania diagnostyczne w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 👱‍♀️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♂️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ PSA (badanie w kierunku raka prostaty), ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♀️👱‍♂️ 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙬𝙨𝙥𝙤́𝙡𝙣𝙚 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩 𝙞 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ pomiar ciśnienia tętniczego, ▪ pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ▪ ocena miarowości rytmu serca. 🩺 𝙅𝙖𝙠 𝙨𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨𝙩𝙖𝙘́ 𝙯 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię @Ministerstwo Zdrowia