Najnowsze informacje o zdrowiu od Akademii NFZ 15.09.2021. Sprawdź, które Cię zainteresują

Akademia NFZ publikuje posty, które dotyczą zdrowego stylu życia, diet, ćwiczeń, szkoleń oraz tematycznych aplikacji mobilnych. W ten sposób można zdobyć wiedzę na temat szeroko pojętej ochrony zdrowia. Zobacz, jakie materiały będą dla Ciebie przydatne.

Nowe materiały o zdrowiu od Akademii NFZ

🦶🦵🖐️💪 𝘿𝙉𝘼 𝙈𝙊𝘾𝙕𝘼𝙉𝙊𝙒𝘼 😫 👉 Dna moczanowa występuje 7 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. 👉 U mężczyzn występuje najczęściej po 40. roku życia a u kobiet po menopauzie. 👨‍⚕ Dna moczanowa: ▪ czym jest? ▪ jakie są czynniki ryzyka i jej objawy? ▪ jak przebiega atak dny i jakie choroby współistniejące mogą występować wraz z nią? ▪ jaką rolę odgrywa właściwe nawadnianie organizmu i prawidłowe odżywianie? ℹ Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz w: 👉 materiale filmowym z ekspertem - prof. dr hab. n. med. Brygidą Kwiatkowską, Kierownikiem Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie oraz członkiem polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w przygotowanym. 👉 ulotce #ŚrodazProfilaktyką 🤸 Polecamy bezpłatne plany żywieniowe na portalu Diety NFZ ➡ diety.nfz.gov.pl. #ŚrodazProfilaktyką #DietyNFZ #DASH

👍 𝙋𝙧𝙤𝙨𝙩𝙖_𝙩𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖❗ 📅 𝟭𝟱 𝙬𝙧𝙯𝙚𝙨́𝙣𝙞𝙖 - 𝙀𝙪𝙧𝙤𝙥𝙚𝙟𝙨𝙠𝙞 𝘿𝙯𝙞𝙚𝙣́ 𝙋𝙧𝙤𝙨𝙩𝙖𝙩𝙮 🧔👨 Mężczyźni zwykle pamiętają o cyklicznych przeglądach swoich czterech kółek, a zapominają o tym, że ich organizm również potrzebuje przeglądów zdrowotnych ➡ badań profilaktycznych. ℹ️ Według danych: ▪️ Światowej Organizacji Zdrowia łagodny przerost prostaty stwierdza się u połowy panów w wieku 60 lat i prawie wszystkich 80-latków – ok. 90% populacji! ▪️ Krajowego Rejestru Nowotworów, rak gruczołu krokowego jest w Polsce drugim co do częstości występowania (po raku płuca) nowotworem u mężczyzn. ℹ️ Kiedy możesz się zgłosić na pierwsze badania prostaty? ▪️ Po ukończeniu 45. roku życia, jeżeli w rodzinie obserwowano już raka prostaty, pozostali mężczyźni od ukończenia 50. roku życia. ▪️ Badanie powinien przeprowadzić lekarz rodzinny lub skierować Cię do specjalisty urologa. ℹ️ Nowotwór gruczołu krokowego może być trwale wyleczony, warunkiem sukcesu terapeutycznego jest jednak wczesne wykrycie choroby. 🎬 O swoim pierwszym badaniu prostaty opowiada Franek Przeradzki ➡ dziennikarz, autor artykułu 📰 „ℙ𝕣𝕠𝕤𝕥𝕒(𝕥𝕒) 𝕤𝕡𝕣𝕒𝕨𝕒” ➡ https://linkd.pl/pa7rf 🏁 Umów SIĘ na przegląd! 🏁

🖐️💪🦶🦵 𝘿𝙉𝘼 – 𝙘𝙤 𝙧𝙤𝙗𝙞𝙘́, 𝙗𝙮 𝙪𝙣𝙞𝙠𝙣𝙖̨𝙘́. ℹ 𝙋𝙤𝙙𝙖𝙜𝙧𝙖, 𝙘𝙝𝙞𝙧𝙖𝙜𝙧𝙖, 𝙤𝙢𝙖𝙜𝙧𝙖, 𝙜𝙤𝙣𝙖𝙜𝙧𝙖, 𝙧𝙖𝙘𝙝𝙞𝙙𝙖𝙜𝙧𝙖 ➡ to najczęstsze umiejscowienia 𝙙𝙣𝙮 𝙢𝙤𝙘𝙯𝙖𝙣𝙤𝙬𝙚𝙟 zlokalizowane odpowiednio w stawie podstawy dużego palca; kciuka; stawu barkowego i kolanowego oraz kręgosłupa. Jest to choroba metaboliczna. Charakteryzuje się odkładaniem kryształów soli kwasu moczowego w stawach i innych tkankach (ścięgnach, nerkach) doprowadzając do powstania stanu zapalnego. 👉 To właśnie 𝙙𝙣𝙞𝙚 𝙢𝙤𝙘𝙯𝙖𝙣𝙤𝙬𝙚𝙟 poświęcimy najbliższą #𝙎́𝙧𝙤𝙙𝙚̨𝙯𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖̨. 👉 Najczęstsze objawy to: ▪ ostry ból zajętego stawu i żywa bolesność dotykowa; ▪ zwiększona temperatura stawu; ▪ obrzęk i zaczerwienienie. Na środę przygotowujemy film ze znakomitym ekspertem z Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów. 👉 Dowiecie się m.in.: ▪ jakie są czynniki ryzyka wystąpienia dny moczanowej? ▪ jak przebiega atak dny? ▪ jakie choroby współistniejące mogą występować wraz z dną? ▪ jakie składniki diety mogą sprzyjać występowaniu dny, ▪ jakie podjąć działania profilaktyczne by jej zapobiec! 🤗 Zapraszamy!

🩺 Profilaktyka 40 PLUS Masz 4️⃣0️⃣ lat lub więcej? 👉 Skorzystaj z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych. 🩺 Jak skorzystać z badań? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

#𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙢𝙮𝙎𝙞𝙚̨ 𝙞 𝙬𝙧𝙖𝙘𝙖𝙢𝙮 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞❗ Nie zwlekaj i już teraz zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP #BądźBezpieczny #OstatniaProsta ✅

𝙏𝙚𝙡𝙚𝙥𝙡𝙖𝙩𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖 𝙋𝙞𝙚𝙧𝙬𝙨𝙯𝙚𝙜𝙤 𝙆𝙤𝙣𝙩𝙖𝙠𝙩𝙪 #𝙏𝙋𝙆. 👩‍⚕️ Szybką porada medyczna po godz. 18 lub w niedziele i święta? 👩‍⚕️ Potrzebujesz e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia a Twój POZ już nie pracuje? 👉 Skorzystaj z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. #TPK 8️⃣0️⃣0️⃣-1️⃣3️⃣7️⃣-2️⃣0️⃣0️⃣ - bezpłatny numer dla całej Polski. 📲 Połączenie z numerem TPK może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona dla osób ubezpieczonych i mieszkających w kraju. 👩‍⚕🧑‍⚕👨‍⚕ Pod telefonem dyżuruje personel medyczny. #TPK zapewnia obsługę pacjentów: 👩‍⚕️ w kilku językach obcych, 👩‍⚕️ niesłyszących w formie wideoczatu. ℹ Więcej informacji ➡ https://www.nfz.gov.pl/.../teleplatforma-pierwszego-kontaktu #NFZ #TPK

🍂🌾🍁 𝙅𝙚𝙨𝙞𝙚𝙣́ - 𝙨𝙯𝙖𝙧𝙖, 𝙗𝙪𝙧𝙖 𝙞 𝙥𝙤𝙣𝙪𝙧𝙖? Dla jednych to najpiękniejsza pora roku, dla innych czas kojarzony wyłącznie z szarugą, deszczem i… chandrą. Odkryj z nami jesień mieniącą się tysiącem kolorów. 🥦🌻🍎 𝙂𝙧𝙖𝙟 𝙯 𝙣𝙖𝙢𝙞 𝙬 𝙠𝙤𝙡𝙤𝙧𝙮! ▪ Brokuł z migdałami ▪ Kolorowe smoothie ▪ Pasta jajeczna z pieczywem ▪ Kanapki z vege pastą z warzywami ℹ 𝙒𝙞𝙚𝙨𝙯, 𝙯̇𝙚: Zbilansowana, racjonalna dieta może znacząco zmniejszyć ryzyko pojawienia się zaburzeń nastroju. Prawidłowe odżywianie wpływa bowiem na poziom serotoniny, zwanej hormonem szczęścia. 📑 Przygotowaliśmy plan żywieniowy wspierający profilaktykę depresji i wspomagający jej leczenie. 👉 Brokuły dzięki wysokiej zawartości m.in. witaminy C, witaminy K, folianów, choliny, usprawniają procesy myślowe, poprawiają pamięć, poprawiają nastrój. Pamiętaj, że szklanka brokułów to 150% zalecanej dziennej dawki witaminy C. 👉 Zaprzyjaźnij się z burakami. Zawierają naturalne nitraty, które mogą zwiększyć przepływ krwi do mózgu, co usprawnia funkcje umysłowe, redukują stany zapalne. 👉 Lubisz awokado? Doskonale! Związki zawarte w tym owocu pomagają zapobiegać zakrzepom krwi w mózgu (chroniąc przed udarem), jak również przyczyniają się do poprawy funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci i koncentracji (WNKT). 👉 Pamiętaj, że kwasy omega 3 (EPA, DHA) wzmacniają komunikację między neuronami, pomagają regulować pracę neuroprzekaźników odpowiedzialnych za procesy myślenia i skupienia. Źródłem pokarmowym kwasów omega 3 są ryby morskie (m.in. śledź, łosoś, pstrąg, makrela, tuńczyk, dorsz). Znajdziesz je również w orzechach, pestkach i olejach roślinnych. ℹ 𝙒𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 𝙥𝙧𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙥𝙤𝙧𝙖𝙙 𝙞 𝙜𝙤𝙩𝙤𝙬𝙚 𝙟𝙖𝙙ł𝙤𝙨𝙥𝙞𝙨𝙮 𝙣𝙖 𝟮𝟴 𝙙𝙣𝙞 𝙯𝙣𝙖𝙟𝙙𝙯𝙞𝙚𝙨𝙯 𝙬 𝙥𝙡𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙯̇𝙮𝙬𝙞𝙚𝙣𝙞𝙤𝙬𝙮𝙢 𝘿𝘼𝙎𝙃 𝘿𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙟𝙖 𝙣𝙖 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡𝙪 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 ➡ https://diety.nfz.gov.pl Jedz zdrowo! Żyj zdrowo! #DietyNFZ 🤗 Polecamy!

🧘‍♀🏊‍♀🚴‍♀ Aktywnie zadbaj o jelita! 🚶‍♀ Aktywność fizyczna ma wpływ na: ▪ funkcjonowanie układu pokarmowego, ▪ przeciwdziałanie zaparciom, ▪ perystaltykę jelit oraz zwiększa odprowadzanie gazów, ▪ normalizację apetytu, ▪ zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich chorób, jak: kamica żółciowa, choroba wrzodowa dwunastnicy, czy nowotwory żołądka i jelita grubego. ℹ Eksperci są zgodni, że umiarkowana aktywność ruchowa w różnych formach, dopasowanych do stylu życia i możliwości chorego, przynosi szereg korzyści dla zdrowia i samopoczucia. Na podstawie badań potwierdzono, że zmniejsza ona nasilenie objawów IBS, zwłaszcza zaparć, oraz poprawia znacząco jakość życia chorych. 👉 Rekomendowane aktywności to: ▪ spacery, ▪ joga, ▪ tai chi, ▪ ćwiczenia oddechowe, ▪ pływanie, ▪ lekki jogging, ▪ spokojne wycieczki rowerowe, ▪ nordic walking, ▪ aerobik, ▪ trening siłowy o niskiej intensywności – z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. ⚠ Przy bardzo wrażliwym przewodzie pokarmowym, niezalecane są ćwiczenia o wysokiej intensywności, które mogą negatywnie wpłynąć na samopoczucie, jak np.: ▪ skoki, ▪ podnoszenie ciężarów, ▪ intensywne bieganie, ▪ crossfit, ▪ treningi HIIT, ▪ biegi z przeszkodami, ▪ ciężki trening siłowy. 🧘‍♀🍵 Połącz aktywność fizyczną z odpowiednim dla siebie sposobem żywienia. 💻 Przedstawiamy Wam poradnik łączący praktyczną wiedzą naukową z przykładowymi przepisami ➡ ŻYWIENIE W ZESPOLE JELITA NADWRAŻLIWEGO IBS – WYJAŚNIENIA, PORADY, PRZEPISY. 📲 Pobierz e-book ➡ https://diety.nfz.gov.pl/.../materialy/dietoterapia-ebooki/ 🥒🍅🥝🍎🥑 Jedz zdrowo, żyj zdrowo! #DietyNFZ

💓 Pierwsza pomoc? ⏱ Liczą się minuty! 🤝 Potrafisz pomóc - przełam strach! ⏲ Cztery tzw. złote minuty, to czas na przywrócenie zatrzymanej akcji serca. 🚑 Średni czas od momentu wezwania karetki do przyjazdu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia wynosi 8 minut w mieście i ok. 15 min na terenach poza miastem. 🩺 Co zrobić przy nagłym zatrzymaniu krążenia? 🩺 Jak ocenić przytomność poszkodowanego? 🩺 Jak krok po kroku udzielić pierwszej pomocy? 🩺 Jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniową? 🩺 Jak ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji? 🩺 W czym pomoże i jak działa AED? 📲💻 Zapraszamy do zapoznania się materiałem filmowym przygotowanym w ramach akcji #ŚrodazProfilaktyką 📑 Polecamy materiał na stronie ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021/ ❗ Pamiętaj! 🚑 Jeśli uważasz, że niezbędny jest przyjazd karetki, wezwij pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer telefonu: ☎ 9⃣9⃣9⃣ lub 📱 1⃣1⃣2⃣. 💓 Twój telefon może uratować czyjeś życie! #ŚrodazProfilaktyką

