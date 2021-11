Najnowsze informacje o zdrowiu od Akademii NFZ 1.11.2021. Sprawdź, które Cię zainteresują

"๐Ÿ“ ๐™‰๐™–๐™™๐™จ๐™ฏ๐™š๐™™ล‚ ๐™ˆ๐™Š๐™‘๐™€๐™ˆ๐˜ฝ๐™€๐™. ________________________________________ โ„น W ๐™ˆ๐™Š๐™‘๐™€๐™ˆ๐˜ฝ๐™€๐™๐™•๐™€ solidaryzujemy siฤ™ z mฤ™ลผczyznami zmagajฤ cymi siฤ™ z nowotworami gruczoล‚u krokowego oraz rakiem jฤ der. ๐Ÿšน Profilaktyka nowotworรณw mฤ™skich od narodzin? To nie przesada! ๐Ÿ†˜ ๐Ÿณ๐Ÿฌ% ๐™ฏ๐™–๐™˜๐™๐™ค๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃฬ ๐™ฃ๐™– ๐™ฃ๐™ค๐™ฌ๐™ค๐™ฉ๐™ฌ๐™ค๐™ง๐™ฎ ๐™ฏล‚๐™ค๐™จฬ๐™ก๐™ž๐™ฌ๐™š ๐™Ÿ๐™–ฬจ๐™™๐™ง๐™– ๐™ฌ๐™ฎ๐™จ๐™ฉ๐™šฬจ๐™ฅ๐™ช๐™Ÿ๐™š ๐™ข๐™ž๐™šฬจ๐™™๐™ฏ๐™ฎ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฐ ๐™ง.๐™ฏฬ‡.. ________________________________________ ๐Ÿ†˜ Zgล‚oszenie lekarzowi dolegliwoล›ci zwiฤ zanych z intymnymi czฤ™ล›ciami ciaล‚a czฤ™sto wiฤ ลผe siฤ™ ze wstydem. โฐ Czas, ma znaczenie ๐™ ๐™ช๐™ฏฬ‡ ๐™ฌ ๐™ฃ๐™–๐™Ÿ๐™—๐™ก๐™ž๐™ฏฬ‡๐™จ๐™ฏ๐™–ฬจ #๐™Žฬ๐™ง๐™ค๐™™๐™–๐™ฏ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™–ฬจ โ€“ ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™ฎ๐™ข๐™ฃ๐™– ๐™ง๐™ค๐™ฏ๐™ข๐™ค๐™ฌ๐™– ๐™ฏ ๐™š๐™ ๐™จ๐™ฅ๐™š๐™ง๐™ฉ๐™š๐™ข! ๐Ÿ‘‰ Krok po kroku podpowiemy, jak badaฤ‡ siฤ™ samodzielnie i na jakie objawy zwracaฤ‡ uwagฤ™. ๐Ÿ‘‰ Dlaczego profilaktykฤ™ naleลผy rozpoczฤ ฤ‡ juลผ od okresu niemowlฤ™cego? ๐Ÿ‘‰ Jakie sฤ rokowania, w przypadku raka prostaty? Zapraszamy!. " - to najnowsza informacja, jaka pojawiล‚a siฤ™ na Facebooku Akademii NFZ 1.11.2021.

Akademia NFZ publikuje posty, ktรณre dotyczฤ zdrowego stylu ลผycia, diet, ฤ‡wiczeล„, szkoleล„ oraz tematycznych aplikacji mobilnych. W ten sposรณb moลผna zdobyฤ‡ wiedzฤ™ na temat szeroko pojฤ™tej ochrony zdrowia. Zobacz, jakie materiaล‚y bฤ™dฤ dla Ciebie przydatne.

Nowe informacje od Akademii NFZ

๐Ÿฉบ ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž ๐™ˆ๐™–๐™จ๐™ฏ 4๏ธโƒฃ0๏ธโƒฃ ๐™ก๐™–๐™ฉ ๐™ก๐™ช๐™— ๐™ฌ๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ? Jednฤ z bardzo powaลผnych konsekwencji epidemii koronawirusa jest deficyt zdrowia. ๐Ÿ‘‰ Skorzystaj z pakietu nieodpล‚atnych badaล„ diagnostycznych. ๐Ÿฉบ ๐™ ๐™–๐™ ๐™จ๐™ ๐™ค๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™˜ฬ ๐™ฏ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ? 1๏ธโƒฃ Wypeล‚nij ankietฤ™ #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2๏ธโƒฃ Otrzymasz #eskierowanie. 3๏ธโƒฃ Zgล‚oล› siฤ™ do placรณwki, ktรณra realizuje program. 4๏ธโƒฃ Wyniki badaล„ otrzymasz przez #IKP lub w placรณwce, ktรณra realizuje program. ๐Ÿ‘‰ Jeลผeli nie korzystasz z IKP, moลผesz uzyskaฤ‡ e-skierowanie na pakiet badaล„ za poล›rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. ๐Ÿ’‰๐Ÿงช ๐™‚๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š ๐™ฏ๐™ง๐™š๐™–๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™ช๐™Ÿ๐™š๐™จ๐™ฏ ๐™จ๐™ ๐™ž๐™š๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š? Sprawdลบ w wyszukiwarce โžก๏ธ http://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania ๐Ÿ‘‰ Skorzystaj z programu Profilaktyka 40 PLUS i powiedz o nim bliskim - to ๐™ž๐™ฃ๐™ฌ๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™Ÿ๐™– ๐™ฌ ๐™™ล‚๐™ช๐™ฏฬ‡๐™จ๐™ฏ๐™š ๐™ž ๐™ฏ๐™™๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™จ๐™ฏ๐™š ๐™ฏฬ‡๐™ฎ๐™˜๐™ž๐™š. Wiฤ™cej ๐Ÿ‘‰ www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsiฤ™ Ministerstwo Zdrowia

๐Ÿ’‰ ๐™Ž๐™ฏ๐™˜๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™ ๐™– ๐™ฉ๐™ค ๐™ฃ๐™–๐™Ÿ๐™จ๐™ ๐™ช๐™ฉ๐™š๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š๐™Ÿ๐™จ๐™ฏ๐™ฎ ๐™จ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™คฬ๐™— ๐™ฌ๐™–๐™ก๐™ ๐™ž ๐™ฏ ๐™ฅ๐™–๐™ฃ๐™™๐™š๐™ข๐™ž๐™–ฬจ! #๐™Ž๐™ฏ๐™˜๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™ข๐™ฎ๐™Ž๐™ž๐™šฬจ ๐™ž ๐™ฌ๐™ง๐™–๐™˜๐™–๐™ข๐™ฎ ๐™™๐™ค ๐™ฃ๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ก๐™ฃ๐™ค๐™จฬ๐™˜๐™žโ— __ Nie zwlekaj i juลผ teraz zarejestruj siฤ™ na szczepienie przeciw ๐˜พ๐™Š๐™‘๐™„๐˜ฟ-๐Ÿญ๐Ÿต przez: โžก๏ธ infoliniฤ™ 989 โžก๏ธ pacjent.gov.pl โžก๏ธ SMS o treล›ci SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 โžก๏ธ aplikacjฤ™ #mojeIKP __ Przestrzegaj #DDM, aby nie straciฤ‡ tego co najcenniejsze! โ„น Pamiฤ™taj: โ˜‘๏ธ Dystans ๐Ÿšถโ€โ™€๏ธโžก๏ธ ๐Ÿšถโ€โ™‚๏ธ โ˜‘๏ธ Dezynfekcja ๐Ÿงด๐Ÿงผ๐Ÿšฟ โ˜‘๏ธ Maseczka ๐Ÿ˜ท to codzienny przejaw odpowiedzialnoล›ci za siebie i innych. #Bฤ dลบBezpieczny #OstatniaProsta

๐Ÿฅ›๐Ÿถ ๐™•๐™–๐™ฃ๐™ž๐™ข ๐™ฌล‚๐™ค๐™ฏฬ‡๐™ฎ๐™จ๐™ฏ ๐™Ÿ๐™ค๐™œ๐™ช๐™ง๐™ฉ ๐™™๐™ค ๐™ ๐™ค๐™จ๐™ฏ๐™ฎ๐™ ๐™–. __ ๐Ÿค” ๐˜พ๐™ฏ๐™ฎ ๐™ฌ๐™ž๐™š๐™จ๐™ฏ, ๐™ž๐™ก๐™š ๐™˜๐™ช๐™ ๐™ง๐™ช ๐™ช๐™ ๐™ง๐™ฎ๐™ฉ๐™š๐™œ๐™ค ๐™ฏ๐™Ÿ๐™–๐™™๐™–๐™จ๐™ฏ ๐™ฌ ๐™Ÿ๐™ค๐™œ๐™ช๐™ง๐™ฉ๐™–๐™˜๐™ ๐™ž ๐™จ๐™š๐™ง๐™ ๐™–๐™˜๐™ ๐™ค๐™ฌ๐™ค๐™˜๐™ค๐™ฌ๐™ฎ๐™˜๐™? ๐Ÿ‘‰ Jogurt owocowy w 100 g produktu to 2,6 ล‚yลผeczki cukru ๐Ÿ‘‰ Serek homogenizowany (lub inny deser mleczny) w 100 g ma od 2,4 do 3,4 ล‚yลผeczek cukru. โ— Przypominamy jak to prosto samemu obliczyฤ‡? Wartoล›ฤ‡ Cukry na etykiecie podziel przez 5 โ€“ to jest liczba ล‚yลผeczek cukru w 100 g produktu. __ ๐Ÿ’โ€โ™€๏ธ ๐˜พ๐™ค ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™ฅ๐™ค๐™ฃ๐™ช๐™Ÿ๐™š๐™ข๐™ฎ ๐™ฌ ๐™ฏ๐™–๐™ข๐™ž๐™–๐™ฃ? โšช Kupuj jogurty naturalne i dodaj do nich ล›wieลผe owoce. Jeล›li chcesz zwiฤ™kszyฤ‡ iloล›ฤ‡ bล‚onnika pokarmowego, moลผesz dosypaฤ‡ otrฤ b lub pล‚atkรณw zboลผowych. Kilka orzechรณw czy garstka pestek nasion rรณwnieลผ jest mile widziana. โšช Wybieraj serki w wersji naturalnej. Smak moลผesz dowolnie modyfikowaฤ‡ poprzez dodatki jak owoce ล›wieลผe i suszone, nasiona czy orzechy. __ ๐™๐™ฌ๐™–๐™ฏฬ‡๐™–๐™Ÿ ๐™ฃ๐™– ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™™๐™ช๐™ ๐™ฉ๐™ฎ ๐™ฃ๐™ž๐™จ๐™ ๐™ค๐™ฉล‚๐™ช๐™จ๐™ฏ๐™˜๐™ฏ๐™ค๐™ฌ๐™š. ๐Ÿ‘‰ Zapamiฤ™taj zasadฤ™ โ€žcoล› za coล›โ€. ๐Ÿ‘‰ Jeล›li produkt ma zmniejszonฤ iloล›ฤ‡ tล‚uszczu (np. 0%), to w jego miejsce najczฤ™ล›ciej wchodzi wล‚aล›nie cukier. ๐Ÿ‘‰ Nie rezygnuj! Czytaj etykiety! โ„น Pamiฤ™taj o zjedzeniu 2 porcji naturalnych niskotล‚uszczowych produktรณw mlecznych dziennie, najlepiej fermentowanych. Sฤ dobrym ลบrรณdล‚em biaล‚ka i wapnia. 1โƒฃ - Jedna porcja to np.: ๐Ÿ‘‰ 1 szklanka (200 ml) mleka kefiru lub jogurtu, ๐Ÿ‘‰ 280-400 g sera twarogowego pรณล‚tล‚ustego, ๐Ÿ‘‰ 1 plaster (30 g) ลผรณล‚tego sera. __ ๐ŸŽ๐Ÿฅ• ๐™‹๐™ง๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™จ๐™ฎ na domowe koktajle mleczne, jogurty czy desery mleczne ๐™—๐™š๐™ฏ dodatku ๐™˜๐™ช๐™ ๐™ง๐™ช, za to z dodatkiem warzyw, owocรณw i nasion ๐™ฏ๐™ฃ๐™–๐™Ÿ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š๐™จ๐™ฏ ๐™ฃ๐™– bezpล‚atnym ๐™ฅ๐™ค๐™ง๐™ฉ๐™–๐™ก๐™ช ๐˜ฟ๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ฎ ๐™‰๐™๐™• โžก https://diety.nfz.gov.pl #DietyNFZ #NieCukrz #nieprzesadzajnieprzesล‚adzaj #dziฤ™kujฤ™niesล‚odzฤ™ #dietadash #dash #programzywieniowy #zbilansowanadieta #aktywnoscfizyczna #profilaktyka #nfz #sporttozdrowie #akademia #woda #pijwode #nawadnianie #akademianfz #czytajetykiety #8tygodnidozdrowia

๐Ÿด ๐—ง๐—ฌ๐—š๐—ข๐——๐—ก๐—œ ๐——๐—ข ๐—ญ๐——๐—ฅ๐—ข๐—ช๐—œ๐—” ๐Ÿšถ๐Ÿƒโ›น๏ธ๐ŸŠ๐Ÿง˜ ๐—•๐—ฒ๐˜‡๐—ฝล‚๐—ฎ๐˜๐—ป๐˜† ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐—ธ๐˜๐˜†๐—ฐ๐˜‡๐—ป๐—ผ-๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ผ๐˜„๐˜† __ 2๏ธโƒฃ ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š โžก ๐—•๐˜‚๐—ฑ๐˜‚๐—ท๐—ฒ๐—บ๐˜† ๐˜„๐˜†๐—ฑ๐—ผ๐—น๐—ป๐—ผ๐˜€ฬ๐—ฐฬ ๐Ÿšถ Rozgrzewka โ€“ 5 min ๐Ÿคธ ๏ธCzฤ™ล›ฤ‡ aerobowa โ€“ 15 min ๐Ÿ‹๏ธ Czฤ™ล›ฤ‡ wzmacniajฤ ca z ciฤ™ลผarem wล‚asnego ciaล‚a โ€“ 10 min ๐Ÿง˜ Rozciฤ ganie โ€“ 5 min __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—Ÿ๐—”๐—ก ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—ข๐—ช๐—ฌ โžก ๐—ง๐—ฌ๐——๐—ญ๐—œ๐—˜๐—กฬ 2๏ธโƒฃ โœ 1 x Trening 2๏ธโƒฃ โ€žBudujemy wydolnoล›ฤ‡โ€ โ€“ 35 min โœ 1 x Trening 1๏ธโƒฃ โ€žAdaptacja โ€“ czyli zaczynamyโ€ โ€“ 35 min โœ 50 min marszu w tempie do 4 km/h lub nordic walking โฑ Razem 120 minut aktywnoล›ci fizycznej __ โ„น๏ธ ๐—ก๐—”๐—ง๐—˜ฬจ๐—ญฬ‡๐—˜๐—ก๐—œ๐—˜ ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—จ โ€“ ๐—จ๐— ๐—œ๐—”๐—ฅ๐—ž๐—ข๐—ช๐—”๐—ก๐—˜ โ— Jeลผeli moลผesz mรณwiฤ‡, ale nie moลผesz ล›piewaฤ‡ โ€“ Twoje tempo treningowe jest prawidล‚owe. __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ "Jeลผeli masz cukrzycฤ™, to aktywnoล›ฤ‡ fizyczna jest niezbฤ™dnym elementem twojego leczenia. ฤ†wiczenia, trening to jest jedyny moment, kiedy moลผemy glukozฤ™ wprowadziฤ‡ do komรณrki bez udziaล‚u insulinyโ€ โ€“ wyjaล›nia lek. Anna Plucik-Mroลผek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—ฅ๐—ญ๐—˜๐—— ๐—ฅ๐—ข๐—ญ๐—ฃ๐—ข๐—–๐—ญ๐—˜ฬจ๐—–๐—œ๐—˜๐— ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—จ ๐—ฃ๐—ฟ๐˜‡๐˜†๐—ด๐—ผ๐˜๐˜‚๐—ท ๐˜€๐—ถ๐—ฒฬจ - ๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฒ ๐—”๐—ธ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฎ ๐—ก๐—™๐—ญ ๐˜‡๐—ป๐—ฎ๐—ท๐—ฑ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐˜‡ ๐—ผ๐—ฝ๐—ถ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐˜‚, ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜‡ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ค ๐—ถ ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜† ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ โžก https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ โœ Odpowiedz na 7 pytaล„ zawartych w ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜‡๐˜‚ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ค. โ—๏ธ Jeล›li na ktรณrekolwiek pytanie odpowiesz: TAK โ€“ skontaktuj siฤ™ ze swoim lekarzem. โœ Sprawdลบ sprawdzisz swojฤ obecnฤ kondycjฤ™ fizycznฤ korzystajฤ c z jednej z dwรณch wersji ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜‚ ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ โžก๏ธ ๐Ÿƒ ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ท lub ๐Ÿšถ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐˜‡๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ท โœ Do aktywnoล›ci fizycznej dodaj prawidล‚owe odลผywianie. ๐Ÿ‘‰ Skorzystaj z bezpล‚atnego portalu ๐——๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜† ๐—ก๐—™๐—ญ โžก https://diety.nfz.gov.pl __ ๐Ÿ‘ ๐——๐—ผล‚๐—ฎฬจ๐—ฐ๐˜‡ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜‡๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜„๐˜†: # zamieszczajฤ c na swoim fanpage'u hasztag #๐Ÿด๐—ง๐˜†๐—ด๐—ผ๐—ฑ๐—ป๐—ถ๐——๐—ผ๐—ญ๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ฎ i ๐Ÿ–ผ skorzystaj z ๐—ป๐—ฎ๐—ธล‚๐—ฎ๐—ฑ๐—ธ๐—ถ ๐—ป๐—ฎ ๐˜‡๐—ฑ๐—ท๐—ฒฬจ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ โžก๏ธ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 โ—๏ธ Pamiฤ™taj trenuj we wล‚asnym tempie. ๐—ญ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐˜† ๐Ÿคธโ€โ™€๐Ÿง˜โ€โ™€๐Ÿšดโ€โ™€๐ŸŠโ€โ™€

๐Ÿง ๐—ฃ๐—ฅ๐—ข๐—™๐—œ๐—Ÿ๐—”๐—ž๐—ง๐—ฌ๐—ž๐—” ๐—–๐—›๐—ข๐—ฅ๐—ขฬ๐—•. ๐—จ๐——๐—”๐—ฅ __ ๐Ÿ”ธ ๐—จ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ ๐—บ๐—ผฬ๐˜‡๐—ด๐˜‚, to jedna z najczฤ™stszych przyczyn ล›mierci i najczฤ™stsza przyczyna niesprawnoล›ci w Polsce wล›rรณd osรณb po 40 r.ลผ.. ๐Ÿ”ธ Udar niedokrwienny dotyka rocznie ponad 70 tys. Polakรณw. ๐Ÿ”ธ W ciฤ gu ลผycia udaru dozna 1 na 6 osรณb. __ โ„น Jeลผeli zauwaลผysz ktรณrykolwiek z powyลผszych objawรณw bezzwล‚ocznie dzwoล„ na pogotowie โ˜Ž โžก 1โƒฃ1โƒฃ2โƒฃ ๐Ÿš‘. Liczy siฤ™ kaลผda minuta! โฑ ๐—–๐˜‡๐—ฎ๐˜€ ๐—บ๐—ฎ ๐—ธ๐—น๐˜‚๐—ฐ๐˜‡๐—ผ๐˜„๐—ฒ ๐˜‡๐—ป๐—ฎ๐—ฐ๐˜‡๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฒ: โ–ช ๐˜พ - ciฤ™ลผsza noga lub rฤ™ka, โ–ช ๐™• - zaburzenia widzenia, โ–ช ๐˜ผ - asymetria twarzy, โ–ช ๐™Ž - spowolniona mowa. __ โ–ช๏ธ Czym jest udar? โ–ช๏ธ Jakie sฤ czynniki zwiฤ™kszajฤ ce ryzyko udaru? โ–ช๏ธ Czym jest test FAST? โ–ช๏ธ Co zrobiฤ‡ aby zmniejszyฤ‡ ryzyko udaru? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w ulotce โžก๏ธ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 __ ๐—”๐˜‡ฬ‡ ๐˜„ 9โƒฃ0โƒฃ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ. ๐˜‡๐—ฎ ๐—ฟ๐˜†๐˜‡๐˜†๐—ธ๐—ผ ๐˜‚๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ๐˜‚ ๐—บ๐—ผฬ๐˜‡๐—ด๐˜‚ ๐—ผ๐—ฑ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ ๐˜๐˜†๐—น๐—ธ๐—ผ 1โƒฃ0โƒฃ ๐—ฐ๐˜‡๐˜†๐—ป๐—ป๐—ถ๐—ธ๐—ผฬ๐˜„, ๐—ธ๐˜๐—ผฬ๐—ฟ๐—ฒ ๐—บ๐—ผ๐˜‡ฬ‡๐—ฒ๐—บ๐˜† ๐—บ๐—ผ๐—ฑ๐˜†๐—ณ๐—ถ๐—ธ๐—ผ๐˜„๐—ฎ๐—ฐฬ. โ–ช Jakie czynniki predysponujฤ do wystฤ pienia udaru? โ–ช Jakie rodzaje udarรณw moลผna wyrรณลผniฤ‡? โ–ช Ktรณre z nich sฤ czฤ™stsze i groลบniejsze dla organizmu? โ–ช Jaki styl ลผycia rekomenduje nasz ekspert, by cieszyฤ‡ siฤ™ zdrowiem? โ–ช Ktรณre z chorรณb wspรณล‚istniejฤ cych majฤ najwiฤ™kszy wpล‚yw na wystฤ pienie udaru? ๐Ÿ‘จโ€โš• Na te i inne pytania odpowiada dr n. med. Jarosล‚aw Pniewski, Kierownik Oddziaล‚u Neurologicznego Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, w przygotowanym materiale filmowym. __ ๐Ÿ‘‰ ๐—ฆ๐—ธ๐—ผ๐—ฟ๐˜‡๐˜†๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ท ๐˜‡ ๐—ฏ๐—ฒ๐˜‡๐—ฝล‚๐—ฎ๐˜๐—ป๐—ฒ๐—ด๐—ผ: ๐Ÿ”น portalu ๐——๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜† ๐—ก๐—™๐—ญ โžก๏ธ https://diety.nfz.gov.pl ๐Ÿ”น programu treningowego โ€ž๐Ÿด ๐˜๐˜†๐—ด๐—ผ๐—ฑ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜‡๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ฎโ€ โžก๏ธ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH #ลšrodazProfilaktykฤ Ministerstwo Zdrowia

๐Ÿ‘ 3โƒฃ โœ– "๐—ข" ๐Ÿ‘‰ ๐—ข๐˜๐˜†ล‚๐—ผ๐˜€ฬ๐—ฐฬ! ๐—ข๐—ฑ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ผ๐˜€ฬ๐—ฐฬ! ๐—ข๐—ฑ๐—ฝ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ป๐—ผ๐˜€ฬ๐—ฐฬ! __ ๐Ÿ‘‰ ๐—ข๐˜๐˜†ล‚๐—ผ๐˜€ฬ๐—ฐฬ ๐—ฟ๐—ผ๐˜‡๐—ฝ๐—ผ๐˜‡๐—ป๐—ฎ๐˜„๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ท๐—ฒ๐˜€๐˜: โ–ช przy BMI โ‰ฅ30. โ–ช u kobiet przy obwodzie talii > 88 cm, u mฤ™ลผczyzn > 94 cm. โš–๐Ÿ“ ๐— ๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐˜‡ ๐˜€๐—ถ๐—ฒฬจ ๐—ถ ๐˜„๐—ฎ๐˜‡ฬ‡! Sprawdลบ swoje BMI - (masa ciaล‚a (kg)/wzrost (m)^2). โœ Prawidล‚owa masa ciaล‚a 18,5 - 24,9 ๐Ÿ†˜ Nadwaga 25,0 - 29,9 โŽ Otyล‚oล›ฤ‡ โ‰ฅ 30,0 __ โ„น ๐—ข๐˜๐˜†ล‚๐—ผ๐˜€ฬ๐—ฐฬ ๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐˜‡๐—ฒ๐˜„๐—น๐—ฒ๐—ธล‚๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ผ๐—ฟ๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ธ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜†๐˜‡๐˜‚๐—ท๐—ฎฬจ๐—ฐ๐—ฎ ๐˜€๐—ถ๐—ฒฬจ ๐˜‡๐˜„๐—ถ๐—ฒฬจ๐—ธ๐˜€๐˜‡๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐—บ ๐—ถ๐—น๐—ผ๐˜€ฬ๐—ฐ๐—ถ ๐˜๐—ธ๐—ฎ๐—ป๐—ธ๐—ถ ๐˜ล‚๐˜‚๐˜€๐˜‡๐—ฐ๐˜‡๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ท ๐˜„ ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—บ๐—ถ๐—ฒ. ๐Ÿ”ธ W przypadku otyล‚oล›ci brzusznej tล‚uszcz gromadzi siฤ™ nie tylko pod skรณrฤ , ale takลผe obrasta narzฤ dy takie jak serce, wฤ troba i trzustka oraz miฤ™ล›nie szkieletowe. ๐Ÿ”ธ Otyล‚oล›ฤ‡ to drugi najpowaลผniejszy - zaraz po wieku - czynnik powodujฤ cym ciฤ™ลผki przebieg choroby Covid-19. ๐Ÿ”ธ Zbyt duลผa masa ciaล‚a czฤ™sto powoduje szereg innych chorรณb (np. problemy z sercem, cukrzyca) i przez to zwiฤ™ksza ryzyko hospitalizacji i zgonu. ๐Ÿ”ธ Ponad 75% osรณb hospitalizowanych z powodu Covid-19 ma nadwagฤ™ lub jest otyล‚a. __ โ— ๐—ก๐—ถ๐—ฒ ๐—บ๐˜†๐—น ๐—ฎ๐—ธ๐˜๐˜†๐˜„๐—ป๐—ผ๐˜€ฬ๐—ฐ๐—ถ ๐—ณ๐—ถ๐˜‡๐˜†๐—ฐ๐˜‡๐—ป๐—ฒ๐—ท ๐˜‡ ๐—ฐฬ๐˜„๐—ถ๐—ฐ๐˜‡๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ถ ๐—น๐˜‚๐—ฏ ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ถ๐—ฒ๐—บ. โ„น ๐—”๐—ธ๐˜๐˜†๐˜„๐—ป๐—ผ๐˜€ฬ๐—ฐฬ ๐—ณ๐—ถ๐˜‡๐˜†๐—ฐ๐˜‡๐—ป๐—ฎฬจ wedล‚ug ลšwiatowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) definiujemy jako ruch ciaล‚a wywoล‚any przez miฤ™ล›nie szkieletowe, ktรณry wymaga energii. โ–ช Dlatego do aktywnoล›ci fizycznej zaliczyฤ‡ naleลผy nie tylko zorganizowane zajฤ™cia sportowe, ale rรณwnieลผ typowฤ codziennฤ aktywnoล›ฤ‡ zawodowฤ czy prace domowe. โ„น ๐—”๐—ธ๐˜๐˜†๐˜„๐—ป๐—ผ๐˜€ฬ๐—ฐฬ ๐—ณ๐—ถ๐˜‡๐˜†๐—ฐ๐˜‡๐—ป๐—ฎ to skuteczny ล›rodek w profilaktyce nadwagi i otyล‚oล›ci. โ–ช Nie ulega wฤ tpliwoล›ci - decydujฤ ce znaczenie ma bilans miฤ™dzy wartoล›ciฤ energetycznฤ spoลผywanych pokarmรณw a wielkoล›ciฤ wydatkowanej energii. __ โ— Na ๐—ฝ๐—ผ๐—ฑ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฒ ๐—ถ ๐˜‚๐˜๐—ฟ๐˜‡๐˜†๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฒ ๐—ผ๐—ฑ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ผ๐˜€ฬ๐—ฐ๐—ถ na dobrym poziomie ma wpล‚yw: ๐Ÿ”น prawidล‚owy sposรณb ลผywienia, ๐Ÿ”น regularna aktywnoล›ฤ‡ fizyczna, ๐Ÿ”น wล‚aล›ciwe nawadnianie organizmu, ๐Ÿ”น odpowiednia iloล›ci snu, ๐Ÿ”น ograniczenie naraลผenia na stres, ๐Ÿ”น higiena osobista. __ ๐Ÿค ๐—ฃ๐—ผ๐—ฑ๐—ฎ๐—ท๐—ฒ๐—บ๐˜† ๐—–๐—ถ ๐—ฝ๐—ผ๐—บ๐—ผ๐—ฐ๐—ป๐—ฎฬจ ๐—ฑล‚๐—ผ๐—ปฬ. ๐Ÿ‘‰ Skorzystaj z bezpล‚atnego: ๐Ÿ’š portalu ๐——๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜† ๐—ก๐—™๐—ญ https://diety.nfz.gov.pl ๐Ÿ’™ programu treningowego โ€ž๐Ÿด ๐˜๐˜†๐—ด๐—ผ๐—ฑ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜‡๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ฎโ€ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH #SzczepimySiฤ™

๐Ÿง ๐—ญ๐—ป๐—ฎ๐—ท๐—ผ๐—บ๐—ผ๐˜€ฬ๐—ฐฬ ๐—™๐—”๐—ฆ๐—ง ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ท๐—ฒ ๐˜‡ฬ‡๐˜†๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ. โ— ๐—ญ๐—ฎ๐˜‚๐˜„๐—ฎ๐˜‡ฬ‡๐˜†ล‚๐—ฒ๐˜€ฬ ๐—™๐—”๐—ฆ๐—ง? ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฎ๐—ด๐˜‚๐—ท! __ โ„น ๐—–๐˜‡๐˜† ๐˜„๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐˜‡, ๐˜‡ฬ‡๐—ฒ: ๐Ÿ‘‰ Udar mรณzgu to jedna z najczฤ™stszych przyczyn ล›mierci i najczฤ™stsza przyczyna niesprawnoล›ci w Polsce wล›rรณd osรณb po 40 r.ลผ.. ๐Ÿ‘‰ Udar mรณzgu to schorzenie dotykajฤ ce kaลผdego roku 70 000 Polakรณw. ๐Ÿ‘‰ W ciฤ gu ลผycia udaru dozna 1 na 6 osรณb. ๐Ÿ‘‰ Udaru mรณzgu u wiฤ™kszoล›ci osรณb nie poprzedza ลผaden sygnaล‚ ostrzegawczy. Objawy moลผna pomyliฤ‡ z hipoglikemiฤ (niski poziom glikemii glukozy we krwi) czy upojeniem alkoholowym. ๐Ÿ’— Warto byฤ‡ czujnym. __ โฑ ๐—ช ๐—ฝ๐—ฟ๐˜‡๐˜†๐—ฝ๐—ฎ๐—ฑ๐—ธ๐˜‚ ๐˜‚๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ๐˜‚ ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐˜‡๐˜† ๐˜€๐—ถ๐—ฒฬจ ๐—ฐ๐˜‡๐—ฎ๐˜€! โ— Kaลผdy zyskany ๐—ธ๐˜„๐—ฎ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€ to: ๐Ÿ‘‰ dodatkowy ๐—บ๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฎฬจ๐—ฐ samodzielnego ลผycia pacjenta, ๐Ÿ‘‰ niลผsze o ๐Ÿฑ% ryzyko zgonu ๐Ÿ‘‰ wiฤ™ksze o ๐Ÿฐ% szanse na samodzielne poruszanie siฤ™. __ โ„น ๐—™๐—”๐—ฆ๐—ง - ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐˜๐˜† ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜, ๐—ธ๐˜๐—ผฬ๐—ฟ๐˜† ๐—ฝ๐—ผ๐—บ๐—ผ๐˜‡ฬ‡๐—ฒ ๐—ฟ๐—ผ๐˜‡๐—ฝ๐—ผ๐˜‡๐—ป๐—ฎ๐—ฐฬ ๐˜‚๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ. โ–ช ๐—™ (๐—ฎ๐—ป๐—ด. ๐—ณ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ) โ€“ asymetria twarzy, niedowล‚ad lub poraลผenie miฤ™ล›ni po jednej stronie twarzy; โ–ช ๐—” (๐—ฎ๐—ป๐—ด. ๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐˜€) โ€“ niedowล‚ad lub poraลผenie poล‚owicze koล„czyn gรณrnych, lub dolnych; โ–ช ๐—ฆ (๐—ฎ๐—ป๐—ด. ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฒ๐—ฐ๐—ต) โ€“ zaburzenia mowy โ€“ mowa beล‚kotliwa, niezrozumiaล‚a, afazja; โ–ช ๐—ง (๐—ฎ๐—ป๐—ด. ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ) โ€“ czas od wystฤ pienia objawรณw. ๐Ÿš‘ Jeลผeli zauwaลผysz ktรณrykolwiek z powyลผszych objawรณw bezzwล‚ocznie dzwoล„ na pogotowie โ˜Ž โžก 1โƒฃ1โƒฃ2โƒฃ. __ โ„น ๐—ฆ๐—ธ๐—ผ๐—ฟ๐˜‡๐˜†๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ท ๐˜‡ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐˜‚ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐—ธ๐˜๐˜†๐—ธ๐—ถ ๐˜‚๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ๐—ผฬ๐˜„. ๐Ÿ‘‰ Skierowany jest do osรณb, ktรณre: โ–ช majฤ 40-65 lat, oraz palฤ papierosy, naduลผywajฤ alkoholu, majฤ otyล‚oล›ฤ‡ brzusznฤ oraz stwierdzono u nich: โ–ช nadciล›nienie tฤ™tnicze; โ–ช cukrzycฤ™; โ–ช migotanie przedsionkรณw; โ–ช bezobjawowe zwฤ™ลผenie tฤ™tnic szyjnych; โ–ช zaburzenia gospodarki lipidowej. ๐—ž๐˜๐—ผ ๐—ถ ๐—ด๐—ฑ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐˜‚๐—ท๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ? Szczegรณล‚owe informacje o programie znajdziesz na stronie โžก https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-udarow __ โ„น ๐—๐˜‚๐˜‡ฬ‡ ๐˜„ #๐—ฆฬ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐—ฎ๐˜‡๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐—ธ๐˜๐˜†๐—ธ๐—ฎฬจ - ๐—จ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ๐˜† #DietyNFZ #DietaDASH #8TygodniDoZdrowia #udar #profilaktyka Ministerstwo Zdrowia

๐Ÿฉบ ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž Pakiet nieodpล‚atnych badaล„ diagnostycznych dla Polakรณw od 40. roku ลผycia. โ„น ๐™ˆ๐™–๐™จ๐™ฏ 4๏ธโƒฃ0๏ธโƒฃ ๐™ก๐™–๐™ฉ ๐™ก๐™ช๐™— ๐™ฌ๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ? Moลผesz jednorazowo skorzystaฤ‡ z pakietu bezpล‚atnych badaล„ diagnostycznych wykonywanych w wyznaczonych placรณwkach bez skierowania od lekarza. โ„น ๐™• ๐™Ÿ๐™–๐™ ๐™ž๐™˜๐™ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™ข๐™ค๐™ฏฬ‡๐™š๐™จ๐™ฏ ๐™จ๐™ ๐™ค๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™˜ฬ? ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž to badania diagnostyczne w formie pakietรณw dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mฤ™ลผczyzn. ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™™๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ฉ: โ–ช morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i pล‚ytkami krwi, โ–ช stฤ™ลผenie cholesterolu caล‚kowitego albo kontrolny profil lipidowy, โ–ช stฤ™ลผenie glukozy, โ–ช ocena funkcji wฤ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wฤ trobowe), โ–ช poziom kreatyniny we krwi, โ–ช badanie ogรณlne moczu, โ–ช kwas moczowy, โ–ช opcjonalnie krew utajona w kale (w zaleลผnoล›ci od czynnikรณw ryzyka). ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™™๐™ก๐™– ๐™ข๐™šฬจ๐™ฏฬ‡๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฏ๐™ฃ: โ–ช morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i pล‚ytkami krwi, โ–ช stฤ™ลผenie cholesterolu caล‚kowitego albo kontrolny profil lipidowy, โ–ช stฤ™ลผenie glukozy, โ–ช ocena funkcji wฤ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wฤ trobowe), โ–ช poziom kreatyniny we krwi, โ–ช badanie ogรณlne moczu, โ–ช kwas moczowy, โ–ช PSA (badanie w kierunku raka prostaty), โ–ช opcjonalnie krew utajona w kale (w zaleลผnoล›ci od czynnikรณw ryzyka). ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธ ๐˜ฝ๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™– ๐™ฌ๐™จ๐™ฅ๐™คฬ๐™ก๐™ฃ๐™š ๐™™๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™ž ๐™ข๐™šฬจ๐™ฏฬ‡๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฏ๐™ฃ: โ–ช pomiar ciล›nienia tฤ™tniczego, โ–ช pomiar masy ciaล‚a, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaลบnika masy ciaล‚a (BMI), โ–ช ocena miarowoล›ci rytmu serca. ๐Ÿฉบ ๐™ ๐™–๐™ ๐™จ๐™ ๐™ค๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™˜ฬ ๐™ฏ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ? 1๏ธโƒฃ Wypeล‚nij ankietฤ™ #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2๏ธโƒฃ Otrzymasz #eskierowanie. 3๏ธโƒฃ Zgล‚oล› siฤ™ do placรณwki, ktรณra realizuje program. 4๏ธโƒฃ Wyniki badaล„ otrzymasz przez #IKP lub w placรณwce, ktรณra realizuje program. ๐Ÿ‘‰ Jeลผeli nie korzystasz z IKP, moลผesz uzyskaฤ‡ e-skierowanie na pakiet badaล„ za poล›rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Wiฤ™cej ๐Ÿ‘‰ www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsiฤ™ Ministerstwo Zdrowia

#๐™Ž๐™ฏ๐™˜๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™ข๐™ฎ๐™Ž๐™ž๐™šฬจ ๐™ž ๐™ฌ๐™ง๐™–๐™˜๐™–๐™ข๐™ฎ ๐™™๐™ค ๐™ฃ๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ก๐™ฃ๐™ค๐™จฬ๐™˜๐™žโ— ๐Ÿ’‰ Szczepionka to najskuteczniejszy sposรณb walki z pandemiฤ ! โ„น๏ธ 9 na 10 osรณb, ktรณre trafiajฤ do szpitala z powodu COVID to osoby niezaszczepione! โ„น๏ธ Wedล‚ug szacunkรณw PHE powszechne szczepienia w UK uchroniล‚y przed zakaลผeniem ~24 miliony osรณb, a prawie 100 000 osรณb uratowaล‚y przed zgonem. ๐Ÿ›ก๏ธ Nie zwlekaj i juลผ teraz zarejestruj siฤ™ na szczepienie przeciw ๐˜พ๐™Š๐™‘๐™„๐˜ฟ-๐Ÿญ๐Ÿต przez: โžก๏ธ infoliniฤ™ 989 โžก๏ธ pacjent.gov.pl โžก๏ธ SMS o treล›ci SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 โžก๏ธ aplikacjฤ™ #mojeIKP #Bฤ dลบBezpieczny #OstatniaProsta