Najnowsze informacje o zdrowiu od Akademii NFZ 11.11.2021. Sprawdź, które Cię zainteresują

11.11.2021 na profilu Akademia NFZ na Facebooku pojawił się wpis: "𝟴 𝗧𝗬𝗚𝗢𝗗𝗡𝗜 𝗗𝗢 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗜𝗔 🚶🏃⛹️🏊🧘 𝗕𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼-𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝘆 ______________________________ 4⃣𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 ➡ 𝗧𝗮𝗯𝗮𝘁𝗮 𝗶 𝗻𝗮𝘀𝘇𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗿𝘄𝘀𝘇𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘄𝗮ł𝘆 🚶 Rozgrzewka – 5 min 🏋️ Część główna interwałowa – 20 sek. intensywnego wysiłku na 10 sek. odpoczynku - 5 rund. W każdej rundzie 8 ćwiczeń zakończonych 1 min odpoczynku. ______________________________ ℹ️ 𝗣𝗟𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗢𝗪𝗬 ➡ 𝗧𝗬𝗗𝗭𝗜𝗘𝗡́ 4⃣ ✠1 x Trening 4⃣ „Tabata i nasze pierwsze interwały” – 35 min ✠1 x Trening 2⃣ „Budujemy wydolność” – 35 min ✠30 min interwałowego treningu marszowego (2 min umiarkowanego marszu na 1 min intensywnego marszu - idź najszybciej jak potrafisz), ✠50 min jazdy na rowerze, marszu lub nordic walking. ⏱ Razem 150 minut aktywności fizycznej. ______________________________ ℹ️ 𝗡𝗔𝗧𝗘̨𝗭̇𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 👉 umiarkowane - 120 min, 👉 intensywne - 30 min. Jeżeli możesz wypowiadać krótkie, 2-3 wyrazowe zdania bez zadyszki - twoje tempo jest prawidłowe. ______________________________ ℹ️ 𝗣𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 👩‍⚕️ "Serce, układ krÄ Å¼enia i mięśnie to najwięksi beneficjenci aktywności fizycznej. Sprawniejsze serce lepiej odżywia komórki w naszym ciele. Po treningach trwale obniża się ciśnienie tętnicze. Tylko w wyniku aktywności fizycznej powstajÄ nowe naczynia włosowate.” – wyjaśnia lek. Anna Plucik-Mrożek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA ______________________________ ℹ️ 𝗣𝗥𝗭𝗘𝗗 𝗥𝗢𝗭𝗣𝗢𝗖𝗭𝗘̨𝗖𝗜𝗘𝗠𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝘂𝗷 𝘀𝗶𝗲̨ - 𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗡𝗙𝗭 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗼𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂, 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗣𝗔𝗥𝗤 𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ ✠Odpowiedz na 7 pytań zawartych w 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇𝘂 𝗣𝗔𝗥𝗤. ❗️ Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz: TAK – skontaktuj się ze swoim lekarzem. ✠Sprawdź sprawdzisz swojÄ obecnÄ kondycję fizycznÄ korzystajÄ c z jednej z dwóch wersji 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡️ 🏃 𝗯𝗶𝗲𝗴𝗼𝘄𝗲𝗷 lub 🚶 𝗺𝗮𝗿𝘀𝘇𝗼𝘄𝗲𝗷 ✠Do aktywności fizycznej dodaj prawidłowe odżywianie. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl ______________________________ 👍 𝗗𝗼ł𝗮̨𝗰𝘇 𝗱𝗼 𝘇𝗮𝗯𝗮𝘄𝘆: # zamieszczajÄ c na swoim fanpage'u hasztag #𝟴𝗧𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶𝗗𝗼𝗭𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 i 🖼 skorzystaj z 𝗻𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗸𝗶 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼𝘄𝗲 ➡️ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 ❗️ Pamiętaj trenuj we własnym tempie. 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 🤸‍♀🧘‍♀🚴‍♀🏊‍♀. ".

👥 𝗢𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘄𝗶𝗸ł𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗰𝘂𝗸𝗿𝘇𝘆𝗰𝘆 Kto jest narażony❓ Jakie sÄ objawy, powikłania i zalecenia w tej chorobie❓ Jaki poziom cukru we krwi jest zbyt niski, a jaki za wysoki❓ Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii - o hipoglikemii i hiperglikemii w przygotowanym materiale filmowym. _ Pamiętaj❗️ Ważne jest regularne wykonywanie badań laboratoryjnych, przynajmniej raz w roku. ℹ️ Według WHO regularne pomiary stężenia cukru we krwi powinny robić osoby po 45 r.z., u których występujÄ czynniki rozwoju cukrzycy tj.: ☑️ Nadwaga i otyłość ☑️ SiedzÄ cy tryb życia ☑️ Cukrzyca w rodzinie ☑️ Nadciśnienie tętnicze ☑️ Wysokie stężenie cholesterolu ☑️ Przebycie cukrzycy ciÄ Å¼owej 📌 Hipoglikemia to krytyczny spadek poziomu glukozy we krwi (< 70 mg/dl), który stwarza realne zagrożenie dla organizmu. 📌 Hiperglikemia to stan, w którym poziom glukozy we krwi wzrasta ponad poziom prawidłowy. Chroniczna hiperglikemia prowadzi do długotrwałych uszkodzeń i niewydolności różnych narzÄ dów, atakujÄ c głównie oczy, nerwy, serce i nerki. Do najczęstszych objawów hiperglikemii naleÅ¼Ä : ▪️ wzmożone pragnienie (polidypsja) oraz potrzeba częstego oddawania moczu (poliuria); ▪️ problemy ze wzrokiem; ▪️ osłabienie, przygnębienie, apatia, złe samopoczucie; ▪️ problemy skórne (świÄ d, stany zapalne narzÄ dów płciowych); ▪️ zapach acetonu z ust. __ ℹ️ Cukrzyca bez leczenia może prowadzić do powikłań zagrażajÄ cych życiu oraz do przedwczesnego zgonu. _ Wiesz że …. ❓ Objawy cukrzycy były już opisywane w starożytności. 📠14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Cukrzycy. 🔵 Rok 2021 jest rokiem szczególnym dla chorych na cukrzycę. Mija 100 lat od wynalezienia leku ratujÄ cego życie cukrzykom – insuliny. 📌Ważne informacje o cukrzycy znajdziesz w naszej ulotce https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 #ŚrodazProfilaktykÄ

Czas policzyć się z cukrem 🍩 🧮 🥄 Czy wiesz, ile cukru spożywasz każdego dnia❓ 🆘 Woda „smakowa” - 500ml to 8 🥄cukru, 🆘 Soki i nektary owocowe - 200ml (szklanka) zawiera ok. 4,6 🥄cukru, 🆘 Napoje słodkie gazowane i niegazowane w 500ml zawierajÄ 10-11🥄cukru, 🆘 Energetyk - 250ml zawiera 5,4 🥄cukru, 🆘 Izotonic - 750ml płynu zawiera 6 🥄 cukru. Nadmiar cukru w diecie prowadzi do otyłości, co zwiększa ryzyko nowotworów. #PlanujęDługieÅ»ycie #NSO #Profilaktyka 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 https://diety.nfz.gov.pl #NieCukrz #nieprzesadzajnieprzesładzaj #dziękujęniesłodzę

📣 Już w najbliższÄ Åšrodę z ProfilaktykÄ porozmawiamy o chorobie przewlekłej, nieuleczalnej uznanej za epidemię XXI wieku. __ 🆘 Cukrzyca jest chorobÄ , na którÄ cierpi pół miliarda ludzi na świecie. W Polsce choruje na niÄ ok. 3 mln osób. Prawie 800 tys. leczonych jest insulinÄ . ℹ Cukrzyca nie dajÄ c żadnych objawów, uszkadza organizm, naczynia krwionośne i nerwy obwodowe. Czasami może to trwać nawet 10 lat przed zawałem czy udarem. 👉 Jak sÄ symptomy cukrzycy? 👉 Co to jest hiperglikemia i jakie sÄ jej konsekwencje zdrowotne? 👉 Kto jest narażony na hipoglikemię i jakie sÄ jej przyczyny? Zapraszamy na #ŚrodazProfilaktykÄ

🩺 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 __ 👉 𝙒𝙮𝙥𝙚ł𝙣𝙞ł𝙚𝙨́ 𝘼𝙣𝙠𝙞𝙚𝙩𝙚̨ 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 – 𝙯𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙪𝙟 𝙚-𝙨𝙠𝙞𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚! 𝙄𝙙𝙯́ 𝙣𝙖 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖! 🩺 𝙂𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙯𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙪𝙟𝙚𝙨𝙯 𝙚-𝙨𝙠𝙞𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚? 👉 𝙎𝙥𝙧𝙖𝙬𝙙𝙯́ 𝙬 𝙬𝙮𝙨𝙯𝙪𝙠𝙞𝙬𝙖𝙧𝙘𝙚 ➡ http://pacjent.gov.pl/.../wystaw-sobie-e-skierowanie-na... __ ❓ 𝙈𝙖𝙨𝙯 4⃣0⃣ 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 i nie skorzystałeś jeszcze z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych? 👉 Możesz jednorazowo skorzystać z pakietu w wyznaczonych placówkach bez skierowania od lekarza. ℹ 𝙋𝙤𝙙𝙥𝙤𝙬𝙞𝙖𝙙𝙖𝙢𝙮, 𝙟𝙖𝙠𝙩𝙤 𝙯𝙧𝙤𝙗𝙞𝙘́! 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. __ 👫 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 to badania diagnostyczne w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 👱‍♀️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wÄ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wÄ trobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♂️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wÄ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wÄ trobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ PSA (badanie w kierunku raka prostaty), ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♀️👱‍♂️ 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙬𝙨𝙥𝙤́𝙡𝙣𝙚 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩 𝙞 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ pomiar ciśnienia tętniczego, ▪ pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ▪ ocena miarowości rytmu serca. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

🚺 𝙈𝙖𝙢𝙤! 𝙈𝙖𝙢𝙤! 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙗𝙪𝙨! 🚺 𝙋𝙞𝙚𝙧(𝕎)𝙨𝙞 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙢𝙮 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚! __ ♀ 𝙒𝙚𝙯́ 𝙪𝙙𝙯𝙞𝙖ł 𝙬 𝙖𝙠𝙘𝙟𝙞 Mamo! Mamo! Mammobus! 𝙞 𝙯𝙗𝙖𝙙𝙖𝙟 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙨𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚. Sprawdzaj na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i na ich fanpage’ach 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙬 𝙋𝙧𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙚 informacje o miejscach postojów mammobusów biorÄ cych udział w akcji. 📠𝙃𝙖𝙧𝙢𝙤𝙣𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙤𝙟𝙪 𝙢𝙖𝙢𝙢𝙤𝙗𝙪𝙨𝙤́𝙬 ➡ https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/ __ ♀ 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙜𝙧𝙖𝙛𝙞𝙖: ✠to badanie rentgenowskie, proste, krótkie i nieinwazyjne; ✠umożliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi; ✠jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres zamieszkania pacjentki; ✠wykonywana w mammobusie w żadnym stopniu nie odbiega standardem od badania w placówce stacjonarnej. __ ♀ 𝘿𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙜𝙤? Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiÄ ce nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjentki. __ ♀ 𝘾𝙤 𝙯𝙖𝙗𝙧𝙖𝙘́ 𝙯𝙚 𝙨𝙤𝙗𝙖̨ 𝙣𝙖 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙚? 🔹 dokument tożsamości potrzebny przy rejestracji; 🔹 okulary będÄ potrzebne przy wypełnianiu ankiety (dotyczy osób z wadÄ wzroku); 🔹 zdjęcie i opis poprzedniego badania, jeżeli mammografia wykonywana jest po raz kolejny. Pomoże to lekarzowi zinterpretować wynik, a w wielu przypadkach pozwala uniknÄ Ä‡ wykonywania dodatkowych badań. __ ♀ 𝙠𝙖𝙠𝙥𝙧𝙯𝙮𝙜𝙤𝙩𝙤𝙬𝙖𝙘́ 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙙𝙤 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖? ▪ Do mammografii nie trzeba się specjalnie przygotowywać. ▪ Warto nie zakładać biżuterii na szyję oraz ubrać się wygodnie, ponieważ konieczne będzie rozebranie się do pasa. ▪ W dniu badania na umytÄ skórę nie należy stosować dezodorantu z talkiem, balsamu ani kremu. Zapraszamy! #Mammografia #Mammobus #badajsię #ProfilaktykawPraktyce

💉 𝙕𝙖𝙨𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥 𝙨𝙞𝙚̨ 𝘿𝘼𝙒𝙆𝘼̨ 𝙋𝙍𝙕𝙔𝙋𝙊𝙈𝙄𝙉𝘼𝙠𝘼̨𝘾𝘼̨! ℹ️ Dawki przypominajÄ ce dostępne sÄ dla wszystkich osób pełnoletnich 6 miesięcy po 2. dawce (lub 1. dawce J&J). 💉 𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙤𝙣𝙠𝙖 𝙩𝙤 𝙣𝙖𝙟𝙨𝙠𝙪𝙩𝙚𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚𝙟𝙨𝙯𝙮 𝙨𝙥𝙤𝙨𝙤́𝙗 𝙬𝙖𝙡𝙠𝙞 𝙯 𝙥𝙖𝙣𝙙𝙚𝙢𝙞𝙖̨! __ Nie zwlekaj i już teraz zarejestruj się na szczepienie przeciw 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿-𝟭𝟵 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP #𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙢𝙮𝙎𝙞𝙚̨ 𝙞 𝙬𝙧𝙖𝙘𝙖𝙢𝙮 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞❗ __ Przestrzegaj #DDM, aby nie stracić tego co najcenniejsze! ℹ Pamiętaj: ☑️ Dystans 🚶‍♀️➡️ 🚶‍♂️ ☑️ Dezynfekcja 🧴🧼🚿 ☑️ Maseczka 😷 to codzienny przejaw odpowiedzialności za siebie i innych. #BÄ dźBezpieczny #OstatniaProsta

🎉 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 𝙢𝙖 𝙟𝙪𝙯̇ 𝟰𝟬𝟬 𝙩𝙮𝙨. 𝙪𝙯̇𝙮𝙩𝙠𝙤𝙬𝙣𝙞𝙠𝙤́𝙬! 💛 𝘿𝙯𝙞𝙚̨𝙠𝙪𝙟𝙚𝙢𝙮! 💁‍♀️ PodÄ Å¼ajÄ c za Waszymi potrzebami, zmienimy wyglÄ d i funkcjonalność serwisu tak, aby był jeszcze bardziej atrakcyjny i wygodny. ℹ 𝘾𝙤 𝙣𝙤𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙣𝙖 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡𝙪? 👉 Przygotowaliśmy nowe przepisy dla seniorów w diecie 𝘿𝘼𝙎𝙃 𝙎𝙀𝙉𝙄𝙊𝙍. 👉 Przepisy sÄ Å‚atwe w przygotowaniu i spożywaniu, z ogólnodostępnych produktów, urozmaicone, smaczne i zbilansowane. 👉 Dodaliśmy kaloryczność: teraz mamy 1500, 1800 i 2000 kcal. ℹ Do wyboru masz plany żywieniowe: ✠Classic, ✠Wege, ✠Hashimoto, ✠Depresja, ✠Cukrzyca, ✠Nadwaga i otyłość, ✠Nadciśnienie, ✠Zaparcia, ✠RODZINNY - przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 17 lat. 🤗 Polecamy! 🍠🥕 𝗣𝗿𝘇𝗲𝗽𝗶𝘀𝘆 na dania, przekÄ ski, koktajle oraz desery 𝗯𝗲𝘇 dodatku 𝗰𝘂𝗸𝗿𝘂 𝗶 𝗽𝗼𝗿𝗮𝗱𝘆 𝘇̇𝘆𝘄𝗶𝗲𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗻𝗮 bezpłatnym 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝘂 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl 💁‍♀️ Zapraszamy! #DietyNFZ

𝟴 𝗧𝗬𝗚𝗢𝗗𝗡𝗜 𝗗𝗢 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗜𝗔 🚶🏃⛹️🏊🧘 𝗕𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼-𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝘆 __ 3⃣ 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 ➡ 𝗖́𝘄𝗶𝗰𝘇𝘆𝗺𝘆 𝘇 𝗼𝗯𝗰𝗶𝗮̨𝘇̇𝗲𝗻𝗶𝗲𝗺 🚶 Rozgrzewka – 5 min 🏋️ Część główna wzmacniajÄ ca z hantlami i ciężarem własnego ciała – 25 min 🧘 RozciÄ ganie – 5 min __ ℹ️ 𝗣𝗟𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗢𝗪𝗬 ➡ 𝗧𝗬𝗗𝗭𝗜𝗘𝗡́ 3⃣ ✠1 x Trening 2️⃣ „Budujemy wydolność” – 35 min ✠1 x Trening 3⃣ „Ćwiczymy z obciÄ Å¼eniem” – 35 min ✠50 min marszu lub nordic walking w tempie do 4 km/h ⏱ Razem 120 minut aktywności fizycznej. __ ℹ️ 𝗡𝗔𝗧𝗘̨𝗭̇𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 ✠Umiarkowane, ale o 20% wyższe w porównaniu do poprzedniego tygodnia, czyli dłuższy dystans w tym samym czasie. __ ℹ️ 𝗣𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 👩‍⚕️ "W treningu wzmacniajÄ cym budujemy mięśnie. Super substancjÄ , która wydziela się tylko w czasie treningów i w trakcie ćwiczeń przez nasze mięśnie jest hormon iryzyna. Iryzyna przyspiesza przemianę materii, zwiększa termogenezę i zużywamy dzięki niej więcej energii.” – wyjaśnia lek. Anna Plucik-Mrożek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA. __ ℹ️ 𝗣𝗥𝗭𝗘𝗗 𝗥𝗢𝗭𝗣𝗢𝗖𝗭𝗘̨𝗖𝗜𝗘𝗠𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝘂𝗷 𝘀𝗶𝗲̨ - 𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗡𝗙𝗭 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗼𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂, 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗣𝗔𝗥𝗤 𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ ✠Odpowiedz na 7 pytań zawartych w 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇𝘂 𝗣𝗔𝗥𝗤. ❗️ Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz: TAK – skontaktuj się ze swoim lekarzem. ✠Sprawdź sprawdzisz swojÄ obecnÄ kondycję fizycznÄ korzystajÄ c z jednej z dwóch wersji 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡️ 🏃 𝗯𝗶𝗲𝗴𝗼𝘄𝗲𝗷 lub 🚶 𝗺𝗮𝗿𝘀𝘇𝗼𝘄𝗲𝗷 ✠Do aktywności fizycznej dodaj prawidłowe odżywianie. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl __ 👍 𝗗𝗼ł𝗮̨𝗰𝘇 𝗱𝗼 𝘇𝗮𝗯𝗮𝘄𝘆: # zamieszczajÄ c na swoim fanpage'u hasztag #𝟴𝗧𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶𝗗𝗼𝗭𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 i 🖼 skorzystaj z 𝗻𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗸𝗶 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼𝘄𝗲 ➡️ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 ❗️ Pamiętaj trenuj we własnym tempie. 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 🤸‍♀🧘‍♀🚴‍♀🏊‍♀

👦👨‍🦰🧔👴 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙧𝙖𝙠𝙖 𝙟𝙖̨𝙙𝙚𝙧! 🚹 Tempo wzrostu zachorowalności w grupie młodych mężczyzn wynosi około 7% rocznie. 🚹 25% wszystkich zachorowań na nowotwory jÄ dra dotyczÄ mężczyzn w wieku 20-44 lat. 🚹 Można je skutecznie leczyć. 🚹 Ważne jest wczesne wykrycie i regularne badania profilaktyczne. W ramach akcji Środa z ProfilaktykÄ zapraszamy na intymnÄ rozmowę z ekspertami. 👉 𝙋𝙤𝙙𝙥𝙤𝙬𝙞𝙖𝙙𝙖𝙢𝙮: ♂ Jak wykonać prawidłowo samobadanie jÄ der? ♂ Na jakie objawy zwrócić szczególnÄ uwagę? ♂ Jakie czynniki ryzyka możesz wyeliminować by cieszyć się zdrowiem? ♂ Dlaczego warto wdrożyć regularne działania profilaktyczne? ℹ Ważne informacje znajdziesz w naszej ulotce ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 Dbaj o zdrowie! ❗ 𝙐𝙙𝙤𝙨𝙩𝙚̨𝙥𝙣𝙞𝙟 𝙥𝙧𝙤𝙨𝙯𝙚̨ 𝙥𝙤𝙨𝙩 𝙗𝙧𝙖𝙩𝙪, 𝙨𝙮𝙣𝙤𝙬𝙞, 𝙘𝙝ł𝙤𝙥𝙖𝙠𝙤𝙬𝙞, 𝙗𝙡𝙞𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙤𝙨𝙤𝙗𝙞𝙚. #ŚrodazProfilaktykÄ