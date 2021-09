Najnowsze informacje o zdrowiu od Akademii NFZ 11.09.2021. Sprawdź, które Cię zainteresują

"𝙏𝙚𝙡𝙚𝙥𝙡𝙖𝙩𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖 𝙋𝙞𝙚𝙧𝙬𝙨𝙯𝙚𝙜𝙤 𝙆𝙤𝙣𝙩𝙖𝙠𝙩𝙪 #𝙏𝙋𝙆. 👩‍⚕️ Szybką porada medyczna po godz. 18 lub w niedziele i święta? 👩‍⚕️ Potrzebujesz e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia a Twój POZ już nie pracuje? 👉 Skorzystaj z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. #TPK 8️⃣0️⃣0️⃣-1️⃣3️⃣7️⃣-2️⃣0️⃣0️⃣ - bezpłatny numer dla całej Polski. 📲 Połączenie z numerem TPK może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona dla osób ubezpieczonych i mieszkających w kraju. 👩‍⚕🧑‍⚕👨‍⚕ Pod telefonem dyżuruje personel medyczny. #TPK zapewnia obsługę pacjentów: 👩‍⚕️ w kilku językach obcych, 👩‍⚕️ niesłyszących w formie wideoczatu. ℹ Więcej informacji ➡ https://www.nfz.gov.pl/.../teleplatforma-pierwszego-kontaktu #NFZ #TPK. " - to najnowsza informacja, jaka pojawiła się na Facebooku Akademii NFZ 11.09.2021.

Nowe informacje o zdrowym stylu życia, ćwiczeniach, dietach, szkoleniach tematycznych, publikacjach czy aplikacjach mobilnych. Te wszystkie materiały można znaleźć w postach od Akademii NFZ. Sprawdź, które zagadnienia będą dla Ciebie przydatne.

Nowe wiadomości od Akademii NFZ

𝙏𝙚𝙡𝙚𝙥𝙡𝙖𝙩𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖 𝙋𝙞𝙚𝙧𝙬𝙨𝙯𝙚𝙜𝙤 𝙆𝙤𝙣𝙩𝙖𝙠𝙩𝙪 #𝙏𝙋𝙆. 👩‍⚕️ Szybką porada medyczna po godz. 18 lub w niedziele i święta? 👩‍⚕️ Potrzebujesz e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia a Twój POZ już nie pracuje? 👉 Skorzystaj z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. #TPK 8️⃣0️⃣0️⃣-1️⃣3️⃣7️⃣-2️⃣0️⃣0️⃣ - bezpłatny numer dla całej Polski. 📲 Połączenie z numerem TPK może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona dla osób ubezpieczonych i mieszkających w kraju. 👩‍⚕🧑‍⚕👨‍⚕ Pod telefonem dyżuruje personel medyczny. #TPK zapewnia obsługę pacjentów: 👩‍⚕️ w kilku językach obcych, 👩‍⚕️ niesłyszących w formie wideoczatu. ℹ Więcej informacji ➡ https://www.nfz.gov.pl/.../teleplatforma-pierwszego-kontaktu #NFZ #TPK

🍂🌾🍁 𝙅𝙚𝙨𝙞𝙚𝙣́ - 𝙨𝙯𝙖𝙧𝙖, 𝙗𝙪𝙧𝙖 𝙞 𝙥𝙤𝙣𝙪𝙧𝙖? Dla jednych to najpiękniejsza pora roku, dla innych czas kojarzony wyłącznie z szarugą, deszczem i… chandrą. Odkryj z nami jesień mieniącą się tysiącem kolorów. 🥦🌻🍎 𝙂𝙧𝙖𝙟 𝙯 𝙣𝙖𝙢𝙞 𝙬 𝙠𝙤𝙡𝙤𝙧𝙮! ▪ Brokuł z migdałami ▪ Kolorowe smoothie ▪ Pasta jajeczna z pieczywem ▪ Kanapki z vege pastą z warzywami ℹ 𝙒𝙞𝙚𝙨𝙯, 𝙯̇𝙚: Zbilansowana, racjonalna dieta może znacząco zmniejszyć ryzyko pojawienia się zaburzeń nastroju. Prawidłowe odżywianie wpływa bowiem na poziom serotoniny, zwanej hormonem szczęścia. 📑 Przygotowaliśmy plan żywieniowy wspierający profilaktykę depresji i wspomagający jej leczenie. 👉 Brokuły dzięki wysokiej zawartości m.in. witaminy C, witaminy K, folianów, choliny, usprawniają procesy myślowe, poprawiają pamięć, poprawiają nastrój. Pamiętaj, że szklanka brokułów to 150% zalecanej dziennej dawki witaminy C. 👉 Zaprzyjaźnij się z burakami. Zawierają naturalne nitraty, które mogą zwiększyć przepływ krwi do mózgu, co usprawnia funkcje umysłowe, redukują stany zapalne. 👉 Lubisz awokado? Doskonale! Związki zawarte w tym owocu pomagają zapobiegać zakrzepom krwi w mózgu (chroniąc przed udarem), jak również przyczyniają się do poprawy funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci i koncentracji (WNKT). 👉 Pamiętaj, że kwasy omega 3 (EPA, DHA) wzmacniają komunikację między neuronami, pomagają regulować pracę neuroprzekaźników odpowiedzialnych za procesy myślenia i skupienia. Źródłem pokarmowym kwasów omega 3 są ryby morskie (m.in. śledź, łosoś, pstrąg, makrela, tuńczyk, dorsz). Znajdziesz je również w orzechach, pestkach i olejach roślinnych. ℹ 𝙒𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 𝙥𝙧𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙥𝙤𝙧𝙖𝙙 𝙞 𝙜𝙤𝙩𝙤𝙬𝙚 𝙟𝙖𝙙ł𝙤𝙨𝙥𝙞𝙨𝙮 𝙣𝙖 𝟮𝟴 𝙙𝙣𝙞 𝙯𝙣𝙖𝙟𝙙𝙯𝙞𝙚𝙨𝙯 𝙬 𝙥𝙡𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙯̇𝙮𝙬𝙞𝙚𝙣𝙞𝙤𝙬𝙮𝙢 𝘿𝘼𝙎𝙃 𝘿𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙟𝙖 𝙣𝙖 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡𝙪 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 ➡ https://diety.nfz.gov.pl Jedz zdrowo! Żyj zdrowo! #DietyNFZ 🤗 Polecamy!

🧘‍♀🏊‍♀🚴‍♀ Aktywnie zadbaj o jelita! 🚶‍♀ Aktywność fizyczna ma wpływ na: ▪ funkcjonowanie układu pokarmowego, ▪ przeciwdziałanie zaparciom, ▪ perystaltykę jelit oraz zwiększa odprowadzanie gazów, ▪ normalizację apetytu, ▪ zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich chorób, jak: kamica żółciowa, choroba wrzodowa dwunastnicy, czy nowotwory żołądka i jelita grubego. ℹ Eksperci są zgodni, że umiarkowana aktywność ruchowa w różnych formach, dopasowanych do stylu życia i możliwości chorego, przynosi szereg korzyści dla zdrowia i samopoczucia. Na podstawie badań potwierdzono, że zmniejsza ona nasilenie objawów IBS, zwłaszcza zaparć, oraz poprawia znacząco jakość życia chorych. 👉 Rekomendowane aktywności to: ▪ spacery, ▪ joga, ▪ tai chi, ▪ ćwiczenia oddechowe, ▪ pływanie, ▪ lekki jogging, ▪ spokojne wycieczki rowerowe, ▪ nordic walking, ▪ aerobik, ▪ trening siłowy o niskiej intensywności – z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. ⚠ Przy bardzo wrażliwym przewodzie pokarmowym, niezalecane są ćwiczenia o wysokiej intensywności, które mogą negatywnie wpłynąć na samopoczucie, jak np.: ▪ skoki, ▪ podnoszenie ciężarów, ▪ intensywne bieganie, ▪ crossfit, ▪ treningi HIIT, ▪ biegi z przeszkodami, ▪ ciężki trening siłowy. 🧘‍♀🍵 Połącz aktywność fizyczną z odpowiednim dla siebie sposobem żywienia. 💻 Przedstawiamy Wam poradnik łączący praktyczną wiedzą naukową z przykładowymi przepisami ➡ ŻYWIENIE W ZESPOLE JELITA NADWRAŻLIWEGO IBS – WYJAŚNIENIA, PORADY, PRZEPISY. 📲 Pobierz e-book ➡ https://diety.nfz.gov.pl/.../materialy/dietoterapia-ebooki/ 🥒🍅🥝🍎🥑 Jedz zdrowo, żyj zdrowo! #DietyNFZ

💓 Pierwsza pomoc? ⏱ Liczą się minuty! 🤝 Potrafisz pomóc - przełam strach! ⏲ Cztery tzw. złote minuty, to czas na przywrócenie zatrzymanej akcji serca. 🚑 Średni czas od momentu wezwania karetki do przyjazdu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia wynosi 8 minut w mieście i ok. 15 min na terenach poza miastem. 🩺 Co zrobić przy nagłym zatrzymaniu krążenia? 🩺 Jak ocenić przytomność poszkodowanego? 🩺 Jak krok po kroku udzielić pierwszej pomocy? 🩺 Jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniową? 🩺 Jak ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji? 🩺 W czym pomoże i jak działa AED? 📲💻 Zapraszamy do zapoznania się materiałem filmowym przygotowanym w ramach akcji #ŚrodazProfilaktyką 📑 Polecamy materiał na stronie ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021/ ❗ Pamiętaj! 🚑 Jeśli uważasz, że niezbędny jest przyjazd karetki, wezwij pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer telefonu: ☎ 9⃣9⃣9⃣ lub 📱 1⃣1⃣2⃣. 💓 Twój telefon może uratować czyjeś życie! #ŚrodazProfilaktyką

😞😟 Smutek, zmęczenie, niechęć do codziennych obowiązków... 🙇‍♀️🙇 Każdy z nas miewa okresy gorszego samopoczucia, kiedy najchętniej zostalibyśmy w domu, pod kocem. W takich chwilach często pada "mam chandrę". 👎 ℹ Czym więc jest depresja i jak ją odróżnić od zwykłej chandry? 👉 Depresja jest jednym z zaburzeń nastroju, które polegają na trwalszych i poważniejszych zmianach niż kilkudniowy zły humor. 👉 Depresja znacznie utrudnia dotychczasowe funkcjonowanie w wielu sferach życia takich jak praca czy relacje z innymi ludźmi i jest źródłem cierpienia dla osób jej doświadczających. ℹ Jeśli zauważymy u siebie lub swoich bliskich podstawowe objawy depresji, które występują prawie codziennie, przez większą cześć dnia przez okres ponad dwóch tygodni warto zgłosić się po pomoc do specjalisty. 📲💻 Nowy e-book 👉 "Depresja - kompendium wiedzy dla pacjenta" już dostępny na stronie Akademia NFZ ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/depresja-kompendium-wiedzy-dla-pacjenta #DietyNFZ #DASHdepresja POZ PLUS

🙇‍♀️🙇 Nie bądź obojętny! ℹ Według badań CBOS 67 proc. Polaków deklaruje, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy. 👍 Tylko 19 proc. respondentów jest całkowicie pewnych swoich umiejętności w tym zakresie. 📆 W najbliższą Środę z Profilaktyką przypomnimy: 👉 zasady udzielania pierwszej pomocy, 👉 co możesz zrobić zanim przyjedzie karetka, 👉 jakie zasady bezpieczeństwa zachować w czasach COVID-19. ❓ Czy wiesz, że…? 👉 Każdy z nas ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy. 👉 W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 Kodeksu karnego: 📕 § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 📕 § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej. 👉 Prawdopodobieństwo, że staniemy się świadkami wypadku w domu lub w miejscu pracy jest bardzo duże. ℹ Pamiętaj! Życie poszkodowanego lub ofiary wypadku często zależy od świadków i ich umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

#SzczepimySię i wracamy do normalności❗ Nie zwlekaj i już teraz zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP #BądźBezpieczny #OstatniaProsta ✅ 👉 https://fb.watch/7ECpVhvXQQ/

🩺 Profilaktyka 40 PLUS Masz 4️⃣0️⃣ lat lub więcej? Skorzystaj z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych. 🩺 Jak skorzystać z badań? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię @Ministerstwo Zdrowia

