Najnowsze informacje o zdrowiu od Akademii NFZ 1.09.2021. Sprawdź, które Cię zainteresują

Akademia NFZ publikuje posty, które dotyczą zdrowego stylu życia, diet, ćwiczeń, szkoleń oraz tematycznych aplikacji mobilnych. W ten sposób można zdobyć wiedzę na temat szeroko pojętej ochrony zdrowia. Zobacz, jakie materiały będą dla Ciebie przydatne.

🔵 Epidemia XXI wieku – ta choroba nie boli, może występować rodzinnie! 🔹 Jej objawy to m.in.: ▪ przewlekłe zmęczenie, ▪ zwiększone pragnienie i częste oddawanie moczu, ▪ gwałtowna utrata masy ciała. ❓ Czy można jej zapobiec? Dzisiejszą #ŚrodęzProfilaktyka poświęcamy profilaktyce cukrzycy typu 2 🔵 Czy wiesz, że…? 🔹 Przy redukcji 5% wyjściowej masy ciała dochodzi do obniżenia ciśnienia krwi i stężenia trójglicerydów we krwi oraz do zwiększenia insulinooporności. 🔹 Możesz w ten sposób zredukować ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2! 👉 Co oznacza ‘submaksymalna aktywność fizyczna’ i jakie są jej efekty? 👉 Kiedy najlepiej zjeść śniadanie, a kiedy kolację? 👉 Jakie są zalecenia spożycia owoców, czy i kiedy możemy je jeść? 🎬 Zapraszamy do zapoznania się materiałem filmowym przygotowanym w ramach akcji #ŚrodazProfilaktyką. Na pytania odpowiada dr n. med. Anna Modzelewska – diabetolog. 👉 Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka i wykonaj test czynników ryzyka wystąpienia stanu przedcukrzycowego i niezdiagnozowanej cukrzycy ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/codzienna-profilaktyka-cukrzycy

🏫🎒📚⏳ Początek roku szkolnego tuż tuż! 👩‍👦👨‍👧 Jesteś rodzicem lub opiekunem? 🔔 Przypomnij dziecku o zasadach bezpieczeństwa. 🔔 Powiedz dziecku, jak ważne jest regularne mycie rąk wodą z mydłem, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, a także unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 🔔 Zaopatrz dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej, w ilości zapewniającej bezpieczne korzystanie z nich w ciągu całego pobytu w szkole. 🔔 Pokaż dziecku jak bezpiecznie zasłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu. 🔔 Przypomnij dziecku, że przed założeniem czystej maseczki i po zdjęciu brudnej zawsze należy dokładnie umyć ręce. 🔔 Zaopatrz dziecko we wszystkie potrzebne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 🔔 Pamiętaj, że uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 🔔 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), zapewni uczniowi izolację w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). ℹ W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. 👉 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. ➡ https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r #COVID #koronawirus #MaskujSię #DDM #NFZ 🔹 Ministerstwo Edukacji i Nauki 🔹 Ministerstwo Zdrowia 🔹 Główny Inspektorat Sanitarny

📆 Najbliższą Środę z Profilaktyką poświęcimy chorobie, którą Światowa Organizacja Zdrowia określa mianem epidemii XXI wieku. ℹ Cukrzyca typu 2 należy do grupy chorób cywilizacyjnych, czyli determinowanych przez styl życia. Choroba może nie dawać żadnych objawów przez wiele lat, dlatego ciągle jest zbyt późno rozpoznawana, nierzadko przy okazji zawału serca czy udaru mózgu. ℹ Do grupy ryzyka należą osoby z nadwagą, otyłością, z cukrzycą w rodzinie, mało aktywni fizycznie, chorujący na nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, osoby po zawale serca, udarze mózgu oraz kobiety po przebytej cukrzycy ciążowej i kobiety, które urodziły dziecko o masie ciała > 4 kg. ℹ Istotnym elementem w profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2 jest zbilansowana dieta uwzględniająca równomierny rozkład węglowodanów na posiłki w ciągu dnia oraz aktywność fizyczna. 👉 Więcej o profilaktyce cukrzycy w aspektach tj.: żywienie, styl życia, aktywność fizyczna oraz powikłania i konsekwencje zdrowotne będziemy mówić w najbliższą #ŚrodazProfilaktyką. 👉 Polecamy również plany żywieniowe DASH CUKRZYCA na portalu Diety NFZ ➡ https://diety.nfz.gov.pl Zapraszamy 🤗.

🩺 Profilaktyka 40 PLUS Masz 4️⃣0️⃣ lat lub więcej? Skorzystaj z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych. 🩺 Jak skorzystać z badań? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

#SzczepimySię i wracamy do normalności❗ Nie zwlekaj i już teraz zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP #BądźBezpieczny #OstatniaProsta ✅ 👉 https://fb.watch/7ECpVhvXQQ/

🆓 Teleplatforma Pierwszego Kontaktu #TPK. ℹ TPK umożliwia: 👩‍⚕️ otrzymanie pomocy medycznej ➡️ poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, ➡️ w weekendy oraz święta, 👩‍⚕️ wystawienie e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia, 👩‍⚕️ obsługę pacjentów w kilku językach, 👩‍⚕️ osobom niesłyszącym teleporadę w formie wideoczatu. 🆓📲 #TPK - 8️⃣0️⃣0️⃣-1️⃣3️⃣7️⃣-2️⃣0️⃣0️⃣ - jeden, bezpłatny numer dla całej Polski. Połączenie z numerem TPK może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona dla osób ubezpieczonych i mieszkających w kraju. ℹ Więcej informacji ➡️ https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/ #NFZ #TPK Ministerstwo Zdrowia

🥛🥚🥑🐟 DASH Hashimoto 🔘 Choroba Hashimoto jest jedną z najczęściej występujących chorób tarczycy o podłożu autoimmunizacyjnym. 🔘 Częstość występowania choroby Hashimoto zwiększa się z wiekiem (zwłaszcza u osób po 60. r.ż.), ale występuje również u osób młodych i dzieci, często u członków rodziny. 🔘 Ze względu na podłoże immunologiczne choroby Hashimoto i stan zapalny toczący się w organizmie stosowany sposób żywienia powinien opierać się na produktach przeciwzapalnych. 👩‍🍳 Codzienne menu powinno zawierać: 🫒 świeże warzywa i owoce (źródło wielu aktywnych biologicznie związków takich jak: witaminy A, C, E, beta-karoten, bioflawonoidy), 🫒 nasiona roślin strączkowych, 🫒 wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega 3 w postaci tłustych ryb, skorupiaków, oleju lnianego, oleju rzepakowego, orzechów włoskich, migdałów, 🫒 jednonienasycone kwasy tłuszczowe w postaci oliwy z oliwek, oliwek, awokado, 🫒 produkty zbożowe pełnoziarniste, razowe. ℹ Odpowiednio zbilansowana dieta wspomaga obniżenie skali procesów zapalnych, zmniejsza ryzyko wystąpienia innych chorób współistniejących. 🔹 Jednym z głównych założeń diety osób z niedoczynnością tarczycy z współwystępującą chorobą Hashimoto jest odpowiednia podaż białka, która powinna wynosić od 15% do 25% całkowitej energii z diety. 🔹 Deficyt białka wiąże się z gorszą pracą i aktywnością tarczycy. 🔹 Zaleca się pełnowartościowe białko pochodzenia zwierzęcego tj. mięso, ryby morskie, jaja. 🔹 Produkty roślinne bogate w białko, takie jak nasiona roślin strączkowych będą również świetnym elementem diety. ⚠ Uwaga! Wyjątkiem jest soja i jej przetwory, ponieważ u chorych z niedoczynnością tarczycy białko sojowe obniża absorpcję lewotyroksyny i może przyczyniać się do zwiększenia dawki przyjmowanego leku. 👉 DASH Hashimoto na portalu Diety NFZ ➡ https://diety.nfz.gov.pl Jedz Zdrowo! Żyj Zdrowo!

🤭 Aktywność fizyczna – łatwiej o nią niż myślisz! 🤔 Aktywność fizyczna to nie tylko trening na siłowni, sport wyczynowy czy ćwiczenia. ℹ Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) aktywność fizyczną definiujemy jako ruch ciała wywołany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga energii. Dlatego do aktywności fizycznej zaliczyć należy nie tylko zorganizowane zajęcia sportowe, ale również typową codzienną aktywność zawodową czy prace domowe. ℹ Określenie „aktywność fizyczna” nie powinno być mylone z „ćwiczeniami”. Aktywność fizyczna to nie tylko trening, który trzeba wykonać na siłowni czy uprawianie dyscypliny sportowej. To wszelkiego rodzaju ruch np. kiedy wchodzisz po schodach, idziesz po zakupy, spacerujesz, sprzątasz, majsterkujesz czy bawisz się z dzieciakami – jesteś AKTYWNY FIZYCZNIE! 👉 Warto być aktywnym, ruszać się wszędzie tam, gdzie się da. 🏃‍♀ Aktywność fizyczna: ▪ zapobiega starzeniu się organizmu i zaburzeniom układu nerwowego, ▪ chroni układ sercowo-naczyniowy, ▪ pomaga utrzymać prawidłową ruchomość stawów, ▪ poprawia nastrój, ▪ zwiększa pewność siebie, ▪ ułatwia zasypianie. 🏃‍♀ 30 minut aktywności fizycznej to: ▪ koszenie kosiarką spalinową – 167 kcal, ▪ odśnieżanie przy pomocy łopaty – 223 kcal, ▪ mycie samochodu – 167 kcal, ▪ odkurzanie – 75 kcal. ▪ wchodzenie po schodach – 425 kcal, ▪ szybki marsz – 300 kcal, ▪ powolny spacer – 90 kcal, ▪ prasowanie – 131 kcal, ▪ gotowanie – 59 kcal, ▪ zmywanie naczyń – 72 kcal. 🚶‍♀ Mówiąc o umiarkowanej intensywności aktywności fizycznej mamy na myśli np. dynamiczny chód bądź jazdę na rowerze, szybki taniec, aqua aerobik czy prace w ogrodzie tj. grabienie czy przycinanie krzewów. 🏃‍♀ Natomiast intensywny wysiłek fizyczny to m.in. bieganie, szybki chód, szybka jazda na rowerze, pływanie, aerobik, gra w tenisa ziemnego czy ciężkie prace w ogrodzie typu rąbanie drewna. 🎬🤗 Zapraszamy na niezwykły film o pasji do sportu, o chęci rywalizacji, o spełnianiu marzeń i motywacji do działania. 🤺🤺 Poznajcie dwoje młodych szermierzy - Kingę i Adriana. 🤺 „Myślę, że każda forma aktywności jest fajna dla osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Warto jest zacząć od jakiś małych aktywności, od dłuższych spacerów.”- mówi Kinga Dróżdż srebrna medalistka Mistrzostw Świata w Korei w szermierce na wózkach. 🤺 „Sport jest też fajny z tego względu, że po każdym treningu czuje się takiego pozytywnego kopa, zmęczenie i to jest super.” - podkreśla Adrian Castro brązowy medalista Igrzysk Paraolimpijskich w 2016 roku w Rio de Janeiro i srebrny na tegorocznych w Tokio. „Liczyłem, że uda się sięgnąć po złoto i było blisko, ale drobne błędy taktyczne podczas walki zaważyły na tym, że przeciwnik zdobył kilka punktów przewagi i trudno było to odrobić. Taki jest sport, a ja będę miał co poprawiać na przyszłość.” – powiedział Adrian Castro po zdobyciu srebrnego medalu w szabli na paraolimpiadzie w Tokio. 🏆 Zmotywowani? Zmotywowani!

💓 Zarządzaj stresem dla zdrowia 🤔 Wiesz, że…? ℹ W momencie wystąpienia sytuacji wywołującej stres organizm wytwarza hormon adrenalinę i kortyzol, które oddziałując na układ krążenia, przyspieszają rytm serca, podnoszą ciśnienie krwi oraz zwężają naczynia krwionośne. ℹ Hormony te działają antagonistycznie do insuliny, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu poziomu glukozy we krwi oraz zwiększonego ryzyka wystąpienia cukrzycy typu II. ℹ Jeśli stres jest krótkotrwały, mobilizuje do działania, jeżeli występuje przez dłuższy czas, to otwiera drogę do wystąpienia lub zaostrzenia szeregu chorób i dolegliwości takich jak: ▪ infekcje, ▪ stany zapalne, ▪ bezsenność, ▪ bóle (np. głowy), ▪ dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (np. zgaga, wrzody), ▪ obniżenie płodności, ▪ choroby autoimmunologiczne, ▪ choroby skóry. 👉 Prostym narzędziem łagodzącym stres jest regularna aktywność fizyczna oraz zbilansowana dieta. ❗ Pamiętaj! Unikaj alkoholu, papierosów i innych używek. One nie likwidują stresu, tylko go przytłumiają, działają krótko i wywołują dodatkowe problemy zdrowotne. 👉 Dowiedz się: ▪ Jak radzić sobie ze stresem i cieszyć się zdrowiem? ▪ Jak eustres i dystres wpływa na nasze zdrowie? ▪ Jaki styl życia oraz jakie metody rekomenduje dr. n. med. Tomasz Mędrala, Konsultant Województwa Śląskiego w dziedzinie psychiatrii, by lepiej radzić sobie ze stresem? 🎬 Zapraszamy do zapoznania się materiałem filmowym przygotowanym w ramach akcji #ŚrodazProfilaktyką. 📑 Ważne informacje znajdziesz ulotce ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021

🌲🍄🍄🍄 Sezon na grzyby trwa w najlepsze. 👉 Każdy amator grzybów powinien nie tylko potrafić rozpoznać grzyby jadalne, niejadalne i trujące, ale również odpowiednio zabezpieczyć się przed kleszczami. ℹ Czy wiesz , że: ➡ W latach 2016-2019 na terenie Polski rocznie odnotowywano ponad 20 tysięcy zachorowań na boreliozę. W 2020 roku zachorowało ponad 12 tysięcy osób. ➡ Na kleszczowe zapalenie mózgu w 2019 roku zachorowało 265 osób, a w 2020 roku stwierdzono 158 przypadków tej choroby. ℹ Sezon największej aktywności kleszczy przypada zwykle na dwa okresy. Pierwszy trwa od maja do czerwca, a drugi od września do października. 🪲 Kleszcze nie spadają na ludzi z drzew. Najczęściej bytują w runie leśnym, na jagodzinach, trawach i paprociach do ok. 1 metra wysokości. ❗ Pamiętaj ! ➡ Wczesne usunięcie kleszcza zmniejsza ryzyko ewentualnego zakażenia. ➡ Ocenia się, że nawet jeśli kleszcz był zakażony, to w przypadku usunięcia go do 12 godzin od ukąszenia – liczba krętków boreliozy, która przedostanie się do organizmu człowieka będzie zbyt mała, by powodować zakażenie. 🪲 Ryzyko kontaktu z kleszczem można ograniczyć. 🪲 Wychodząc na grzyby do lasu: ▪ włóż kalosze, kapelusz z dużym rondem oraz długie spodnie i koszulę z długim rękawem, ▪ stosuj repelenty (preparaty odstraszające), nie wydłużaj odstępów między ich stosowaniem, ▪ po wizycie w lesie, parku dokładnie obejrzyj całe ciało. Wstępne oględziny zrób przed wejściem do domu - kleszcze potrafią przeżyć w pomieszczeniach wiele miesięcy, ▪ zwróć uwagę na wszelkie zmiany skórne zaobserwowane po powrocie z grzybobrania. Typowym objawem, który bardzo często towarzyszy boreliozie jest widoczny gołym okiem rumień wędrujący. 🌲🍄🌳 Bezpiecznych powrotów z grzybobrania!