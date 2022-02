Najnowsze informacje o koronawirusie w Polsce. Wiceminister zdrowia ujawnił dane

- Codziennie widzimy spadki. Dzisiaj to jest 38 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia. To jest duży spadek - przekazał Waldemar Kraska, dodając, że wciąż nie są to jednak małe liczby.

Jak poinformował wiceminister zdrowia, już pod koniec lutego możemy spodziewać się około 10 tys. przypadków zakażeń dziennie.

- Jest pytanie co dalej. Jaka będzie jesień? - zastanawiał się polityk. - Nie wiemy, jak się potoczy pandemia. Teraz eksperci zastanawiają się, czy to koniec, bo zazwyczaj pandemie trwają 2 lata - mówił.

Waldemar Kraska przypomniał o obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych i podkreślił, że wciąż jest to ważne dla bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.