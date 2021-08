Najnowsze informacje (9.08.2021) GDDKiA na temat autostrad i dróg w Polsce

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

@AlicjaDef Niestety, mail o którym Pani pisze nie dotarł do nas. Gdyby nie dzisiejsze przypomnienie, nie wiedzielibyśmy, że wystąpiła Pani do nas z prośbą o dane. Otrzyma je Pani po ich przygotowaniu.

RT @PremierRP: 🛣️ Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) - nadrzędnym celem jest dokończenie całej sie…

RT @MI_GOV_PL: 🛣Kolejne kilometry #ViaBaltica oddane do ruchu!👍 🚗🚚Udostępniliśmy kierowcom 35 km drogi ekspresowej #S61 :

RT @WeberRafal: Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych 2030 to historyczny program dzięki któremu Polska będzie najlepiej skomunikowanym pań…

🎉 Od dziś kierowcy mogą korzystać z dwóch odcinków dwujezdniowej drogi ekspresowej #S61 od Kolna do Szczuczyna o długości prawie 35 km. #ŁączymyPolskę #ViaBaltica #FunduszeUE https://t.co/7odK9J1zFB

RT @PremierRP: 🛣️ Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) to ponad 291 mld zł. ⤵ https://t.co/viiDmd4BjM