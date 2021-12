Najnowsze informacje (30.12.2021) GDDKiA na temat autostrad i dróg w Polsce

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

📢 Na sieci dróg krajowych pracuje 353 pojazdów do zimowego utrzymania. Lokalna śliskość występuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na: 🔸 DK16 odc. Orzysz – Kalinowo, 🔸 DK58 odc. Ruciane Nida – Świdry, 🔸 DK63 odc. Orzysz – Jeże, 🔸 DK65 odc. Gołdap - Bogusze https://t.co/dG8issd1C0

RT @GDDKiA_Warszawa: Przygotowujemy się do realizacji poszerzenia autostrady #A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią. Aby przygotować dokumenty do p…

RT @GDDKiA_Poznan: Na drogach krajowych w #wielkopolska pracuje 2⃣1⃣ pojazdów do zimowego utrzymania dróg. Nawierzchnie czarne i mokre, wsz…

RT @GDDKiA_Rzeszow: Inspektorzy #ITD w #Rzeszów kontrolowali sprzęt do zimowego utrzymania, który pracuje https://t.co/YKfy0Cgkvy. na #A4 i…

W przyszłym roku będziemy gotowi do ogłoszenia przetargów na zadania o łącznej długości prawie 475 km i wartości blisko 22,5 mld zł. Na część zadań mamy już finansowanie i te przetargi będziemy ogłaszać systematycznie. Więcej: https://t.co/kPZqbph2SZ https://t.co/ovyS6Q4k4E

RT @GDDKiA_Warszawa: #S2 #POW Ósmej doby od otwarcia tunelu pod Ursynowem (28-29 grudnia) przez obiekt przejechało w sumie ok. 53,5 tys. p…

RT @GDDKiA_Gdansk: Rusza realizacja ostatniego, siódmego odc. #S6 od końca obw. Słupska do w. Bobrowniki w woj. #pomorskie, na które umowy…

RT @GDDKiA_Poznan: Na drogach krajowych w #wielkopolska pracuje 61 pojazdów do zwalczania gołoledzi. Nawierzchnie czarne. Temp. -6 do0 st.…

📢Otrzymujemy sygnały, że platform do odśnieżania brakuje nawet w bazach logistycznych i przeładunkowych. Trudno je też znaleźć na prywatnych parkingach. Chcemy dać dobry przykład i już w przyszłym roku to GDDKiA zamontuje pierwsze platformy do odśnieżania aut ciężarowych. https://t.co/pXfMi7Z6Hy