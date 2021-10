Najnowsze informacje (28.10.2021) GDDKiA na temat autostrad i dróg w Polsce

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

RT @KAS_GOV_PL: Przypominamy, co trzeba zrobić przed wyruszeniem w trasę z #eTOLL. 👇 #eUsługiKAS 📎 Szczegółowe informacje, wideoinstruktaże…

RT @KrajowaRadaBRD: Na YouTube dostępny jest już siódmy odcinek audycji „Bezpieczni na drogach” prowadzonej w ramach kampanii „Czy to Cię t…

Ramp metering to dynamiczne sterowanie (za pomocą sygnalizacji świetlnej 🚦) dopływem ruchu z łącznicy do drogi głównej 🚗. Ma ono na celu zapewnienie optymalnych warunków do jazdy, w oparciu o aktualną sytuację na drodze.

➡️ https://t.co/CGgN2NCYqt https://t.co/JUTnpZ8mBT