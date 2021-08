Najnowsze informacje (12.08.2021) GDDKiA na temat autostrad i dróg w Polsce

GDDKiA, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to urząd zajmujący się budową i utrzymaniem najważniejszych dróg w Polsce. GDDKiA m.in. fragmentami autostrad A1, A2, A4, A8, A18. Organ powstał w 2002 roku, podlega mu zarówno centrala w Warszawie, jak i 16 oddziałów terenowych, po jednym w każdym z województw.

RT @GDDKiA_ZG: Bardzo prosimy, nie niszcz ogrodzeń przy drogach. One mają swoje zadanie do spełnienia. Oprócz standardowego ogrodzenia przy…

RT @GDDKiA_Lublin: Powstanie kolejny odcinek Via Carpatia 🛣 Ogłaszamy przetarg na zaprojektowanie 📐 i budowę 🏗 #S19 od granicy województwa…

@Autostrady_Pol @dominobb @MI_GOV_PL @WeberRafal @AMAdamczyk @PremierRP Po stronie wschodniej mamy krótki odcinek drogi powiatowej, którego zarządca nie zgodził się na czasowe puszczenie ruchu pojazdów powyżej 12 t. Były też protesty mieszkańców. Postulowano całkowite zamknięcie tej drogi, z dopuszczeniem wyłącznie dojazdu do posesji.

@Autostrady_Pol @dominobb @MI_GOV_PL @WeberRafal @AMAdamczyk @PremierRP To tymczasowe rozwiązanie. W ramach odcinka Łomża Zachód - Kolno, na który ogłosiliśmy ponowny przetarg, powstanie nowy odcinek DK64 łączący DK61 z węzłem Łomża Północ. Obecnie dojazd do węzła Kolno dla pojazdów powyżej 12 t możliwy jest od strony zachodniej.

Planujemy kolejne inwestycje 💪. Dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce to główny cel projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Wartość inwestycji ujętych w ramach Programu to 291 mld zł.

➡️ Więcej: https://t.co/eNnSSzfr0z https://t.co/MmUYRd7Cve