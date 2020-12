Najnowsze dane resortu zdrowia: Prawie 4,5 tysiąca nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarły 92 osoby

- Mamy 4423 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (609) , zachodniopomorskiego (529) , wielkopolskiego (424) , kujawsko-pomorskiego (351) , pomorskiego (335) , dolnośląskiego (287) , śląskiego (265) , łódzkiego (238) , warmińsko-mazurskiego (217) , małopolskiego (214) , opolskiego (195) , lubelskiego (177) , lubuskiego (163) , podkarpackiego (155) , podlaskiego (155) , świętokrzyskiego (69) . 40 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną- podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarło 10 osób , natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 82 osoby . Liczba zakażonych koronawirusem wynosi 1 067 870 . Do tej pory zmarło 20 181 chorych. W ciągu doby wykonano ponad 20,2 tys. testów .

We wtorek rano pierwszy Brytyjczyk zostanie zaszczepiony przeciwko koronawirusowi w Wielkiej Brytanii, która tym samym stanie się się pierwszym zachodnim krajem, który zezwolił na dopuszczenie do użytku takiego specyfiku.

Pierwszy Anglik będzie zaszczepiony na Covid-19. Trump wściekły, że to nie Amerykanin

Pozwoliło to na szczegółowe zbadanie danych przed złożeniem wniosku o zezwolenie na jej użycie.

Mentzen: Na podstawie czego Morawiecki twierdzi, że szczepionka jest bezpieczna?

Poseł Konfederacji, Sławomir Mentzen we wpisie w mediach społecznościowych w ostrych słowach odniósł się do "bezpieczeństwa" szczepionek przeciwko koronawirusowi. - Premier Morawiecki wraz z Ministrem Zdrowia Niedzielskim zapewniają nas, że szczepionka, którą zamierzają zaaplikować milionom Polaków jest bezpieczna. Zarządy koncernów farmaceutycznych już takiej pewności nie mają- czytamy we wpisie.