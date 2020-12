Najnowsze dane resortu zdrowia. Ponad 9 tysięcy nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarło 449 osób

Nie mają objawów COVID-19, lecz w ich wydzielinach jest więcej cząsteczek koronawirusa SARS-CoV-2

COVID-19 to choroba zakaźna przenoszona drogą kropelkową. Oznacza to, że do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, który ją wywołuje dochodzi w wyniku kontaktu z wydzielinami produkowanymi przez chorego np. podczas kasłania lub kichania. Wyniki pracy tureckich naukowców sugerują, że ogromną rolę w rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 prawdopodobnie odgrywają pacjenci bezobjawowi, czyli Ci, u których nie występują typowe objawy COVID-19 jak kaszel, gorączka czy zaburzenia smaku i węchu. Dlaczego?