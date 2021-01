Najnowsze dane o koronawirusie: Ponad 7 tysięcy nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarło 419 osób

- Mamy 7 152 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (874) , pomorskiego (740) , wielkopolskiego (740) , kujawsko-pomorskiego (729) , dolnośląskiego (567) , śląskiego (489) , zachodniopomorskiego (469) , warmińsko-mazurskiego (415) , łódzkiego (410) , lubelskiego (323) , małopolskiego (315) , podlaskiego (226) , lubuskiego (217) , podkarpackiego (216) , świętokrzyskiego (147) , opolskiego (143). 132 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną- podał resort zdrowia w czwartek .

Z powodu COVID-19 zmarło 81 osób , natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 338 osób . Liczba zakażonych koronawirusem: 1 457 755 . Do tej pory pory z powodu koronawirusa w Polsce do tej pory zmarło 34 561 osób . W ciągu doby wykonano ponad 47,1 tys. testów .

- Redukcje dostaw, które są wynikiem decyzji firmy Pfizer, wpłynęły na zaburzenie tego balansu, który staraliśmy się do tej pory utrzymywać- mówił szef KPRM.

- Staraliśmy się, żeby zawsze połowa szczepionek była przechowywana w magazynie, natomiast teraz po modernizacji harmonogramu dostaw przez firmę Pfizer, zmieniliśmy nasz harmonogram- poinformował a także przyznał, że cały proces "jest pod kontrolą", a jeżeli "producenci będą się wywiązywać bardziej rzetelnie z harmonogramów dostaw, który sami przedstawiają, to wtedy proces powinien postępować dalej, w sposób niezaburzony".

- Święta i ferie za nami, teraz możemy już poluzować obostrzenia- stwierdził na antenie Polskiego Radia w Programie 1 Tadeusz Kościński, minister finansów , funduszy i polityki regionalnej. Jednocześnie zaapelował do przedsiębiorców, żeby ci nie otwierali swoich biznesów.

Jednocześnie minister finansów zachęcał, żeby "wyjąć gotówkę spod materaca i włożyć ją do banku". - Ja walczę z tym cały czas, ponieważ gotówka nie wnosi nic do polskiej gospodarki, jest kosztem. Dlatego zachęcam, żeby gotówkę przenieść do banku, bo wtedy znajduje się ona w systemie bankowym, wtedy można udzielać kredytów i rozkręcać gospodarkę- tłumaczył.