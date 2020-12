Najnowsze dane o koronawirusie: Ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń. Ostatniej doby zmarło 77 osób. Pierwsze szczepienia w Polsce 27 grudnia

- Mamy 4 633 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (630) , zachodniopomorskiego (561 ), pomorskiego (549) , kujawsko-pomorskiego (480) , wielkopolskiego (302) , łódzkiego (265) , lubelskiego (245) , śląskiego (240) , małopolskiego (207) , dolnośląskiego (206) , warmińsko-mazurskiego (171) , lubuskiego (168) , opolskiego (138) , podkarpackiego (132) , podlaskiego (100) , świętokrzyskiego (65) . 174 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną- podał w poniedziałek resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmarły 34 osoby , natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 43 osoby . Liczba zakażonych koronawirusem: 1 207 333 . Do tej pory z powodu koronawirusa w Polsce zmarły 25 474 osoby . W ciągu doby wykonano ponad 19,5 tys. testów .

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że jeżeli Europejska Agencja Leków zatwierdzi w poniedziałek szczepionkę firmy Pfizer, to w sobotę wieczorem do Polski dojedzie pierwsze blisko 10 tysięcy dawek szczepionki. - 27 grudnia zostanie zaszczepionych pierwszych 10 tysięcy osób – mówił w RMF FM.

- Jeżeli dzisiaj Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę firmy Pfizer, to wszystko wskazuje, że 26 grudnia wieczorem do Polski dojedzie pierwsze blisko 10 tysięcy dawek szczepionki. 27 grudnia zostanie zaszczepionych pierwszych 10 tysięcy osób. Będzie to oczywiście grupa „zero”, czyli pracownicy podmiotów, którzy prowadzą działalność leczniczą – tłumaczył na antenie RMF FM szef KPRM Michał Dworczyk.