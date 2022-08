Najnowsze badania brytyjskich naukowców z udziałem 2,4 mln osób. Wykryto nowe, długofalowe objawy wirusa COVID-19

Według Światowej Organizacji Zdrowia, długi covid daje objawy, które rozwijają się w ciągu trzech miesięcy od zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i trwają co najmniej dwa miesiące bez konkretnego wyjaśnienia. Dokument opracowany jakiś czas temu przez WHO mówił o 33 różnych objawach. Lista ta była co jakiś czas uzupełniana, teraz można do niej dopisać kolejne dolegliwości.