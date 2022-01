Najnowsze badania: Arktyka ociepla się dwa do czterech razy szybciej niż reszta planety

Według najnowszych badań, które zostały opublikowane w specjalistycznym czasopiśmie „ Nature Reviews Earth & Environment.” , Arktyka ociepla się dwa do czterech razy szybciej niż reszta planety.

Oznacza to, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat powyginane drogi, czy pęknięte rurociągi prawdopodobnie staną się powszechne zarówno na Arktyce, jak i w jej pobliżu, ponieważ ocieplenie powoduje topnienie zamarzniętej ziem.

Jak tłumaczą w artykule badacze, wieczną zmarzlinę lub inaczej tundrę definiuje się jako obszar ziemi, który był nieprzerwanie zamrożony przez ponad dwa lata. Obejmuje około jednej czwartej powierzchni lądowej półkuli północnej, w tym połowę ziemi Kanady i 80% Alaski.

Zdaniem naukowców co najmniej 120 000 budynków, 40 000 km dróg i 9500 km rurociągów oraz pasów startowych znajduje się na obszarach wiecznej zmarzliny na półkuli północnej. To właśnie one są najbardziej zagrożone ocieplającym się klimatem.