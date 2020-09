Najmodniejsze tatuaże w 2020 roku: młodzi stawiają na zaangażowanie. Jakie wzory królują?

Wybór tatuażu do łatwych nie należy - w końcu zostanie z nami na całe życie. Wiele osób decyduje się na wzór, który odpowiada ich osobowości lub stanowi manifest ich życiowych poglądów. Jest to słuszna droga, gdyż wtedy unikamy przypadkowych tatuaży, których możemy szybko pożałować. Czym się zainspirować przy wyborze wzoru? Jak zwykle warto spojrzeć na trendy. Co najchętniej tatuują sobie dziś młodzi?

Najmodniejsze wzory wśród tatuaży w 2020 roku Jak pokazują serwisy społecznościowe i rosnąca popularność niektórych hasztagów (jak choćby #rainbowtattoo), niektóre wzory tatuaży cieszą się szczególnym zainteresowaniem. Śledząc zdjęcia pojawiające się na Pintereście i Instagramie można wyróżnić kilka motywów, które zdają się dominować w 2020 roku. Do najpopularniejszych należą: motywy tęczy

motywy feministyczne

motywy kosmiczne

motywy kwiatowe

wizerunki artystów (w czołówce Frida Kahlo)

fragmenty dzieł sztuki

typografia maszynowa

motywy podróżnicze

motyw pinky swear

motywy geometryczne

surrealistyczne wizerunki W powyższym zestawieniu wyraźnie widać udział tatuaży zaangażowanych - czyli takich, które stają się manifestacją poglądów i wartości swojego właściciela.