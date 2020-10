Najmodniejsze tatuaże 2020: tęcza, pinky swear. Młodzi stawiają na zaangażowanie. Jakie jeszcze wzory królują? JK

Wybór tatuażu do łatwych nie należy - w końcu zostanie z nami na całe życie. Wiele osób decyduje się na wzór, który odpowiada ich osobowości lub stanowi manifest ich życiowych poglądów. Jest to słuszna droga, gdyż wtedy unikamy przypadkowych tatuaży, których możemy szybko pożałować. Czym się zainspirować przy wyborze wzoru? Jak zwykle warto spojrzeć na trendy. Co najchętniej tatuują sobie dziś młodzi?