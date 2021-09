Najmodniejsze płaszcze dla kobiet na zimę 2021. Sprawdź, który najbardziej Ci się podoba

Puchowy płaszcz na zimę dla kobiet to doskonałe rozwiązanie na mroźne dni oraz duże opady śniegu. Doskonale chroni przed niskimi temperaturami, co jest niebywałym plusem. Ponadto płaszcz damski puchowy na zimę 2021 będzie się świetnie prezentować w stylizacjach zarówno do pracy, szkoły, jak i na formalne spotkania. Doskonale komponuje się z sukienkami oraz spódnicami. Puchowe płaszcze zimowe dla kobiet wyróżniają się oryginalnymi kolorami oraz fasonami. Na pewno każda kobieta wybierze dla siebie modne okrycie wierzchnie na zimę 2021.

Klasyczne damskie figi wykonane z tkaniny bawełnianej. Model doskonale dopasuje się do ciała. Komfortowa bielizna - idealna na co dzień! UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm..

Wełniany płaszcz damski to świetne rozwiązanie dla kobiet, które cenią sobie wygodę i komfort podczas mroźnych dni. Płaszcze wełniane damskie są doskonałą propozycją na zimę z prawdziwego zdarzenia. Tego typu okrycie wierzchnie dobrze ogrzewa oraz chroni przed silnym wiatrem. Ponadto wełniany płaszcz pasuje zarówno do codziennych stylizacji, jak również na eleganckie spotkania. Można wybrać model w wyrazistym lub klasycznym kolorze, w zależności od stylu. Wełniany płaszcz damski na zimę 2021 to uniwersalny i praktyczny wybór.

Krótki płaszcz damski na zimę 2021

Krótki płaszcz damski zimowy ma w sobie wiele pozytywnych cech. Na pewno prezentuje się oryginalne i może odpowiednio chronić przed zimnem oraz silnym wiatrem. Jest to świetne rozwiązanie do stylizacji wraz ze spodniami. Ponadto krótki płaszcz damski na zimę 2021 występuje w wielu modnych kolorach i będzie doskonale pasować zarówno do stylizacji codziennych, jak i eleganckich.

139,95 zł



Krótki płaszcz Babice marki VG ma atrakcyjny welurowy wygląd i nadaje strojom szykowny, swobodny charakter.

139,95 zł



149,90 zł



Damski szal w jesiennych kolorach z geometrycznym wzorem w kolorach: brązowym, pomarańczowym, różowym, beżowym, żółtym i bordowym. Ciepły oraz przyjemny w dotyku, wykonany z trwałej, odpornej na mechacenie tkaniny o poprzecznym splocie. Najważniejsze cechy tego modelu: materiał Cashmink® to zastrzeżona nazwa handlowa syntetycznej przędzy poliakrylowej o właściwościach maksymalnie zbliżonych do naturalnego kaszmiru szal jest lekki, ciepły, puszysty oraz delikatny przyjazny dla środowiska, hipoalergiczny i w 100% wegański może też zostać poddany recyklingowi. Materiał powstał w Niemczech, jest wynikiem wielu lat badań oraz prac. Ponadczasowy kolor sprawi, że szal będzie bardzo wszechstronny i odpowiedni do wielu stylizacji. Krótsze brzegi szala wykończyliśmy bardzo krótkimi frędzelkami. Szal LANCERTO doskonale chroni przed zimnem, zaprojektowaliśmy go w Polsce. Idealnie komponuje się zarówno z kurtką, jak i eleganckim płaszczem, zatem będzie dobrym wyborem na co dzień.

149,90 zł



Damski szal w jesiennych kolorach z motywem roślinnych wzorów. Ciepły oraz przyjemny w dotyku, wykonany z trwałej, odpornej na mechacenie tkaniny o poprzecznym splocie. Najważniejsze cechy tego modelu: materiał Cashmink® to zastrzeżona nazwa handlowa syntetycznej przędzy poliakrylowej o właściwościach maksymalnie zbliżonych do naturalnego kaszmiru szal jest lekki, ciepły, puszysty oraz delikatny przyjazny dla środowiska, hipoalergiczny i w 100% wegański może też zostać poddany recyklingowi. Materiał powstał w Niemczech, jest wynikiem wielu lat badań oraz prac. Ponadczasowy kolor sprawi, że szal będzie bardzo wszechstronny i odpowiedni do wielu stylizacji. Krótsze brzegi szala wykończyliśmy bardzo krótkimi frędzelkami. Szal LANCERTO doskonale chroni przed zimnem, zaprojektowaliśmy go w Polsce. Idealnie komponuje się zarówno z kurtką, jak i eleganckim płaszczem, zatem będzie dobrym wyborem na co dzień.

189,99 zł



Stylowy płaszcz ze stójką